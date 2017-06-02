Чехия втрое увеличила экспорт вооружений

Экспорт продукции военного назначения чешскими компаниями за последние четыре года возрос почти в три раза. Если в 2013 году Чехия экспортировала ВиВТ на сумму 7,6 млрд. крон (около 300 млн. долл.), то в прошлом году этот показатель составил почти 20 млрд. крон (около 800 млн. долл.). Такие данные были приведены в ходе открытия выставки вооружений IDET-2017.
По мнению министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, в сегодняшней сложной ситуации в сфере безопасности важно иметь боеспособные и готовые к решительным действиям Вооруженные Силы, как с точки зрения численности, так и оснащенности. Поэтому министерство планирует провести в ближайшие годы модернизацию национальных ВС с возможно большим привлечением военной продукции чешских компаний.
Министр подтвердил намерение продолжить политику по увеличению к 2020 году финансирования оборонных расходов до 1,4 процента ВВП, а к 2025 году достичь уровня финансирования в 2 процента ВВП в соответствии с принятыми Чехией при вступлении в НАТО обязательствами.
Президент Чехии Милош Земан в ходе открытия выставки IDET-2017 заявил о необходимости поддержки национальных экспортеров оружия и либерализации политики лицензирования. Действующие правила, по его мнению, необоснованно ограничивают экспорт чешских вооружений в страны, на которые не распространяется эмбарго, под предлогом его возможного реэкспорта в зоны конфликтов. М. Земан считает, что за последующие действия с законно проданным оружием должна нести ответственность страна-покупатель.
Источник: ЦАМТО