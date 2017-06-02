Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Чехия втрое увеличила экспорт вооружений
Коротченко
i_korotchenko
June 2nd, 21:02


Экспорт продукции военного назначения чешскими компаниями за последние четыре года возрос почти в три раза. Если в 2013 году Чехия экспортировала ВиВТ на сумму 7,6 млрд. крон (около 300 млн. долл.), то в прошлом году этот показатель составил почти 20 млрд. крон (около 800 млн. долл.). Такие данные были приведены в ходе открытия выставки вооружений IDET-2017.

По мнению министра обороны Чехии Мартина Стропницкого, в сегодняшней сложной ситуации в сфере безопасности важно иметь боеспособные и готовые к решительным действиям Вооруженные Силы, как с точки зрения численности, так и оснащенности. Поэтому министерство планирует провести в ближайшие годы модернизацию национальных ВС с возможно большим привлечением военной продукции чешских компаний.

Министр подтвердил намерение продолжить политику по увеличению к 2020 году финансирования оборонных расходов до 1,4 процента ВВП, а к 2025 году достичь уровня финансирования в 2 процента ВВП в соответствии с принятыми Чехией при вступлении в НАТО обязательствами.

Президент Чехии Милош Земан в ходе открытия выставки IDET-2017 заявил о необходимости поддержки национальных экспортеров оружия и либерализации политики лицензирования. Действующие правила, по его мнению, необоснованно ограничивают экспорт чешских вооружений в страны, на которые не распространяется эмбарго, под предлогом его возможного реэкспорта в зоны конфликтов. М. Земан считает, что за последующие действия с законно проданным оружием должна нести ответственность страна-покупатель.

Источник: ЦАМТО

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4 comments :
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spmen
2017-06-02 06:19 pm (UTC)
Производство у них мизерное и мало конкурентноспособное. Просто распродали варшаводоговорские залежи. Открылась ниша после 20-летних демпинговых распродаж "украины".
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flint_954
2017-06-04 08:51 am (UTC)
Последний раз они наращивали производство вооружений перед 2-й мировой войной. Неужели снова?
(Reply) (Thread)
spmen
2017-06-04 03:51 pm (UTC)
До не с чего им наращивать, ибо мощности мизерны и никому их продукция не нужна. Просто они складируют варшаводоговорские неликвиды свои, из ГДР, ПНР и др. соседей и по сходняку переправляют их в Саудию для ИГИЛ, в Африку и отчасти на "украину". Сейчас судя по всему пошли большие партии для ИГИЛ для возмещения потерь.
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