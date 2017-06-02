Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Американские В-52 отрепетируют ядерные удары по целям в России
Коротченко
i_korotchenko
June 2nd, 22:55


В Великобританию, на авиабазу Фэрфорд, прибыли несколько американских стратегических бомбардировщиков B-52, которые примут участие в учениях НАТО Baltops-2017 на Балтике у границ с Россией. Как сообщает телеканал CNN, самолеты времен "холодной войны", способные нести ядерное оружие, переброшены в Европу для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу.

Целью Baltops-2017 является демонстрация возможностей военно-морских сил НАТО в районе Балтийского моря. Всего в учениях Североатлантического блока будут задействованы около 40 кораблей из 14 стран НАТО и четыре тысячи военнослужащих, в том числе подразделения Сил быстрого реагирования. Завершатся учения 18 июня в германском Киле.

Особый интерес, конечно, вызывает участие в учениях американских стратегических бомбардировщиков В-52. Их миссия в ходе Baltops-2017 - отработка вариантов тактических ядерных ударов по объектам в Калининградской области с использованием новых авиабомб В61-12, в качестве целей определены, в частности, г. Балтийск (главная база Балтийского флота), а также г. Черняховск (пункт дислокации 152-й ракетной бригады, перевооружается на ОТРК "Искандер-М").

Остается неясным вопрос: учли ли планировщики в Пентагоне факт развертывания в Калининградской области ЗРС С-400, для которых В-52 - отличная цель.

Фото: ВВС США

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С-500 обеспечит противоракетный перехват в ближнем космосе
Пентагон планирует ядерный удар по России

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Posts from This Journal by “ВВС США” Tag

38 comments :
( 38 comments Leave a comment )
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7freiheit
2017-06-02 07:59 pm (UTC)
Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет
(Reply) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-02 09:49 pm (UTC)
А тьы уже переехала В Россию ?
(Reply) (Parent) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-03 05:06 pm (UTC)
Поздравляю !

В свои 96 ты прекрасно выглядишь. )))
(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-06-03 06:24 pm (UTC)
Не подлизывайся, вышел на очередное дежурство, хамить и троллить из своего пустого ЖЖ
(Reply) (Parent) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-03 07:49 pm (UTC)
Блин, на этой фотке ты просто здоровски выглядишь!
Умели же в 19-м веке чувственные фотопортреты делать...

И как днюха прошла?
Надеюсь, по старинному русскому обычаю гости обблевали подъезд?

(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-06-04 05:20 am (UTC)
Похоже, ты живешь в/на Украине, имея несколько пустых ЖЖ?!
Подскажи троллю "nekto"- за ним выехали...
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source: RIPE


(Reply) (Parent) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-04 09:08 am (UTC)
Хе-хе!

Раз уж ты шустренько начала сдавать своих подельников-террористов, передай,пожалуйста, их фото и личные данные.
Оплату гарантирую !
Слава Украине ! )))
(Reply) (Parent) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-05 03:35 am (UTC)
Да, это был я...

Организовал и возглавил тайное новоросское общество "Меча и Орала" .
С целью пропаганды русского мира использовал скрепное наследие и нарядил участников модного показа в исконно русские скоморошьи костюмы.

Жаль,русские братья ни хрена не вкурили и начали истошно на зеркало пенять... )))

Хотел тебе ссылочку на сайтик скинуть ,чтоб ты могла своим пра-пра-правнукам подкупить исконно русских пиджачков в стиле Ванька-дурак,Русский скоморох,Петрушка - русская душа.
Автор блога,к сожалению,не пропускает. )))


Целю тебя и люблю,душа моя ! )))




Edited at 2017-06-05 03:45 am (UTC)
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7freiheit
2017-06-05 05:12 am (UTC)
Мои дети по-русски пишут с ошибками и плохо говорят по-русски,
а говорить про внуков вовсе бессмысленно.
Я, кстати, тоже не русская, но твердо уверена в Российском величии. Чего не могу сказать, (и не только я), - об Украине.
Это глубоко несчастная страна, с захваченной властью нео-нацисткой Киевской хунтой.
В Европе, кстати, все об этом знают, но помалкивают, но пока из Вашингтона отмашка не поступила.
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lumpen_nax
2017-06-05 05:23 am (UTC)
Нерусская - значит недочеловек!

Разберешься со своими непатриотичными родственниками - тогда получишь моральное право звиздеть про какую-то мифическую "киевскую хуюнту".

У меня одна знакомая тоже верила в величие России , а в Новосибирске ее насмерть сбил русский алкаш на "Москвиче".

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7freiheit
2017-06-05 05:28 am (UTC)
Выводы неверные, как и все ваши домыслы.

Достаточно вспомнить о величии любой нации три фактора:

1. Когда впервые упомянута в литературно-исторических источниках.
2. Были ли в истории свои аристократы, цари и высшие чины священников.
3. В каких войнах и сколько раз нация побеждала.
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lumpen_nax
2017-06-05 08:08 am (UTC)
Чтобы хоть немного узнать о "величии" нации достаточно вспомнить Освенцим и ГУЛАГ.

И писатели у этих были, и аристократия, и побеждали неоднократно...,
а на поверку оказались людоедами. (((

Правда,некоторые из них стыдятся своего мерзкого прошлого и каются.
А вот "высокодуховные" подлостью своей гордятся и всячески продолжают развивать.

Edited at 2017-06-05 08:10 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-06-05 08:55 am (UTC)
У великих наций и национал-фаш. историч. помоек достаточно.
Как возле любого многонасел. дома есть помойка.
Но преобладает другое в людской памяти не помойки, а победы над нацизмом, бандеровцами и шухевичами.
Правда, одна страна с патологическим переразвитием гордится этой помойкой.
(Reply) (Parent) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-05 10:06 am (UTC)
Россия превратила в помойку и память, и совесть своего населения.
Белое стало черным,а черное - белым.

Империя живет старыми мерками и тщетно пытается удержаться на плаву замшелыми еще в далеком прошлом методами.
Коррупция,борьба с инакомыслием,террор, захват чужих территорий, оголтелая пропаганда...

Чего ты там еще про патологию говорила?
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7freiheit
2017-06-07 06:16 am (UTC)
Россия - давно не империя,
но и свои национальные и государственные интересы не сдает США и Евро Союзу, как новообращенные укладываются под НАТО и Брюссель.
Тьфу, позор Киевской Хунте, лгущей народу и Западу.
(Считаю дискуссию завершенной)
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lumpen_nax
2017-06-07 11:54 pm (UTC)
Два тьфу кремлевским фашистам!
И четыре - пустоголовым жертвам их пропаганды. :-)
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barbuljak
2017-06-02 07:59 pm (UTC)
пускай репетируют.Тут при любых раскладах всем будет плохо.
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travnikovug
2017-06-02 08:02 pm (UTC)
Может отрепетировать его сбивание?
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-06-02 08:03 pm (UTC)
Видимо С-400 этим и займутся
(Reply) (Parent) (Thread)
kvas
2017-06-02 08:17 pm (UTC)
а что за лужи под двигателями, страшно?
(Reply) (Thread)
guyloginin
2017-06-02 10:26 pm (UTC)
Самолет страдает от недержания мочи, вызванной страхом.
(Reply) (Parent) (Thread)
vladimirow
2017-06-02 08:25 pm (UTC)
"с использованием авиабомб"

- а-ха-ха-ха!!!
(Reply) (Thread)
observer_07
2017-06-02 08:45 pm (UTC)
Ну чо, вперёд к каменному веку. Для всех.
(Reply) (Thread)
Артем Камбуров
2017-06-02 09:12 pm (UTC)
Б-52 отличная цель не только для С-400.
(Reply) (Thread)
lumpen_nax
2017-06-02 09:52 pm (UTC)
Экипажам В-52 поставлена цель отрепетировать транспортировку и сброс гуманитарной помощи россиянам.
Ножки Трампа, сельдерей и настойка боярышника... )))
(Reply) (Thread)
nquatro
2017-06-02 09:56 pm (UTC)
Как же надоели эти пендосы из разных стран.
(Reply) (Thread)
cadu3m
2017-06-02 09:59 pm (UTC)
страшно, однако
(Reply) (Thread)
guyloginin
2017-06-02 10:25 pm (UTC)
Дорогая Россия,

Вы продаете нам двигатели для запуска наших спутников.
Вы также продавайте нам Клейкая лента, чтобы получить наши старинные самолеты ВДВ?

Сила, мужество и покой. Имейте большой выходные.

Клейкая лента: http://headsup.boyslife.org/files/2013/11/duck-or-duct-tape.jpg
(Reply) (Thread)
prostokomp
2017-06-03 03:44 am (UTC)
Ну, неотваливающихся двигателей им! И ни птицы в форсунках!
(Reply) (Thread)
creaze
2017-06-03 10:33 am (UTC)
Чё вы раскудахтались. Наши Ту-95 исправно служат, а они постарше Б-52 будут.
(Reply) (Parent) (Thread)
spmen
2017-06-03 11:51 am (UTC)
Но насколько известно, на море Б-52 можно применять только для постановки мин. Т.е. хотят отрабатывать минирование акватории у Калининграда. Б-52 с бомбами - это легчайшая мишень даже для давно списанных С-75. Т.к. мины должны сбрасываться как бомбы, при наличиии С-400 эта миссия теоретически невыполнима.
(Reply) (Thread)
postalyion
2017-06-03 07:37 pm (UTC)
По сравнению, с вопросом о продаже С-400 в Турцию...
А какие ударные возможности, так называемой "американской ПРО", в Восточной Европе ?
(Reply) (Thread)
buser
2017-06-03 10:27 pm (UTC)
Я так понимаю, что наши ПВО скоро вдруг, совсем внезапно, проведут учения по уничтожению воздушных целей похожих на В-52 :)
(Reply) (Thread)

Цели для поражения

gen_chernota
2017-06-04 11:55 am (UTC)
Ну Балтийск я еще понимаю, а Черняховск - бред. Да и Балтийск тоже. Флот на Балтике у РФ слабоват против супостата, зачем на него цельную бонбу тратить?

"Военному эксперту" не смешно писать про бомбежки с Б-52 бомбами Б-61?


Edited at 2017-06-04 11:56 am (UTC)
(Reply) (Thread)
alex_stasenko
2017-06-04 02:46 pm (UTC)
Они не смогут преодолеть ПВО РФ в случае сценария классического бомбового удара - но сбросить крылатые ракеты в нейтральном воздушном не исключен.
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