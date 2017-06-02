Американские В-52 отрепетируют ядерные удары по целям в России

В Великобританию, на авиабазу Фэрфорд, прибыли несколько американских стратегических бомбардировщиков B-52, которые примут участие в учениях НАТО Baltops-2017 на Балтике у границ с Россией. Как сообщает телеканал CNN, самолеты времен "холодной войны", способные нести ядерное оружие, переброшены в Европу для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу.
Целью Baltops-2017 является демонстрация возможностей военно-морских сил НАТО в районе Балтийского моря. Всего в учениях Североатлантического блока будут задействованы около 40 кораблей из 14 стран НАТО и четыре тысячи военнослужащих, в том числе подразделения Сил быстрого реагирования. Завершатся учения 18 июня в германском Киле.
Особый интерес, конечно, вызывает участие в учениях американских стратегических бомбардировщиков В-52. Их миссия в ходе Baltops-2017 - отработка вариантов тактических ядерных ударов по объектам в Калининградской области с использованием новых авиабомб В61-12, в качестве целей определены, в частности, г. Балтийск (главная база Балтийского флота), а также г. Черняховск (пункт дислокации 152-й ракетной бригады, перевооружается на ОТРК "Искандер-М").
Остается неясным вопрос: учли ли планировщики в Пентагоне факт развертывания в Калининградской области ЗРС С-400, для которых В-52 - отличная цель.
Фото: ВВС США
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Пентагон планирует ядерный удар по России
В свои 96 ты прекрасно выглядишь. )))
Умели же в 19-м веке чувственные фотопортреты делать...
И как днюха прошла?
Надеюсь, по старинному русскому обычаю гости обблевали подъезд?
Подскажи троллю "nekto"- за ним выехали...
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Раз уж ты шустренько начала сдавать своих подельников-террористов, передай,пожалуйста, их фото и личные данные.
Оплату гарантирую !
Слава Украине ! )))
Организовал и возглавил тайное новоросское общество "Меча и Орала" .
С целью пропаганды русского мира использовал скрепное наследие и нарядил участников модного показа в исконно русские скоморошьи костюмы.
Жаль,русские братья ни хрена не вкурили и начали истошно на зеркало пенять... )))
Хотел тебе ссылочку на сайтик скинуть ,чтоб ты могла своим пра-пра-правнукам подкупить исконно русских пиджачков в стиле Ванька-дурак,Русский скоморох,Петрушка - русская душа.
Автор блога,к сожалению,не пропускает. )))
Целю тебя и люблю,душа моя ! )))
Edited at 2017-06-05 03:45 am (UTC)
а говорить про внуков вовсе бессмысленно.
Я, кстати, тоже не русская, но твердо уверена в Российском величии. Чего не могу сказать, (и не только я), - об Украине.
Это глубоко несчастная страна, с захваченной властью нео-нацисткой Киевской хунтой.
В Европе, кстати, все об этом знают, но помалкивают, но пока из Вашингтона отмашка не поступила.
Разберешься со своими непатриотичными родственниками - тогда получишь моральное право звиздеть про какую-то мифическую "киевскую хуюнту".
У меня одна знакомая тоже верила в величие России , а в Новосибирске ее насмерть сбил русский алкаш на "Москвиче".
Достаточно вспомнить о величии любой нации три фактора:
1. Когда впервые упомянута в литературно-исторических источниках.
2. Были ли в истории свои аристократы, цари и высшие чины священников.
3. В каких войнах и сколько раз нация побеждала.
И писатели у этих были, и аристократия, и побеждали неоднократно...,
а на поверку оказались людоедами. (((
Правда,некоторые из них стыдятся своего мерзкого прошлого и каются.
А вот "высокодуховные" подлостью своей гордятся и всячески продолжают развивать.
Edited at 2017-06-05 08:10 am (UTC)
Как возле любого многонасел. дома есть помойка.
Но преобладает другое в людской памяти не помойки, а победы над нацизмом, бандеровцами и шухевичами.
Правда, одна страна с патологическим переразвитием гордится этой помойкой.
Белое стало черным,а черное - белым.
Империя живет старыми мерками и тщетно пытается удержаться на плаву замшелыми еще в далеком прошлом методами.
Коррупция,борьба с инакомыслием,террор, захват чужих территорий, оголтелая пропаганда...
Чего ты там еще про патологию говорила?
но и свои национальные и государственные интересы не сдает США и Евро Союзу, как новообращенные укладываются под НАТО и Брюссель.
Тьфу, позор Киевской Хунте, лгущей народу и Западу.
(Считаю дискуссию завершенной)
И четыре - пустоголовым жертвам их пропаганды. :-)
- а-ха-ха-ха!!!
Ножки Трампа, сельдерей и настойка боярышника... )))
Вы продаете нам двигатели для запуска наших спутников.
Вы также продавайте нам Клейкая лента, чтобы получить наши старинные самолеты ВДВ?
Сила, мужество и покой. Имейте большой выходные.
Клейкая лента: http://headsup.boyslife.org/files/2
А какие ударные возможности, так называемой "американской ПРО", в Восточной Европе ?
Цели для поражения
"Военному эксперту" не смешно писать про бомбежки с Б-52 бомбами Б-61?
Edited at 2017-06-04 11:56 am (UTC)