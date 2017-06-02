Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ?
Коротченко
i_korotchenko
June 2nd, 23:42


Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ, и зачем Россия собирается "захватывать" Мальту? Как выглядит секретный канал связи Путина и Трампа? Как в опечатке президента США разглядели российский след? И что грозит тому, кто "обезглавит" Дональда Трампа?



Материалы по теме:
Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука?


фото: novilist.hr

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Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

36 comments :
( 36 comments Leave a comment )
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liqht_in_mind
2017-06-02 08:46 pm (UTC)
Пока детки элиты живут на Западе, им бояться нечего. Все, что Вы наблюдаете, это элементарный политический прессинг.
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conel
2017-06-03 04:43 am (UTC)
Зачем вы цитируете Бжезинского ? Он же все :))
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gunnerminer
2017-06-03 09:43 am (UTC)
Вероятно потому что российский -Бжезинский- так и не появился.
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conel
2017-06-03 10:28 am (UTC)
Тебе разве писали ?
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gunnerminer
2017-06-03 10:30 am (UTC)
Из Госдепа или из Канцелярии ?
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conel
2017-06-03 10:51 am (UTC)
Свободен ,верблюды воды просят.
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Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ?

st_viadimir
2017-06-02 08:58 pm (UTC)
Потому что самое страшное для вашингтонского обкома, это ограничение их свободы и их права на всё.
Это крах их доктрины мировой цветной революции.
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dezoob
2017-06-02 10:35 pm (UTC)
Боюсь соседскую собаку, боюсь, что рубль опять ебнет.я, а янки боятся человека, которого они видят только по телеку? Думаю, что нет. У них своих страхов хватает.
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Suhodrichev31
2017-06-03 08:07 am (UTC)
Дрочишь небось?
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oleg_n_leontiev
2017-06-03 08:09 am (UTC)
Хе-хе, че, потёк?
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sergerz
2017-06-03 03:11 am (UTC)
Был прошлом году в День Погранвойск в Екатеринбурге. В ЦПКиО было тысяч 100 ветеранов Погранвойск. И эти ребята поддержат Путина в любом его деле. Они и стрелять из всех видов стрелкового оружия могут вплоть до КПВТ и орудия БМП, и строят неплохо. Вот на этих людей может опереться государство, а русофобов надо депортировать, особо ярых обязательно.
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conel
2017-06-03 04:42 am (UTC)
Ну КПВТ и БМП в современном бою актуальны только против ИГИЛ :)
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anti_v
2017-06-03 04:59 am (UTC)

Против населения тоже пойдет(

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conel
2017-06-03 05:03 am (UTC)
Речь не о внутреннем а о внешнем, но если вы потроллить , то пожалуйста.
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sergerz
2017-06-03 07:17 am (UTC)
А они со времен службы еще кое-чему научились. Я в 80-х на сборах и командирских курсах освоил РЭБ в частности. Ну и вообще в институте на танке ездить научили и офицером сделали, а все из них научились многому. Я когда езжу по командировкам нахожу погранца на месте и он мне очень во многом помогает, еще сбоев не случалось. А уж воевать их учить не надо.
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conel
2017-06-03 08:29 am (UTC)
Времена меняются
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Suhodrichev31
2017-06-03 08:06 am (UTC)
100 000 ветеранов в Ебурге в ЦПКиО? Ты бредишь болезный? Столько в фонтан не влезут.
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gunnerminer
2017-06-03 09:45 am (UTC)
-Они и стрелять из всех видов стрелкового оружия могут вплоть до КПВТ и орудия БМП,-

Они систематически повышать производительность труда не могут.
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gadenisch
2017-06-03 04:23 am (UTC)
Да не бояться на западе России. Но не опасаються. Я тоже , когда виду пьяного перехожу на другую сторону улицы. Поосто не приятно с неадекватным человеком общаться. А уж если в неаднквата ружо есть... Игил же менее опасно. У них тока ножик имнеется.
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conel
2017-06-03 04:41 am (UTC)
У Путина сильная внешняя политика и уверовавших в свое величие американцев рвет крышу от появившегося соперника , а путем СМИ этот дристомет летит в мозг обывателя. ИГИЛ не имеет межконтинентальных ракет способных достать за морем -океаном территорию США , пусть ИГИЛ в Европе бояться , при недавнем демарше господина Трампа в НАТО :)
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anti_v
2017-06-03 05:01 am (UTC)

Сильная в чем?В оставшихся союзниках КНДР и Венесуэлле?Ну Мадуро вроде как все,отплясался,пухлик северокорейский возможно тоже.....

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conel
2017-06-03 05:03 am (UTC)
Ну вам с дивана виднее :)
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anti_v
2017-06-03 08:26 am (UTC)

Ну Мадуро уже пару сотен сограждан укатал в асфальт чтобы и дальше плясать на телевидении,такое население не простит ему.

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conel
2017-06-03 08:34 am (UTC)
Я дам вам парабеллум. :)
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Suhodrichev31
2017-06-03 08:09 am (UTC)
Уважаемый,кто вам сказал что его боятся?
Если вонючего бомжа в вагоне никто не трогает,то это не значит что его боятся.
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telescopych
2017-06-03 01:49 pm (UTC)
Суходрищев - он и в Африке суходрищев.
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neputin_i_cho
2017-06-03 05:18 pm (UTC)
Ты пидорок насрал и тебя еще не отп..ли,ёп. Это не значит, что тебя боятся.
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Suhodrichev31
2017-06-03 05:21 pm (UTC)
То же хороший пример.Молодец.
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expert1900
2017-06-03 10:56 am (UTC)
Западу надо внятно пояснить, что нас бояться не надо. БОЛЬНО НЕ БУДЕТ!
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spmen
2017-06-03 12:06 pm (UTC)
ИГИЛ им нечего бояться, т.к. это дочка ЦРУ. Самое большее что могут сделать отдельные вышедшие из под контроля игиловцы - это взорвать еще пару небоскребов. Это для пиндосии не смертельно. ИГИЛ для них ценнее.
А вот Путин, если захочет, может уничтожить не только ИГИЛ, но и всю западную псевдоцивилизацию за пол часа. Но по настоящему им можно будет его бояться только тогда, когда наступит 37 год димонам и прочим ельциноидам.
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когда наступит 37

telescopych
2017-06-03 01:48 pm (UTC)
Блин, слишком долго ждать.
Лучше бы пораньше.
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telescopych
2017-06-03 01:46 pm (UTC)
А чего им бояться ИГИЛ, если это - их же ЧВК?
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Даннил Зырянов
2017-06-03 03:03 pm (UTC)
Потому что они фашисты, а русские всегда били фашистов.
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redneck_yankee
2017-06-03 05:47 pm (UTC)
Удивляет пассивная и снисходительная реакция МИДа на постоянные русофобские эскопады Маккейна.
Нельзя делать вид что он просто "не в себе". Этот "вздорный старик" один из самых влиятельных американских политиков задающий тон в отношении России и ее народа.
Хочу подчеркнуть что они постоянно говорят "russians" что означает "весь русский народ".

Необходимо вести каждодневное информационное сопротивление Маккейну и Грему. Компромата на них вагон.
Достаточно запустить в интернет-ресурсах информацию о том как Маккейн проводил время в плену во Вьетнаме, сколько людей он сдал в обмен на жизнь. Пикантные подробности выколачивания информации из Джона тоже можно опубликовать.
Джони должен стать большим смешным мемом чтобы у него не было желания голосить про "злых русских". У всего мира не должно быть сомнения почему Джони их так не любит.
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spmen
2017-06-03 06:20 pm (UTC)
низзя, путинские партнеры обидяцца :)
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