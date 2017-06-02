Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ, и зачем Россия собирается "захватывать" Мальту? Как выглядит секретный канал связи Путина и Трампа? Как в опечатке президента США разглядели российский след? И что грозит тому, кто "обезглавит" Дональда Трампа?
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Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука?
фото: novilist.hr
Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ?
Это крах их доктрины мировой цветной революции.
Против населения тоже пойдет(
Они систематически повышать производительность труда не могут.
Сильная в чем?В оставшихся союзниках КНДР и Венесуэлле?Ну Мадуро вроде как все,отплясался,пухлик северокорейский возможно тоже.....
Ну Мадуро уже пару сотен сограждан укатал в асфальт чтобы и дальше плясать на телевидении,такое население не простит ему.
Если вонючего бомжа в вагоне никто не трогает,то это не значит что его боятся.
А вот Путин, если захочет, может уничтожить не только ИГИЛ, но и всю западную псевдоцивилизацию за пол часа. Но по настоящему им можно будет его бояться только тогда, когда наступит 37 год димонам и прочим ельциноидам.
когда наступит 37
Лучше бы пораньше.
Нельзя делать вид что он просто "не в себе". Этот "вздорный старик" один из самых влиятельных американских политиков задающий тон в отношении России и ее народа.
Хочу подчеркнуть что они постоянно говорят "russians" что означает "весь русский народ".
Необходимо вести каждодневное информационное сопротивление Маккейну и Грему. Компромата на них вагон.
Достаточно запустить в интернет-ресурсах информацию о том как Маккейн проводил время в плену во Вьетнаме, сколько людей он сдал в обмен на жизнь. Пикантные подробности выколачивания информации из Джона тоже можно опубликовать.
Джони должен стать большим смешным мемом чтобы у него не было желания голосить про "злых русских". У всего мира не должно быть сомнения почему Джони их так не любит.