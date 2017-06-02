Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ?

Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"? Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые…

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…

Обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса…

Путин удивился, что 200 болельщиков из России отметелили несколько тысяч англичан Президент России Владимир Путин удивился тому, что российские футбольные болельщики избили английских, хотя многократное численное преимущество…

Россия вернет Прибалтику танковым блицкригом всего за 24 часа Путин не отказался от идеи возрождения СССР, хоть и не в полном варианте, уверен голландский эксперт по России Марсель Ван Херпен. По его мнению,…

Если завтра война: Путин распорядился начать внезапную проверку Вооруженных Сил РФ Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил начать очередную внезапную проверку Вооруженных Сил, в ходе которой предстоит оценить…

Кудрин предлагает встроить Россию в Запад на вторых ролях. Спасибо, не надо. Мы будем первыми! По приглашению телеканала "Царьград ТВ" принял участие в программе "Хроники Царьграда", где моим оппонентом стал некогда широко известный…

Forbes в третий раз назвал Путина самым влиятельным человеком мира Президент России Владимир Путин в третий раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes,…