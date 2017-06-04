Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы
Коротченко
i_korotchenko
June 4th, 17:10


Рано утром меня разбудили звонком с телевидения: канал "Россия 24" попросил прокомментировать в прямом эфире серию сегодняшних ночных терактов в Лондоне. Сам комментарий - в представленном видеоролике. Ранее я уже предупреждал власти Великобритании, что за майским терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ. Не услышали.

К настоящему времени стало известно, что задержано 12 человек в рамках расследования совершенного теракта. Как говориться в заявлении Скотленд-Ярда, "Офицеры контртеррористического подразделения полиции задержали 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются".

ТАСС со ссылкой на британские СМИ передает, что полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы. Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

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Posts from This Journal by “теракт” Tag

99 comments :
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ded6442
2017-06-04 02:11 pm (UTC)
англичане долго и упорно шли к этому
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anti_v
2017-06-04 04:30 pm (UTC)

В Тверской области в этот момент застрелил один бухой алкаш 9 человек.Сколько к это шли мы?

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sinclaus
2017-06-04 02:21 pm (UTC)
Между прочим, ИГИЛ распространяет инструкции по совершению терактов с подручными средствами и на русском языке. Оглянитесь вокруг - мало мусульман?
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anti_v
2017-06-04 04:31 pm (UTC)

Если нет гражданских перспектив,религиозные фанатики возьмут верх...

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nikvision
2017-06-04 02:23 pm (UTC)
это дерьмо,может случиться в любом месте,не обязательно в Европе.
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kremlin_curant
2017-06-04 05:21 pm (UTC)
Но случается почему то именно в тех странах, которые играют наибольшую роль в противостоянии с Россией.
Почему так?
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smsdoc
2017-06-04 02:25 pm (UTC)
Бессилие системы?
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Отличный коммент! Респект, Игорь!

sambriella
2017-06-04 02:41 pm (UTC)
Европейским лидерам и лидерам США надо включить мозги и проанализировать ситуацию.Во всех терактах нет и не было ни одного русского, ни одного россиянина. Что первостепенно: борьба с вымышленной угрозой России, или с угрозой ИГИЛ? Надо что-то всем миром делать с ситуацией круговорота терактов по всему миру.Ведь страшно жить.
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kremlin_curant
2017-06-04 05:24 pm (UTC)
А какая связь между этими совершенно разными фактами - теракты от исламистов и российская угроза?
Если посчитать Россию дружественной страной теракты прекратятся?
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alex_197
2017-06-04 03:35 pm (UTC)
ну вот вы сами и признали, что а террактом стоит Россия
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i_korotchenko
2017-06-04 03:38 pm (UTC)
Как у вас с логикой вообще?
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powerforpeople
2017-06-04 03:39 pm (UTC)
Терракты в первую очередь выгодны тем, кто зарабатывает (очки и деньги) на спекуляциях вокруг них. А это, на секунду, и журналисты, и политики, и диванные, и обычные аналитики.
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spmen
2017-06-04 03:40 pm (UTC)
Гейропская погань это более чем заслужила.
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vlapandr
2017-06-04 05:22 pm (UTC)
Так и знал, что пустой журнал...
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kashanya
2017-06-04 04:03 pm (UTC)
Хорошо бы было убить всех террористов...
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kin_dza_dza72
2017-06-04 05:22 pm (UTC)
Достаточно им бабок не платить ,а они сами же им и платят
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предельно дешевые террористы

alejorojas
2017-06-04 04:05 pm (UTC)
три мужика, три ножа, одна машина
практически не отследить

этих убили, 12! человек - арестовали... а в Лондоне их несколько миллионов
и любой может собраться в количестве трех человек в любой момент
доехать до первого же перекрестка
и устроить ночь длинных ножей...

в Турине одной! петарды хватило, чтобы ДЕВЯТЬ СОТ человек переломали себе руки и ноги... это, случаем, не страх?

P.S. и пока полицаи ловят одноразовых террористов
профи подготовят нечто стОящее, и никто им не помешает
так что это лишь прелюдия перед GangBang

Edited at 2017-06-04 04:07 pm (UTC)
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Re: предельно дешевые террористы

lkjhgfdsa_00
2017-06-04 05:17 pm (UTC)
насколько нужно быть долбанутыми на всю голову, чтобы, живя в благополучной стране, идти на верную смерть
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zimorodoc
2017-06-04 04:16 pm (UTC)
По-человечески надо бы выразить соболезнование. Но сочувствовали ли они России, когда в Питере случилось. Конечно, это мелко мстить, но почему-то надоело быть выше этого.
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Конечно повторится.

mcleod1564
2017-06-04 04:18 pm (UTC)
Потому что повторят.
Потому что все это уже было.
Терроризм.
Страх и ужас.

Но все это уже было.

И было в России.

Вот данные о статистике терроризма в Российской Империи начале XX века.
Так, в течение года, начиная с октября 1905 года, в Российской империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года это число увеличилось почти до 4500 человек.
Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общее число жертв в 1905—1907 годах оценивается числом более 9000 человек.
По официальной статистике, с января 1908 года по середину мая 1910 года произошло 19957 террористических актов и экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и 3051 частное лица, при этом 1022 госчиновника и 2829 частных лиц были ранены.

Полагая, что значительная часть местных терактов не попала в официальную статистику, общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901—1911 годах оценивается числом около 17000 человек.

Так что терроризму в Европе до уровня терроризма в Российской Империи сто лет тому еще пахать и пахать.
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SbstnPereira
2017-06-04 05:04 pm (UTC)
в Грозном попробуйте повторить
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kudalsya_s_okna
2017-06-04 05:12 pm (UTC)
тупые бриташки сосут у арабов
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vlapandr
2017-06-04 05:24 pm (UTC)
Ещё один провокатор.
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lkjhgfdsa_00
2017-06-04 05:15 pm (UTC)
"Ранее я уже предупреждал власти Великобритании" - вот это было реально смешно.
Напомнило барона Мюнхаузена, который объявлял войну Англии.
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kin_dza_dza72
2017-06-04 05:17 pm (UTC)
За что боролись ,на то и напоролись .
Бери ношу по себе ,что б не падать при ходьбе .
Грабили весь мир триста лет ,отвечать когда то надо ?
как говорил бравый солдат Швейк ,"хоть того застрелили ,хоть этого,обоих нисколечки не жалко"
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pomkagbt
2017-06-04 05:18 pm (UTC)
«Не менее семи погибших и 48 раненых в террористической атаке, а лондонский мэр говорит, что “нет причин беспокоиться”»,
Хорошо Трамп сказал.
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kin_dza_dza72
2017-06-04 05:19 pm (UTC)
Я не толерантен ,плевал я на их толерантность ,если они отупели
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kremlin_curant
2017-06-04 05:20 pm (UTC)
Какая связь между неготовностью спецслужб и полиции Британии к борьбе с терактами и тем, что Россия считается самой опасной угрозой для Европы?
Полиция вместо борьбы с террористами тренируется отражать высадку ВДВ РФ в Лондоне, что-ли?
Удивляет навязчивое стремление Кремля доказать, что только при поддержке России теракты в Европе можно остановить.
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kin_dza_dza72
2017-06-04 05:28 pm (UTC)
Тоесть если кто то где то кого то взорвал ,то это Кремль кому то что то доказывает ?
а вы не пизданутый ?
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dmitryyyy
2017-06-04 05:32 pm (UTC)
За арабское бабло плата.
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detonator666
2017-06-04 06:26 pm (UTC)
Боюсь - это фиговый листочек, которым и прикроются. А на самом деле - спланированная в Британских же спецслужбах провокация. Не арабы Британии, а Британия арабам показывает на их возможные перспективы.
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detonator666
2017-06-04 06:08 pm (UTC)
Нет, Игорь. Они не неуслышали тебя... Просто там настолько всё запущенно, что, если они реально впрягутся в реальную войну с терроризмом, то им придётся не только НАМ выдать, засидевшихся у них ублюдков (что для Британии будет означать чудовищное унижение), но и ковырнуть связи Короны с Саудитами. Ну разве это возможно?

Смотрели фильм "Падение Лондона"? Пересмотрите. Это, как раз, приблизительно тот сценарий, который их устроил бы больше всего! Чистенькими из дерьма выйти, да ещё и пострадавшими.

Edited at 2017-06-04 06:11 pm (UTC)
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antiohlos
2017-06-04 06:53 pm (UTC)
И опять " террористы" уничтожены ! В 99,99% они уничтожаются , даже с ножами ! Это так же как поставить 360 камеру на МКС !
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svetomarket_ru
2017-06-04 07:25 pm (UTC)
В любом городе, где есть база НАТО. Я думаю все эти террористы оттуда, и подвозят их из Сирии (Ливии, Ирака, Афганистана) военными самолетами.
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hitman_23
2017-06-04 07:42 pm (UTC)
Главное не под боком, а остальное теперь "проблемы негров"
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