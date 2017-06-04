Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы

Рано утром меня разбудили звонком с телевидения: канал "Россия 24" попросил прокомментировать в прямом эфире серию сегодняшних ночных терактов в Лондоне. Сам комментарий - в представленном видеоролике. Ранее я уже предупреждал власти Великобритании, что за майским терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ. Не услышали.
К настоящему времени стало известно, что задержано 12 человек в рамках расследования совершенного теракта. Как говориться в заявлении Скотленд-Ярда, "Офицеры контртеррористического подразделения полиции задержали 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет. Обыски по ряду адресов в Баркинге продолжаются".
ТАСС со ссылкой на британские СМИ передает, что полиция произвела несколько контролируемых взрывов, чтобы проникнуть в жилища подозреваемых. В одном из них жил непосредственный исполнитель теракта, работавший в компании Transport for London, обслуживающей весь общественный транспорт столицы. Тем временем британские телеканалы демонстрируют отдельные кадры спецоперации в Баркинге. На них, в частности, можно увидеть, как была задержана женщина, одетая по мусульманскому обычаю.
Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате теракта семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.
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В Тверской области в этот момент застрелил один бухой алкаш 9 человек.Сколько к это шли мы?
Если нет гражданских перспектив,религиозные фанатики возьмут верх...
Почему так?
Отличный коммент! Респект, Игорь!
Если посчитать Россию дружественной страной теракты прекратятся?
предельно дешевые террористы
практически не отследить
этих убили, 12! человек - арестовали... а в Лондоне их несколько миллионов
и любой может собраться в количестве трех человек в любой момент
доехать до первого же перекрестка
и устроить ночь длинных ножей...
в Турине одной! петарды хватило, чтобы ДЕВЯТЬ СОТ человек переломали себе руки и ноги... это, случаем, не страх?
P.S. и пока полицаи ловят одноразовых террористов
профи подготовят нечто стОящее, и никто им не помешает
так что это лишь прелюдия перед GangBang
Edited at 2017-06-04 04:07 pm (UTC)
Re: предельно дешевые террористы
Конечно повторится.
Потому что все это уже было.
Терроризм.
Страх и ужас.
Но все это уже было.
И было в России.
Вот данные о статистике терроризма в Российской Империи начале XX века.
Так, в течение года, начиная с октября 1905 года, в Российской империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года это число увеличилось почти до 4500 человек.
Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общее число жертв в 1905—1907 годах оценивается числом более 9000 человек.
По официальной статистике, с января 1908 года по середину мая 1910 года произошло 19957 террористических актов и экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и 3051 частное лица, при этом 1022 госчиновника и 2829 частных лиц были ранены.
Полагая, что значительная часть местных терактов не попала в официальную статистику, общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901—1911 годах оценивается числом около 17000 человек.
Так что терроризму в Европе до уровня терроризма в Российской Империи сто лет тому еще пахать и пахать.
Напомнило барона Мюнхаузена, который объявлял войну Англии.
Бери ношу по себе ,что б не падать при ходьбе .
Грабили весь мир триста лет ,отвечать когда то надо ?
как говорил бравый солдат Швейк ,"хоть того застрелили ,хоть этого,обоих нисколечки не жалко"
Хорошо Трамп сказал.
Полиция вместо борьбы с террористами тренируется отражать высадку ВДВ РФ в Лондоне, что-ли?
Удивляет навязчивое стремление Кремля доказать, что только при поддержке России теракты в Европе можно остановить.
а вы не пизданутый ?
Смотрели фильм "Падение Лондона"? Пересмотрите. Это, как раз, приблизительно тот сценарий, который их устроил бы больше всего! Чистенькими из дерьма выйти, да ещё и пострадавшими.
Edited at 2017-06-04 06:11 pm (UTC)