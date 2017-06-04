Тихоокеанский флот получит модернизированные АПЛ проекта 949 с КРМБ "Калибр-ПЛ"

Министерство обороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок 949 проекта "Антей", вооружив их крылатыми ракетами "Калибр", заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов. "Предусмотрен ремонт с модернизацией многоцелевых атомных подводных лодок 949 проекта. Старые ракеты "Гранит" будут заменены на КРМБ "Калибр, которые хорошо показали себя, в том числе в сирийском конфликте", - сказал Борисов в ходе посещения Дальневосточного завода "Звезда".
Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и "по сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества". "Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения. Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она будет выходить, обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018 - 2025 годы", - уточнил замглавы военного ведомства.
По его словам, сегодня завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства. "Завод будет строить целую плеяду кораблей, в том числе для освоения северного шельфа - это газовозы и прочие вспомогательные суда. Мы также имеем планы использовать новые возможности завода для строительства крупнотоннажных судов для вспомогательного флота Минобороны", - добавил Борисов.
Фото: iichan.hk, инфографика: © "Защищать Россию"
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Убийца авианосцев
Подводные лодки проекта 949А «Антей» являются самым многочисленным классом кораблей, на вооружении которых находятся ракеты П-700, также корабли этого класса являются лидерами по количеству пусковых установок «Гранит» на одном носителе. В настоящее время, подводные лодки проекта 949А , совместно с бомбардировщиками ТУ-22М3 авиации ВМФ России, являются основным средством противодействия ВМФ России ударным авианосным группам ВМС США. Стоимость АПЛ 226 млн. рублей в середине 1980-х — около 10% стоимости авианосца «Нимиц»[4].
На модернизированных АПЛ 949-го проекта «Антей» до 2020 года будет до 72 ракет «Калибр» или «Оникс».
Торпедное вооружение представлено шестью носовыми торпедными аппаратами: двумя калибра 650 мм и четырьмя калибра 533 мм. В боезапас входят 8-12 ракето-торпед и торпед калибра 650 мм и 16 торпед калибра 533 мм.
Эти лодки изначально проектировались под борьбу с АУГ вероятного противника и там сверхзвуковые ПКР, попросту безальтернативны!
Какие "Калибры" они хотят впихнуть в 949 проект? Как? ТПК "Калибра" чуть ли не вдвое тоньше и легче "Гранитовских". Они как хотят компенсировать увеличение объёмов баластных цистерн и при этом снижение общей массы лодки? Она же плавать будет, как пробка! Да и зачем ей тогда лишняя геометрия?
>сверхзвуковые ПКР, попросту безальтернативны! >
?
Очень важная статья
Цитата:
***Не вдаваясь в подробности и сложные церковные термины, вкратце поясню, о чём тут идёт речь. В середине 17 века жидомасонское мировое правительство пришло к выводу о том, что русское православие, русская культура и русская государственность представляет смертельную опасность для мирового жидомасонского правительства в частности и для всех его конечных целей в целом. На основании этого было принято решение не о военном вторжении на Русь с целью глобального и тотального уничтожения русского народа и русской государственности, что было практически невозможно ввиду сильной и мощной Руси, а о религиозно-диверсионном вторжении на Русь с целью уничтожения русского православия, как геополитической платформы русского государства. Для этой цели масонами были искушёны и обольщены русский митрополит и русский царь. ***
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