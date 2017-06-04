Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе
Коротченко
i_korotchenko
June 4th, 19:40


"Комсомольская правда" | Новый «подарок» для украинцев готовят депутаты Верховной Рады. Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украине. Подготовить такой закон планируют уже к этой осени.

- Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что надо делать первый шаг - определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие. Это люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ, - рассказал журналистам председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Да, для мирных украинцев это не лучший сюрприз. Когда киевская власть развязала войну в Донбассе, то страну буквально завалили огнестрельным оружием. А вместе с ним больше чем в два раза выросло число преступлений. И чаще всего бандитизмом промышляют националисты, члены радикальных группировок и участники карательных батальонов. Боевики держат в страхе простых людей.

Так что же будет с Украиной, если оружие сможет получить любой желающий? Об этом «Комсомолка» поговорила с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

- Зачем депутатам нужно вооружать украинцев? Там ведь и так ситуация накалена.

- Власть захотела легализовать насилие националистов над остальной частью общества. Ведь в первую очередь короткоствольное оружие получат радикалы. Их ловко пытаются замаскировать под бывших военных и силовиков. Законопослушным и мирным украинцам пистолетов не видать как своих ушей. Поэтому страну ждет новый виток бандитизма, гангстерских войн и унижения человеческого достоинства. И это оружие будут применять для политической борьбы и в разборках крупных олигархов. Из-за этого число убийств может увеличиться в разы.

- Сколько оружия сейчас на руках украинцев?

- Речь о десятке тысяч единиц нелегального огнестрельного оружия. Это и пистолеты, и автоматы Калашникова. Десятки тысяч стволов попали в руки радикалов еще во времена Майдана. Тогда они грабили склады военных и силовиков. Плюс многие из боевиков участвовали в карательной операции в Донбассе. Оттуда они его и привезли домой.

Источник: http://www.kp.ru/daily/26687.5/3710714/ , фото technowars.ru

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Posts from This Journal by “Игорь Коротченко” Tag

15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
vovik01
2017-06-04 05:17 pm (UTC)

Войну на Донбасе развязал Гиркин! Он сам в этом с гордостью признался!

(Reply) (Thread)
alexwind12
2017-06-04 06:12 pm (UTC)
Гиркинд дурачок
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-06-04 07:00 pm (UTC)
За деньги Ахметова и ты бы поработал.
(Reply) (Parent) (Thread)
vovik01
2017-06-04 05:20 pm (UTC)

Ну и второе: Насколько власть боится собственного народа, настолько строги правила владения оружием. В Молдавии , Финляндии и тд власть не боится народа. В Сев Корее боится. Там все запрещено. Про Россию решите сам!)))

(Reply) (Thread)
art_f
2017-06-04 06:58 pm (UTC)
>> Про Россию решите сам!)))

Только вчера 9 трупов в Редькино из официальной сайги.
(Reply) (Parent) (Thread)
alex_stasenko
2017-06-04 05:40 pm (UTC)
Опричники Демократии?
(Reply) (Thread)
art_f
2017-06-04 06:57 pm (UTC)
Интересная идея
как завалят Порошенко и прочих
(Reply) (Thread)

Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украин

leo_2
2017-06-04 09:03 pm (UTC)
Оружием там сейчас и без разрешения депутатов торгуют. А так - получат свой гешефт
(Reply) (Thread)
rus_from_tallin
2017-06-04 09:07 pm (UTC)

Чем больше у бандеровцев бардака, тем лучше. "Самый свободный народ в мире" боится слово сказать. Бандеровцы открывают ящик Пандоры.

(Reply) (Thread)
spmen
2017-06-05 06:57 am (UTC)
Никаких особых "законов" и "разрешений" для каклостана не требуется. Т.к. их никто не собирается выполнять и не может исполнять. Ради Бога, пусть вооружаюцца и убивают друг друга,ведь нынешние 30 млн. "украинцев" должны быть по диспозиции пиндостана сокращены вдвое.
(Reply) (Thread)
Олеся Кокарева
2017-06-05 04:41 pm (UTC)
Радикалы итак неплохо организованы и вооружены. И не факт, что не поцдут свергать власть. Противостоять им некому, ни армия, ни МВД не потянут. Да и не захотят сложить голову за Порошенко. Вот и будет президентом националист типа Билецкого. Как отнесется европа к перевороту? В прошлый раз ведь одобрили.
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spmen
2017-06-05 04:51 pm (UTC)
Ну положим, даже каклическая армия при желании запросто раздавит их и размесит оставимися градами. Но ведь не хочет. все они там заодно. Поэтому надо коврово бомбить, жечь буратинами и пленных не брать.
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saddam_odessa
2017-06-05 07:22 pm (UTC)
Ушёл бояться националистов.
(Reply) (Thread)
st_viadimir
2017-06-07 06:57 am (UTC)
Украинский режим легализует, разрешает и возглавляет всё что не может контролировать.
У них это называется демократия, законы пишет Гуляй Поле.
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Анатолий Денисенко
2017-06-10 06:32 pm (UTC)
Пущай разрешают , их же ханурики и прикончат первыми ,вся эта босота захочет стать богатеньким , а народа бабла ноу ,так что появятся новые наворуши , с возвратом в 90
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