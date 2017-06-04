Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе

"Комсомольская правда" | Новый «подарок» для украинцев готовят депутаты Верховной Рады. Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украине. Подготовить такой закон планируют уже к этой осени.
- Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что надо делать первый шаг - определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие. Это люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ, - рассказал журналистам председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
Да, для мирных украинцев это не лучший сюрприз. Когда киевская власть развязала войну в Донбассе, то страну буквально завалили огнестрельным оружием. А вместе с ним больше чем в два раза выросло число преступлений. И чаще всего бандитизмом промышляют националисты, члены радикальных группировок и участники карательных батальонов. Боевики держат в страхе простых людей.
Так что же будет с Украиной, если оружие сможет получить любой желающий? Об этом «Комсомолка» поговорила с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
- Зачем депутатам нужно вооружать украинцев? Там ведь и так ситуация накалена.
- Власть захотела легализовать насилие националистов над остальной частью общества. Ведь в первую очередь короткоствольное оружие получат радикалы. Их ловко пытаются замаскировать под бывших военных и силовиков. Законопослушным и мирным украинцам пистолетов не видать как своих ушей. Поэтому страну ждет новый виток бандитизма, гангстерских войн и унижения человеческого достоинства. И это оружие будут применять для политической борьбы и в разборках крупных олигархов. Из-за этого число убийств может увеличиться в разы.
- Сколько оружия сейчас на руках украинцев?
- Речь о десятке тысяч единиц нелегального огнестрельного оружия. Это и пистолеты, и автоматы Калашникова. Десятки тысяч стволов попали в руки радикалов еще во времена Майдана. Тогда они грабили склады военных и силовиков. Плюс многие из боевиков участвовали в карательной операции в Донбассе. Оттуда они его и привезли домой.
Источник: http://www.kp.ru/daily/26687.5/3710714/
Войну на Донбасе развязал Гиркин! Он сам в этом с гордостью признался!
Ну и второе: Насколько власть боится собственного народа, настолько строги правила владения оружием. В Молдавии , Финляндии и тд власть не боится народа. В Сев Корее боится. Там все запрещено. Про Россию решите сам!)))
Только вчера 9 трупов в Редькино из официальной сайги.
как завалят Порошенко и прочих
Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украин
Чем больше у бандеровцев бардака, тем лучше. "Самый свободный народ в мире" боится слово сказать. Бандеровцы открывают ящик Пандоры.
У них это называется демократия, законы пишет Гуляй Поле.