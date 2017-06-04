Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе

Ждать ли глобального потепления в отношениях России и НАТО? Был в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали глобальное потепление и отношения между Россией и НАТО. Среди других вопросов:…

Западные лидеры демонстрируют политическую импотенцию в борьбе с ИГИЛ Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали последствия терактов в Лондоне и то, готов ли Запад к совместной с Россией борьбе…

Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы Рано утром меня разбудили звонком с телевидения: канал "Россия 24" попросил прокомментировать в прямом эфире серию сегодняшних ночных терактов в…

Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ? Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ,…

Евроинтеграция: Украина пробила очередное дно Принял участие в программе "Время покажет" на Первом канале. В Львове украинские националисты штурмом взяли здание облсовета, пострадали 11…

КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет РИА Новости | Проведенный КНДР очередной ракетный пуск свидетельствует о том, что северокорейская оборонная промышленность близка к созданию…

США сделают все, чтобы помешать Китаю построить Новый шелковый путь Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути.…

Нанося удар по ополчению Асада, США защищали не оппозицию, а свой спецназ в Сирии РИА Новости | Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесен удар авиацией коалиции во главе с США, не…