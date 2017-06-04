Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"?
Коротченко
i_korotchenko
June 4th, 20:48


Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые вопросы президенту РФ. Они касаются жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации в регионах, экономической обстановки в стране, зарплат и пособий, а также доступности туристических поездок по России.

А какой вопрос хотели бы задать Владимиру Путину вы?

Материалы по теме:
Путин удивился, что 200 болельщиков из России отметелили несколько тысяч англичан
Он изучает политику России, чтобы США знали, как нам лучше вредить

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Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

186 comments :
( 186 comments Leave a comment )
Виктор Иванов
2017-06-04 06:09 pm (UTC)
Когда "пятую колонну" отправят заниматься их этнически правильным занятием - рыть канал за полярный круг?
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sergienkodi
2017-06-04 06:17 pm (UTC)
он их выгнать из правительства даже не может ))
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николай садовский
2017-06-04 06:10 pm (UTC)
России давно пора созвать заседании ООН по безопасности и предъявив факты террора Киева против мирных Донбасса, объявить киевский режим террористическим. Сделать бесполётную зону над Донбассом и обозначить цель - свержение преступного режима.
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hilderun
2017-06-04 06:21 pm (UTC)
То есть, "Путин, введи войска"?..
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kuznetsov_vv
2017-06-04 06:10 pm (UTC)
Почему в продаже нет животного масла и еврей ли вы?
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patrik_star81
2017-06-04 06:26 pm (UTC)
адски плюсую

Edited at 2017-06-04 06:26 pm (UTC)
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d_galaydov
2017-06-04 06:11 pm (UTC)
В чем сила, брат ?
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maikcg
2017-06-04 07:36 pm (UTC)

В ньютонах. И не отвлекайте Властелина Тьмы от завоевания мира дурацкими вопросами.

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nquatro
2017-06-04 06:13 pm (UTC)
Когда Вы разгоните бесполезных депутатов и сделаете кибер-демократию в России?
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ivanbrovkinkrym
2017-06-04 06:14 pm (UTC)
1. Когда будут четко сформулированы русские ценности и национальная идея?
2. Когда в соответствие с ними будет приведена конституция РФ, законодательство и наша внутренняя политика?
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le_onardo
2017-06-04 07:37 pm (UTC)
развал Рос. Федерации?
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Написал письмо.

jumper_alpha
2017-06-04 06:15 pm (UTC)
Но передумал его отправлять :) Может, вам будет интересно:

У меня не вопрос, а проект, проект "Солярис".

Какие проблемы/вызовы 21-го века стоят перед Россией, среди прочих, но не самые последние?
1. Проблема "С кем строить, с кем идти через "плохо"".
2. Проблема "Что делать с оппозицией".
3. Проблема "Что делать с интернетом".
Возможно, все эти три проблемы имеют общее решение.

Уточнение проблем:
1. Базовая система всех стран - элитно-иерархическая система, зачастую в вырожденной форме "элита+толпа". В такой форме легко идти через хорошо, когда "хлеба и зрелищ" хватает на всех. Если же нет, и надо пройти через "плохо", то вместо толпы необходима сила, конструктивная сила, с которой можно идти через "плохо" и с которой можно "строить". Толпа не способна ни на первое, ни на второе.
2. Оппозиция ориентирована на разрушение. Необходимо ее преобразовать из помехи в помощника, сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться :), дать ей дело, оппозиционное дело, но которое объективно будет работать на страну. А отказ от которого тут же развернет от нее всякую поддержку.
3. Интернет в существующих формах - враг, поскольку ориентирован на толпу, на инстинкты толпы, на монетизацию толпы. Необходимы новые формы интернета, которые опять же будут работать на страну. При этом это будет высшая форма, вершина, Эверест интернета.

Решение:
Построить в интернете площадку, на которой пробудится, будет работать и, главное - эволюционировать - коллективный разум России. Площадка, на которой миллионы участников смогут работать в мозговом штурме, "все со всеми". Общее дело. Национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет. В процессе эволюции мы все перейдем из состояния "толпа" в состояние "конструктивная сила". Результат будет не за год и не за десять лет, скорее десятилетия и столетия, но главное - он будет.
Поиск в этом направлении ведется - "Мудрость толпы" Шуровьески,
http://www.kozlenkoa.narod.ru/docs/croud.pdf
Сбербанк реализовал систему на основе Витологии:
http://wiki.witology.com/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%3F
Нейросоц Бощенко:
https://traditio.wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Можно вспомнить и исходное - ноосферу Вернадского.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0

Это пока начальные, первые шаги, в рамках прошлого, в рамках элитно-иерархических систем. Предлагаемый же проект "Солярис" - возможно реализация полная, предельных возможностей этого направления.
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Re: Написал письмо.

tsergeya
2017-06-04 06:55 pm (UTC)
Вы верите в гомункулов?

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mountblank
2017-06-04 06:16 pm (UTC)
Когда он устанет и уйдёт?
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sergienkodi
2017-06-04 06:21 pm (UTC)
он рад бы, но его уже не отпустят "дружбаны"
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vaxrypsik
2017-06-04 06:16 pm (UTC)
Вопрос простой - наше телевидение является калькой с западного, но с обвинительным уклоном против себя. При этом мы, устами Владим Владимыча, противопосталяем себя пресловутому Западу. Что за хуйня?
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elekrovevik
2017-06-04 06:19 pm (UTC)
как всегда... Когда он уйдёт, больше всего интересует
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louchsveta
2017-06-04 08:23 pm (UTC)
и? Придёт Шойгу. бгг Или ты спишь и видишь Навального? Брехуна и вора.

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krasnayagora
2017-06-04 06:19 pm (UTC)
когда он уже уйдет.
Или добровольно ни как
(Reply) (Thread)
jobbar
2017-06-04 06:23 pm (UTC)
Когда детей начнут лечить без смс марафонов с зазывалами в лице алсу
(Reply) (Thread) (Expand)
dr_abadan
2017-06-04 06:23 pm (UTC)
Да никакого.
Мне и так всё ясно.
(Reply) (Thread)
infinityall
2017-06-04 06:23 pm (UTC)
Когда на пенсию?
(Reply) (Thread)
trev_phillips
2017-06-04 06:27 pm (UTC)
Сколько кооператив "Озеро", с ним во главе, украл за 17 лет и вывел в США.
(Reply) (Thread)
infin56
2017-06-04 06:38 pm (UTC)
а для чего это тебе лично?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
hilderun
2017-06-04 06:27 pm (UTC)
Я бы спросила, не являются ли программы поддержки типа материнского капитала, льгот многодеткам, выплат фостерным семьям и так далее инструментами по превращению семьи в ферму по разведению людей.
(Reply) (Thread)
provincialoff
2017-06-04 07:29 pm (UTC)
Ну вы же сами уже знаете ответ)
(Reply) (Parent) (Thread)
blog_r_max
2017-06-04 06:27 pm (UTC)
ВСЕ вопросы однозначно модерируются и режиссируются. Задать свой вопрос, я думаю, просто так невозможно, если это не входит в сценарий.
(Reply) (Thread)
patrik_star81
2017-06-04 06:27 pm (UTC)
рептилоиды какают?
(Reply) (Thread)
kuznetsov_vv
2017-06-04 06:37 pm (UTC)
гадят. как англичанка.
(Reply) (Parent) (Thread)
vredtech
2017-06-04 06:28 pm (UTC)
Есть ли смысл задавать ему вопросы?
(Reply) (Thread)
impulsplus
2017-06-04 06:29 pm (UTC)
Никакого. Он на все вопросы, дал исчерпывающие ответы.
(Reply) (Thread)
pipesmokerrus
2017-06-04 06:30 pm (UTC)
Владимир Владимирович, когда вы наконец уйдете? Надоел!!!!!!!!!!!!!!!
(Reply) (Thread)
infin56
2017-06-04 06:42 pm (UTC)
Тебе надоело жить и ездить в Турцию и ездить на корейской - пусть и кредитной машине?))) Тебе очень хочется что-бы непременно с кастрюлями... Но ничего придёт новый президент, он вам устроит не надоедливую весёлую жизнь.
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Хотел бы прояснить вопрос по Медведеву.

kinchevk
2017-06-04 06:32 pm (UTC)
Хотел бы прояснить вопрос по Медведеву.
Димон он или не Димон ?
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Re: Хотел бы прояснить вопрос по Медведеву.

zabivakka
2017-06-04 06:36 pm (UTC)
болел он или не болел?
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iurii_kofe
2017-06-04 06:34 pm (UTC)
В высказываниях наших руководителей часто слышна фраза
"надо восстановить ...." - далее по ходу обсуждения
образование, медицину, станкостроение, самолетостроение (днесь у Медведева) -
и много прочего.
Но восстановление по факту нужно после правление нынешних
этих самых эффективных правителей.
Вопрос в том не пора ли менять парадигму правления
и тех после которых нужно "восстановление".
(Reply) (Thread)
alfa_2384
2017-06-04 06:34 pm (UTC)
ВВП, когда, наконец, обратите внимание на экономику и выгоните из правительства либералов?
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kuznetsov_vv
2017-06-04 07:03 pm (UTC)
это антисемитизм.
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