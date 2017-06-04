Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"?

Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые вопросы президенту РФ. Они касаются жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации в регионах, экономической обстановки в стране, зарплат и пособий, а также доступности туристических поездок по России.А какой вопрос хотели бы задать Владимиру Путину вы?