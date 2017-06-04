Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"?

Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые вопросы президенту РФ. Они касаются жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации в регионах, экономической обстановки в стране, зарплат и пособий, а также доступности туристических поездок по России.
А какой вопрос хотели бы задать Владимиру Путину вы?
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Edited at 2017-06-04 06:26 pm (UTC)
В ньютонах. И не отвлекайте Властелина Тьмы от завоевания мира дурацкими вопросами.
2. Когда в соответствие с ними будет приведена конституция РФ, законодательство и наша внутренняя политика?
Написал письмо.
У меня не вопрос, а проект, проект "Солярис".
Какие проблемы/вызовы 21-го века стоят перед Россией, среди прочих, но не самые последние?
1. Проблема "С кем строить, с кем идти через "плохо"".
2. Проблема "Что делать с оппозицией".
3. Проблема "Что делать с интернетом".
Возможно, все эти три проблемы имеют общее решение.
Уточнение проблем:
1. Базовая система всех стран - элитно-иерархическая система, зачастую в вырожденной форме "элита+толпа". В такой форме легко идти через хорошо, когда "хлеба и зрелищ" хватает на всех. Если же нет, и надо пройти через "плохо", то вместо толпы необходима сила, конструктивная сила, с которой можно идти через "плохо" и с которой можно "строить". Толпа не способна ни на первое, ни на второе.
2. Оппозиция ориентирована на разрушение. Необходимо ее преобразовать из помехи в помощника, сделать ей предложение, от которого она не сможет отказаться :), дать ей дело, оппозиционное дело, но которое объективно будет работать на страну. А отказ от которого тут же развернет от нее всякую поддержку.
3. Интернет в существующих формах - враг, поскольку ориентирован на толпу, на инстинкты толпы, на монетизацию толпы. Необходимы новые формы интернета, которые опять же будут работать на страну. При этом это будет высшая форма, вершина, Эверест интернета.
Решение:
Построить в интернете площадку, на которой пробудится, будет работать и, главное - эволюционировать - коллективный разум России. Площадка, на которой миллионы участников смогут работать в мозговом штурме, "все со всеми". Общее дело. Национальное дело - пробуждение и эволюция коллективного разума России в свободной стране Интернет. В процессе эволюции мы все перейдем из состояния "толпа" в состояние "конструктивная сила". Результат будет не за год и не за десять лет, скорее десятилетия и столетия, но главное - он будет.
Поиск в этом направлении ведется - "Мудрость толпы" Шуровьески,
http://www.kozlenkoa.narod.ru/docs/crou
Сбербанк реализовал систему на основе Витологии:
http://wiki.witology.com/index.php/
Нейросоц Бощенко:
https://traditio.wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B
Можно вспомнить и исходное - ноосферу Вернадского.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
Это пока начальные, первые шаги, в рамках прошлого, в рамках элитно-иерархических систем. Предлагаемый же проект "Солярис" - возможно реализация полная, предельных возможностей этого направления.
Re: Написал письмо.
Или добровольно ни как
Мне и так всё ясно.
Хотел бы прояснить вопрос по Медведеву.
Димон он или не Димон ?
Re: Хотел бы прояснить вопрос по Медведеву.
"надо восстановить ...." - далее по ходу обсуждения
образование, медицину, станкостроение, самолетостроение (днесь у Медведева) -
и много прочего.
Но восстановление по факту нужно после правление нынешних
этих самых эффективных правителей.
Вопрос в том не пора ли менять парадигму правления
и тех после которых нужно "восстановление".