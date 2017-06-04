Производство истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе

ПАО «Корпорация «Иркут» в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе – филиале НПК «Иркут».
Двухместный Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.
Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и Корпорацией «Иркут» в 2012 году.
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