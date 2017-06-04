Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Производство истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе
Коротченко
i_korotchenko
June 4th, 22:35
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ПАО «Корпорация «Иркут» в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе – филиале НПК «Иркут».

Двухместный Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и Корпорацией «Иркут» в 2012 году.

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2 comments :
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
a_rib
2017-06-05 04:42 am (UTC)
А ТБ на заводе не в почете? Последнее фото убило-монтаж в тапках. Да уж...
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expert1900
2017-06-05 12:55 pm (UTC)
Игорь, скажите вы, наконец, Западу, что нас бояться не надо, БОЛЬНО НЕ БУДЕТ!
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