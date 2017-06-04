Производство истребителей Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе

Увидеть своими глазами как делают новый российский самолет МС-21 Побывал на Иркутском авиационном заводе (филиал НПК "Иркут"), где познакомился с производством нового российского пассажирского самолета МС-21.…

За МС-21! Полное видео первого полета 28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового пассажирского самолета МС-21-300. Продолжительность…

Много фото: Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил первый полет Сегодня новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный самолет МС-21-300 совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиационного…

Министерство обороны РФ заказало 150 тренировочных самолетов Як-152 В ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в состав Корпорации "Иркут") познакомился с производством нового легкого…

МС-21 - наш ответ Boeing и Airbus Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в торжественной церемонии выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета…

116-я гвардейская штурмовая авиабаза (г. Лида, Беларусь) получила четыре УБС Як-130 фото Алексей Коршунов / RussianPlanes.net На аэродроме Лида 27 апреля состоялись торжественные мероприятия, посвященные вручению личному составу…

Корпорация "Иркут" продвигает свои самолеты в Латинскую Америку НПК "Иркут" (входит в состав ОАК) представила свою экспозицию на открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке вооружений LAAD-2015. Акцент сделан на две…