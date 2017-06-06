Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Западные лидеры демонстрируют политическую импотенцию в борьбе с ИГИЛ
Коротченко
i_korotchenko
June 6th, 0:49


Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали последствия терактов в Лондоне и то, готов ли Запад к совместной с Россией борьбе с международным терроризмом. Также затронули следующие вопросы: Как теракт повлияет на досрочные выборы в Великобритании? Зачем Трамп экстренно засобирался в Лондон? Какие выводы сделает Европа после очередного теракта в Лондоне? Почему Запад по-прежнему считает Россию большей угрозой, чем ИГИЛ? И кого назначат главным виновным в террористической угрозе?

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Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы

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Posts from This Journal by “Великобритания” Tag

1 comment :
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spmen
2017-06-06 05:56 am (UTC)
В "ведущих" экс-державах гейропы не осталось национально ориентированных политических руководителей. Все они - марионетки международной жидоолигархии, т. н. "мирового правительства". А это "правительство" после облома с "мировой геволюцией" под знаменами марксизма-троцкизма взяло курс на стирание границ между национальными государствами уже в рамках капиталистического глобализма. Т.к. "великие" гейропские нации деградируют и вымирают под влиянием известного синдрома "Содома и Гоморры", взят курс на заселение их территорий пока еще активно размножающимися азиатами и африканцами. Дано указание во чтобы то ни стало заселить ими гейропу. Отсюда и толерастия, и попустительство. А ИГИЛ - это конкистадоры исламского мира, спонсируемые международной жидоолигархией. Это историческая расплата "великих" гейронаций за все то зло, что они принесли Азии и Африке.

Edited at 2017-06-06 05:59 am (UTC)
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