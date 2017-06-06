Западные лидеры демонстрируют политическую импотенцию в борьбе с ИГИЛ

Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали последствия терактов в Лондоне и то, готов ли Запад к совместной с Россией борьбе с международным терроризмом. Также затронули следующие вопросы: Как теракт повлияет на досрочные выборы в Великобритании? Зачем Трамп экстренно засобирался в Лондон? Какие выводы сделает Европа после очередного теракта в Лондоне? Почему Запад по-прежнему считает Россию большей угрозой, чем ИГИЛ? И кого назначат главным виновным в террористической угрозе?
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Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы
Edited at 2017-06-06 05:59 am (UTC)