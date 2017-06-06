Западные лидеры демонстрируют политическую импотенцию в борьбе с ИГИЛ

Теракт в Лондоне: это может повториться в любом городе Европы Рано утром меня разбудили звонком с телевидения: канал "Россия 24" попросил прокомментировать в прямом эфире серию сегодняшних ночных терактов в…

Угроза номер один. В Европе готовятся к новым терактам После Первого канала был в прямом эфире НТВ в программе "Место встречи". Вот вопросы, которые мы обсуждали: Кто стоит за атакой в…

За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, говорили о теракте в Великобритании. В Манчестере на одном из самых…

Мы гордимся, что у нас в ООН есть такие дипломаты, как Владимир Сафронков! Несмотря на свою занятость, иду навстречу федеральным телеканалам, приглашающим меня в свои политические ток-шоу. В эфире программы "Место…

Британская военная разведка назвала "Армату" революцией в танкостроении Британская военная разведка считает новейший российский танк Т-14 "Армата" самым революционным танком за полвека, пишет газета Sunday…

Лондон разрешил британским пилотам атаковать российские самолеты Потеряв - и похоже навсегда! - имперский статус "владычицы морей", Великобритания с растущей завистью и плохо скрываемой злобой наблюдает за…

Ту-160 навели шороху на Туманный Альбион Эскадрилья "Тайфунов" сопровождала российские ракетоносцы над Атлантикой. Британские истребители встретили два российских стратегических…

Константин Эггерт. Российский либеральный журналист, кавалер Ордена Британской империи Продолжаю знакомить вас с фотографиями известных людей, которые я сделал на подаренный мне iPhone 6 в ходе участия в различных политических…