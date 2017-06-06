Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Забыли, как их убивали и жгли напалмом? Вьетнам намерен закупать оружие у США
Коротченко
i_korotchenko
June 6th, 1:37


Вьетнам рассматривает возможность закупки дополнительных систем вооружения в США, включая несколько кораблей из состава американской Береговой охраны. Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», перспективы дополнительных продаж ПВН обсуждались 31 мая американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Как было отмечено по итогам переговоров, вьетнамский премьер проявил интерес к приобретению широкой номенклатуры продукции оборонного назначения в США.

Данное заявление было сделано спустя сутки после официальной церемонии передачи Береговой охране Вьетнама патрульного катера «Моргентау» класса «Гамильтон». Ранее, 22 мая, Береговая охрана Вьетнама в рамках американской военной помощи также получила шесть патрульных катеров класса «Дефиант».

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2007 году Вашингтон впервые ослабил действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В 2011 году был подписан американо-вьетнамский меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в оборонной сфере. В октябре 2014 года была разрешена поставка Вьетнаму американских летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море.

В 2015 году министр обороны США Эштон Картер и министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фунг Куанг Тхань подписали «Заявление об общем видении отношений в военной области», пришедшее на смену меморандуму 2011 года. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров.

23 мая 2016 года в ходе визита в Ханой президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.

Фото: © worldpressphoto.org

Tags: ,

Posts from This Journal by “Вьетнам” Tag

57 comments :
( 57 comments Leave a comment )
alex_stasenko
2017-06-05 11:00 pm (UTC)
Они будут воевать с Китаем до последнего вьетнамца
(Reply) (Thread)
Алекс Нилов
2017-06-06 05:34 am (UTC)
Всё меняется. В 45-м немцы огребли за сожжённые сараи с людьми,в 95-м, через пол-века мы им уже жопу лизали.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
jd jdj
2017-06-05 11:14 pm (UTC)
несколько лет назад встретил вьетнамца на работе, спросил как он относится к американцам, он ответил, нормально.Уже тогда я понял, что кровь их отцов и матерей не беспокоит.Так что удивляться тут нечему.
(Reply) (Thread) (Expand)
dr_eburg
2017-06-06 12:36 am (UTC)
Это вы вчера сожгли Мерседес и БМВ на Малой Бронной?
(Reply) (Parent) (Thread)
grutar
2017-06-05 11:18 pm (UTC)
Тут надо кроме вопросов крови поставить вопрос разумности: а наши верфи дадут им катера в нужный срок? Или они загружены/разрушены? Кровь кровью, но безопасность важнее.
(Reply) (Thread)
dimmcompany
2017-06-06 04:36 am (UTC)
просто чиста ради статистики - американские верфи единственные в мире?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Супер Марик
2017-06-05 11:47 pm (UTC)
Китай не разрешает России сотрудничать с Вьетнамом из-за конфликта в Южно-Китайском море, так что США теперь новый союзник и друг Вьетнама.
(Reply) (Thread)
dr_eburg
2017-06-06 12:34 am (UTC)
США уже давно второй по обороту торговый партнер Вьетнама.
(Reply) (Thread)
seamensem
2017-06-06 12:36 am (UTC)
Не все воевали с янкесами были и за. Сейчас поняли,что свой шанс просрали стать второй Ю.К. Пример: рядом находится Сев Корея,которой помог СССР стать ,, свободной ,, и Южная Корея ,,марионетка,, США.
(Reply) (Thread)
pav605
2017-06-06 02:44 am (UTC)
Да, да, "пили бы баварское".
(Reply) (Parent) (Thread)
zinaida111
2017-06-06 12:38 am (UTC)
если бы совок за них не впрягся их бы там никто не поливал, пощелкали хунвейбинов амеры по-быстрому, да и все. и то к чему они в итоге пришли случилось бы гораздо раньше и проще.
(Reply) (Thread) (Expand)
aceler
2017-06-06 06:46 am (UTC)
Действительно. Американцы не причём, это всё проклятый совок.
(Reply) (Parent) (Thread)
О! creaze Expand
hilderun
2017-06-06 02:32 am (UTC)
Тот же вопрос можно задать - если не лицемерить! - многим россиянам, кто пользуется продукцией Фольксваген, Ауди, Сименс, Хьюго Босс, Байер, Адидас.

Edited at 2017-06-06 02:33 am (UTC)
(Reply) (Thread)
aceler
2017-06-06 06:47 am (UTC)
Много адидасов стоит на вооружении РФ?
(Reply) (Parent) (Thread)
premier7
2017-06-06 02:41 am (UTC)
а ещё спросить любителей французских вин за что поручик Ржевский кровь проливал?
(Reply) (Thread)
mgerobinh
2017-06-06 02:59 am (UTC)
Есть годами проверенный метод: Россия даёт Вьетнаму кредит на покупку российского же оружия. Очень хорошо работал во времена СССР.
(Reply) (Thread)
aceler
2017-06-06 06:50 am (UTC)
Собственно, американцы теперь так и делают.

Раньше ж было как. Американцы арендуют базу в Лимпопо, пригоняют туда катера, самолёты, специалистов, складируют запчасти.

Теперь как. Американцы дают кредит на закупку катеров и самолётов, кредит на зарплату специалистов и запчасти.

В результате что так, что эдак, катера и самолёты стоят на базе и обслуживаются американскими специалистами, но в первом случае США должно Лимпопо за аренду, а во втором Лимпопо должно США за кредит.
(Reply) (Parent) (Thread)
boruzer
2017-06-06 03:24 am (UTC)
Бизнес и ничего личного
(Reply) (Thread)

И Россия с Германией торгует.

Спартак Щёлоков
2017-06-06 04:21 am (UTC)
Земной шар маленький..
(Reply) (Thread)
Юджин Филби
2017-06-06 04:26 am (UTC)
Странные заявления.
Сколько народу у нас положили в гражданскую войну, что бы отстоять дорогу в коммунистическое будущее страны!
Ну так получается, забыв кровь своих предков, нынешние люди (в прошлом многие коммунисты, комсомольцы и по.) стали капиталистами, мирно посасывающие телевизор?
Хотя нет, можно повернуть и наоборот, что раньше терпели иго коммунистов, но вспомнили о пролитой крови предков-белогвардейцев, и вернули капиталистический ход истории.

Опять учим жить других....
(Reply) (Thread)
swamplander
2017-06-06 05:37 am (UTC)

А мы ни с Германией, ни с Францией, ни с Японией, ни с Турцией не торгуем значит. Низабудемнипрастим! Лицемерие однако.

(Reply) (Thread)
spmen
2017-06-06 05:46 am (UTC)
Извечная вражда между Китаем (как основным экспансионистом в ЮВА с древности) и его соседями используется фашингтоном для своих экспансионистских целей и оружейного бизнеса (а больше им особо нечего продавать, почти все невоенные производства выведены в Китай и его соседям). Однако пока беспокоиться не о чем. Пиндосский корабельный хлам не имеет современных противокорбельных и зенитных ракетт и не может в бою конкурировать с продукцией России и Китая. Поэтому пиндосские старые калоши в случае войны обречены на немедленное потопление.

Edited at 2017-06-06 05:47 am (UTC)
(Reply) (Thread)
n_yegoryev
2017-06-06 06:03 am (UTC)
помнится, не так давно один министр обороны России собирался покупать у Германии танки Леопард
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-06-06 10:50 am (UTC)
помнится, не так давно один министр обороны России собирался покупать у Германии танки Леопард
Увы, в России всегда заводились предатели, и наверху тоже. Но как то одумались, и Мистрали драные от лягушатников сбагрили, и беспилотники израильские, и "леопердов" послали нахрен.
(Reply) (Parent) (Thread)
zryn
2017-06-06 06:04 am (UTC)
Российский президент тоже на мерсах ездит и че.
Не РФ же воевала, а СССР
(Reply) (Thread)
panic_killa
2017-06-06 06:16 am (UTC)
Дооо, ненавидеть людей, которых даже не видел никогда, это верх адекватности.
(Reply) (Thread)
chemikus
2017-06-06 06:26 am (UTC)
Вьетнам - не первые и не последние. Тут в строку и Япония, забывшая и атомные бомбардировки и демонстрацию силы в Токио, и Южная Корея, в которой ставленники США убили толи один, то ли два миллиона в ходе демократизации. Да и наша страна там же, в этом же ряду
(Reply) (Thread)
afanasii1
2017-06-06 06:26 am (UTC)
Иных уж нет, а те......... далече. Кто из тех, кого мы спасали, нас не предал? И Сирия предаст.
(Reply) (Thread)
infin56
2017-06-06 06:37 am (UTC)
Конечно предаст... Надо быть олухом что-бы надеяться на дружбу араба или турка.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
chuk_and_gek
2017-06-06 06:32 am (UTC)
ну мы жу у германии/австрии покупаем, в чём проблема?
(Reply) (Thread)
infin56
2017-06-06 06:36 am (UTC)
Люди в целом мало чего помнят, а азиаты и подавно. У них выгода прежде всего.
(Reply) (Thread)
dubnana
2017-06-06 06:49 am (UTC)
Забыть напалм невозможно так же, как Хиросиму. Думаю, что это вынужденная стратегия государства, чей военно-промышленный потенциал не позволяет оскалить зубы.
Но тот факт, что они "забыли" поддержку и помощь СССР во время американской агрессии, говорит о многом: развал Союза положил если не конец, то значительное ослабление нашего присутствия во Вьетнаме; нам отношения с Китаем важнее, чем с Вьетнамом (поскольку между Китаем и Вьетнамом существуют территориальные и иные споры, несмотря на кажущееся партнёрство, Россия, видимо, в угоду отношениям с Китаем отдаёт ему предпочтение). В этом узле противоречий при ненадёжности России Вьтнаму не остаётся ничего другого, как попытаться наладить отношения с США.
(Reply) (Thread)

Как такое могло случиться?

vimmm
2017-06-06 07:13 am (UTC)
Мы и Вьетнам просрали?!
(Reply) (Thread)
drakonit
2017-06-06 07:45 am (UTC)
Покупать оружие у страны-противника с которой воевал и можешь опять воевать - верх глупости. Ну значит во вьетнамском руководстве тоже американские крысы завелись увы.
(Reply) (Thread)
( 57 comments Leave a comment )
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: