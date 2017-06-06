Забыли, как их убивали и жгли напалмом? Вьетнам намерен закупать оружие у США

На Кубе может вновь появиться центр электронной разведки ГРУ, а в Камрани - база ВМФ РФ Военное ведомство прорабатывает вопросы возможного возвращения на Кубу и во Вьетнам, где ранее находились советские (российские) военные базы,…

Вьетнам получил третью пару истребителей Су-30МК2 по контракту от 2013 года Во Вьетнам на авиабазу «Дананг» прибыли очередные два многофункциональных истребителя Су-30МК2, поставленные по контракту от 2013 г.,…

ВМС Вьетнама получат второй самолет DHC-6 «Твин Оттер» фото media.defenceindustrydaily.com Компания «Викинг эйр» (Канада) после завершения сборки приступила к летным испытаниям второго…

Вьетнамские "гепарды" Фрегаты проекта «Гепард-3.9» относятся к семейству сторожевых, патрульных и ракетных кораблей, созданных Зеленодольским ПКБ на…

Нужна ли России военно-морская база Камрань? фото ship.bsu.by Министр обороны РФ Сергей Шойгу вылетел с визитом во Вьетнам. Запланировано его посещение военно-морской базы Камрань. В свое…