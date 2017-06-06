Забыли, как их убивали и жгли напалмом? Вьетнам намерен закупать оружие у США

Вьетнам рассматривает возможность закупки дополнительных систем вооружения в США, включая несколько кораблей из состава американской Береговой охраны. Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», перспективы дополнительных продаж ПВН обсуждались 31 мая американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Как было отмечено по итогам переговоров, вьетнамский премьер проявил интерес к приобретению широкой номенклатуры продукции оборонного назначения в США.
Данное заявление было сделано спустя сутки после официальной церемонии передачи Береговой охране Вьетнама патрульного катера «Моргентау» класса «Гамильтон». Ранее, 22 мая, Береговая охрана Вьетнама в рамках американской военной помощи также получила шесть патрульных катеров класса «Дефиант».
Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2007 году Вашингтон впервые ослабил действовавшее длительное время эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, разрешив продажу Ханою нелетального оружия. В 2011 году был подписан американо-вьетнамский меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в оборонной сфере. В октябре 2014 года была разрешена поставка Вьетнаму американских летальных систем и оборудования для обеспечения безопасности на море.
В 2015 году министр обороны США Эштон Картер и министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фунг Куанг Тхань подписали «Заявление об общем видении отношений в военной области», пришедшее на смену меморандуму 2011 года. В июне 2015 года в ходе визита в СРВ Эштон Картер объявил о выделении Вьетнаму 18 млн. долл. на закупку патрульных катеров.
23 мая 2016 года в ходе визита в Ханой президент США Барак Обама объявил о полной отмене эмбарго на поставку летальных вооружений СРВ. Очевидно, что данное решение направлено на поддержку развивающихся американо-вьетнамских отношений и противодействие быстро растущему влиянию Китая в регионе.
Фото: © worldpressphoto.org
Edited at 2017-06-06 02:33 am (UTC)
Раньше ж было как. Американцы арендуют базу в Лимпопо, пригоняют туда катера, самолёты, специалистов, складируют запчасти.
Теперь как. Американцы дают кредит на закупку катеров и самолётов, кредит на зарплату специалистов и запчасти.
В результате что так, что эдак, катера и самолёты стоят на базе и обслуживаются американскими специалистами, но в первом случае США должно Лимпопо за аренду, а во втором Лимпопо должно США за кредит.
И Россия с Германией торгует.
Сколько народу у нас положили в гражданскую войну, что бы отстоять дорогу в коммунистическое будущее страны!
Ну так получается, забыв кровь своих предков, нынешние люди (в прошлом многие коммунисты, комсомольцы и по.) стали капиталистами, мирно посасывающие телевизор?
Хотя нет, можно повернуть и наоборот, что раньше терпели иго коммунистов, но вспомнили о пролитой крови предков-белогвардейцев, и вернули капиталистический ход истории.
Опять учим жить других....
А мы ни с Германией, ни с Францией, ни с Японией, ни с Турцией не торгуем значит. Низабудемнипрастим! Лицемерие однако.
Edited at 2017-06-06 05:47 am (UTC)
Увы, в России всегда заводились предатели, и наверху тоже. Но как то одумались, и Мистрали драные от лягушатников сбагрили, и беспилотники израильские, и "леопердов" послали нахрен.
Не РФ же воевала, а СССР
Но тот факт, что они "забыли" поддержку и помощь СССР во время американской агрессии, говорит о многом: развал Союза положил если не конец, то значительное ослабление нашего присутствия во Вьетнаме; нам отношения с Китаем важнее, чем с Вьетнамом (поскольку между Китаем и Вьетнамом существуют территориальные и иные споры, несмотря на кажущееся партнёрство, Россия, видимо, в угоду отношениям с Китаем отдаёт ему предпочтение). В этом узле противоречий при ненадёжности России Вьтнаму не остаётся ничего другого, как попытаться наладить отношения с США.
Как такое могло случиться?