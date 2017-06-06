В Арктике пресечена разведывательная акция норвежского самолета P-3C "Орион"

6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспондером. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.
Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион».
После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации, истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.
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Транспондеры, установленные на борту самолёта, используются для идентификации авиадиспетчером воздушного судна.
они вообще ставятся для определения объекта в принципе.А так за НЛО можно принять)
Жили бы сейчас как сыр в масле.
Давайте войдем в состав норвегии и проведем там реновацию!
Выполняет ответственное поручение госдепа- борется с кремлевской пропагандой и обгаживает, всех и все в России ,что может.
Или у него всю эту чушь девочка какая-нибудь пишет?
Вы бы его ещё транспидаром назвали, филологи хуевы.
Алё, журналисты блять и все на таковых претендующие, слушаем сюда. Мудрёное слово «транспондер» переводится на русский как ответчик.
ОТ-ВЕТ-ЧИК.
Ещё раз, повторяем: ответчик.
Запомнили.