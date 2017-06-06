Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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В Арктике пресечена разведывательная акция норвежского самолета P-3C "Орион"
Коротченко
i_korotchenko
June 6th, 23:55


6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспондером. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион».

После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации, истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.

Материалы по теме:
Чем занимаются американские самолеты-шпионы RC-135 у российских границ

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Posts from This Journal by “Арктика” Tag

14 comments :
( 14 comments Leave a comment )
  • 1
detonator666
2017-06-06 09:11 pm (UTC)
Ну да... А сколько их было и будет?

Где, мля, 10-ая Армия ПВО?! Не пора ли восстановить?
(Reply) (Thread)
godzillka69
2017-06-06 09:11 pm (UTC)
"с выключенным транспортером"

Транспондеры, установленные на борту самолёта, используются для идентификации авиадиспетчером воздушного судна.
(Reply) (Thread)
barbuljak
2017-06-06 09:40 pm (UTC)
ну и?
они вообще ставятся для определения объекта в принципе.А так за НЛО можно принять)
(Reply) (Parent) (Thread)
godzillka69
2017-06-06 09:47 pm (UTC)
не судьба внимательно прочитать?
(Reply) (Parent) (Thread)
kaliningradblog
2017-06-06 10:45 pm (UTC)
Ил-20 НИКОГДА не включает транспондер.
(Reply) (Thread)
soffur
2017-06-06 10:51 pm (UTC)
Правильно,припугнули,убрались восвояси. Ибо не хрен летать вблизи наших территорий...
(Reply) (Thread)
nordwestman
2017-06-07 02:45 pm (UTC)
Да они там постоянно и раньше летали. Еще до 90-х. И никто из этого сенсации не делал. Прикалываемся над антироссийской истерией в Штатах, а сами?
(Reply) (Parent) (Thread)
zinaida111
2017-06-06 11:40 pm (UTC)
а могли бы просто улететь на своем старом миге в норвегию и попросить политического убежища.

Жили бы сейчас как сыр в масле.

Давайте войдем в состав норвегии и проведем там реновацию!
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dim_king
2017-06-07 03:49 am (UTC)
А сейчас летчики плохо живут?
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yabarmalei
2017-06-07 05:27 am (UTC)
а ты чо не валишь?
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physfak_69
2017-06-07 08:10 am (UTC)
а ты чо не валишь?>>>
Выполняет ответственное поручение госдепа- борется с кремлевской пропагандой и обгаживает, всех и все в России ,что может.
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yabarmalei
2017-06-07 01:43 pm (UTC)
и оружие у него-вентилятор и говно...
(Reply) (Parent) (Thread)
Вася Петров
2017-06-07 05:42 am (UTC)
Неужели Коротченко настолько неграмотен?
Или у него всю эту чушь девочка какая-нибудь пишет?
(Reply) (Thread)
creaze
2017-06-07 05:43 am (UTC)
> 6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспортером

Вы бы его ещё транспидаром назвали, филологи хуевы.

Алё, журналисты блять и все на таковых претендующие, слушаем сюда. Мудрёное слово «транспондер» переводится на русский как ответчик.

ОТ-ВЕТ-ЧИК.

Ещё раз, повторяем: ответчик.

Запомнили.
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