Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Ждать ли глобального потепления в отношениях России и НАТО?
Коротченко
i_korotchenko
June 7th, 1:15


Был в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали глобальное потепление и отношения между Россией и НАТО. Среди других вопросов: Почему Трамп отказался от мирового соглашения по климату? Кто и зачем подогревает миф о глобальном потеплении? Чем нефтяные страны ответят на экологическую диктатуру Европы? Как Москву и Вашингтон заподозрили в заговоре против экологии?

P.S. Когда в Москву наконец придет лето? Мерзнем же!

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Posts from This Journal by “климатическое оружие” Tag

9 comments :
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  • 1
zinaida111
2017-06-07 12:00 am (UTC)
Игорь, зачем вы ходите на эти ватные днище-шоу. Давайте соберемся, устроим нормальные, интересные дебаты, покажем сиськи, снимем все на регик, и запостим на ютьюбе!
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-06-07 02:55 am (UTC)
В Москву лето не пришло,
-- а из Нью-Йорка оно ушло

Как я понимаю,
-- с одной стороны виноваты хакеры Путина, а
-- с другой стороны - сотрудники из Ленгли? ))

Edited at 2017-06-07 02:56 am (UTC)
(Reply) (Thread)
nolcken
2017-06-07 03:26 am (UTC)
Одному Удмурту весело
(Reply) (Thread)
telescopych
2017-06-07 05:32 am (UTC)
Не, мы тоже мёрзнем.
(Reply) (Parent) (Thread)

Ждать ли?

telescopych
2017-06-07 05:32 am (UTC)
Даже не надейтесь.
Горбатого только могила исправляет.
(Reply) (Thread)
st_viadimir
2017-06-07 06:41 am (UTC)
Если мы договоримся с США, то НАТО останется сиротинушкой, и риторика его изменится.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-06-07 02:56 pm (UTC)
Никакого "потепления" между Россией и НАТО в принципе невозможно. Т.к. НАТО создано специально для завоевания ресурсов Евразии и в первую очередь России. Если гейропцы хотят "потепления", то пусть распускают НАТО. Или по одиночке оттуда выходят.
(Reply) (Thread)
detonator666
2017-06-07 04:47 pm (UTC)
Это Москва-то мёрзнет?! :)))))))))))) Не позорьтесь, Игорь. В России живём. А она - вон какая большая! И большая её часть севернее Москвы.
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detonator666
2017-06-07 04:51 pm (UTC)
Хватит ждать и рассчитывать на какое-то там потепление в отношениях.

Однажды, Сейид Рухолла Мостафави Мусави Хомейни или Имам Хомейни, в одном из редких интервью заявил буквально следующее: "В национальные интересы Ирана входит СОБЛЮДЕНИЕ РОССИЕЙ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ". Пора бы уже избавиться от комплекса детдомовца. Никто нам руку не подаст. Нужно тупо гнуть свою собственную линию. И пусть весь мир подождёт.
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