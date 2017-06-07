Ждать ли глобального потепления в отношениях России и НАТО?

Был в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали глобальное потепление и отношения между Россией и НАТО. Среди других вопросов: Почему Трамп отказался от мирового соглашения по климату? Кто и зачем подогревает миф о глобальном потеплении? Чем нефтяные страны ответят на экологическую диктатуру Европы? Как Москву и Вашингтон заподозрили в заговоре против экологии?
P.S. Когда в Москву наконец придет лето? Мерзнем же!
-- а из Нью-Йорка оно ушло
Как я понимаю,
-- с одной стороны виноваты хакеры Путина, а
-- с другой стороны - сотрудники из Ленгли? ))
Edited at 2017-06-07 02:56 am (UTC)
Ждать ли?
Горбатого только могила исправляет.
Однажды, Сейид Рухолла Мостафави Мусави Хомейни или Имам Хомейни, в одном из редких интервью заявил буквально следующее: "В национальные интересы Ирана входит СОБЛЮДЕНИЕ РОССИЕЙ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ". Пора бы уже избавиться от комплекса детдомовца. Никто нам руку не подаст. Нужно тупо гнуть свою собственную линию. И пусть весь мир подождёт.