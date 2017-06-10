Узнали? Они - частые участники различных политических ток-шоу на российском телевидении. Не стесняются, улыбаются и даже охотно позируют.
Русофобы.
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есть еще те, кто кавказцев не любит, да мало ли кого.
почему их публичные высказывания попадают под разжигание ненависти?
Битье ему морды входит в программу шоу. Бандеровская власть-то при этом на Украине остается.
Григорий Маркович Амнуэль заверещал (он всегда противнейше верещит, вы в курсе), что "русский язык мне не родной". Ну, не родной. У субъекта, родившегося в Москве, русский язык не родной, конечно же. ОК. На уточняющий вопрос ведущего Амнуэль гордо ответил: "Немецкий!".
...Недавно как раз читал интервью Григория Марковича (февраль 2017) ежемесячной газете русскоязычной еврейской диаспоры в Германии "Еврейская панорама". Нельзя не процитировать.
– С еврейским происхождением всё просто: мой отец родился в Барселоне, он – из испанских евреев.
– Да, по материнской линии я немец, из балтийских немцев – Ostpreußen.
– Когда я пришел в первый класс, мне объяснили, что я, с одной стороны, «жидовская морда», так как я Григорий Маркович, а с другой – «фашист».
– У меня не было студенчества, так как меня выгнали из школы за антисоветскую пропаганду. Я никогда не состоял ни в комсомоле, ни в партии. На бытовом уровне, честно говоря, я с антисемитизмом не сталкивался по одной простой причине: я был настолько противником советской власти, что ко мне накрепко были приклеены понятия «антикоммунист» и «враг». Все остальные нюансы, в том числе, национального и религиозного характера, отходили на второй план.
А какая цитата ГАмнуэля вынесена в заголовок интервью - блеск!
– Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным.
Возвращаясь к вышеупомянутой сегодняшней передаче "Время покажет": Амнуэль Григорий Маркович, сынуля чистокровного еврея Марка Амнуэля и некоей немки из Латвии, занялся по ходу ток-шоу прямой гитлеровской пропагандой, прямым оправданием нацистской политики и даже (Амнуэль! Маркович!)... оправданием холокоста. Это было сильно, ребята. Это без комментариев.
Статья 354.1 УК РФ.
Edited at 2017-06-10 10:31 am (UTC)
Видела как-то в зоопарке обезьяну с жИвеньким поведением. Вела себя обезьяна странно. Но до поведения Амнуэля ей как пешком до планеты Нибиру!)
И зачем их туда приглашают? И зачем, кстати, Вы туда ходите?
Но это хорошо что они себя так демонстрируют.
Моцейчук это так ..мелочевка ничего не значащая. Кроме гонора в нем ничего нет. Польские фобии давно известны и за эти фобии они получали не один раз по носам)).
А Сытин представляет некоторый зоологический интерес. Крайне озлоблен. Эта его фобия,вполне возможн, есть результат неудовлетворенности самим собой с юных лет. Вылилось вот эдак. Он именно демонстрирует свою русофобию. Возможно русофобия индуцирована (он там что-то лепетал что он не русский и это касается его семьи). Очень интересно, что в интернете, если бегло посмотреть, нет ничего про его семью. Такое ощущение что ему есть что скрывать. Было бы интересно узнать откуда у человека, в таком перезрелом возрасте, сохранилось столько злобства в организме. Есть одна фотография, где он молодой и еще не косой. Результат инсульта? А инсульт тоже случается не просто так. Целая цепь событий длинною в жизнь должна была предшествовать такой неконтролируемой русофобии.
великолепно!
очень точно подмечено.
кот не виноват!
А в тоталитарных странах, до сих пор такие порядки, например лишают голоса даже российскую парламентскую делегацию. Боя-я-ятся врунишки.
А эти персонажи, на центральных каналах полностью развенчивают этот миф. Их просто используют, как полезных идиотов, а они и рады.
Видимо Россия действительно серьёзно решила уйти из Европы, раз формирует такой образ европейцев и своих западников. И украинцев не в лучшем свете представляют.
Понятно, что это многих раздражает, вызывает отвращение, кто то даже готов начистить им фейсы.
Но это значит, что цель достигнута, для этого таких и держат.
"Нравится - не нравится" - какая-то вкусовщина.
Акценты не правильно расставили, поэтому смысл извращён - или специально так сделали?
Русофоб - тот, кто против справедливости.
В студию!
Что-то Сталин никого из ведомства доктора Геббельса в Совинформбюро не держал...
Посмотрите на этого или русофоба Гозмана)))