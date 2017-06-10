Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Русофобы
Коротченко
i_korotchenko
June 10th, 13:16


Узнали? Они - частые участники различных политических ток-шоу на российском телевидении. Не стесняются, улыбаются и даже охотно позируют.

Русофобы.

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

76 comments :
( 76 comments Leave a comment )
smsdoc
2017-06-10 10:18 am (UTC)
Если зовут в эфир-они воспользуются. Вот только кто зовёт и почему?!
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Nowik
2017-06-10 10:58 am (UTC)
чтоб люди знали-русофобы не миф
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azesh_78
2017-06-10 10:20 am (UTC)
ну русофобы и хрен с ними. У нас свобода мнений. Некоторые с мужиками в десна целуются, и ничего.
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Veter from the north
2017-06-10 12:14 pm (UTC)
антисемиты тоже норм?
есть еще те, кто кавказцев не любит, да мало ли кого.
почему их публичные высказывания попадают под разжигание ненависти?
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nezinskiy
2017-06-10 10:21 am (UTC)
Если мне не изменяет память, то одного из них уже на НТВ били..
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shchedrov
2017-06-10 10:32 am (UTC)

Битье ему морды входит в программу шоу. Бандеровская власть-то при этом на Украине остается.

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sell_off
2017-06-10 10:31 am (UTC)







Григорий Маркович Амнуэль заверещал (он всегда противнейше верещит, вы в курсе), что "русский язык мне не родной". Ну, не родной. У субъекта, родившегося в Москве, русский язык не родной, конечно же. ОК. На уточняющий вопрос ведущего Амнуэль гордо ответил: "Немецкий!".

...Недавно как раз читал интервью Григория Марковича (февраль 2017) ежемесячной газете русскоязычной еврейской диаспоры в Германии "Еврейская панорама". Нельзя не процитировать.
– С еврейским происхождением всё просто: мой отец родился в Барселоне, он – из испанских евреев.
– Да, по материнской линии я немец, из балтийских немцев – Ostpreußen.
– Когда я пришел в первый класс, мне объяснили, что я, с одной стороны, «жидовская морда», так как я Григорий Маркович, а с другой – «фашист».
– У меня не было студенчества, так как меня выгнали из школы за антисоветскую пропаганду. Я никогда не состоял ни в комсомоле, ни в партии. На бытовом уровне, честно говоря, я с антисемитизмом не сталкивался по одной простой причине: я был настолько противником советской власти, что ко мне накрепко были приклеены понятия «антикоммунист» и «враг». Все остальные нюансы, в том числе, национального и религиозного характера, отходили на второй план.
А какая цитата ГАмнуэля вынесена в заголовок интервью - блеск!
– Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным.

Возвращаясь к вышеупомянутой сегодняшней передаче "Время покажет": Амнуэль Григорий Маркович, сынуля чистокровного еврея Марка Амнуэля и некоей немки из Латвии, занялся по ходу ток-шоу прямой гитлеровской пропагандой, прямым оправданием нацистской политики и даже (Амнуэль! Маркович!)... оправданием холокоста. Это было сильно, ребята. Это без комментариев.

Статья 354.1 УК РФ.



Edited at 2017-06-10 10:31 am (UTC)
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bufetum
2017-06-10 10:48 am (UTC)
Амнуэль это вообще кадр тот еще. Истеричка обиженная).
Видела как-то в зоопарке обезьяну с жИвеньким поведением. Вела себя обезьяна странно. Но до поведения Амнуэля ей как пешком до планеты Нибиру!)
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shchedrov
2017-06-10 10:33 am (UTC)

И зачем их туда приглашают? И зачем, кстати, Вы туда ходите?

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pav605
2017-06-10 01:54 pm (UTC)
Они держат в тонусе народ.
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bufetum
2017-06-10 10:45 am (UTC)
Сытин конечно себя превзошел у Соловьева на эфире.

Но это хорошо что они себя так демонстрируют.
Моцейчук это так ..мелочевка ничего не значащая. Кроме гонора в нем ничего нет. Польские фобии давно известны и за эти фобии они получали не один раз по носам)).

А Сытин представляет некоторый зоологический интерес. Крайне озлоблен. Эта его фобия,вполне возможн, есть результат неудовлетворенности самим собой с юных лет. Вылилось вот эдак. Он именно демонстрирует свою русофобию. Возможно русофобия индуцирована (он там что-то лепетал что он не русский и это касается его семьи). Очень интересно, что в интернете, если бегло посмотреть, нет ничего про его семью. Такое ощущение что ему есть что скрывать. Было бы интересно узнать откуда у человека, в таком перезрелом возрасте, сохранилось столько злобства в организме. Есть одна фотография, где он молодой и еще не косой. Результат инсульта? А инсульт тоже случается не просто так. Целая цепь событий длинною в жизнь должна была предшествовать такой неконтролируемой русофобии.
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pentajazz
2017-06-10 11:57 am (UTC)
А Сытин представляет некоторый зоологический интерес

великолепно!
очень точно подмечено.
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(Deleted comment)
mark_windzor
2017-06-10 10:48 am (UTC)
Главные русофобы это те кто приглашает нацисткую сволочь и убйиц населения на главные каналы,предоставляет им эфир,платит гонорары,маскируя свою антигосударственную деятельность,необходимостью свободы слова(а фактически фашистской пропаганды),и важностью коммерческой составляющей.И потому подвергать репрессиям первыми надо не "сытиных",а администрацию этих тв программ,и их кураторов из высоких кабинетов,которые ради своих политических рейтингов и свердоходов,не только закрывают глаза на геноцид русских,но и всеми силами ему способствуют.
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bufetum
2017-06-10 03:21 pm (UTC)
Нет. Если бы это передвижное шапито не звали на эфиры, то народ бы так и не знал, кто ему, этому самому народу, "счастья желает". Плавали в 90-х - знаем.
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favor_in_all
2017-06-10 10:57 am (UTC)
У Соловьёва в ток-шоу Сытина назвали русским. Думаю, что скорее всего никакой он не русский. Не может русский человек так ненавидеть всё русское. Скорее всего его фамилия - фальшивка, прикрытие, дающее ему возможность открыто изгаляться над Россией, не получая обвинений в нацизме. Я, мол, тут самокритикой занимаюсь. Изощрённая подлость дегенерата.
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aaz1z
2017-06-10 10:59 am (UTC)
Так агитировать против себя как умудряются эти кретины - надо уметь. Один дружок Невзлина, другой - хохол, выдающий себя за поляка.
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bufetum
2017-06-10 03:23 pm (UTC)
Вот! Хоть кто-то вспомнил что Моцейчук не поляк.
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vikazina1
2017-06-10 11:07 am (UTC)
Игорь Юртевич, что происходит? Почему эти подонки имеют слово?
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barbuljak
2017-06-10 11:12 am (UTC)
Вы там их видите иногда.Дайте им в морду от общественности.Это же мразота,а не люди.
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va_sin
2017-06-10 11:26 am (UTC)
Игорь Юрьевич, пожалуйста ответьте на один простой вопрос. Зачем вы туда ходите? Если Соловьев и К° собирает этих ..., то пусть они сами с ними и общаются. Один раз приличные люди не придут на эфир с этими..., второй раз..., а третьего эфира может и не быть. Я слабо себе представляю законы шоу-бизнеса и не верю, что у вас есть контракт, где вы обязуетесь находится в студии и даже дискутировать с этими.... . А Соловьев деньги зарабатывает именно на показе этих.... Хозяин цирка уродов.
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pentajazz
2017-06-10 11:58 am (UTC)
а кот-то ту при чем?
кот не виноват!
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2d
2017-06-10 12:24 pm (UTC)
А есть биография дегенерата справа Александра Сытина?
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bufetum
2017-06-10 03:31 pm (UTC)
Нет. Такое ощущение что его биографию подчистили. Было бы интересно узнать подробнее историю(болезни) этого пациента.
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st_viadimir
2017-06-10 12:39 pm (UTC)
Если бы советских диссидентов приглашали на ток-шоу начиная с 60гг, то история пошла бы совсем другим путём.
А в тоталитарных странах, до сих пор такие порядки, например лишают голоса даже российскую парламентскую делегацию. Боя-я-ятся врунишки.
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v_dokumentiki
2017-06-10 01:47 pm (UTC)
Особенно Валерию Ильиничну)
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valerijfjodorov
2017-06-10 01:06 pm (UTC)
Очень многие пытаются оперировать тем, что на западе и среди "либералов", никакой русофобии нет. Всё дело просто в российской власти и в российской политики. И что и запад, и "либералы", хотя только добра российскому народу.
А эти персонажи, на центральных каналах полностью развенчивают этот миф. Их просто используют, как полезных идиотов, а они и рады.
Видимо Россия действительно серьёзно решила уйти из Европы, раз формирует такой образ европейцев и своих западников. И украинцев не в лучшем свете представляют.
Понятно, что это многих раздражает, вызывает отвращение, кто то даже готов начистить им фейсы.
Но это значит, что цель достигнута, для этого таких и держат.
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stetson_hat
2017-06-10 01:08 pm (UTC)
Нет, русофобы это те, кто заполняет эфир таким дерьмом.
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bufetum
2017-06-10 03:33 pm (UTC)
Нет. Этими русофобами эфир должен быть наводнен. Это прививка от майданов.
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pedro92
2017-06-10 01:30 pm (UTC)
Что за хрень? Ваши друзья и соратники приглашают "русофобов" в телевизор. Значит так нужно. И под общие вопли спокойно кушать дальше.
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exoclub
2017-06-10 01:42 pm (UTC)
русофоб – тот, кто не нравится русским.
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a011kirs
2017-06-10 03:48 pm (UTC)

"Нравится - не нравится" - какая-то вкусовщина.

Акценты не правильно расставили, поэтому смысл извращён - или специально так сделали?

Русофоб - тот, кто против справедливости.
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v_dokumentiki
2017-06-10 01:47 pm (UTC)
Русофоб - слово слишком мягкое для таких. К сожалению, удобопроизносимого аналога большей контрастности я не знаю. Разве что неуклюжее "руссоненавистник".
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bufetum
2017-06-10 03:35 pm (UTC)
А зря вы . Слово "русофоб" очень даже, ибо "фобия" переводится как "страх". Пусть боятся.) Это им только на пользу пойдет.)
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antizombo
2017-06-10 02:10 pm (UTC)
А теперь по аналогии хороший-плохой - Русофилы.
В студию!
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alexodon
2017-06-10 02:19 pm (UTC)
Кажется большего русофоба и вруна чем автор трудно и найти.
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ratiborr_rus
2017-06-10 02:37 pm (UTC)
хохлядь, прекрати скакать.
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pavel_chirtsov
2017-06-10 02:26 pm (UTC)
Мне вот всегда было интересно - а кому так нужно их присутствие на экранах российского телевидения?
Что-то Сталин никого из ведомства доктора Геббельса в Совинформбюро не держал...
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ratiborr_rus
2017-06-10 02:36 pm (UTC)
А почему эти русофобы постоянно какие-то кривые, косые - неужели правда говорят - Бог шельму метит.
Посмотрите на этого или русофоба Гозмана)))
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