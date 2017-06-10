Как выглядит бункер, откуда могут начать Третью мировую войну (фото)

Мы посмотрели уже немало блокбастеров Голливуда о том, как искусственный интеллект, созданный Пентагоном, захватывает контроль над системой управления стратегическими ядерными силами США и начинается Судный день. Действительность же несколько иная - кнопку Третьей мировой будет нажимать не Скайнет, а вот эти американские офицеры, несущие круглосуточное дежурство в подземных бункерах, расположенных на территории США.
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Приказ о применении ядерного оружия отдает президент США, для этого его круглосуточно сопровождают офицеры в морской форме с так называемым "ядерным чемоданчиком" - это устройство позволяет в реальном масштабе времени передать команду на пуск МБР и БРПЛ.
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фото: Минобороны США
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Что то мне кажется что "ядерный чемоданчик" это символ власти, а реально стартовать ракеты будут именно по команде - пусть будет "скайнет", хотя на самом деле у них (в США и РФ) другие имена.
Представьте, ночь, ракеты взлетели, время полета 25-30 минут, данные о взлете поступили в центр слежения, потом по цепочке до министра обороны, потом до президента (он спит), разбудили, пока он пришел в себя со сна (вспомните себя, сладко спите и тут вас начинают будить, как скоро вы реально проснетесь), пробует дозвонится до президента той страны откуда ракеты и уже БУМС. Неее, "ядерный чемоданчик" это для журналистов и врагов.