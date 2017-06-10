Как выглядит бункер, откуда могут начать Третью мировую войну (фото)

Какова вероятность возникновения ядерной войны? Угроза возникновения ядерной войны реальна, риски увеличиваются. Этому способствуют и обострение ситуации на Корейском полуострове, и…

Здравствуй, Третья мировая? Пентагон планирует ядерный удар по России Американский генерал Мартин Демпси решил сыграть в "русскую рулетку". Обратите внимание, какой у этого англосакса дьявольский взгляд. фото…

Фотографии из музея федерального ядерного центра в Сарове Многие просили меня выложить фото к посту Впечатления от встречи с Владимиром Путиным в федеральном ядерном центре в Сарове . Фото можно посмотреть…

Гарантированное доведение команд боевого управления В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается работа над созданием и совершенствованием системы связи путем цифровизации сетей…

Так будет выглядеть ядерная война из космоса Фото МО США Очень редкое и интересное фото: разделение ядерных боевых блоков МБР и их вход в атмосферу. Через несколько десятков секунд…

Возмездие будет неотвратимым Интервью для портала НАКАНУНЕ.Ru Аналитика 19:06 25.10.2011 | политика "Россия обязана сохранить возможность гарантированного…

Вот так она туда и полетит... Пуск МБР РС-24 "Ярс". Фото Вадима Савицкого

Варианты ответного удара Фото МИТ Хотя тема ядерного планирования относится к категории сведений особой важности, ничто не может помешать в превентивном порядке провести…