Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Как выглядит бункер, откуда могут начать Третью мировую войну (фото)
Коротченко
i_korotchenko
June 10th, 16:27


Мы посмотрели уже немало блокбастеров Голливуда о том, как искусственный интеллект, созданный Пентагоном, захватывает контроль над системой управления стратегическими ядерными силами США и начинается Судный день. Действительность же несколько иная - кнопку Третьей мировой будет нажимать не Скайнет, а вот эти американские офицеры, несущие круглосуточное дежурство в подземных бункерах, расположенных на территории США.

01.



02.


Приказ о применении ядерного оружия отдает президент США, для этого его круглосуточно сопровождают офицеры в морской форме с так называемым "ядерным чемоданчиком" - это устройство позволяет в реальном масштабе времени передать команду на пуск МБР и БРПЛ.

03.


фото: Минобороны США

Материалы по теме:
Проблемы поддержания ядерного арсенала США
Сергей КАРАКАЕВ: «Стратегические ядерные силы являются гарантом обеспечения безопасности России и ее союзников»

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Posts from This Journal by “ядерная война” Tag

13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
  • 1
rusvit
2017-06-10 02:41 pm (UTC)
Думаю что логично будет, если следующий пост будет " А так выглядит бункер, откуда последует ответный удар"
(Reply) (Thread)
Мастер Пенсионер
2017-06-10 04:28 pm (UTC)
Вы сильно удивитесь, но неискушенным глазом отличия в картинках между нашим командным пунктом и американским увидите только в нашивках на форме.
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koldoblin
2017-06-10 06:39 pm (UTC)
У нас уже полвека как эти управляет искусственный интеллект. При выполнении определенных условий по информации всевозможных датчиков, будет нанесён удар.
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zinaida111
2017-06-10 05:21 pm (UTC)
третья мировая незнаю когда, а третья отечественая уже идет.

страна оккупирована группировкой "вертикаль", грабящей русский народ и вывозящей награбленное в третий евросоюз
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v_dokumentiki
2017-06-10 05:54 pm (UTC)
Не скули, хохол, не выходит у вас русскими прикидываться.
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zinaida111
2017-06-10 07:32 pm (UTC)
у тебя кастрюля упала, какел, так пыжишься ватана дибила изображать шо аж сало течет
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spmen
2017-06-10 05:36 pm (UTC)
Вероятно, третья мировая уже началась. Это решат историки будущего. А из бункера может начаться сама не война, а ее апофеоз - ускоренное уничтожение западной содомо-гоморской цивилизации.
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v_dokumentiki
2017-06-10 05:54 pm (UTC)
Говорят что в Одессе есть очень хорошие специалисты по чемоданам. Впрочем, Одесса сейчас не наша, можно в Ростове поискать не хуже.
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dr_abadan
2017-06-10 06:00 pm (UTC)
А нас учили, что оружие первого удара на атомных подводных лодках. Тогда это были "Акулы".
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kindphoto
2017-06-10 06:33 pm (UTC)
А зачем их к креслам привязывают?
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koldoblin
2017-06-10 06:48 pm (UTC)
Техника безопасности - Чтоб когда негритоска заснёт, то не упала на пол.
Иначе засудят армию на миллион баксов за небезопасное место службы..
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sekerin
2017-06-10 11:58 pm (UTC)
Стесняюсь спросить, а если внезапно диарея приключится у товарища в морской форме? Или президент принял снотворное и растолкать его не получается (ну там возраст плюс спитрное плюс снотворное)?
Что то мне кажется что "ядерный чемоданчик" это символ власти, а реально стартовать ракеты будут именно по команде - пусть будет "скайнет", хотя на самом деле у них (в США и РФ) другие имена.
Представьте, ночь, ракеты взлетели, время полета 25-30 минут, данные о взлете поступили в центр слежения, потом по цепочке до министра обороны, потом до президента (он спит), разбудили, пока он пришел в себя со сна (вспомните себя, сладко спите и тут вас начинают будить, как скоро вы реально проснетесь), пробует дозвонится до президента той страны откуда ракеты и уже БУМС. Неее, "ядерный чемоданчик" это для журналистов и врагов.
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