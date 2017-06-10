Аресты в РОСНАНО

РИА Новости | Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрей Горьков задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрея Горькова по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж", — сказала она.
Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк". В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата подозреваемого.
Источник: https://ria.ru/incidents/20170610/14962
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