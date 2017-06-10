Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Аресты в РОСНАНО
Коротченко
i_korotchenko
June 10th, 17:11


РИА Новости | Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрей Горьков задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрея Горькова по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж", — сказала она.

Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк". В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне отзыва лицензии из банка были выведены активы в пользу родного брата подозреваемого.

Источник: https://ria.ru/incidents/20170610/1496263387.html

Материалы по теме:
Началось? Губернатор Кировской области Никита Белых арестован за взятку 400 тысяч евро
В случае войны всех либералов - в штрафные батальоны, и в бой - искупать вину перед Родиной!

Tags: ,

Posts from This Journal by “Анатолий Чубайс” Tag

20 comments :
( 20 comments Leave a comment )
  • 1
vrnalbum
2017-06-10 02:13 pm (UTC)
А Чубайса когда?
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
diman75
2017-06-10 02:58 pm (UTC)
Эх! я б даже праздник устроил!
Чубайса в первую очередь надо садить, что-б сбежать не успел.
(Reply) (Parent) (Thread)
telescopych
2017-06-10 02:15 pm (UTC)
Ээээээх... Когда уже Чубайса заметут?..
(Reply) (Thread)
alexusid
2017-06-10 02:27 pm (UTC)
Такими темпами Чубайс от старости помрет.
(Reply) (Thread)
otmorozok323
2017-06-10 02:29 pm (UTC)
Рыжего че опять не трогают7
(Reply) (Thread)
fc_korolev
2017-06-10 02:36 pm (UTC)
Рыжего нельзя,он сейчас разрабатывает школьный планшет за 35 тыс.рублей,монохромный,толщиной 2,5 см
(Reply) (Parent) (Thread)
a_klunya
2017-06-10 05:05 pm (UTC)
Толик просто умничка. Как бы злые силы тучами не вились на его светлой головушкой, но не сдается ведь, упорно продолжать двигать лапотную Расею в технологическое цифровое будущее.
(Reply) (Parent) (Thread)
smsdoc
2017-06-10 02:47 pm (UTC)
Кто пилил- на того и опилки, а кто пилу дал и дерево- тот вечен!
(Reply) (Thread)
mayor_pupkin
2017-06-10 02:50 pm (UTC)
Т. е. можно ожидать арест Гозмана за нецелевое использование средств?
(Reply) (Thread)
19red_star51
2017-06-10 04:39 pm (UTC)
Ну это как официальное инкриминирование.Так то взять эту гниду за его нынешние деяния по раздуванию либерастных искр на законных основаниях сложновато...
(Reply) (Parent) (Thread)
mayor_pupkin
2017-06-10 05:40 pm (UTC)
Гозман возглавлял в РосНАНО отдел гуманитарных проектов, который пару лет назад был с треском закрыт.
(Reply) (Parent) (Thread)
la_vie_de_lune
2017-06-10 02:55 pm (UTC)
"был задержан ... после приобретения им билета для вылета за рубеж.." - песня :)
(Reply) (Thread)
gost_dance
2017-06-10 02:56 pm (UTC)
Чубайс не ворует. Он идейный враг, по экономическим преступлениям его никогда не заметут.
(Reply) (Thread)
afanasii1
2017-06-10 02:58 pm (UTC)
Рыжего вместе с ними.
(Reply) (Thread)
dmb2012i
2017-06-10 03:02 pm (UTC)
Был на рыбалке на оз. Гурьино, там детский лагерь, флаг голубенький с радугой, что то не то творится в Свердловской обл-и, по теме толерантности. Говорят Американцы заезжали в этот лагерь и в близлежащую деревню, фоткали местных жителей, общались.
(Reply) (Thread)
19red_star51
2017-06-10 04:41 pm (UTC)
Вот Ройзмана на область посадят,тогда совсем не то станет.Давно говорю,нужно там хорошенько прошерстить фауну и закрыть амеровское консульство к хренам.
(Reply) (Parent) (Thread)
sat_y_ricon
2017-06-10 03:56 pm (UTC)
Ай-яй-яй, какой нехороший. Толик, конечно, не в теме, как всегда? "Лампочка Чубайса" ослепляет?
(Reply) (Thread)
spmen
2017-06-10 05:44 pm (UTC)
К сожалению, арестовывают лишь вторстепенных фигур, избранных сакральными жертвами, расслабившихся и вовремя не сделавших откат, или сделавших его недостаточно, или явно собравшихся сбегать (как этот персонаж). Сложившаяся клептократическая система пока незыблема. И чубайс с димоном и прочей ельцегайдаровской мразью продолжают свои темные делишки.
(Reply) (Thread)
schneider_krieg
2017-06-10 11:12 pm (UTC)
Активно последнее время пошли посадки. Неспроста.
(Reply) (Thread)
( 20 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: