Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Мы перехватываем их на безопасном расстоянии, но если что - готовы сбивать
Коротченко
i_korotchenko
June 11th, 13:03


Вспомните, какой вой раздается каждый раз в западных СМИ, когда российские истребители перехватывают и сопровождают самолеты НАТО, приблизившиеся вплотную к границам РФ, либо к нашим базам в Сирии, либо к кораблям российского ВМФ в Средиземном море. Российских пилотов обвиняют в непрофессионализме и опасных играх в воздухе.

Вот например, как пишет "Коммерсантъ", "американские военные пилоты серьезно обеспокоены инцидентами с российскими самолетами, постоянно происходящими в небе над Сирией. Те, как заявили американцы в беседе с The Wall Street Journal, часто идут на опасное сближение и не реагируют на попытки связаться".

Однако, передает "Интерфакс" со ссылкой на тот же The Wall Street Journal, если диспетчер - женщина, пилоты ВКС РФ все же иногда выходят на связь. В частности, издание утверждает, что в сентябре 2016 года произошел инцидент, когда женщина-диспетчер по радио сообщила пилоту неопознанного военного самолета, что он находится в опасной близости воздушного судна союзников. В ответ она якобы услышала реплику, произнесенную с сильным русским акцентом: "У вас приятный голос! Добрый вечер".

Вчера Пентагон разместил в своем официальном Твиттере фотографии, сделанные в момент перехвата российским Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1 над Балтийским морем, принимавших участие в учениях НАТО Saber Strike и BALTOPS и, по легенде учений, якобы осуществлявших имитацию минных постановок. На них отчетливо видно, что Су-27 при перехвате и сопровождении американских "стратегов" находится на безопасной дистанции, действует профессионально грамотно и воздушным хулиганством не занимается.

ЗЫ: надеюсь, что американские пилоты рассмотрели боекомплект ракет класса "воздух - воздух", подвешенных на Су-27!

01.



02.


Фото: Министерство обороны США

Материалы по теме:
Отлетались! Нервная реакция США на перехват российским Су-27 американского самолета-шпиона RC-135U

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Posts from This Journal by “ВВС США” Tag

22 comments :
( 22 comments Leave a comment )
  • 1
Всеволод Будрецов
2017-06-11 10:17 am (UTC)
У меня над домом 9 мая самолёты ближе летают!
(Reply) (Thread)
flint_954
2017-06-11 10:17 am (UTC)
Надо их загонять на сирийские ПВО, а те пусть сбивают. Пока что только бла-бла-бла, протест за протестом.
(Reply) (Thread)
vrnalbum
2017-06-11 10:30 am (UTC)
Не будут сбивать. Чтобы жилось ИМ легче Украину с русским народом предали, а чтобы сбить, потеряют свои денежки западные
(Reply) (Thread)
Suhodrichev31
2017-06-11 10:47 am (UTC)
Сбивать то готовы,но не забудьте что земля круглая.А то лоханетесь как с топорами.Что скорее всего и произойдет.
(Reply) (Thread)
nordhuntertales
2017-06-11 11:38 am (UTC)
Камуфляж. Наш камуфляж хуже. Он, если быть точнее - не камуфляж. А вот тот, что был принять при Сердюкове - был бы лучше. Но как всегда, с водой выплеснули и ребёнка.
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zinaida111
2017-06-11 12:06 pm (UTC)
Ура, Америка нас скоро присоединит! У меня будет амеркианский паспорт, ура!
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redneck_yankee
2017-06-11 07:31 pm (UTC)
Таких мудаков как ты присоединит Африка. Причем в задний проход.

Edited at 2017-06-11 07:32 pm (UTC)
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(Deleted comment)
observer_07
2017-06-11 01:11 pm (UTC)
Бггг. Прям таки всех? А ещё параллельно США лишится Вашингтона, Нью Йорка , Чикаго, Детройта и ещё штук 50 городов.
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cyprazepam
2017-06-11 01:54 pm (UTC)
ахаха, конечно, правительство РФ будет своих детей и внуков в европе и сша бомбить, размечтался. даже если на них непосредственно не упадут бомбы, они моментально превратятся в заложников.
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edinoross_ept
2017-06-11 03:20 pm (UTC)
кто отдает приказ (ЛПР) не имеет там никого.
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cyprazepam
2017-06-11 04:34 pm (UTC)
это путин-то? бугага. а что насчет тех, кто выполняет? у них два варианта - либо убить своих родных, либо арестовать и судить главкома за развязывание агрессивной войны. как по мне, так выбор очевиден :D
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edinoross_ept
2017-06-11 05:52 pm (UTC)
бугага. а что насчет тех, кто выполняет?
сходите послужите в армии, а потом гыгы и хехе..

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durgulel_great
2017-06-11 07:21 pm (UTC)
презервативы в российской армии не служат, слава Всевышнему...
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edinoross_ept
2017-06-11 08:39 pm (UTC)
сейчас нет, раньше попадали.
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observer_07
2017-06-12 02:18 am (UTC)
Бггг. РВСН подчиняется непосредственно президенту, никакие Медведевы и прочие дворковичи решение не принимают по кнопке. А в рвсн команды не обсуждают. Скажут пуск, нажмут копеек и все. Нету США и прочих лонодонов с берлинами.
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observer_07
2017-06-12 02:15 am (UTC)
Бггг. А прикинь что нажмет кнопочку. Несмотря на "детей и внуков".
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spmen
2017-06-11 04:36 pm (UTC)
Никакого подвига в том, чтобы перехватить на современном истребителе допотопный неуклюжий бомбовоз нет. Хотелось бы увидеть перехват или даже реальное сбитие Ф-22.
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durgulel_great
2017-06-11 07:25 pm (UTC)
Пилоты ВВС США предпочитают возить бомбы, используя проверенные F-15 и F-16.
Ни один из 187 истребителей «пятого поколения» пока участия в боевых действиях не принимал.
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uriy76
2017-06-11 05:04 pm (UTC)
ох не любят пиздюлей америкосы вшивые
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evolutionnow
2017-06-11 07:11 pm (UTC)
если что - надо сбивать, непременно, особенно если есть угроза нашим силам.
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redneck_yankee
2017-06-11 07:30 pm (UTC)
Почему присутствовал всего один перехватчик?
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