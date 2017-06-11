Мы перехватываем их на безопасном расстоянии, но если что - готовы сбивать

Вспомните, какой вой раздается каждый раз в западных СМИ, когда российские истребители перехватывают и сопровождают самолеты НАТО, приблизившиеся вплотную к границам РФ, либо к нашим базам в Сирии, либо к кораблям российского ВМФ в Средиземном море. Российских пилотов обвиняют в непрофессионализме и опасных играх в воздухе.
Вот например, как пишет "Коммерсантъ", "американские военные пилоты серьезно обеспокоены инцидентами с российскими самолетами, постоянно происходящими в небе над Сирией. Те, как заявили американцы в беседе с The Wall Street Journal, часто идут на опасное сближение и не реагируют на попытки связаться".
Однако, передает "Интерфакс" со ссылкой на тот же The Wall Street Journal, если диспетчер - женщина, пилоты ВКС РФ все же иногда выходят на связь. В частности, издание утверждает, что в сентябре 2016 года произошел инцидент, когда женщина-диспетчер по радио сообщила пилоту неопознанного военного самолета, что он находится в опасной близости воздушного судна союзников. В ответ она якобы услышала реплику, произнесенную с сильным русским акцентом: "У вас приятный голос! Добрый вечер".
Вчера Пентагон разместил в своем официальном Твиттере фотографии, сделанные в момент перехвата российским Су-27 группы американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1 над Балтийским морем, принимавших участие в учениях НАТО Saber Strike и BALTOPS и, по легенде учений, якобы осуществлявших имитацию минных постановок. На них отчетливо видно, что Су-27 при перехвате и сопровождении американских "стратегов" находится на безопасной дистанции, действует профессионально грамотно и воздушным хулиганством не занимается.
ЗЫ: надеюсь, что американские пилоты рассмотрели боекомплект ракет класса "воздух - воздух", подвешенных на Су-27!
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Фото: Министерство обороны США
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Edited at 2017-06-11 07:32 pm (UTC)
сходите послужите в армии, а потом гыгы и хехе..
Ни один из 187 истребителей «пятого поколения» пока участия в боевых действиях не принимал.