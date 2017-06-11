Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали очень интересные вопросы: Почему российских хакеров обвиняют в попытке рассорить Ближний Восток? Какая роль уготована России в новом арабском кризисе вокруг Катара? Новое наступление на западном фронте: какие документы передал бывший советник Трампа в ответ на обвинения в связях с Россией?
Ну, и главное: Кто сливает в прессу все секреты Белого дома?
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Если слили содержание разговора в овальном кабинете - это сам Трампецкий или его ближайшие собутыльники :), а если содержание переписки по эл. почте или рации - то это может много кто.