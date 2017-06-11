Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Кто сливает в прессу все секреты Белого дома?
Коротченко
i_korotchenko
June 11th, 13:36


Принял участие в программе "Место встречи" на НТВ, мы обсуждали очень интересные вопросы: Почему российских хакеров обвиняют в попытке рассорить Ближний Восток? Какая роль уготована России в новом арабском кризисе вокруг Катара? Новое наступление на западном фронте: какие документы передал бывший советник Трампа в ответ на обвинения в связях с Россией?

Ну, и главное: Кто сливает в прессу все секреты Белого дома?

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Posts from This Journal by “Дональд Трамп” Tag

1 comment :
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spmen
2017-06-11 04:41 pm (UTC)
Смотря какие секреты. Надо конкретно.
Если слили содержание разговора в овальном кабинете - это сам Трампецкий или его ближайшие собутыльники :), а если содержание переписки по эл. почте или рации - то это может много кто.
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