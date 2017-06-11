Командующий российской группировкой в Сирии: "США мешают разгрому ИГИЛ"

На состоявшемся брифинге в Министерстве обороны РФ командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал о складывающейся там ситуации.
В течение последнего месяца правительственные войска и отряды народного ополчения развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, Восточном Каламуне и на юге Сирии, активно действуют, продвигаясь вдоль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком. В результате разгромлены крупные группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ), при этом противник понес существенные потери в живой силе и технике. Только за месяц от боевиков освобождено 109 населенных пунктов и 3922 квадратных километра территории.
За это время самолеты ВКС России выполнили 1268 боевых вылетов, групповыми и сосредоточенными ударами уничтожено 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков.
На северо-востоке провинции Алеппо стремительно развивается наступление вдоль западного берега реки Евфрат. Подразделения сирийских вооруженных сил и отряды народного ополчения выбили боевиков ИГИЛ из таких крупных городов, как МАСКАНА, РАМТАН, ШАТНА и вплотную приблизились к городу ЭТ-ТАБКА. Под контроль взят аэродром Джира, имеющий стратегическое значение.
Темпы наступления правительственных войск увеличились до 8 километров в сутки. Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 квадратных километров территории. Уничтожено свыше трех тысяч боевиков ИГИЛ, включая несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, 7 боевых машин пехоты и 9 артиллерийских орудий крупного калибра.
Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике внимательно отслеживается обстановка в районе РАККИ, где мы наблюдаем как боевики беспрепятственно покидают город и его пригороды.
По имеющимся достоверным данным, в начале июня террористы ИГИЛ, договорившись с командованием курдских вооруженных отрядов, входящих в «Союз демократических сил», без сопротивления оставили населенные пункты ЭТ-ТАДЬЯ, ЭЛЬ-ХАММАМ, расположенные в 19 км юго-западнее РАККИ и выдвинулись в направлении ПАЛЬМИРЫ.
Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им «Союзом демократических сил», вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы.
Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск. При этом отдельные западные информационные агентства, вводя в заблуждение мировую общественность, сообщают о якобы ожесточенных вооруженных столкновениях с боевиками ИГИЛ в провинции Ракка.
Имеющимися в распоряжении командования российской группировки войск в Сирии средствами разведки, все попытки выхода боевиков ИГИЛ через открытый на юге Ракки коридор своевременно вскрываются и пресекаются. Крупную колонну террористов, направлявшуюся в сторону Пальмиры, самолеты ВКС России уничтожили 25 мая.
В ночь с 29 на 30 мая была пресечена очередная попытка выхода автоколонн игиловцев из Ракки, в результате которой потери террористов составили более 80 боевиков, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с установленным на них тяжелым вооружением. Оставшимся небольшим группам боевиков ИГИЛ удалось укрыться на хорошо подготовленных перевалочных базах и пещерах в провинциях Хама и Хомс, которые были своевременно вскрыты средствами разведки. По ним 30 мая с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар» из восточной части Средиземного моря, нанесены точечные удары крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». По данным объективного контроля в результате ударов все цели уничтожены.
В районе Пальмиры силы правительственной армии и отряды народного ополчения успешно вели наступательные действия на бандформирования ИГИЛ в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, вытесняя их с господствующих высот и увеличивая зону безопасности вокруг стратегической автомагистрали Дамаск – Пальмира и аэродрома Тифом. В ходе боев террористы выбиты с газового поля «Шаер», что нанесло серьезный урон экономическому потенциалу террористов, лишив их доходов от незаконной добычи углеводородов.
Под контроль сирийской армии перешли 3 населенных пункта и 66 важнейших высот в районе ПАЛЬМИРЫ. Правительственные войска вплотную подошли к населенному пункту АРАК, взятия которого создаст условия для дальнейшего развития наступления на ЭС-СУХНЕ и ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР.
Кардинально улучшилась обстановка к юго-востоку от Пальмиры, где в районе Восточного Каламуна правительственными силами разгромлены крупные бандформирования ИГИЛ юго-западнее ЭЛЬ-БАСИРИ. От террористов освобождено 3 200 квадратных километров территории, 20 населенных пунктов, в том числе МХАССЕ, ЭЛЬ-БАСИРИ и ЭЛЬ-БАРДА. Установлен контроль над месторождением фосфатных руд.
Успешно развивается наступление далее на восток в направлении на АБУ-КЕМАЛЬ. Общее продвижение на данном направлении составило 184 километра. Правительственные войска выбили террористов из населенного пункта ЭЛЬ-БУДА и в 40 километрах южнее вышли на сирийско-иракскую границу. Наступление продолжается.
Отряды «Сирийской свободной армии», действующие к северо-востоку от города ДУМЕЙРА при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон ведут с властями переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Также значительно улучшено положение правительственных войск на юге провинции Эс-Сувейда.
Вооруженным силам Сирии удалось занять ряд стратегически важных высот и коммуникаций в данном районе, лишив бандформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны. Однако, в ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации международной коалиции под руководством США. Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой «Новой сирийской армии». Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии.
В результате авиация коалиции и опорные пункты боевиков «Новой сирийской армии» преградили путь правительственным войскам, которые выполняют задачу разгрома группировок ИГИЛ и в ходе своего продвижения обеспечивают контроль, выставлением пограничных застав по участку границы с Ираком к северо-востоку от ЭТ-ТАНФА до АБУ-КЕМАЛЯ. Это является нарушением суверенного права Сирийской Арабской Республики охранять свои границы.
На вопрос, для чего это делается и как это помогает в борьбе с ИГИЛ, представители военного командования США невнятно поясняют, что они чувствуют опасность от правительственных сил. При этом, что это за опасность и откуда она исходит, не объясняется. Создается впечатление, что для коалиции представляют опасность не террористы ИГИЛ, а правительственные войска Сирии. При этом российское командование группировки войск в Сирии прилагает максимальные усилия для деконфликтации сторон и обеспечения безопасности сирийских войсковых группировок.
Несмотря на это противодействие, в ходе наступления сирийской армии и отрядов ополчения на позиции ИГИЛ, восстановлен контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров. Выставлено 9 пограничных застав. Подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, чем завершен процесс примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район. Действия правительственных войск по взятию под контроль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком продолжаются.
Российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками делают все, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир, воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей. Вместе с тем любые попытки террористов и их пособников помешать мирному процессу будут жестко пресекаться. Операция по освобождению территории Сирии от террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) будет продолжена до полной их ликвидации.
Edited at 2017-06-11 06:23 pm (UTC)
Edited at 2017-06-12 03:07 pm (UTC)
все четко и предельно открыто говорится
А тут выясняется, что годы идут, а две доблестные армии не могут каких-то террористов раздолбать - ну, почти, как хохлы шахтеров и колхозников. Что же делать? Ответ прост -как всегда, винить в своих поражениях и просчетах проклятых пиндосов. Вот если бы не они -ну, тада мы всем наваляли, всех победили, все мировое зло уничтожили и зажили бы,как в раю. Но вот беда - проклятые пиндосы во всем мешают. То срут в подъездах, то вот ИГИЛ поддерживают.
Вата верит
ИГИЛ, Аль-Каида и прочие Нусры - это филиалы разведсообщества пиндосии и НАТО. Естественно, они будут мешать уничтожению своей наиболее ценной агентуры. А чтобы не мешали - надо уничтожать как бешеных собак самих пиндосов и всех ихних мосек-гейропцев при их незаконном пояалении в границах Сирии. Потеряв за день-два сотню-другую своих граждан, они обгадятся и побегут оттуда. Как это было в Сомали.
Игил достается им в пустыне , - бомби себе знай. Только дырки для орденов успевай крутить. Идеально. Или они хотели бы , чтоб США ещё и ЦУ давали?
Ну да, надо тщательней работать, чтобы не было позора как с Пальмирой.
США немного гадят так и вы работайте : тоже поддерживайте курдов . Курдистан нам очень в помощь в регионе . И то, что оджалана слили надо замаливать.
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Как у вас все просто! А то, что даишевцы сидят в населенных пунках, а не в пустыне, а там еще жители, пиндосские "советнички" и подонки из белых касок- это как бы ерунда? Их тоже мочить? Когда бородатые подонки вылезли колонной в пустыню, их тут же очень качественно расхреначили.
Из ракки выходят бородатые в сторону дэз . Этим генералы недовольны. Они считают что их США выпускает и возможно это так. Но
Идти им по пустынной местности .
Тренируй разведку , что называется .