Командующий российской группировкой в Сирии: "США мешают разгрому ИГИЛ"

Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора Как сообщило Министерство обороны РФ, в начале июня с.г. группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием…

Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии. Сразу оговорюсь, что это - только в пределах зоны безопасности,…

Уничтожение лидера ИГИЛ изменит ход военной операции в Сирии "ВМ" | Главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко прокомментировал…

Нанося удар по ополчению Асада, США защищали не оппозицию, а свой спецназ в Сирии РИА Новости | Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесен удар авиацией коалиции во главе с США, не…

Как российские ночные прицелы могли попасть к террористам в Сирии РИА Новости | Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли…

Сирия: что дальше? Удастся ли России и США договориться о совместной борьбе с ИГИЛ Был гостем второй части программы "Место встречи" на НТВ (начало по видеоролику 46 мин. 20 секунд), обсудили о чем говорили по телефону Путин и…

Россия укрепит сирийскую ПВО поставками новых ЗРК Россия может в приоритетном порядке поставить Сирии необходимое количество комплексов ПВО, если будет достигнута такая договоренность, заявил…

Трофеи, захваченные у боевиков в Сирии Во время командировки в Сирию меня пригласили осмотреть трофеи, захваченные в ходе одной из операций у боевиков. Это новые реактивные станковые…