Безвиз: Украина - в единой семье европейских народов

Закон о реинтеграции Донбасса узаконит геноцид мирного населения ДНР и ЛНР Украина.Ру | Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что новый закон о реинтеграции Донбасса - это легитимизация…

Киев хочет вооружить радикалов, чтобы держать народ в страхе "Комсомольская правда" | Новый «подарок» для украинцев готовят депутаты Верховной Рады. Они решили пустить оружие в свободный оборот на Украине.…

Евроинтеграция: Украина пробила очередное дно Принял участие в программе "Время покажет" на Первом канале. В Львове украинские националисты штурмом взяли здание облсовета, пострадали 11…

Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!" Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое решение о запрете российских социальных сетей "гибридной войной". Статью главы украинского…

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки" Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана…

Украина для США - это Лимпопо В четверг в Брюсселе открывается саммит НАТО. В программе "Время покажет" на Первом канале (я принимал в ней участие) мы говорили о том, как…

Оценил уровень умственного развития членов СНБО Украины "МК" | Маразм крепчает. В Совете Национальной Безопасности Украины (СНБО) считают, что запрещенными приложениями "Яндекса", а…

Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства…