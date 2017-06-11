Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Безвиз: Украина - в единой семье европейских народов
Коротченко
i_korotchenko
June 11th, 21:51


Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. При наличии биометрического паспорта они смогут посещать 30 стран Европы без виз. Этой ночью официально вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной. Теперь граждане страны имеют право находиться в Европе от 90 до 180 дней, имея при себе лишь биометрический паспорт, передает "ТВ Центр".

Однако поездки рассматриваются только в туристических и в деловых целях. Разрешение на работу нововведение не даёт. Тем не менее десятки тысяч украинских гастарбайтеров готовы отправиться в страны Шенгена в качестве нелегальных, дешевых и бесправных рабочих.

За 12 часов до безвизового режима президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли запустили таймер обратного отсчёта. На фоне строгого костюма еврочиновника наряд главы Украины выглядел несколько необычно. Одно из значимых событий для страны Порошенко посетил словно после загородной прогулки.

Не обошлось и без антироссийских высказываний. На концерте в честь "безвиза" президент Украины прочитал строчки из Лермонтова о "немытой России". Впрочем, выступление Порошенко вызвало у граждан скорее недоумение, нежели восторг.

Правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко с цитатой из стихотворения "Прощай, немытая Россия", отметив, что строки приобрели в устах Порошенко иное значение.

"(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл", — сказал Лермонтов РИА Новости.


01. Теперь хвастать своим паспортом сможет не только польский политолог Корейба, но и его украинские коллеги - завсегдатаи ток-шоу на российском ТВ.



02. Вадим Карасев узнает о последних новостях из Киева - там очереди за получением биометрических загранпаспортов.



03. Шутка о скором американском безвизе для украинцев вызвала нервную реакцию у журналиста из США Марка Накзла.



04. Несмотря на безвиз с Европой, Ковтун пока не собирается отказываться от московских эфиров - на канале "Евроньюс" его не ждут.



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07. А вот проукраинскому политологу Андрею Окаре безвиз не грозит - у него российский паспорт.



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Posts from This Journal by “Украина” Tag

191 comments :
( 191 comments Leave a comment )
pomkagbt
2017-06-11 07:11 pm (UTC)
прощай немытый Порошенко
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simonkartveli
2017-06-11 07:15 pm (UTC)
завидуйте молча))
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прощай немытый Порошенко-2

zabivakka
2017-06-11 07:15 pm (UTC)
Теперь пойдёшь лизать Европу своим хохлядским языком, и немца поцелуешь в попу, раздвинешь ноги а потом... Получишь кучу впечатлений, и сам возглавишь гей-парад. Такому чудо-президенту на Украине каждый рад!
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Re: прощай немытый Порошенко-2

simonkartveli
2017-06-11 07:16 pm (UTC)
интересна зачем рашка до этого пыталась получить безвиз, который зарубили?))
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nikos_kostakis
2017-06-11 07:17 pm (UTC)
Безвиз и Батхед рулят!
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zabivakka
2017-06-11 07:17 pm (UTC)
вся скамейка как один... вот посмотришь на ноги (тот, что при носках на зависть Порошенко дальтоник, видимо) - что дамы, что хлопцы ((( мдя с такой посадкой только в Европу и именно без виз
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komarov21
2017-06-11 07:18 pm (UTC)
Ожидаемый высер путеныша.
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Ожидаемый высер глиста, халявщика и неудачника по жизн

caricatura_ussr
2017-06-13 10:57 am (UTC)
Класс аргументация? Люблю бить тупиц их же палкой. А почему вы все без исключения такие лузеры и ничего выдающегося не можете в жизни достичь? Почему такая закономерность? Почему у кого твои убеждения -- тот вечный отровенный лoх с низким IQ?

Тебе ведь нечем особенным в жизни гордиться? Ты серость. Знаю. Ты нигде не первый и ни в чём не лучший. Только такие в ваши ряды политоскулёжных глистов и идут. Навальный и майдановцы умышленно вас собирают. Достойные, честные, умные и способные люди к ним не пойдут. Верный признак.

Вот откуда я знаю о тебе такие нюансы. И ведь угадал?

Угадал-угадал. Не ври. Лгать и клеветать вы всегда первые. Я вас, гнильё, насквозь вижу. Ваше мышление вас выдаёт.
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Игорь Карасик
2017-06-11 07:23 pm (UTC)
Молдавия еще 28 апреля 2014г. стала первой страной СНГ, гражданам которой для поездок в ЕС не требуется виза.

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354819-evrosouiz-moldavyia-bezvyzovyi-rezhym-s-ohovorkamy

А в этом году президент Молдовы прилетел в Москву к Путину и на пресс-конференции рассказывал как их Евросоюз кинул (а 9 мая рядом с Путиным на параде сидел)...
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komarov21
2017-06-11 07:47 pm (UTC)
Скоро молдавский президент станет соседом Януковича.
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zimorodoc
2017-06-11 07:27 pm (UTC)
В красных носочках один. Нарядненько так:).
И лысину запудрить другому, штоб не отсвечивал.
Не, ну а что? Они радуются как дети малые. Пусть уже едут в Европу.

Будет ли введен визовый режим между Украиной и Россией?



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это только пол-дела

alejorojas
2017-06-11 07:34 pm (UTC)
вот еще отгородиться от оккупантов, чтоб только виза, только хардкор!
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4rex
2017-06-11 07:36 pm (UTC)
Этот безвиз лишнее доказательство правоты поговорки: в семье не без урода.
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Aurora Nox
2017-06-11 07:40 pm (UTC)
И ваш аватар этому наглядное пособие.
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graf_andrey
2017-06-11 07:40 pm (UTC)
Теперь нужно ввести визовый режим с РФ и тогда точно "Прощай немытая Россия..."!
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Aurora Nox
2017-06-11 07:41 pm (UTC)
Где вкалывать тогда будешь, граф?
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alfa_2384
2017-06-11 07:47 pm (UTC)
На укробезвиз

Салам, безвизная Европа!
Теперь тебе явилось чудо:
С забытой Родины всем скопом
Свалили новые иуды.

И, пережив всего 3 года
Кровавых скачек, что обрыдли,
Они из гордого народа
Готовы стать покорным быдлом.

Встречай горилкою и салом
Манкурдов сломленной страны,
Пока приезжим по сусалам
Не надавали их панЫ.

11.06.17.
Альфа.
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zinaida111
2017-06-11 07:53 pm (UTC)
какие ужасные русофобские рожи, шатают нашу вертикалюшку!
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komarov21
2017-06-11 07:54 pm (UTC)
У Лермонтова не было братьев и сестер. Не было детей. Откуда "правнучатый племянник"?
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barbuljak
2017-06-11 07:58 pm (UTC)
откуда знаешь?
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vital_memoirs
2017-06-11 07:55 pm (UTC)
Лоль. Славочке ещё и лысинку пудрят, чтобы режиссёра не слепила. Милота!
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barbuljak
2017-06-11 07:58 pm (UTC)
Ну вот только в евросемью еще попали Вануату и Самоа.Раньше даже Молдовы и Украины)
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oimopoz
2017-06-11 08:10 pm (UTC)
Стихотворение "Прощай, немытая Россия" впервые всплыло в письме П.И. Бартенева к П.А. Ефремову 9 марта 1873 года с примечанием - "списано с подлинника". В 1955 году было опубликовано письмо того же Бартенева к Н.В. Путяте, написанное не позднее 1877 года (год смерти Путяты) с аналогичной припиской: "с подлинника руки Лермонтова". В 1890 году тот же Бартенев публикует еще один вариант этого стихотворения (во всех трёх случаях есть разночтения) в издаваемом им журнале "Русский архив" с примечанием на этот раз - "записано со слов поэта современником". За три года до этого П. Висковатов опубликовал в журнале "Русская старина" без указания на источник эту же бартеневскую версию с изменением лишь одного слова - "вождей" (№ 12, 1887). Автограф, на который ссылался в письмах Бартенев, разумеется, не сохранился. Более того, профессиональный историк, археограф и библиограф потому-то так ничего и не сообщил нигде об этом автографе: где он его видел, у кого он хранится и т.д. Для человека, посвятившего всю жизнь отысканию и публикации неизвестных материалов и литературно-биографических документов о русских писателях, такое непрофессиональное умалчивание адреса источника - "подлинника, руки Лермонтова" - вещь просто загадочная.

Таким образом, во всех случаях, кроме одного, где источник не назван, мы имеем дело с одним и тем же человеком - П.И. Бартеневым. И каждый раз мы встречаем серьёзные противоречия: в письмах он ссылается на неведомый автограф, а в публикации уже более осторожно указывает на "феноменальную память" неведомого современника, спустя полвека позволившую воспроизвести этот "неведомый шедевр".
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alex_stasenko
2017-06-11 08:12 pm (UTC)
Гуннам нужны города, чтобы их грабить.
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Aurora Nox
2017-06-11 08:31 pm (UTC)
В безвизовом режиме, Игорь Юрьевич, вот в чём собственно конфедка:
можно к друзьям ездить в гости, навещать по выходным.
И что-то мне подсказывает, что особенно радоваться гостям будут Лев Вершинин, например, или Шарий Толя 😈
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zhekaskyview
2017-06-11 08:56 pm (UTC)
Ради такого стоило пол страны потерять)))) теперь у них светлое будущее наступило)))
(Reply) (Thread)
zinaida111
2017-06-11 10:24 pm (UTC)
ну, пол-страны это только в ватных мечтах!
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svetomarket_ru
2017-06-11 08:56 pm (UTC)
Ради этого стоило страну разрушать? Янукович и так ушел бы через полгода...
(Reply) (Thread)
evolutionnow
2017-06-11 11:05 pm (UTC)
почему ковтун и карасев такие уродливые?
(Reply) (Thread)
sell_off
2017-06-11 11:38 pm (UTC)
Последние пару дней новости оттуда совершенно невозможно читать. И не потому, что скучно, куда ни плюнь - везде безвиз. А потому что стыдно. Я может чего-то не понимаю, но разве возможность 90 дней путешествовать по Европе тянет на праздник национального масштаба? Шенген на 5 лет, который есть у многих россиян, даёт возможность 180 дней пребывать на территории стран Шенгенского соглашения. Ну и что? Кто-то бегает по округе, размахивая загранпаспортом? Или закатывает пир на весь мир? Нет, потому что ни одному идиоту такое в голову не придёт.

Ни одному, кроме Петра Порошенко. Этот махнул два по сто и разгулялся не на шутку.





Нет, я не завидую украинцам. Если есть деньги, то пусть путешествуют ради бога. Просто хотелось бы знать, сколько ещё пыли пустит им в глаза Порошенко. Что дальше? Разбивание шампанского о носы самолётов, вылетающих в Европу? Запускание первой безвизовой кошки через границу? Отмечание годовщины безвиза? Вот, кстати, поспорить готов, что будет на Украине такой национальный праздник, может даже выходным сделают.

И ещё мне интересно вот что: получается, ради этих 90 дней Порошенко и ко положили столько жизней на Донбассе, "знищували" украинскую экономику, взвинтили курс доллара и загнали под шконку всех нормальных журналистов? Если так, то, по-моему, это дороговато.







Edited at 2017-06-11 11:40 pm (UTC)
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Aurora Nox
2017-06-11 11:58 pm (UTC)
Никак не связано, то есть вообще.
90 дней это в полгода; в год 180
Не перекручивайте.

Edited at 2017-06-11 11:59 pm (UTC)
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Фидель Кастро
2017-06-12 12:14 am (UTC)
Флаг им в руки и поезд навстречу. Теперь осталось им ввести визы с Россией.

Всякий, кто хоть раз разводился, знает - это надо делать быстро и решительно. Украина такая, как сейчас, нам не нужна. Поэтому нам нужно поддерживать хохлов во всех их дурацких начианиях. Быстрее ноги протянут.
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Карасев

nezinskiy
2017-06-12 03:51 am (UTC)
Я сначала не мог понять, почему этот политический фрик так одевается, потом выяснилось, что он панк - металлист) Смеялся..
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Aurora Nox
2017-06-12 05:47 am (UTC)
А Ковтун скинхэд, да?
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katarosov
2017-06-12 04:27 am (UTC)
Парад уродов, какой то.
Эти шоу кто то, кроме пенсионеров, смотрит?
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nordwestman
2017-06-12 02:43 pm (UTC)
Я еще не пенсионер, но очень люблю посмотреть "Место встречи " на НТВ. Ибо действительно шоу. Веселуха. Респект Андрею Норкину за его умение вести нескучные споры. )))
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