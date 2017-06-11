Безвиз: Украина - в единой семье европейских народов

Президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. При наличии биометрического паспорта они смогут посещать 30 стран Европы без виз. Этой ночью официально вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной. Теперь граждане страны имеют право находиться в Европе от 90 до 180 дней, имея при себе лишь биометрический паспорт, передает "ТВ Центр".
Однако поездки рассматриваются только в туристических и в деловых целях. Разрешение на работу нововведение не даёт. Тем не менее десятки тысяч украинских гастарбайтеров готовы отправиться в страны Шенгена в качестве нелегальных, дешевых и бесправных рабочих.
За 12 часов до безвизового режима президент Петр Порошенко и глава представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли запустили таймер обратного отсчёта. На фоне строгого костюма еврочиновника наряд главы Украины выглядел несколько необычно. Одно из значимых событий для страны Порошенко посетил словно после загородной прогулки.
Не обошлось и без антироссийских высказываний. На концерте в честь "безвиза" президент Украины прочитал строчки из Лермонтова о "немытой России". Впрочем, выступление Порошенко вызвало у граждан скорее недоумение, нежели восторг.
Правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко с цитатой из стихотворения "Прощай, немытая Россия", отметив, что строки приобрели в устах Порошенко иное значение.
"(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл", — сказал Лермонтов РИА Новости.
01. Теперь хвастать своим паспортом сможет не только польский политолог Корейба, но и его украинские коллеги - завсегдатаи ток-шоу на российском ТВ.
02. Вадим Карасев узнает о последних новостях из Киева - там очереди за получением биометрических загранпаспортов.
03. Шутка о скором американском безвизе для украинцев вызвала нервную реакцию у журналиста из США Марка Накзла.
04. Несмотря на безвиз с Европой, Ковтун пока не собирается отказываться от московских эфиров - на канале "Евроньюс" его не ждут.
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07. А вот проукраинскому политологу Андрею Окаре безвиз не грозит - у него российский паспорт.
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прощай немытый Порошенко-2
Re: прощай немытый Порошенко-2
Ожидаемый высер глиста, халявщика и неудачника по жизн
Тебе ведь нечем особенным в жизни гордиться? Ты серость. Знаю. Ты нигде не первый и ни в чём не лучший. Только такие в ваши ряды политоскулёжных глистов и идут. Навальный и майдановцы умышленно вас собирают. Достойные, честные, умные и способные люди к ним не пойдут. Верный признак.
Вот откуда я знаю о тебе такие нюансы. И ведь угадал?
Угадал-угадал. Не ври. Лгать и клеветать вы всегда первые. Я вас, гнильё, насквозь вижу. Ваше мышление вас выдаёт.
http://korrespondent.net/ukraine/politic
А в этом году президент Молдовы прилетел в Москву к Путину и на пресс-конференции рассказывал как их Евросоюз кинул (а 9 мая рядом с Путиным на параде сидел)...
И лысину запудрить другому, штоб не отсвечивал.
Не, ну а что? Они радуются как дети малые. Пусть уже едут в Европу.
Будет ли введен визовый режим между Украиной и Россией?
это только пол-дела
Салам, безвизная Европа!
Теперь тебе явилось чудо:
С забытой Родины всем скопом
Свалили новые иуды.
И, пережив всего 3 года
Кровавых скачек, что обрыдли,
Они из гордого народа
Готовы стать покорным быдлом.
Встречай горилкою и салом
Манкурдов сломленной страны,
Пока приезжим по сусалам
Не надавали их панЫ.
11.06.17.
Альфа.
Таким образом, во всех случаях, кроме одного, где источник не назван, мы имеем дело с одним и тем же человеком - П.И. Бартеневым. И каждый раз мы встречаем серьёзные противоречия: в письмах он ссылается на неведомый автограф, а в публикации уже более осторожно указывает на "феноменальную память" неведомого современника, спустя полвека позволившую воспроизвести этот "неведомый шедевр".
можно к друзьям ездить в гости, навещать по выходным.
И что-то мне подсказывает, что особенно радоваться гостям будут Лев Вершинин, например, или Шарий Толя 😈
Ни одному, кроме Петра Порошенко. Этот махнул два по сто и разгулялся не на шутку.
Нет, я не завидую украинцам. Если есть деньги, то пусть путешествуют ради бога. Просто хотелось бы знать, сколько ещё пыли пустит им в глаза Порошенко. Что дальше? Разбивание шампанского о носы самолётов, вылетающих в Европу? Запускание первой безвизовой кошки через границу? Отмечание годовщины безвиза? Вот, кстати, поспорить готов, что будет на Украине такой национальный праздник, может даже выходным сделают.
И ещё мне интересно вот что: получается, ради этих 90 дней Порошенко и ко положили столько жизней на Донбассе, "знищували" украинскую экономику, взвинтили курс доллара и загнали под шконку всех нормальных журналистов? Если так, то, по-моему, это дороговато.
Edited at 2017-06-11 11:40 pm (UTC)
90 дней это в полгода; в год 180
Не перекручивайте.
Edited at 2017-06-11 11:59 pm (UTC)
Всякий, кто хоть раз разводился, знает - это надо делать быстро и решительно. Украина такая, как сейчас, нам не нужна. Поэтому нам нужно поддерживать хохлов во всех их дурацких начианиях. Быстрее ноги протянут.
Карасев
Эти шоу кто то, кроме пенсионеров, смотрит?