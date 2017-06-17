Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Уничтожение лидера ИГИЛ изменит ход военной операции в Сирии
Коротченко
i_korotchenko
June 17th, 14:56


"ВМ" | Главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Министерстве обороны Игорь Коротченко прокомментировал "ВМ" информацию об уничтожении лидера запрещенной в России организации ИГИЛ* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади: "Сейчас официальных подтверждений этой информации нет, но уже достоверно установлено, что в ночь на 28 мая был нанесен удар российскими ВКС по командному пункту террористов в момент совещания полевых командиров, обсуждавших планы отхода из Ранки".

Эксперт добавил, что в результате этого удара удалось уничтожить ряд высших должностных лиц террористической организации, также есть данные о гибели 30 полевых командиров среднего звена и боевиков из личных отрядов охраны. Таким образом, в результате удара российских военных было уничтожено несколько сотен террористов. - Эта операция - крупный успех наших ВКС в Сирии, потому что уничтожение лидеров террористов, вдохновителей террора, безусловно, задача номер один.

Игорь Коротченко также отметил, что если информация о гибели Абу-Бакра аль-Багдади подтвердится, это коренным образом меняет ход военной операции, так как уничтожен командный центр, "мозги организации", и оставшиеся террористы будут менее эффективными. - Это поможет быстрее решить задачу и России, и Сирии по полному разгрому террористических структур в этой стране и перехода на рельсы политического урегулирования вооруженного конфликта, - заключил Игорь Коротченко.

ИГ*, ИГИЛ* - запрещенная на территории России террористическая организация "Исламское государство"

Источник: http://vm.ru/news/389690.html

Если аль-Багдади там был, то точно погиб

РИА Новости | В военном же отношении авиаудар по скоплению лидеров ИГ был проведен образцово-показательно, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Анализ снимков, показывающих результаты удара самолетов ВКС России по командному пункту ИГ, свидетельствует, что объект, представляющий собой сложную цель из нескольких строений, полностью уничтожен. Соответственно, все находившиеся там террористы погибли на месте. Выживших при таком высокоточном и мощном ударе не может быть, в принципе", – заявил Коротченко РИА Новости.

По его словам, отлично сработала разведка – "заблаговременно были вскрыты планы террористов по организации соответствующей встречи, было точно отслежен факт их прибытия на командный пункт ИГ и в момент, когда они все там находились, был осуществлен внезапный высокоточный удар".

Такая операция, по мнению Коротченко, могла быть организована при помощи спутниковых снимков, средств радиоэлектронной разведки и данных с беспилотников, которые вели непрерывный мониторинг ситуации. На земле же, по его предположению, работали российские спецназовцы - передовые авианаводчики.

Источник: https://ria.ru/syria/20170616/1496676369.html

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2 comments :
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v_dokumentiki
2017-06-17 02:29 pm (UTC)
Подождать что девочка Бана напишет. Может там вообще в госпиталь попали, или в школу. Давно она не писала.
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w1972
2017-06-17 02:39 pm (UTC)
дык, "девочка Бани" уже давно в Турции, встречалась с Эрдоганом и теперь турецкоподданная.
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