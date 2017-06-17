Уничтожение лидера ИГИЛ изменит ход военной операции в Сирии

Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора Как сообщило Министерство обороны РФ, в начале июня с.г. группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием…

Угроза номер один. В Европе готовятся к новым терактам После Первого канала был в прямом эфире НТВ в программе "Место встречи". Вот вопросы, которые мы обсуждали: Кто стоит за атакой в…

За терактом в Манчестере могут последовать новые атаки ИГИЛ В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, говорили о теракте в Великобритании. В Манчестере на одном из самых…

Заключил пари на 500 долларов с Марком Наклзом, что импичмента Трампу не будет. Выиграю? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ в программе "Место встречи" заключил пари на 500 долларов с американским журналистов Марком Наклзом, что…

Полиция Стамбула готовится к отражению террористических угроз Появилась информация со ссылкой на источники в спецслужбах Турции, что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ готовят теракты…

Как российские ночные прицелы могли попасть к террористам в Сирии РИА Новости | Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли…

ИГИЛ: после Брюсселя - удар по Стамбулу В программе "Время покажет" на Первом канале, в которой я принял участие, обсудили теракт, совершенный ИГИЛ в аэропорту Стамбула, и меры по борьбе…

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсудили связь Эрдогана с ИГИЛ Принял участие в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Специальный выпуск от 2 декабря 2015 года. Минобороны РФ предоставило неопровержимые…