Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии
Коротченко
i_korotchenko
June 18th, 15:01


Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии. Сразу оговорюсь, что это - только в пределах зоны безопасности, созданной вокруг авиабазы Хмеймим (при выезде за пределы АвБ оружие и экипировка серьезнее). Снимки сделаны в конце 2015 года, когда я находился в краткосрочной служебной командировке в САР, на фото - сопровождавший меня полковник К. (в настоящее время - генерал-майор).



Материалы по теме:
12,7 мм револьвер штурмовой РШ-12

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Posts from This Journal by “Сирия” Tag

14 comments :
( 14 comments Leave a comment )
  • 1
alekdime
2017-06-18 12:43 pm (UTC)
а тренчик куда дели? штука очень полезная
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infin56
2017-06-18 12:47 pm (UTC)
вариант ВМА ВВС СССР.
(Reply) (Thread)
zgoba.ru
2017-06-18 01:53 pm (UTC)
Удобная, недорогая и, в некотором смысле, даже дизайнерская вещь. Неплохо!
(Reply) (Thread)
reedcat1965
2017-06-18 02:26 pm (UTC)
А что за ствол?
(Reply) (Thread)
reedcat1965
2017-06-18 03:13 pm (UTC)
рукоятка какая-то атипичная
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edikus_1
2017-06-18 03:34 pm (UTC)
обычный макар-типичный=)
кабура огромная=)туда наверное дисер игл залезет=)

Edited at 2017-06-18 03:35 pm (UTC)
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sky_crawler
2017-06-18 02:57 pm (UTC)
запасные магазины на кобуре - идиотизм. попробуйте достать их левой рукой.
подгонка снаряжения никакая - чтобы достать пистолет, полковнику придется нагибаться. при ношении пистолета на бедре рукоять пистолета должна находиться примерно на уровне ладони опущненой вниз руки.

ну и в целом кобура от "славянки" (или кто там это уг сделал) полное убожество. есть куча вариантов удобнее и практичнее.

Edited at 2017-06-18 02:58 pm (UTC)
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a_grach
2017-06-18 03:05 pm (UTC)
Полковнику на войне пистолет бывает нужен чтобы из него застрелиться или пристрелить бегущего с поля боя. Для этого скоростное выхватывание оружия из кобуры особо не требуется.
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iv_an_ru
2017-06-18 04:32 pm (UTC)
В подвале стаьи ссылка "12,7 мм револьвер штурмовой РШ-12". На ноге действительно он?
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кобура для

iigogosha
2017-06-18 04:38 pm (UTC)
пм со спиленными мушками?
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В Г
2017-06-18 04:54 pm (UTC)
Вариант ношения больше для ножа подходит.
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smsdoc
2017-06-18 06:14 pm (UTC)
Поны или деза.
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pentajazz
2017-06-18 06:18 pm (UTC)
не удобно носить, а особенно бегать. кобура должна быть или на поясе, или немного ниже уровня пояса, может быть привязана к бедру, если стволина тяжелая или длинная.
все что ниже, при ходьбе раскачивается, а на бегу болтается и мешает.
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