Вариант ношения личного оружия офицерами штаба российской группировки в Сирии. Сразу оговорюсь, что это - только в пределах зоны безопасности, созданной вокруг авиабазы Хмеймим (при выезде за пределы АвБ оружие и экипировка серьезнее). Снимки сделаны в конце 2015 года, когда я находился в краткосрочной служебной командировке в САР, на фото - сопровождавший меня полковник К. (в настоящее время - генерал-майор).
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кабура огромная=)туда наверное дисер игл залезет=)
Edited at 2017-06-18 03:35 pm (UTC)
подгонка снаряжения никакая - чтобы достать пистолет, полковнику придется нагибаться. при ношении пистолета на бедре рукоять пистолета должна находиться примерно на уровне ладони опущненой вниз руки.
ну и в целом кобура от "славянки" (или кто там это уг сделал) полное убожество. есть куча вариантов удобнее и практичнее.
Edited at 2017-06-18 02:58 pm (UTC)
кобура для
все что ниже, при ходьбе раскачивается, а на бегу болтается и мешает.