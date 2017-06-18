Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора

Дозаправка над Москвой стратегического бомбардировщика Ту-160 9 мая 2017 года в ходе воздушной части парада в честь Дня Победы ВКС России продемонстрируют свою мощь. Самой зрелищным моментом, пожалуй, станет…

В ответ на поставки американских ПЗРК боевикам - удар по западным военным советникам в Алеппо В программе "Право голоса" на ТВЦ обсудили ситуацию вокруг Алеппо. Я предупредил, что в случае поставок американцами ПЗРК боевиками сирийской…

Кандидат в президенты США: "Я бы сбивал российские самолеты над Сирией" Кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что сбивал бы российские самолеты в Сирии,…

Авиагруппа ВКС РФ в Сирии: 934 боевых вылета, в которых уничтожено 819 объектов ИГИЛ Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов провел брифинг для российских и…

Многофункциональные истребители Су-30СМ в Сирии. Видео Минобороны РФ опубликовало очень интересное видео - многофункциональные истребители Су-30СМ в Сирии. Эти новые машины используются для прикрытия…

На войне как на войне. Сводка боевых действий авиагруппы ВКС РФ в Сирии. 21 октября Самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике в прошедшие сутки выполнили 46 боевых вылетов по 83 объектам инфраструктуры…

В Минобороны РФ подвели промежуточные итоги боевых действий российской авиагруппы в Сирии Российская авиагруппа за прошедшую неделю уничтожила в Сирии 46 пунктов управления и 6 заводов ИГИЛ, сообщил на брифинге для иностранных военных…