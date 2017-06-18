Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора

Как сообщило Министерство обороны РФ, в начале июня с.г. группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием беспилотных летательных аппаратов была вскрыта подготовка формирований террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск.
В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня с.г., нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 ед. автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.
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молодцы