Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Российские ВКС уничтожили 180 террористов в районе Дейр-эз-Зора
Коротченко
i_korotchenko
June 18th, 16:01


Как сообщило Министерство обороны РФ, в начале июня с.г. группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской Республике с использованием беспилотных летательных аппаратов была вскрыта подготовка формирований террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) к прорыву оборонительных рубежей блокированного в городе Дейр-эз-Зор гарнизона правительственных войск.

В результате упреждающих авиационных ударов 6 и 8 июня с.г., нанесенных ВКС России по объектам боевиков ИГИЛ, были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 ед. автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

Материалы по теме:
Як-130 получил бортовой комплекс обороны "Талисман-НТ"
Химическое оружие ИГИЛ – угроза всему человечеству

Tags: , ,

Posts from This Journal by “ВКС России” Tag

1 comment :
( 1 comment Leave a comment )
  • 1

молодцы

evgeniykv
2017-06-18 03:21 pm (UTC)
Просто молодцы! Давите эту гадину и очищайте Сирию потом ото всех инородных элементов всеми доступными способами
(Reply) (Thread)
( 1 comment Leave a comment )
  • 1
Archive

Jun2017

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: