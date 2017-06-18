Закон о реинтеграции Донбасса узаконит геноцид мирного населения ДНР и ЛНР

Украина.Ру | Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что новый закон о реинтеграции Донбасса - это легитимизация насилия украинских властей в зоне конфликта Об этом он заявил в комментарии Ukraina.ru. «Закон означает легитимизацию насилия на уровне государства, а также легитимизацию финансовой, политической и экономической блокады, которую проводит украинская власть в отношении граждан ЛНР и ДНР. Плюс очередная пропагандистская уловка, чтобы обвинить Россию якобы в том, что она имеет там свои войска и проводит боевые действия», — считает эксперт.
По мнению Коротченко, этот закон никак не получится увязать с Минскими соглашениями. «Минские соглашения — это самостоятельный юридический правовой акт, который Украина не хочет выполнять. Там четко написано, как Украина должна действовать, но Киев не выполнил ни одного пункта», — напомнил он.
Рассуждая о том, есть ли противоречия между секретарем СНБО Александром Турчиновым и президентом страны Петром Порошенко, Коротченко заявил, что их цели сходятся в одном — уничтожение населения Донбасса. «Кто бы к чему не призывал, киевский режим — это людоедский режим, который уничтожает страну и население. С точки зрения международного уголовного права это квалифицируется как геноцид. В этом плане между Порошенко и Турчиновым нет конфликта. Это члены одной преступной группировки», — подытожил эксперт.
Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил разработать законопроект по возвращению Донбасса под контроль киевских властей, гарантировав, что он будет основан на принципах Минских соглашений. По сути закон — это подмена понятий для создания видимости выполнения Минских соглашений и обвинения России в украинском конфликта. Как известно, согласно Минским соглашением Россия не является стороной конфликта, а лишь способствует его урегулированию. До этого секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что АТО необходимо завершить. При этом президент Украины уверен, что военную операцию на Востоке страны завершать не стоит.
Источник: http://ukraina.ru/exclusive/20170616/10
Если всем очевидно, что Порошенко является преступником. То почему с ним ведутся переговоры? И он не находится в тюрьме или на виселице, а наоборот в добром здравии? Вот в чем загадка.
Укро-пропагандисты типа Карасева и Ковтуна на Соловей-ТВ скажут что "донецкие выбрали свой путь".
Edited at 2017-06-18 07:36 pm (UTC)