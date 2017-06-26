Лучшее средство передвижения в Сирии

Во время служебной командировки в Сирию (поздняя осень 2015-го) передвигался на разных транспортных средствах, но самым надежным (на мой субъективный взгляд) было вот это - бронеавтомобиль "Рысь". В процессе одного из переездов сделал несколько снимков.
01. Расположился с комфортом на заднем сиденье.
02. Пейзаж за окном.
03. Местный "колорит".
04. Сирийская "зелёнка".
05. Блок-пост.
06. Маскировка позиций.
07. Наши.
08.
09. "Товарищ майор" есть и в Сирии.
10. Фортификационное сооружение.
О, некрофил
Своего ничего хорошего нет - так хоть на других полаять.
Взгляд со стороны (ваш), красиво, комфортно но ам ненадежен, слабый разгон, ели едет, часто ломается, чинить проблематично
-- лучше верблюдов, в пустыне только скарабеи!