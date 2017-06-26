Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Лучшее средство передвижения в Сирии
Коротченко
i_korotchenko
June 26th, 22:52


Во время служебной командировки в Сирию (поздняя осень 2015-го) передвигался на разных транспортных средствах, но самым надежным (на мой субъективный взгляд) было вот это - бронеавтомобиль "Рысь". В процессе одного из переездов сделал несколько снимков.

01. Расположился с комфортом на заднем сиденье.



02. Пейзаж за окном.



03. Местный "колорит".



04. Сирийская "зелёнка".



05. Блок-пост.



06. Маскировка позиций.



07. Наши.



08.



09. "Товарищ майор" есть и в Сирии.



10. Фортификационное сооружение.


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Posts from This Journal by “Сирия” Tag

16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
admiral_tirpit
2017-06-26 09:33 pm (UTC)
Ну что сказать? Вся российская армия это сплошные понты. Отправлять своих солдат в пустыню в камуфляже от "средней полосы России"........ В Афгане быстро это отменили. Но то СССР, а это дешевые понты от РФ.
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v_dokumentiki
2017-06-27 05:01 am (UTC)
Думаешь, в камуфляже другого цвета их сразу будет не видно?
(Reply) (Parent) (Thread)
admiral_tirpit
2017-06-27 06:24 am (UTC)
Думаю, что путиноботы будут с пеной у рта оправдывать любой идиотизм от командования армии РФ и руководства РФ.
(Reply) (Parent) (Thread)
v_dokumentiki
2017-06-27 06:35 am (UTC)
Думаю что хохлоботы будут плеваться слюнями на любые действия или бездействия России.
Своего ничего хорошего нет - так хоть на других полаять.
(Reply) (Parent) (Thread)
Вячеслав Нечаев
2017-06-26 09:33 pm (UTC)

Взгляд со стороны (ваш), красиво, комфортно но ам ненадежен, слабый разгон, ели едет, часто ломается, чинить проблематично

(Reply) (Thread)
hed1nz
2017-06-26 10:30 pm (UTC)
я бы лучше на Су-34 передвигался )
(Reply) (Thread)
Сергей Кутиков
2017-06-27 09:31 am (UTC)
как "доказали" турки это отнюдь не панацея..
(Reply) (Parent) (Thread)
redneck_yankee
2017-06-27 04:19 pm (UTC)
Турки сбили СУ-34? Влажные укро-мечты.
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anikonov
2017-06-27 02:10 am (UTC)
сомневаюсь:
-- лучше верблюдов, в пустыне только скарабеи!
(Reply) (Thread)
sibirit
2017-06-27 03:30 am (UTC)
«Рысь» – это Iveco.
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-06-27 05:00 am (UTC)
sibirit - это пень.
(Reply) (Parent) (Thread)
sibirit
2017-06-27 05:18 am (UTC)
dokumentiki – это дуб.
(Reply) (Parent) (Thread)
игорь
2017-06-27 03:59 am (UTC)
По гуглил эта Рысь стоит 30 млн руб. Бабла на войну уходит немеряно.
(Reply) (Thread)
redneck_yankee
2017-06-27 04:19 pm (UTC)
Лучше бы раздали в Гоголь-центрам, не так ли?
(Reply) (Parent) (Thread)
ol_
2017-06-27 05:32 am (UTC)
Семь тонн едет на трехлитровом двигателе... М-да...
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