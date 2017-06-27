Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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"Телевизионная сборная" Украины: Бом, Амнуэль, Окара
Коротченко
i_korotchenko
June 27th, 10:15


Принял участие в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. В "телевизионную сборную" Украины вошли Бом, Амнуэль, Окара. Обсуждали переговоры президентов Франции и Украины, в ходе которой Эммануэль Макрон заявил, что "агрессором на востоке Украины выступает Российская Федерация". После этой встречи Петр Порошенко сообщил о том, что вскоре обществу будет представлен "план достижения мира и деокупации востока Украины", который может войти в историю как "формула Микрона".

С чем связана дипломатическая активность президента Украины Петра Порошенко, который за последний месяц провел ряд встреч с лидерами западных стран? Что можно ожидать от предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина? Смотрите запись программы!

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Posts from This Journal by “Украина” Tag

8 comments :
( 8 comments Leave a comment )
  • 1
vrnalbum
2017-06-27 07:32 am (UTC)
Добавьте и Соловьева, который из передачи в передачу выставляет и Ковтуна, и этих. Он такой же укропитек
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telescopych
2017-06-27 07:39 am (UTC)
На Амнюэля уже смотреть невозможно. К стенке!
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ol_
2017-06-27 07:54 am (UTC)
Соловьевщина возведенная в степень. Одни и те же уклоуны кочующие из передачи в передачу. Примитив-пропагандос. Невозможно ни смотреть, ни слушать.
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sl_lopatnikov
2017-06-27 11:43 am (UTC)
Я лично уже давно немедленно выключаю любую политическую программу, как только в ней появляется слово "Украина". Эти передачи направлены на то, чтобы окончательно сделать возврат Украины невозможным. Ибо украинских товарищей, которые кочуют из передачи в передачу, подобрали так, чтобы они вызывали у обывателя чувство омерзения. Это распространение той же формулы "мы - не они", что пропагандируется и с украинской стороны.

Ровно та же политика используется на ТВ и применительно к либералам, и полякам, и американцев, и европейцев с очень аккуратно дозированным подходом:

Американцев подобрали - "по Задорнову".
Поляки - гонорейные гоношистые.
Прибалты - тупо тупые и упертые.
... И т.д.

Передайте ТВ, что девочек пора менять. А заодно и программу.

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detonator666
2017-06-27 05:25 pm (UTC)
+++

35 000р за эфир. Кафтан купил себе хатку в мАскве.
Поляку доплачивают премиальные за разбитое лицо.
Им, мало того, что приглашения на передачу шлют, так ещё и оплачивают проезд с места.
При таком раскладе, 100%-ый театр становиться очевидным.

Никак в толк не возьму, Что Игорь забыл на этих шоу?
ПМСМ, ему нужно менять формат донесения своей позиции до народа. Лучше, если ему не придётся выкручиваться из под дирижёров трансляций, а создать собственный канал.
Но только не этот цирк!...
(Reply) (Parent) (Thread)
kashanya
2017-06-27 04:49 pm (UTC)
Что-то Бома давно не слышно...
(Reply) (Thread)
kashanya
2017-06-27 05:00 pm (UTC)
Что-то Бома давно не слышно...
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tanchiktwin
2017-06-28 09:24 am (UTC)
Фамилии ужос!!! Кроме пендоса, непоймёшь, где ударение ставить??? Какая страна, такие и за неё радетели, без роду и племени ))) и рожи мерзкие, к ним спитую харю попрошенко и тупую морду чугункина добавить - шедевр будет!!!
П.с. надо передачи про хохлостан на нашем тв запретить , спустить в унитаз и забыть.
Аминь!
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