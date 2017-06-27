"Телевизионная сборная" Украины: Бом, Амнуэль, Окара

Принял участие в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. В "телевизионную сборную" Украины вошли Бом, Амнуэль, Окара. Обсуждали переговоры президентов Франции и Украины, в ходе которой Эммануэль Макрон заявил, что "агрессором на востоке Украины выступает Российская Федерация". После этой встречи Петр Порошенко сообщил о том, что вскоре обществу будет представлен "план достижения мира и деокупации востока Украины", который может войти в историю как "формула Микрона".
С чем связана дипломатическая активность президента Украины Петра Порошенко, который за последний месяц провел ряд встреч с лидерами западных стран? Что можно ожидать от предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина? Смотрите запись программы!
Ровно та же политика используется на ТВ и применительно к либералам, и полякам, и американцев, и европейцев с очень аккуратно дозированным подходом:
Американцев подобрали - "по Задорнову".
Поляки -
гонорейныегоношистые.
Прибалты - тупо тупые и упертые.
... И т.д.
Передайте ТВ, что девочек пора менять. А заодно и программу.
35 000р за эфир. Кафтан купил себе хатку в мАскве.
Поляку доплачивают премиальные за разбитое лицо.
Им, мало того, что приглашения на передачу шлют, так ещё и оплачивают проезд с места.
При таком раскладе, 100%-ый театр становиться очевидным.
Никак в толк не возьму, Что Игорь забыл на этих шоу?
ПМСМ, ему нужно менять формат донесения своей позиции до народа. Лучше, если ему не придётся выкручиваться из под дирижёров трансляций, а создать собственный канал.
Но только не этот цирк!...
П.с. надо передачи про хохлостан на нашем тв запретить , спустить в унитаз и забыть.
Аминь!