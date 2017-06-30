Малый ракетный корабль "Серпухов": восемь "калибров"

На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне был представлен малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М". Он входит в состав 106-го дивизиона МРК 36-й ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Балтийской военно-морской базы. Основное ударное вооружение "Серпухова" - восемь крылатых ракет 3М-14 комплекса Калибр-НК" с 450-килограммовыми фугасными боевыми частями, цели могут быть поражены на дистанции более 1500 км. А вариант тех же ракет с ядерной боевой частью стреляет еще дальше – до 2600 км. И это при водоизмещении данного МРК 949 тонн и длине 74,1 метра.
Вместо КР 3М-14 МРК проекта 21631 могут также нести противокорабельные ракеты 3М-54 с дальностью стрельбы 220 км и сверхзвуковыми боевыми ступенями (они на конечном участке развивают скорость 3 М), что делает невозможным их перехват, и дозвуковые ПКР 3М-54-1 с 400-килограмовой боевой частью и 300-километровой дальностью стрельбы. Кроме ракет семейства "Калибр-НК", МРК "Серпухов" может также нести сверхзвуковые (скорость полета – 2,5 М) противокорабельные высокоманевренные ракеты "Оникс".
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Идиотский шрифт в окантовке трапов.
Сколько заложено?
Edited at 2017-06-30 06:06 pm (UTC)
Помимо Калибров, 100-мм АУ. Не у каждого фрегата такая артиллерия.
Таких надо не один десяток.