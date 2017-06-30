Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Малый ракетный корабль "Серпухов": восемь "калибров"
Коротченко
i_korotchenko
June 30th, 19:07


На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне был представлен малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М". Он входит в состав 106-го дивизиона МРК 36-й ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Балтийской военно-морской базы. Основное ударное вооружение "Серпухова" - восемь крылатых ракет 3М-14 комплекса Калибр-НК" с 450-килограммовыми фугасными боевыми частями, цели могут быть поражены на дистанции более 1500 км. А вариант тех же ракет с ядерной боевой частью стреляет еще дальше – до 2600 км. И это при водоизмещении данного МРК 949 тонн и длине 74,1 метра.

Вместо КР 3М-14 МРК проекта 21631 могут также нести противокорабельные ракеты 3М-54 с дальностью стрельбы 220 км и сверхзвуковыми боевыми ступенями (они на конечном участке развивают скорость 3 М), что делает невозможным их перехват, и дозвуковые ПКР 3М-54-1 с 400-килограмовой боевой частью и 300-километровой дальностью стрельбы. Кроме ракет семейства "Калибр-НК", МРК "Серпухов" может также нести сверхзвуковые (скорость полета – 2,5 М) противокорабельные высокоманевренные ракеты "Оникс".

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9 comments :
( 9 comments Leave a comment )
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type0_negative
2017-06-30 05:30 pm (UTC)
что в нем не так ?
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zabeyxuev
2017-06-30 05:49 pm (UTC)

Идиотский шрифт в окантовке трапов.

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gunnerminer
2017-07-03 03:50 pm (UTC)
Окантовка на юбке у барышни.На корабельных трапах обвес.
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zabeyxuev
2017-06-30 05:48 pm (UTC)

Сколько заложено?

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korkx
2017-06-30 06:06 pm (UTC)
более чем достойное продолжение мрк


Edited at 2017-06-30 06:06 pm (UTC)
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spmen
2017-07-01 06:25 pm (UTC)
Замечательный корабль.
Помимо Калибров, 100-мм АУ. Не у каждого фрегата такая артиллерия.
Таких надо не один десяток.

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gunnerminer
2017-07-03 03:54 pm (UTC)
Для действий на внутренних озерах и реках(в навигацию сойдет).В море ,даже в ближней зоне экипаж позеленеет от качки в трехбалльную волну.Убогое ПВО.Слабенький против подводных лодок противника.Для формирования результативного залпа основным боеприпасом потребуется как минимум десять корабликов.
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colonelmarch
2017-07-03 05:56 pm (UTC)
Не думаю, что для МРК с автономностью 10 суток подводные лодки будут представлять опасность. Скорее всего, он их и не увидит. Вышел, нанес удар и ушел. Ведь так?
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gunnerminer
2017-07-03 06:14 pm (UTC)
Командование соединения подводных лодок ,учитывая наличие в боекомплекте МРК КРБД,приложит все усилия для добычи разведданных о вероятных маршрутах выхода МРК в точку залпа.МРК малошумностью не отличаются,экипаж подводной лодки с большой вероятностью обнаружит МРК.
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