Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р/М

Малый ракетный корабль "Серпухов": восемь "калибров" На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне был представлен малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" проекта 21631…

Тихоокеанский флот получит модернизированные АПЛ проекта 949 с КРМБ "Калибр-ПЛ" Министерство обороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок 949 проекта…

Авианосная группа ВМФ России вошла в Ла-Манш, за ней следят пять боевых кораблей НАТО Корабельная авианосная группа ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", следующая в Средиземноморье, в пятницу вошла…

ВМФ России может полностью рассчитывать на "РАТЕП" Генеральный директор серпуховского оборонного предприятия "РАТЕП" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Марат Изгутдинов стал гостем…

ЗРК "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями ВМФ России Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) корабельного базирования "Гибка" будет модернизирован в соответствии с требованиями Военно-морского флота,…

КИРДЫК: "Голос Америки" о российской океанской многоцелевой системе "Статус-6" "Голос Америки" | Кремль подтвердил, что два главных российских телеканала, судя по всему, случайно показали сюжет о планируемой новой ядерной…

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Белое море на завершающий этап госиспытаний Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 19 октября вышел из Северодвинска в Белое море для проведения завершающих…

Заход подводной лодки "Новороссийск" в испанскую Сеуту вызвал истерику в Лондоне Депутаты Консервативной партии Великобритании сочли "очевидной провокацией" выданное испанскими властями разрешение на заход подводной лодки…