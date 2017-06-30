Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356Р/М

Вслед за фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проекта 11356Р/М, Военно-морской флот России получил третий корабль данной серии - "Адмирал Макаров", который был представлен на МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.
Как сообщил президент ОСК Алексей Рахманов, изменены планы по достройке на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" оставшихся четвертого, пятого и шестого фрегатов ("Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин", "Адмирал Корнилов"). Из-за непоставки по известным причинам на эти корабли украинских газотурбинных установок, предполагалась их продажа ВМС Индии. Однако теперь сборка данный боевых кораблей будет все-таки осуществлена для ВМФ РФ по откорректированному проекту с оснащением их российскими ГТУ производства НПО "Сатурн".
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