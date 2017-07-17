"Глава космического государства" Ашурбейли проиграл дело в российском суде

Помните мои прошлогодние предвыборные дебаты в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы, когда я вручил Касьянову американский флаг? Так вот, после этого бывший азербайджанский кооператор Игорь Ашурбейли, который недавно на полном серьезе провозгласил себя главой "первого в истории космического государства Асгардия", подал в суд - но не в космический суд, а на Земле!
Ашурбейли пытался оспорить мои слова в эфире канала ТВЦ о том, что он был снят с должности генерального директора НПО «Алмаз» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») за срыв государственного оборонного заказа по С-400.
Но "звездных войн" у Ашурбейли не получилось. В итоге суд он с треском проиграл. С удовольствием публикую мотивированное решение Замоскворецкого районного суда города Москвы, которое на днях появилось на сайте этой инстанции.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
27 апреля 2017 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ломазова С.Б., при секретаре Волковой О.А., с участием представителя истца Гадельшиной Э.Р., ответчика Коротченко И.Ю., представителя ответчика Коротченко И.Ю. адвоката Конорева Р.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2244/2017 по иску Ашурбейли И.Р. к АО «ТВ Центр», Коротченко И.Ю. о признании сведений не соответствующими действительности,
установил:
Истец Ашурбейли И.Р. обратился в суд с иском к ответчикам АО «ТВ Центр» и Коротченко И.Ю., требуя признать не соответствующими действительности сведения, распространенные Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных дебатов, транслировавшихся в эфире телеканала «ТВЦ» 08 сентября 2016 г., о том что Ашурбейли И.Р. был снят с должности генерального директора НПО «Алмаз» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») за срыв государственного оборонного заказа.
В обоснование своих требований истец со ссылкой на п.10 ст.152 ГКРФ указал на то, что вышеуказанные оспариваемые сведения не соответствуют действительности, поскольку при прекращении с истцом трудового договора ему была объявлена благодарность от имени совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за многолетнюю работу в качестве генерального директора Общества.
В судебном заседании представитель истца Гадельшина Э.Р. заявленные исковые требования поддержала в полном объеме по доводам искового заявления.
Ответчик Коротченко И.Ю. и его представитель адвокат Конорев Р.П. в судебном заседании заявленные требования не признали, указав, что оспариваемые истцом сведения уже являлись предметом судебного разбирательства, по результатам которого вступившим в законную силу решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 13 июня 2012 года была установлена причинно-следственная связь между увольнением истца и оспариваемым срывом гособоронзаказа, кроме того, произнося оспариваемую фразу, ответчик Коротченко И.Ю. озвучил позицию первого заместителя министра обороны РФ Сухорукова А.П., высказанную на пресс-конференции, что также было установлено указанным судебным решением.
Представитель ответчика АО «ТВ «Центр» в судебное заседание не явился, извещен, о причинах своей неявки суд не уведомил, об отложении рассмотрения дела не просил, в связи с чем суд полагает возможным на основании ст.167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика АО «ТВ Центр».
Выслушав представителя истца, ответчика Коротченко И.Ю. и его представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 08 сентября 2016 года во время выступления в программе «Выборы 2016. Дебаты ТВЦ» в эфире телеканала «ТВЦ» (АО «ТВ Центр») ответчик Коротченко И.Ю., в частности, заявил: «Вот, когда Михаил Михайлович Касьянов стал премьер-министром, первым назначением в оборонно-промышленном комплексе стало назначение кооператора Ашурбейли, бывшего кооператора Ашурбейли, генеральным директором НПО «Алмаз», нашего ключевого КБ, разработки систем ПВО и ПРО России. Результат вот этого кадрового решения, принятого при премьер-министре Касьянове, который курировал оборонно-промышленный комплекс, то, что Ашурбейли был снят затем с занимаемой должности за срыв государственного оборонного заказа по С-400. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России, и мы вынуждены, вот, даже сейчас, исправлять вот эти последствия кадровых решений в «оборонке», которые принимались во времена Михаил Михайловича Касьянова» (л.д.63-64).
Вышеизложенное содержание выступления ответчика Коротченко И.Ю. в эфире телеканала «ТВЦ», в ходе рассмотрения дела сторонами не оспаривалось.
В силу п.1 ст.152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
При этом в силу п.10 ст.152 ГК РФ правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности.
Согласно п.1 ст.9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
В силу ч.3 ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Истцом избран способ защиты своего права путем оспаривания на соответствие действительности вышеуказанных сведений, распространенных ответчиком Коротченко И.Ю. в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала «ТВЦ» 08 сентября 2016 г., о том что Ашурбейли И.Р. был снят с должности генерального директора НПО «Алмаз» за срыв государственного оборонного заказа, безотносительно того, являются ли данные сведения для истца порочащими или нет, следовательно, обязанность доказывания несоответствия указанных сведений действительности лежит на истце, на что истец сам указывает в своем иске.
В обоснование своего довода о несоответствии указанного утверждения ответчика Коротченко И.Ю. действительности истец ссылается на протокол №8 заседания совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 04 февраля 2011 года, из которого следует, что при досрочном прекращении полномочий Ашурбейли И.Р. в качестве генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» совет директоров Общества объявил Ашурбейли И.Р. благодарность за многолетнюю работу в качестве генерального директора Общества (л.д.83-90).
Между тем, указанный протокол заседания совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 04 февраля 2011 года не подтверждает довод истца о несоответствии действительности утверждения о том, что истец был уволен с должности генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за срыв государственного оборонного заказа, поскольку благодарность истцу была объявлена за многолетнюю работу, а не за выполнение конкретного государственного заказа.
Кроме того, в указанном протоколе №8 указано лишь установленное Трудовым кодексом РФ основание к расторжению трудового договора с руководителем организации, а не причина, послужившая основанием к принятию соответствующего управленческого решения, на что указано в апелляционном определении Московского городского суда от 10 сентября 2012 года, принятом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Ашурбейли И.Р. на решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 13 июня 2012 года по иску Ашурбейли И.Р. к Коротченко И.Ю., ООО «Редакция газеты-еженедельника «Завтра», Сухорукову А.П., ФГУП РАМИ «РИА Новости», Богданову К.В. о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Таким образом, доказательств того, что причиной досрочного прекращения полномочий истца в качестве генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» не явился срыв государственного оборонного заказа, в материалах дела не имеется и истцом не представлено.
Напротив, из указанного решения Хамовнического районного суда г. Москвы от 13 июня 2012 года, которое в силу ч.2 ст.61 ГПК РФ имеет преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, следует, что оспариваемые истцом сведения (о его увольнении из-за срыва графика поставок ЗРК С-400) были сообщены на пресс-конференции первым заместителем министра обороны РФ Сухоруковым А.П., на которого в своем выступлении 08 сентября 2016 года в эфире телеканала «ТВЦ» и ссылался Коротченко И.Ю. Доказательств того, что данное утверждение Сухорукова А.П. было опровергнуто истцом в установленном порядке или признано недействительным, также не имеется.
При таких обстоятельствах, суд считает требования истца о признании несоответствующими действительности сведений, распространенных ответчиком Коротченко И.Ю. в отношении истца Ашурбейли И.Р. в ходе предвыборных дебатов, транслировавшихся в эфире телеканала «ТВЦ» 08 сентября 2016 года, о том, что Ашурбейли И.Р. был снят с должности генерального директора НПО «Алмаз» за срыв государственного оборонного заказа, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд решил:
В удовлетворении иска Ашурбейли И.Р. к АО «ТВ Центр», Коротченко И.Ю. о признании сведений не соответствующими действительности отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в апелляционном порядке через Замоскворецкий районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья С.Б. Ломазов
P.S. Вверху на снимке - персонаж киносаги «Звёздные войны» злодей и гангстер Джабба Хат. Вдруг этот самый Джабба нападет на космическое государство Ашурбейли - куда тогда тому подавать иск?
Честно говоря, тогда возникло сильное ощущение, что "Родина" - не отдельная партия, а просто инструмент политтехнологов, призванный снизить проценты у того же "Парнаса". Т.к. позволить себе такое поведение могут разве что в двухпартийной Америке. А в странах с адекватной демократией партия борется за СВОИ голоса, а не тратит время на снижение оных у одного противника (тем более, и без того слабого).
Я не спорю, что "Парнас" и "Яблоко" - враги России, которых, по-хорошему, надо выслать из страны (желательно - на Украину, там им самое место). И те ваши действия по-человечески понимаю и одобряю. Но с точки зрения политика, борющегося за голоса избирателей, это было ошибкой.
А с выигранным судом поздравляю!
1 - безумный. они смотрят на американцев, думаю как хорошо они живут, они против Путина. Если Путина не будет, никто им мешать не будет, америка придет, сделает такую же красивую жизнь как у них.
2 - твари. они хотят жить как американцы, но в отличии от первых понимают, что туда куда идут американцы будет не рай как у американцев, а жопа, как в Ираке, Сирии, Ливии, и т.п. и поэтому они хотят того же что было в 90-ых, когда умные и талантливые "сваливали", а фактически высасывались из России в пользу американцев. ну и еще самые ушлые типа, которые за этот режим тут воевали, они думают им воздастся :)))))) эту категорию еще можно назвать наивными, но уезжают самые успешные. остальным не очень везет.
ну а в двух словах, просто целевая аудитория. все.
Так Ашуру и надо.
"- Но позвольте, как же он служил в очистке?
- Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию. Если я не ошибаюсь."
Как оборонное предприятие передали в руки какого-то жулика?
Очередная судьба может сыграть свадьбу