Концерн ВКО "Алмаз - Антей": 11-е место в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по итогам производственной деятельности в течение трех лет подряд стабильно занимает 11-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей продукции военного назначения ТОР-100 американского специализированного еженедельника Defense News и сохраняет лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса. Распределение мест в ТОР-100 Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.
"Концерн является заметным игроком на мировом рынке средств ПВО/ПРО. Несмотря на наличие активной и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся к номенклатурному ряду Концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет Концерн и на рынке Российской Федерации», - отметил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" Ян Новиков.
Он напомнил, что образцы средств ПВО/ПРО номенклатуры Концерна остаются на вооружении вооруженных сил многих стран мира, "что создает базу для развития ими сотрудничества по совершенствованию этого парка техники именно с тем партнером, который ее разработал, изготовил и поставил".
"Результаты нашей деятельности в сфере ВТС подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения (ПВН) номенклатуры Концерна, которая поставляется на внешний рынок как через государственного посредника – АО "Рособоронэкспорт", – так и в рамках реализации собственного права Концерна на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении ПВН", - подчеркнул глава холдинга. По его словам, важной особенностью работы Концерна по продвижению ПВН на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций.
Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения ТОР-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 127 тысяч человек. Продукция компании стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
Материалы по теме:
Ян НОВИКОВ: «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» вносит весомый вклад в обеспечение обороноспособности России»
Т.к. цены на западную продукцию значительно выше, чем на российские аналоги.
А если вычислять рейтинги по валовому объему продукции, то место наверное будет повыше.