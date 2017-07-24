Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Концерн ВКО "Алмаз - Антей": 11-е место в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений
Коротченко
i_korotchenko
July 24th, 20:46


АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по итогам производственной деятельности в течение трех лет подряд стабильно занимает 11-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей продукции военного назначения ТОР-100 американского специализированного еженедельника Defense News и сохраняет лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса. Распределение мест в ТОР-100 Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения.

"Концерн является заметным игроком на мировом рынке средств ПВО/ПРО. Несмотря на наличие активной и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся к номенклатурному ряду Концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет Концерн и на рынке Российской Федерации», - отметил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" Ян Новиков.

Он напомнил, что образцы средств ПВО/ПРО номенклатуры Концерна остаются на вооружении вооруженных сил многих стран мира, "что создает базу для развития ими сотрудничества по совершенствованию этого парка техники именно с тем партнером, который ее разработал, изготовил и поставил".

"Результаты нашей деятельности в сфере ВТС подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения (ПВН) номенклатуры Концерна, которая поставляется на внешний рынок как через государственного посредника – АО "Рособоронэкспорт", – так и в рамках реализации собственного права Концерна на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении ПВН", - подчеркнул глава холдинга. По его словам, важной особенностью работы Концерна по продвижению ПВН на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения ТОР-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире.

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 127 тысяч человек. Продукция компании стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Материалы по теме:
Ян НОВИКОВ: «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» вносит весомый вклад в обеспечение обороноспособности России»

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3 comments :
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spmen
2017-07-24 07:22 pm (UTC)
Эти рейтинги, основанные на суммах продаж, не корректны.
Т.к. цены на западную продукцию значительно выше, чем на российские аналоги.
А если вычислять рейтинги по валовому объему продукции, то место наверное будет повыше.
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psihokazak1990
2017-07-25 06:08 am (UTC)
Щас Царь Киборгов звонил сказал разведка психоказаков заметила как рф новые войска солдат рабов на границе с Украиной стягивает у Брянска тыщи голодных крестьян и бомжей одетых в покрашеные зеленой краской картофельные мешки с нарисованой красной звездой. А вычислили их воздушные психоказаки пролетая над позициями рф их вычисли по тому что в месте где войска рф стоят ниодной травинки неосталось как в джунглях ни одного дерева или муравейника все голодные солдаты рабы рф сьели. И Царь рф решил по тому что в рф голод и срочно надо провести самогеноцид мужиков рф с помощью пулеметов Киборгов чтоб голодные в рф не восстали и не пошли на Москву и киборги их не подержали решили так новые дивизии голодных угробить! Но ВСУ про ети планы знает так каждый день ВСУ позиции рф из гаубиц морковью буряком и хлебом обстреливает чтоб голодных солдат рф накормить а по выходным ещё и карамелью в место картечи стреляет по землянкам и так многие солдаты рф первый раз в жизни попробовали сладкое. А один Украинский полковник на вертолете прилетал и мясо лопатой на позиции войск рф бросал чтобы голодные солдаты рф поели и кричал Еште ребята вы нам здоровые нужны! И из за такого хорошего отношения Киборгов к солдатам рф целые батальоны рф на сторону Киборгов переходили перед етим назначив на хлеб своих командиров. За июль только три батальона по 500 человек каждый перешло! Теперь они свободные люди и кнутом их никто не бьет и в сани не запрягает а все ето по тому что Украинское человеколюбие сильнее человеконенависти рф а добро всегда побеждает зло.
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a_r_ka
2017-07-25 08:17 am (UTC)
Ни одной китайской компании там нет, а американцы опережают весь наш ВПК в 20 раз. Печально, остается надеяться, что не все данные в этом рейтинге.
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