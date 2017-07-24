Концерн ВКО "Алмаз - Антей": 11-е место в мировом рейтинге крупнейших производителей вооружений

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…

С-500 обеспечит противоракетный перехват в ближнем космосе Исполнилось 15 лет со дня выхода Указа президента РФ о создании Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей". Накануне этой…

В Концерне ВКО "Алмаз - Антей" открыли памятник академику А.И. Савину 6 апреля 2017 года в Концерне ВКО "Алмаз - Антей" прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию памятника бывшему научному…

С-300В4 - есть чем сбивать супостата в Сирии Россия перебросила в Сирию новейшие зенитные ракетные системы С-300В4, которые взяли под контроль воздушное пространство над ВМБ Тартус, где…

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» откроет сервисный центр в Крыму АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» накануне празднования Дня Военно-морского флота Российской Федерации откроет в г. Севастополе…

С-400 обеспечит незыблемость итогов исторического референдума в Крыму ПолитНавигатор | Переброска в Крым новейших систем ПВО С-400 обеспечит незыблемость итогов исторического референдума о воссоединении полуострова…

Успешные испытания ЗРК "Бук-М3" В июне 2016 года специалистами Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на полигоне Капустин Яр был осуществлен испытательный пуск ракеты по баллистической…

Российская ПРО позволит парировать угрозы со стороны США РИА Новости | Испытанная Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ противоракета системы ПРО позволит уверенно парировать нынешние и перспективные…