Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб)
Коротченко
i_korotchenko
July 31st, 22:52


Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие возможности ВМФ России, но и его готовность защищать национальные интересы страны везде, где в этом может возникнуть практическая необходимость. И, разумеется, далеко не случайно, что военно-морские парады одновременно прошли не только на всех четырех российский флотах (Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский), но также и на Средиземном море в Тартусе - в ближайшее время этот пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ в Сирии, после переоборудования, станет полноценной российской военно-морской базой.

Примечательно, что впервые в Балтийское море вошел тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" модернизированного проекта 941, несущий БРПЛ "Булава (с которого в свое время и начиналась программа испытательных пусков этой морской твердотопливной баллистической ракеты, ими в настоящее время серийно оснащаются новые РПКСН проекта 955 "Борей").

Государственной программой вооружения предусмотрено строительство восьми стратегических подводных ракетоносцев данного типа. В настоящее время в состав Северного флота уже вошел ракетоносец "Юрий Долгорукий", а в состав Тихоокеанского флота - "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Еще пять ракетоносцев находятся в различной степени достройки.

РПКСН проекта 955 вооружен 16 морскими баллистическими ракетами "Булава" (каждая несет по 6 ядерных боевых блока индивидуального наведения). Таким образом, всего одна такая подводная лодка может, находясь на боевом патрулировании, одновременно поразить сразу 96 целей. Это огромная мощь. В ответном ударе по агрессору такая субмарина просто поставит финальную точку в его существовании.

Важной особенностью новых российских РПКСН является их высокая скрытность. Они малошумные, что с огорчением отметили ведущие военно-морские аналитики США. К тому же каждый выход наших подводных стратегических ракетоносцев на боевое патрулирование сопровождается комплексом организационно-технических мер, призванных сбить средства разведки потенциального противника с толку и обеспечить незаметное покидание базы. А дальше - ищите иголку в стоге сена (в океане)!

В ближайшей перспективе РПКСН проекта 955 полностью заменят еще оставшиеся ракетоносцы проекта 667БДР на Тихоокеанском флоте, а в среднесрочной перспективе - РПКСН проекта 667БДРМ на Северном флоте. Таким образом, в ближайшие 30 лет Российская Федерация обеспечит надежное функционирование своих морских стратегических ядерных сил как основы потенциала ответного удара (наряду с подвижными грунтовыми ракетными комплексами и боевыми железнодорожными ракетными комплексами в составе РВСН).

В ходе Главного военно-морского парада в кильватерном парадном строю в акватории Невы прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные и патрульные катера нового поколения.

Особо следует отметить МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М". Он входит в состав 106-го дивизиона МРК 36-й ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Балтийской военно-морской базы. Основное ударное вооружение "Серпухова" - восемь крылатых ракет 3М-14 комплекса "Калибр-НК" с 450-килограммовыми фугасными боевыми частями, цели могут быть поражены на дистанции более 1500 км. А вариант тех же ракет с ядерной боевой частью стреляет еще дальше – до 2600 км. И это при водоизмещении данного МРК 949 тонн и длине 74,1 метра.

Вместо КР 3М-14 МРК проекта 21631 могут также нести противокорабельные ракеты 3М-54 с дальностью стрельбы 220 км и сверхзвуковыми боевыми ступенями (они на конечном участке развивают скорость 3 М), что делает невозможным их перехват, и дозвуковые ПКР 3М-54-1 с 400-килограмовой боевой частью и 300-километровой дальностью стрельбы. Кроме ракет семейства "Калибр-НК", МРК "Серпухов" может также нести сверхзвуковые (скорость полета – 2,5 М) противокорабельные высокоманевренные ракеты «Оникс".

В парадной линии на рейде Невы в прошедшем мероприятии приняли участие установленные на швартовых бочках фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", подводная лодка "Дмитров". В акватории Кронштадтского рейда в параде приняли участие корабли крупного водоизмещения (по понятным причинам они не могли войти в Неву), в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В назначенной точке Кронштадтского рейда находился тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Безусловно, Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также выступление президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, стали в минувшее воскресенье одной из топ-новостей для ведущих мировых СМИ. Уж слишком разительный контраст между печальными девяностыми годами, когда корабли ВМФ РФ в эпоху Ельцина "пилили на иголки", и нынешним временем, когда успешно реализуется амбициозная программа возрождения морской мощи России.

Так, в 2016 году на вооружение ВМФ поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки и судно обеспечения. По итогам нынешнего года планируется ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Как подчеркнул Владимир Путин, государство продолжит наращивать долю современного вооружения и повышать качество боевых кораблей, а военнослужащие и их семьи получат всю необходимую поддержку.

На примере сирийской операции Военно-морской флот РФ наглядно показал свою роль и значение в современной войне. Это, прежде всего, дальние ракетные удары по террористам с использованием КРМБ "Калибр", выполненные новейшими российскими боевыми кораблями и подводными лодками. Теперь у нас есть не просто аналог американских "Томагавков", а гораздо более эффективная по своими ТТХ полноценная линейка различных крылатых ракет морского базирования, способных наносить хирургически точные удары как по наземным, так и по морским целям. А это - уже абсолютно новое качество российского ВМФ.

Конечно, создание современного военно-морского флота - дорогостоящее дело. Но для России иметь океанский флот - это не просто амбиции, а насущная задача обеспечения своей национальной безопасности в нынешнем конфликтном и очень сложном мире, где если ты слаб - то, как показывают последние войны США и НАТО против Югославии, Ирака и Ливии - с тобой не просто не считаются, тебя уничтожают.

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Фото: пресс-служба президента РФ

P.S. Красиво плывут!


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29 comments :
( 29 comments Leave a comment )
  • 1
strezhevoy_azh
2017-08-02 07:44 am (UTC)
Даже американский "Форбс" статью написал, в которой признает, что авианосный флот США агрессивный (чтобы только папуасов пугать), а Россия на обороне делает акцент и рассказывает о сверхзвуковых и гиперзвуковых ПКР, способных уничтожать авианосные группировки без особых проблем.
(Reply) (Parent) (Thread)
befree220513
2017-07-31 08:48 pm (UTC)
Чем патриотичнее клоун, тем крепче наша оборона? )))
(Reply) (Thread)
strezhevoy_azh
2017-08-02 07:47 am (UTC)
"если не Путин, то я?"

Страшно брать на себя такую ответственность? :))
Вижу, что страшно :)
(Reply) (Parent) (Thread)
waldemano
2017-07-31 08:58 pm (UTC)
Та вы шо? Серьезно..А я то думал они так для машкераду
(Reply) (Thread)
jacknachtigall
2017-07-31 09:22 pm (UTC)
Национальные интересы....шоб вас воров на кол посадить, как при Петре Великом!
(Reply) (Thread)
prezident_ej
2017-07-31 10:16 pm (UTC)
На частокол.))
А петька тут ни при чем. Сам из такого же говнеца.
(Reply) (Parent) (Thread)
simonkartveli
2017-07-31 09:43 pm (UTC)
СССР тоже имел сильнейший флот, итог известен. кремль той же дорожкой идет.
(Reply) (Thread)
kentiismoktunov
2017-07-31 10:14 pm (UTC)
Где твой флот в Поти, вася? Не пиздил бы ты лучше.

(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-07-31 10:53 pm (UTC)
Не дождетесь)
(Reply) (Parent) (Thread)
physfak_69
2017-08-01 12:16 pm (UTC)
СССР тоже имел сильнейший флот, итог известен. кремль той же дорожкой идет.>>>>
Блин, горячечный бред-в огороде бузина, а в Куеве дядька! От ненависти к армии и России крышу снесло?
(Reply) (Parent) (Thread)
leninrgadez
2017-07-31 09:48 pm (UTC)
Спасибо, хороший репортаж!
(Reply) (Thread)
mansur_s
2017-07-31 10:05 pm (UTC)
А что такое российские национальные интересы?
Кто может пояснить?
(Reply) (Thread)
karlllson
2017-07-31 10:07 pm (UTC)
пиндосы в страхе..

KисилеB тв в жж
(Reply) (Thread)
kentiismoktunov
2017-07-31 10:15 pm (UTC)
В камментах должно быть шумно и весело, либералы и хохло-грузины щас мощно все загадят.
(Reply) (Thread)
prezident_ej
2017-07-31 10:20 pm (UTC)
Узко мыслите. Путярский режим противен не только штатным оппам, но и порядочным людям.

Вас даже не смутили "наци-интересы"? Вы типа не догадываетесь какая нация подразумевается? Вы думаете, что только у хахалевых лишнее бабло, а коротченки за спасибо путинизм славят?
(Reply) (Parent) (Thread)
kentiismoktunov
2017-07-31 10:21 pm (UTC)
Расскажите когда вы жили лучше, а я поржу.
(Reply) (Parent) (Thread)
prezident_ej
2017-08-01 01:07 am (UTC)
Так вы готовы всю жисть прожить в дерьме, а я хочу хоть помечтать о справедливом обществе.

Я с 55-го. Семидесятые вспоминаю вполне себе приличными. Не было ощущения беспредела, который становится нормой при этих суках.
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strezhevoy_azh
2017-08-02 07:53 am (UTC)
а ты задумайся, все национальности "кто?", а русский "какой?"
Потому что русский по духу.
Значит может быть и русский татарин, и русский хохол, а может быть и такой феномен, как русский нерусский.

Edited at 2017-08-02 07:55 am (UTC)
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Aurora Nox
2017-07-31 10:24 pm (UTC)
О! И наш там жовто-блакитный, я смотрю... 😀
На фотографии 02.
👍
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kentiismoktunov
2017-07-31 10:27 pm (UTC)
Пятерку означает.
(Reply) (Parent) (Thread)
bufetum
2017-07-31 10:52 pm (UTC)
Хорошую отповедь вы юному яблочнику дали)

(читая злобных комментаторов выше, начинаю подозревать , не этот ли юный яблочник и члены его кружка пришли сюда повозмущаться))
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redneck_yankee
2017-08-01 12:39 am (UTC)
Мне одному показалось что воротники на пиджаках у генеральского состава изменились и стали похожи на стиль сталинской формы? Смотрится - супер.
(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-08-01 04:33 am (UTC)
Очень похоже, тоже обратил внимание
(Reply) (Parent) (Thread)
strezhevoy_azh
2017-08-02 08:16 am (UTC)
"Красиво плывут!"
у меня из-за этого выражения 3-ка в школьном аттестате по биологии, а все из-за того, что училка юмор не понимала. Она аффторитетно заявила, что тигры умеют плавать, но не могут долго находится в воде, а мы ей цитату из "Полосатый рейс" припомнили :)

Edited at 2017-08-02 08:22 am (UTC)
(Reply) (Thread)
svetomarket_ru
2017-08-02 09:52 am (UTC)
Красавцы! Как-то сразу спокойнее на душе становится...

Edited at 2017-08-02 09:53 am (UTC)
(Reply) (Thread)
kutepov_online
2017-08-02 02:04 pm (UTC)
Замечательные снимки Игорь Юрьевич, и такие забавные комментарии в сети, что не хочется даже их линию расстраивать :-)
(Reply) (Thread)
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