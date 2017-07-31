ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб)

Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие возможности ВМФ России, но и его готовность защищать национальные интересы страны везде, где в этом может возникнуть практическая необходимость. И, разумеется, далеко не случайно, что военно-морские парады одновременно прошли не только на всех четырех российский флотах (Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский), но также и на Средиземном море в Тартусе - в ближайшее время этот пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ в Сирии, после переоборудования, станет полноценной российской военно-морской базой.
Примечательно, что впервые в Балтийское море вошел тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" модернизированного проекта 941, несущий БРПЛ "Булава (с которого в свое время и начиналась программа испытательных пусков этой морской твердотопливной баллистической ракеты, ими в настоящее время серийно оснащаются новые РПКСН проекта 955 "Борей").
Государственной программой вооружения предусмотрено строительство восьми стратегических подводных ракетоносцев данного типа. В настоящее время в состав Северного флота уже вошел ракетоносец "Юрий Долгорукий", а в состав Тихоокеанского флота - "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Еще пять ракетоносцев находятся в различной степени достройки.
РПКСН проекта 955 вооружен 16 морскими баллистическими ракетами "Булава" (каждая несет по 6 ядерных боевых блока индивидуального наведения). Таким образом, всего одна такая подводная лодка может, находясь на боевом патрулировании, одновременно поразить сразу 96 целей. Это огромная мощь. В ответном ударе по агрессору такая субмарина просто поставит финальную точку в его существовании.
Важной особенностью новых российских РПКСН является их высокая скрытность. Они малошумные, что с огорчением отметили ведущие военно-морские аналитики США. К тому же каждый выход наших подводных стратегических ракетоносцев на боевое патрулирование сопровождается комплексом организационно-технических мер, призванных сбить средства разведки потенциального противника с толку и обеспечить незаметное покидание базы. А дальше - ищите иголку в стоге сена (в океане)!
В ближайшей перспективе РПКСН проекта 955 полностью заменят еще оставшиеся ракетоносцы проекта 667БДР на Тихоокеанском флоте, а в среднесрочной перспективе - РПКСН проекта 667БДРМ на Северном флоте. Таким образом, в ближайшие 30 лет Российская Федерация обеспечит надежное функционирование своих морских стратегических ядерных сил как основы потенциала ответного удара (наряду с подвижными грунтовыми ракетными комплексами и боевыми железнодорожными ракетными комплексами в составе РВСН).
В ходе Главного военно-морского парада в кильватерном парадном строю в акватории Невы прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов", корабль противоминной обороны "Александр Обухов", противодиверсионные и патрульные катера нового поколения.
Особо следует отметить МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М". Он входит в состав 106-го дивизиона МРК 36-й ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Балтийской военно-морской базы. Основное ударное вооружение "Серпухова" - восемь крылатых ракет 3М-14 комплекса "Калибр-НК" с 450-килограммовыми фугасными боевыми частями, цели могут быть поражены на дистанции более 1500 км. А вариант тех же ракет с ядерной боевой частью стреляет еще дальше – до 2600 км. И это при водоизмещении данного МРК 949 тонн и длине 74,1 метра.
Вместо КР 3М-14 МРК проекта 21631 могут также нести противокорабельные ракеты 3М-54 с дальностью стрельбы 220 км и сверхзвуковыми боевыми ступенями (они на конечном участке развивают скорость 3 М), что делает невозможным их перехват, и дозвуковые ПКР 3М-54-1 с 400-килограмовой боевой частью и 300-километровой дальностью стрельбы. Кроме ракет семейства "Калибр-НК", МРК "Серпухов" может также нести сверхзвуковые (скорость полета – 2,5 М) противокорабельные высокоманевренные ракеты «Оникс".
В парадной линии на рейде Невы в прошедшем мероприятии приняли участие установленные на швартовых бочках фрегат "Адмирал Макаров", корвет "Стойкий", подводная лодка "Дмитров". В акватории Кронштадтского рейда в параде приняли участие корабли крупного водоизмещения (по понятным причинам они не могли войти в Неву), в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой десантный корабль "Иван Грен", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В назначенной точке Кронштадтского рейда находился тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Безусловно, Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также выступление президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, стали в минувшее воскресенье одной из топ-новостей для ведущих мировых СМИ. Уж слишком разительный контраст между печальными девяностыми годами, когда корабли ВМФ РФ в эпоху Ельцина "пилили на иголки", и нынешним временем, когда успешно реализуется амбициозная программа возрождения морской мощи России.
Так, в 2016 году на вооружение ВМФ поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки и судно обеспечения. По итогам нынешнего года планируется ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Как подчеркнул Владимир Путин, государство продолжит наращивать долю современного вооружения и повышать качество боевых кораблей, а военнослужащие и их семьи получат всю необходимую поддержку.
На примере сирийской операции Военно-морской флот РФ наглядно показал свою роль и значение в современной войне. Это, прежде всего, дальние ракетные удары по террористам с использованием КРМБ "Калибр", выполненные новейшими российскими боевыми кораблями и подводными лодками. Теперь у нас есть не просто аналог американских "Томагавков", а гораздо более эффективная по своими ТТХ полноценная линейка различных крылатых ракет морского базирования, способных наносить хирургически точные удары как по наземным, так и по морским целям. А это - уже абсолютно новое качество российского ВМФ.
Конечно, создание современного военно-морского флота - дорогостоящее дело. Но для России иметь океанский флот - это не просто амбиции, а насущная задача обеспечения своей национальной безопасности в нынешнем конфликтном и очень сложном мире, где если ты слаб - то, как показывают последние войны США и НАТО против Югославии, Ирака и Ливии - с тобой не просто не считаются, тебя уничтожают.
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Фото: пресс-служба президента РФ
P.S. Красиво плывут!
Страшно брать на себя такую ответственность? :))
Вижу, что страшно :)
А петька тут ни при чем. Сам из такого же говнеца.
Блин, горячечный бред-в огороде бузина, а в Куеве дядька! От ненависти к армии и России крышу снесло?
Кто может пояснить?
KисилеB тв в жж
Вас даже не смутили "наци-интересы"? Вы типа не догадываетесь какая нация подразумевается? Вы думаете, что только у хахалевых лишнее бабло, а коротченки за спасибо путинизм славят?
Я с 55-го. Семидесятые вспоминаю вполне себе приличными. Не было ощущения беспредела, который становится нормой при этих суках.
Потому что русский по духу.
Значит может быть и русский татарин, и русский хохол, а может быть и такой феномен, как русский нерусский.
Edited at 2017-08-02 07:55 am (UTC)
На фотографии 02.
👍
(читая злобных комментаторов выше, начинаю подозревать , не этот ли юный яблочник и члены его кружка пришли сюда повозмущаться))
у меня из-за этого выражения 3-ка в школьном аттестате по биологии, а все из-за того, что училка юмор не понимала. Она аффторитетно заявила, что тигры умеют плавать, но не могут долго находится в воде, а мы ей цитату из "Полосатый рейс" припомнили :)
Edited at 2017-08-02 08:22 am (UTC)
Edited at 2017-08-02 09:53 am (UTC)