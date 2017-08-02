Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Минобороны России разоблачило информационную "утку" британского агентства "Рейтер"
Коротченко
i_korotchenko
August 2nd, 18:55


В Министерстве обороны РФ прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства "Рейтер" о якобы значительных потерях российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "британское информационное агентство Reuters не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГИЛ и возвращению мира в Сирии".

Генерал Конашенков отметил, что "трудно забыть истерию Reuters о якобы «массовых жертвах» от «российских бомбардировок» Алеппо в начале 2017 года, когда ни один российский самолет даже не приближался к городу. Как и последовавшую "глухоту" агентства к свидетельствам зверств боевиков в Алеппо или нынешнюю "слепоту" к массовым жертвам мирного населения Ракки и Мосула от бомбардировок возглавляемой США "коалиции".

Выпущенная специально ко Дню ВДВ публикация британского Reuters о якобы массовых "тайных потерях" российских военнослужащих в Сирии не является в этом ряду исключением. Снова в качестве источников, – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми".

При этом в самой публикации о военнослужащих ВС РФ лишь упоминание. Вместо этого, насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации.

Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и «помогал» ее готовить. Поэтому специально для русской редакции Reuters поясняем. Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам РФ и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца.

В отличие от британских военных, незаконно находящихся в Сирии якобы для борьбы с терроризмом, российские военнослужащие рискуют жизнями, порой смертельно, доставляя гуманитарную помощь сирийцам или примиряя враждующие стороны. Поэтому глумление британского агентства Reuters над темой гибели российских военнослужащих в Сирии не может вызывать ничего кроме нашего презрения".

Tags: , ,

Posts from This Journal by “Сирия” Tag

2 comments :
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
rudinandrey
2017-08-02 04:16 pm (UTC)
нельзя на них как нибудь в суд подать? вытребовать мильярды долларов?
(Reply) (Thread)
CharlesMackint1
2017-08-02 05:32 pm (UTC)

а как оно разоблачило? губами прошлёпало "это ни правдааа"?
(Reply) (Thread)
( 2 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account