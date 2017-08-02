Минобороны России разоблачило информационную "утку" британского агентства "Рейтер"

В Министерстве обороны РФ прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства "Рейтер" о якобы значительных потерях российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "британское информационное агентство Reuters не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГИЛ и возвращению мира в Сирии".
Генерал Конашенков отметил, что "трудно забыть истерию Reuters о якобы «массовых жертвах» от «российских бомбардировок» Алеппо в начале 2017 года, когда ни один российский самолет даже не приближался к городу. Как и последовавшую "глухоту" агентства к свидетельствам зверств боевиков в Алеппо или нынешнюю "слепоту" к массовым жертвам мирного населения Ракки и Мосула от бомбардировок возглавляемой США "коалиции".
Выпущенная специально ко Дню ВДВ публикация британского Reuters о якобы массовых "тайных потерях" российских военнослужащих в Сирии не является в этом ряду исключением. Снова в качестве источников, – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми".
При этом в самой публикации о военнослужащих ВС РФ лишь упоминание. Вместо этого, насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации.
Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации Reuters и «помогал» ее готовить. Поэтому специально для русской редакции Reuters поясняем. Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам РФ и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца.
В отличие от британских военных, незаконно находящихся в Сирии якобы для борьбы с терроризмом, российские военнослужащие рискуют жизнями, порой смертельно, доставляя гуманитарную помощь сирийцам или примиряя враждующие стороны. Поэтому глумление британского агентства Reuters над темой гибели российских военнослужащих в Сирии не может вызывать ничего кроме нашего презрения".
а как оно разоблачило? губами прошлёпало "это ни правдааа"?