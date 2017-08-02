Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ

Русофобы Узнали? Они - частые участники различных политических ток-шоу на российском телевидении. Не стесняются, улыбаются и даже охотно позируют.…

Венедиктова облили виски. Легко отделался: могли ведь облить и дерьмом РИА Новости | Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время…

Навальный - это "пустой барабан", похожий на Ельцина РИА "Новый день" | В ходе работы дискуссионного клуба «WTF» главный редактор журнала «Национальная оборона»…

Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб Их сразу узнаешь, едва увидишь: два либерала и поляк-русофоб. Вот они в телевизионной студии в Останкино - не стесняются, дружески обнимаются как…

Игорь Стрелков: по ту сторону баррикад Когда Игорь Стрелков сражался в Славянске, я считал его героем. И говорил о том, что он достоин одной из высших военных наград. Потом, вопреки…

Цена за 100 грамм - 876 рублей. В Москву завезен хамон для оппозиции Санкции - санкциями, а критики Владимира Путина не намерены менять свои гастрономические привычки. В Москву завезен хамон для оппозиции. Цена за…

Команда Навального. Почему если либеральное х@...о - так оно или бородатое, или волосатое? © фото ridus.ru Члены "Команды Навального" - вновь в топе новостей. Следственный комитет РФ завел дело на активиста партии "ПАРНАС", члена…