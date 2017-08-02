Этот снимок сделан перед началом эфира программы "Время покажет" на Первом канале. Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ.
Зачем только этих русофобов выпускают в эфир?
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А так пусть появляются. Они как вакцина.
А то быстренько найдешь врага среди своих..
когда видишь этих людей на разных каналах почему то возникает стойкое ощущение какого то театра, актеров которые зарабатывают на жизнь "халтуркой")
...а вот так посмотришь на этих упырей и начинаешь понимать кто правит в Европе и что у них за "общечеловеческие ценности"
Edited at 2017-08-02 06:22 pm (UTC)
А вот этот дрищ, простите, чьих будет? Сил же нет никаких.
Прибить его, чтобы не мучился, некому совсем? Соратники по партии - такое же отребье?
а им отвечать нужно соответствующим образом..
и такие силы должны быть на ТВ!)
но не только сытин
есть много умных хорошо говорящих людей и по эту сторону
а насчет ора в студии- это да
это надо как-то урегулировать
вообще лишать слова тех, кто перебивает, или даже на выход указать)
пусть привыкают к вежливому общению) и телезритель наконец всех услышит)
Вся сия либерастическая мразь, помимо того, что они конченные дебилы, еще и психически больные шущества. Но меня угнетают ведущие, кои не отбирают жестко микрофон у уродов, в результате все превращается в гнусный базарный балаган.
Сытин при всей своей омерзительности, говорить и вести себя почему-то умеет: что есть, то есть .
У мартышки слишком писклявый мерзкий голосишко, чтобы кого нибудь переорать. Пытался - не получалось. Но встревает так же, как визгливый фантамас Ковтун.
еще совсем недавно тоже так думала)
*и перестала смотреть, если честно..)
но
у нас что, есть другой какой-то "эфир"?? для них, таких)
может им еще отдельное ТВ сделать?)
Петр Первый говорил: "Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. — Указ от 4 октября 1703 года"
викицитатник
если немного перефразировать- пусть все говорят, чтоб видно было кто есть кто!)
*другое дело, не каждый это все вынесет..)))
если что, я говорила о т.н."наших" русофобах, что да, на всех одно наше ТВ, и говорит там каждый, что хочет.., главное отвечать им достойно.
но корейбы-кофтуны и понаехавшие злобные разные, это отдельно
им я не прощаю ничего, и зачем их зовут - продолжаю не понимать
хамить, оскорблять, учить Россию жить - с этим домой..
и навсегда
Edited at 2017-08-03 02:26 pm (UTC)
Люди должны их видеть и понимать, что они реальные и живые, а не сказки пропаганды.
Люди бывают за границей...не смешите. Около 80% не имеют загранпаспорт и никогда не покидали территорию РФ. И наличие родни за кордоном тоже ни о чем не говорит.
В нерабочее время смотрят домохозяйки и пенсионеры. Самый активный элэкторат)) ну и те кто сменой или вахтой работает. Таких сейчас тоже очень много. Так что приличное количество получается. И заметьте, что "Время покажет" на первом, где как раз вся эта погань и выступает, вещает даже летом. В отпуска не ушли, как те же нтвшники. Значит рейтинг колоссальный. Смотрят. И много.
Тоже не понимаю зачем? Пусть в своей руине сидят.
Да и бредовые мысли стоит знать. Это всем на заметку. :)