Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ
Коротченко
i_korotchenko
August 2nd, 19:27


Этот снимок сделан перед началом эфира программы "Время покажет" на Первом канале. Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ.

Зачем только этих русофобов выпускают в эфир?

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Posts from This Journal by “несистемная оппозиция” Tag

33 comments :
( 33 comments Leave a comment )
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bufetum
2017-08-02 04:44 pm (UTC)
Да будет вам. В эфир этих выпускают чтобы выработать антитела. И правильно. Если бы в эфире им, хотя бы иногда, доставалось в их рыла, то было бы вообще прекрасно.
А так пусть появляются. Они как вакцина.
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jalynski
2017-08-02 07:48 pm (UTC)
Угу. Врага надо видеть в лицо.
А то быстренько найдешь врага среди своих..
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bufetum
2017-08-02 07:49 pm (UTC)
Идите к чертовой матери)
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vrnalbum
2017-08-02 04:47 pm (UTC)
А фотографируют зачем?
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rudinandrey
2017-08-02 04:52 pm (UTC)
это ж ТВ ) они думаю они им рейтинги поднимают, но я думаю с ними теперь они будут только падать, я лично уже не смотрю такие передачи, надоели.
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suetin_13
2017-08-02 06:25 pm (UTC)
Ты знаешь про мужчин с такой аватаркой?
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ljus
2017-08-02 04:52 pm (UTC)

когда видишь этих людей на разных каналах почему то возникает стойкое ощущение какого то театра, актеров которые зарабатывают на жизнь "халтуркой")

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sell_off
2017-08-02 05:01 pm (UTC)
сначала меня тоже возмущало... но потом пришёл к выводу - пусть говорят - что бы их русофобское нутро и ненависть видна была - а никто лучше них самих всё это нам не продемонстрирует

...а вот так посмотришь на этих упырей и начинаешь понимать кто правит в Европе и что у них за "общечеловеческие ценности"

Edited at 2017-08-02 06:22 pm (UTC)
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zabivakka
2017-08-02 05:33 pm (UTC)
с этими как раз понятно: любой советский школьник в курсе, что в Польше воевали лишь 4 танкиста и собака.
А вот этот дрищ, простите, чьих будет? Сил же нет никаких.

Прибить его, чтобы не мучился, некому совсем? Соратники по партии - такое же отребье?
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ne_ljubov
2017-08-02 05:59 pm (UTC)
вот это и плохо, что у них силы есть, а у нас, получается,- никаких) даже смотреть на них

а им отвечать нужно соответствующим образом..
и такие силы должны быть на ТВ!)
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zabivakka
2017-08-02 06:15 pm (UTC)
откуда быть силам - от визга этого дрища в голове звенит до сих пор ( вообще странный формат - все орут одновременно: смысл сирену включать - в чём? почему всё то же самое теми же словами нельзя просто спокойно и внятно сказать? вроде мужики и не на рынке ((( Сытин при всей своей омерзительности, говорить и вести себя почему-то умеет: что есть, то есть
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ne_ljubov
2017-08-02 06:21 pm (UTC)
понимаю вас)

но не только сытин

есть много умных хорошо говорящих людей и по эту сторону

а насчет ора в студии- это да
это надо как-то урегулировать
вообще лишать слова тех, кто перебивает, или даже на выход указать)
пусть привыкают к вежливому общению) и телезритель наконец всех услышит)
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physfak_69
2017-08-03 01:49 pm (UTC)
откуда быть силам - от визга этого дрища в голове звенит до сих пор ( вообще странный формат - все орут одновременно: смысл сирену включать - в чём? почему всё то же самое теми же словами нельзя просто спокойно и внятно сказать? вроде мужики и не на рынке (((

Вся сия либерастическая мразь, помимо того, что они конченные дебилы, еще и психически больные шущества. Но меня угнетают ведущие, кои не отбирают жестко микрофон у уродов, в результате все превращается в гнусный базарный балаган.
Сытин при всей своей омерзительности, говорить и вести себя почему-то умеет: что есть, то есть .

У мартышки слишком писклявый мерзкий голосишко, чтобы кого нибудь переорать. Пытался - не получалось. Но встревает так же, как визгливый фантамас Ковтун.
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zanuda2
2017-08-02 05:43 pm (UTC)
А как их не выпустишь, если эти зловреи в РОссии власть захватили?
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ne_ljubov
2017-08-02 05:53 pm (UTC)
"Зачем только этих русофобов выпускают в эфир?"

еще совсем недавно тоже так думала)
*и перестала смотреть, если честно..)

но
у нас что, есть другой какой-то "эфир"?? для них, таких)
может им еще отдельное ТВ сделать?)

Петр Первый говорил: "Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была. — Указ от 4 октября 1703 года"
викицитатник

если немного перефразировать- пусть все говорят, чтоб видно было кто есть кто!)

*другое дело, не каждый это все вынесет..)))
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ne_ljubov
2017-08-03 02:17 pm (UTC)
почитала комменты

если что, я говорила о т.н."наших" русофобах, что да, на всех одно наше ТВ, и говорит там каждый, что хочет.., главное отвечать им достойно.

но корейбы-кофтуны и понаехавшие злобные разные, это отдельно
им я не прощаю ничего, и зачем их зовут - продолжаю не понимать

хамить, оскорблять, учить Россию жить - с этим домой..
и навсегда

Edited at 2017-08-03 02:26 pm (UTC)
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36rusvoronezh
2017-08-02 06:02 pm (UTC)
XЧтобы люди дно увидели. Это правильно. Но их нужно больше хейтить, я считаю.... У нас есть люди со стокгольмским синдромом - им более доходчиво объяснять надо.
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andruhanski
2017-08-02 06:13 pm (UTC)

Люди должны их видеть и понимать, что они реальные и живые, а не сказки пропаганды.

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zabivakka
2017-08-02 06:18 pm (UTC)
люди сегодня за границей бывают достаточно + у многих родня за границей, поэтому идиотов из людей делать не надо (особенно с учётом того, что в рабочий день возле телевизора - единицы, я вот непогоду пережидал, попал на фрагмент с дрищом-яблочником, всё никак в себя прийти не могу)
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andruhanski
2017-08-02 07:40 pm (UTC)

Люди бывают за границей...не смешите. Около 80% не имеют загранпаспорт и никогда не покидали территорию РФ. И наличие родни за кордоном тоже ни о чем не говорит.

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zabivakka
2017-08-02 07:54 pm (UTC)
то есть бывает каждый пятый )) а телевизор какой процент людей в рабочее время смотрит (из числа тех, кто не бывает)?
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andruhanski
2017-08-03 04:51 am (UTC)

В нерабочее время смотрят домохозяйки и пенсионеры. Самый активный элэкторат)) ну и те кто сменой или вахтой работает. Таких сейчас тоже очень много. Так что приличное количество получается. И заметьте, что "Время покажет" на первом, где как раз вся эта погань и выступает, вещает даже летом. В отпуска не ушли, как те же нтвшники. Значит рейтинг колоссальный. Смотрят. И много.

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zabivakka
2017-08-03 07:25 am (UTC)
Малахов с его мега-рейтингами - и тот не у дел: а ведь было время, когда дрались за него.
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andruhanski
2017-08-03 07:58 am (UTC)
Почему не у дел? Его вроде ВГТРК перекупил. И говорят за больший гонорар
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boldirevaolga
2017-08-02 06:42 pm (UTC)

Тоже не понимаю зачем? Пусть в своей руине сидят.

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molegero
2017-08-02 07:00 pm (UTC)
Чтобы считали всех хохлов такими же дебилами
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shedaoshai
2017-08-03 10:14 am (UTC)
Вместо Задорнова и Петросяна теперь развлекать публику будут Ковтун, Корейба и Амнуэль. Обходятся, думаю, дешевле, и верят в то, что говорят.
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redneck_yankee
2017-08-03 01:07 pm (UTC)
Как-то уж слишком комфортно русофобам в России, не находите?
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v_krykov
2017-08-03 03:33 pm (UTC)
Ну как же без шутов гороховых? Это ж шоу!
Да и бредовые мысли стоит знать. Это всем на заметку. :)
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