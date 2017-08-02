Опрос: Милиция или полиция?

Какое название российских органов внутренних дел - "полиция" или "милиция" - вам нравится больше и соответствует традициям нашей страны?
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Милийия - суть народное ополчение, по идее действцющая в интересах народа.Полиция - профессиональная(наемная) структура, действующая в интересах правящего класса.Естественно, от второго названия воротит. Но дело тут совсем не в названии, а име6но в сути. Чейчас название приведено в соответствие сожержвнию.
Милиция
С полицией ассоциации нехорошие - полицай.
Aug2017
Милийия - суть народное ополчение, по идее действцющая в интересах народа.
Полиция - профессиональная(наемная) структура, действующая в интересах правящего класса.
Естественно, от второго названия воротит. Но дело тут совсем не в названии, а име6но в сути. Чейчас название приведено в соответствие сожержвнию.
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– А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.
– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители.
- Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
– Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?
– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!
Носов. Незнайка на луне.
Edited at 2017-08-02 05:18 pm (UTC)
– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители.
- Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
– Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?
– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!
Носов. Незнайка на луне.>>>>>
Замечательный детский писатель Носов, замечательныйч его цикл "про Незнайку". Четко и доходчиво изложена для детей вся суть "его препохабия капитализма" . Многократно сдавал всякие политэкономии и "научные коммунизмы"-ни в какое сравнение с "Незнайкой" не идут по образности и точности. То то сейчас замучишься искать в сети сии мультяшки.
конечно, полиция!
Edited at 2017-08-02 09:03 pm (UTC)
господин полицейский - совсем другое
интересно, а сотрудникам самим, как больше нравится??
и задевает "чувство" манархистнутого подмахивала...)))
Edited at 2017-08-02 07:40 pm (UTC)
милиция - милы лица
Только полиция
Милиция же - от слова ополчение (militia). Это английское слово с латинскими корнями.
Re: Только полиция
Если же возрождать милицию по сути, мне более нравится слово "дружинник" :-)
Заметила, что именно у воинствующих либералов на слово "полиция" в России неадекватная реакция. А что плохо для либерала, то хорошо для нормального человека. Потому и голосую за "полиция".
Милиция
Милиция
С полицией ассоциации нехорошие - полицай.
з.ы.: и офигенная возможность для некоторых эффективных "пилануть" по новому.))