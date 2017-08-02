Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Опрос: Милиция или полиция?
Коротченко
i_korotchenko
August 2nd, 20:00
Poll #2070907
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 227

Какое название российских органов внутренних дел - "полиция" или "милиция" - вам нравится больше и соответствует традициям нашей страны?

View Answers
Милиция
180(79.3%)
Полиция
35(15.4%)
Затрудняюсь ответить
12(5.3%)
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Posts from This Journal by “опрос” Tag

53 comments :
( 53 comments Leave a comment )
kondor
2017-08-02 05:12 pm (UTC)

Милийия - суть народное ополчение, по идее действцющая в интересах народа.
Полиция - профессиональная(наемная) структура, действующая в интересах правящего класса.
Естественно, от второго названия воротит. Но дело тут совсем не в названии, а име6но в сути. Чейчас название приведено в соответствие сожержвнию.

(Reply) (Thread)
gyrates
2017-08-02 08:01 pm (UTC)
Милиция суть военная структура, оттуда же милитаризм. Полиция действует в полисе. Такова изначальная суть терминов. А наше приятие и неприятие слов берётся вовсе не из их сути, а из культурного контекста. Хороший милиционер Анискин и "моя милиция меня бережёт" супротив плохих полицаев и полицейских капстран, злостно разгоняющих мирные демонстрации.
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stetson_hat
2017-08-02 05:15 pm (UTC)
Нужен консенсус: Миллипоция.
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– А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.
– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители.
- Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
– Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?
– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Носов. Незнайка на луне.

Edited at 2017-08-02 05:18 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
physfak_69
2017-08-03 11:18 am (UTC)
А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.
– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители.
- Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
– Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?
– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку. И семена отберут. Это ясно! Богачи не допустят, чтоб кто-нибудь сажал гигантские растения. Не суждено, видно, нам избавиться от нищеты!

Носов. Незнайка на луне.>>>>>

Замечательный детский писатель Носов, замечательныйч его цикл "про Незнайку". Четко и доходчиво изложена для детей вся суть "его препохабия капитализма" . Многократно сдавал всякие политэкономии и "научные коммунизмы"-ни в какое сравнение с "Незнайкой" не идут по образности и точности. То то сейчас замучишься искать в сети сии мультяшки.
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zviad_bigbachia
2017-08-02 05:25 pm (UTC)
да уж, актуальный опрос...
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salatau
2017-08-02 05:32 pm (UTC)
Жандармерия.
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конечно, полиция!

cadu3m
2017-08-02 09:03 pm (UTC)
Дружина.

Edited at 2017-08-02 09:03 pm (UTC)
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ne_ljubov
2017-08-02 05:43 pm (UTC)
товарищ милиционер - это одно
господин полицейский - совсем другое

интересно, а сотрудникам самим, как больше нравится??
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zabivakka
2017-08-03 07:42 am (UTC)
лучше быть ментом или полицаем?
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drakonit
2017-08-02 05:51 pm (UTC)
Однозначно полиция. Милиция название безграмотное и напоминающее о большевистском режиме.
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electricbugi
2017-08-02 07:36 pm (UTC)
бгг.)))
и задевает "чувство" манархистнутого подмахивала...)))

Edited at 2017-08-02 07:40 pm (UTC)
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daminges
2017-08-02 06:09 pm (UTC)
полиция - сразу вспоминается полицаи в годы ВОВ,

милиция - милы лица
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Только полиция

dburtsev
2017-08-02 06:16 pm (UTC)
полиция - это от греческого слова полис. От этого же полиса появился термин политика.
Милиция же - от слова ополчение (militia). Это английское слово с латинскими корнями.
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Re: Только полиция

grizzly_ripper
2017-08-03 06:39 am (UTC)
лат. militie военная служба, войско, рать.
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spear2
2017-08-02 06:18 pm (UTC)
Какие традиции? Оба слова - иностранного происхождения. Слово "полиция" лучше отображает суть. "Рабочая милиция" закончилась через несколько лет после революции, и стала по сути профессиональной полицией.

Если же возрождать милицию по сути, мне более нравится слово "дружинник" :-)
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elenapet27
2017-08-02 06:24 pm (UTC)
Главное, чтобы работали нормально,хоть горшком назови. Хватит переименовывать всё подряд и тратить деньги на такую фигню.
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bufetum
2017-08-02 06:34 pm (UTC)
Именно что "полиция" и я скажу, что раньше так не считала. Но. Наслушавшись гостей всяких разных студий и граждан нетрадиционной либеральной ориентации, я склоняюсь именно к "полиция". Вот так вот да.
Заметила, что именно у воинствующих либералов на слово "полиция" в России неадекватная реакция. А что плохо для либерала, то хорошо для нормального человека. Потому и голосую за "полиция".
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drakonit
2017-08-03 07:05 am (UTC)
Прекрасно сказано!
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gosha_39
2017-08-02 06:55 pm (UTC)
Жандармерия
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freecasting
2017-08-02 07:10 pm (UTC)

Милиция


С полицией ассоциации нехорошие - полицай.

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electricbugi
2017-08-02 07:33 pm (UTC)
однозначно милиция.
з.ы.: и офигенная возможность для некоторых эффективных "пилануть" по новому.))
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svetomarket_ru
2017-08-02 07:37 pm (UTC)
Милиция как-то ближе к народу, звучит. А слово полиция отдает коллаборационизмом.
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bat_photo
2017-08-02 09:13 pm (UTC)
А какая разница? Как ни называй - лучше они работать не будут
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electricbugi
2017-08-03 09:28 am (UTC)
ну... не сказал б, что не работают.
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Сергей Викторович
2017-08-02 10:14 pm (UTC)
Полицаи служили фашистам.
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lion_lexx
2017-08-02 10:24 pm (UTC)
всё равно, лишь бы не воровали...
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kostv30
2017-08-03 03:20 am (UTC)
Суть не в названии.
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bbv2612beta
2017-08-03 03:32 am (UTC)
Полиция без вариантов. Милиция - нерегулярное народное ополчение, полиция - профессионалы, нанятые городом для защиты.
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