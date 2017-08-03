Дальний Восток: создается космическая и промышленная инфраструктура ХХI века

Развитие Дальнего Востока в настоящее время является одним из важнейших стратегических приоритетов и это подтверждается сегодняшней поездкой президента РФ Владимира Путина в Амурскую область. Именно здесь строится новый российский космодром «Восточный», который обеспечит нашей стране в обозримой исторической перспективе полный суверенитет в реализации программ пилотируемой космонавтики и выводе полезных нагрузок гражданского назначения в космос.
28 апреля 2016 года отсюда был проведен первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Блок выведения «Волга» доставил на расчетные орбиты космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-2018. В 2017 году с «Восточного» планируется запустить не менее двух ракет. Отметим, что космодром уже обеспечен загрузкой до 2025 года, планируется осуществить 27 запусков ракет-носителей разного типа, в т.ч. запуск первого пилотируемого аппарата «Федерация» в 2023 году.
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Стартовый комплекс «Восточного» универсален и может использоваться для ракет-носителей «Союз-2» как среднего, так и легкого классов. Технически - это самый современный стартовый комплекс России. Здесь все сооружения наземного исполнения и расположены в непосредственной близости от пусковой площадки. Только на «Восточном» используется стационарная система заправки и автоматизированная система управления технологическим оборудованием.
Здесь, на «Восточном», впервые в истории российской космонавтики используется мобильная башня обслуживания. Она уникальна, в ней семь ярусов, ее вес - 1600 тонн, высота - 52 метра. Башня позволяет, кроме всего прочего, проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.
На территории Амурской области также реализуется и ряд других проектов национального значения – газопровод «Сила Сибири», Бурейская ГЭС, Амурский газоперерабатывающий завод. Эти масштабные стройки дают импульс развитию области и всего Дальнего Востока, стимулируют появление собственных производств, создают рабочие места для местных жителей и привлекают в регион специалистов со всей России.
Владимир Путин осмотрел строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и дал команду на заливку фундамента под возведение комплекса.
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Амурский ГПЗ возводится в 15 километрах от города Свободный на берегу реки Зеи, он станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия. Реализация данного проекта станет мощным импульсом для социально-экономического и промышленного развития Амурской области, а также других дальневосточных регионов.
Строительство ведется с октября 2015 года, в настоящее время заканчивается подготовка площадки ГПЗ, строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тысяч человек.
Президент РФ также посетил Нижне-Бурейскую гидроэлектростанцию и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех гидроагрегатов.
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Ее строительство ведется с 2010 года. ГЭС расположена на реке Бурея, входит в состав Бурейского каскада и будет вырабатывать электроэнергию для снабжения южной части Дальнего Востока, в том числе космодрома Восточный. После ввода в эксплуатацию всех четырех гидроагрегатов мощность этой ГЭС составит 320 МВт.
Приамурье - форпост Русского мира на Востоке, территория максимально близкого соприкосновения двух великих цивилизаций – России и Китая. В рамках многовекторной международной политики России у региона - большие перспективы по осуществлению взаимовыгодного экономического сотрудничества с нашим восточным соседом.
фото: пресс-служба президента РФ
Неужели и в Китае есть угнетаемые русские? Неужто и на него замахнемся?
Где-то я уже слышал подобное. А, точно!
"Товарищ Ким Чен Ир побывал на строительстве иеталлургического комбината и лично руководил стройкой"
Один в один!
Edited at 2017-08-03 09:24 pm (UTC)
tell my friend-boy Willie Brown
А "первый запуск" Союза 2 разнес вдрбезги стартовый стол, сделанный из говнобетона.
Сперва узнай подробнодти, потом строчи победные реляции.
Вот вы идиоты, или как? Вот работают целые НИИ, разрабатывают, изучают, проектируют. Потом появляется ебанат типа тебя и один говорит: я - инженер, блять, живу в полутора километрах от кремля, моста не будет, ракеты раз в два месяца и тоже не взлетят и прочую херню.
Вот у меня вопрос: вы откуда такие беретесь, блять?!
Если ты где-то когда-то и работал инженером, то почему ты решил, что можешь подменять собой целые НИИ и КБ? Надо тебе принять аминазинчику и спать в кроватку. Всё без тебя построят и запустят как надо.
tell my friend-boy Willie Brown
http://poruchik-sr.livejournal.com/tag/
А там по тэгам пройдитесь. Весь XXI век наглядно.
И сравните, что у "нас" и что у "них". ИИИ-эх.
На что Юрий Лоза обещал разбить ему литсо! (Непонятно только как, поскольку Лоза этот из России никуда не выезжает — как бы всем без надобности.)
Вот. 😐
А вы здесь о глупостях каких-то пишете, Коротченко!
Лозу же - сечь. Розгами.
Нельзя строить страну 21 века с квалификацией управленцев, как в 19.
Россия развивается, завистники визжат) - все как положено.
Горжусь своей страной!!