Дальний Восток: создается космическая и промышленная инфраструктура ХХI века

ВМФ России готов защищать национальные интересы (+ фоторепортаж из СПб) Состоявшийся в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад стал знаковым военно-политическим событием, продемонстрировав не только растущие…

Какой вопрос вы хотели бы задать Владимиру Путину в ходе "Прямой линии"? Президент России Владимир Путин будет общаться с россиянами 15 июня в рамках "Прямой линии". На сайте этого проекта уже опубликованы первые…

Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ? Принял участие в сегодняшней программе "Место встречи" на НТВ. Вот вопросы, которые мы обсуждали: Почему Путина в Америке боятся больше, чем ИГИЛ,…

Президент РФ объявил благодарность коллективу Концерна ВКО "Алмаз - Антей" Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" за большой вклад в разработку…

Обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса…

Путин удивился, что 200 болельщиков из России отметелили несколько тысяч англичан Президент России Владимир Путин удивился тому, что российские футбольные болельщики избили английских, хотя многократное численное преимущество…

Россия вернет Прибалтику танковым блицкригом всего за 24 часа Путин не отказался от идеи возрождения СССР, хоть и не в полном варианте, уверен голландский эксперт по России Марсель Ван Херпен. По его мнению,…

Если завтра война: Путин распорядился начать внезапную проверку Вооруженных Сил РФ Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил начать очередную внезапную проверку Вооруженных Сил, в ходе которой предстоит оценить…