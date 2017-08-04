\\\ Зачем Польша затеяла войну с прошлым? \\\

Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ Этот снимок сделан перед началом эфира программы "Время покажет" на Первом канале. Они пьют, как вы понимаете, не за ВДВ. Зачем только этих…

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Цены на колбасные изделия в Польше Ученые утверждают, что копченая колбаса и сосиски особенно вредны для здоровья. Был в служебной командировке в Варшаве, зашел в небольшой…

Польская разведка следила за испытаниями новейшего российского корабельного ЗРК "Штиль-1" "Звезда" | Корабль ВМС Польши, который опасно маневрировал рядом с новейшим российским фрегатом «Адмирал Макаров» на Балтике, преследовал…

ОПРОС. Вы поддерживаете требование о депортации из России русофоба Мацейчука? В ходе сегодняшнего прямого эфира на НТВ поляк-русофоб Томаш Мацейчук назвал советских солдат Великой Отечественной войны, спасших мир от…

Рыхлят почву накануне Варшавского саммита НАТО. Польша объявила Россию угрозой миру Министр обороны Польши Антони Мачеревич вновь заявил об угрозах, которые Россия якобы представляет для Запада. По словам пана Мачеревича, то, что…

В прямом эфире Первого канала предложил выслать из России посла Латвии В студии программы «Время покажет» мы обсуждали арест польского политика Матеуша Пискорского и русофобию в Латвии. В прямом эфире Первого канала я…

Польша и Болгария проигнорировали протесты РСК "МиГ" и заключили контракт на ремонт МиГ-29 Министр обороны Болгарии Николай Ненчев и вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Семоняк подписали в Варшаве межправсоглашение, в рамках…