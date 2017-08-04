\\\ Зачем Польша затеяла войну с прошлым? \\\

Был сегодня в прямом эфире Первого канала в программе "Время покажет", оппонентами выступали Г. Амнуэль и В. Карасев (на фото, у Карасева - новый "Айфон" и лакированные ботинки, при этом носки отсутствовали). Тема выпуска — геополитика и история. Польша пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что перед Второй мировой войной СССР и нацистская Германия вступили в сговор с целью уничтожения польского народа и потребовал репарации от Германии.
Украина поддерживает польские попытки переписать историю. Еще в октябре 2016 года Верховная Рада приняла совместную с Польшей Декларацию памяти и солидарности, в которой ответственность за начало Второй мировой войны возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз.
Во время эфира Г. Амнуэль очень сильно нервничал и постоянно кричал. Кульминацией стало, когда присутствовавший в студии пожилой поляк, показав свой польский паспорт, достал портрет Сталина и сказал, что Польша должна быть благодарна Иосифу Виссарионович - видели бы вы в этот момент Амнуэля!
Ну, и несколько важных моментов собственно по теме:
- Две армии Войска Польского совместно с нашими вооруженными силами участвовали в боях с гитлеровской Германией. В Варшаве об этом забыли?
- В 1920 году польский диктатор Пилсудский первым напал на советскую Россию, захватив большие территории. И кто спрашивается агрессор?
- 50 (по другим данным 70) тысяч пленных красноармейцев умерли от голода, мучений и болезней в польских концлагерях. Где извинения от Польши?
- Благодаря СССР Польша получила после 1945 года Силезию, значительную часть Восточной Пруссии, Гданьск.
- 200 тысяч польских солдат и офицеров сражались плечом к плечу с советскими солдатами, которым сейчас в Польше будут сносить памятники.
- Смысл идущего сейчас политического переформатирования Польши и Украины - подготовка к будущей войне с Россией. К сожалению, это так.
- Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина - все это плацдарм для удара по РФ. Там промывают сознание людей и готовят военную инфраструктуру.
- Без сильной армии и флота Россию разорвут на куски и толерантно колонизируют. "Цивилизованному миру" нужны богатства Сибири и Арктики.
- Смотришь на некоторых наших "либералов" (особенно тех, кто часто бывает на ТВ), и думаешь: где их место в случае войны?
- Махровая русофобия, тем более публично выраженная, и демонстрация ненависти к своей стране - это не точка зрения и не свобода дискуссии.
Это наше идеологическое поражение, американцы могут сколько угодно оккупировать Польшу, но они смогли убедить поляков, что это благо, манна небесная.
Дык бесноватый Гамнуель всегда визжит. Он по другому не может.
А поляков и прочих иуд американцы смогли убедить только благодаря неограниченному (в текущий исторический момент) экономическому ресурсу, т.е. ничем не обеспеченному доллару. А точнее, обеспеченному, но не золотом, а военной мощью. Мы должны развивать свою экономику, армию и флот, и очень быстро переформатируем все обратно.
Доказано ещё Наполеоном.
ЗЫ Мы никому и ничего не должны.
Обычно отыскивает врагов. Внутри Польши искать врагов тяжело. Там даже еврейский вопрос получил окончательное решение где-то к 1947 году.
Поэтому польские начальные люди занялись некромантией. Как им представляется, абсолютно безопасной.
То есть не понятно, кому нужно искать врага в данной ситуации...
То есть не понятно, кому нужно искать врага в данной ситуации...
Боги, сколько я уже слышу это заклинание. Финансовые спекуляции благодаря накачки бабла от Гейропейского союза (нужно было ссимулировать успешную иконку с пику Союзу, а потом России)- это не экономика, а классический мыльный пузырь.
Видели... лицо у Гамнуэля такое было, как буд-то он чертей увидел.
причем не польский, инфа 146%))
Два старых хипстера , педровской направленности ...Особенно доставляет манерный колхозанчик лаковотуфлевый, как ранее в куртенке клеенчатой со стразами и металлическими вкраплениями. Первый,друган его безносковый, просто фальцетирующая старушенция, с неразвитой дикцией и такими же мозгами.
А , да , польша же , эта должна просто исчезнуть , что и будет проделано при следующем разделе ибо снова начала громко мечтать про "от можа до можа", да и просто потому что уродина.
Мечта либероида присосаться как какому нибудь олигарха.
Вот и амнуель, только скажи ему что открыт грант от ходора, слюна сразу до поло вытянется.
На словах-да, а дойди дело до драки- первыми всех хозяев сдадут.
Мечта либероида присосаться как какому нибудь олигарха.>>>>
Пошловато, но съёрничаю- к какому месту олигарзха присосаться?
Польша: только факты
1922 г. Польша оттяпала у Литвы Виленскую область вместе с Вильнюсом, а Сталин вернул по «пакту Молотова – Риббентропа» (!). Надо срочно отменить «пакт» – вернуть Вильнюс Польше.
Январь 1934 г. маршал Польши Пилсудский, справедливо именующий поляков идиотами, заключил с Гитлером пакт о ненападении. На пять лет раньше, чем СССР.
28 декабря 1933 г. СССР предложил заключить (Восточный) пакт о защите от агрессии со стороны Германии, в котором приняли бы участие СССР, Франция, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Бельгия. Польша заявила 27 сентября 1934 г., что она не может принять участие в этом пакте, поэтому пакт заключен не был.
11 – 12 марта 1938 г. Польша поддержала Гитлера, когда тот производил аншлюс Австрии.
Март 1938 г. Польша предъявила Литве ультиматум, и сосредоточила на литовской границе свои войска. Только позиция СССР и Франции удержала Польшу от полной оккупации Литвы.
1 октября 1938 г. Польша в содружестве с Гитлером оттяпала от Чехии Тешинскую область. Перед этим Польша запретила СССР, союзнику Франции, провести войска через свою территорию для защиты Чехословакии от Гитлера – союзника Польши.
1 сентября 1939 г. В первый же день войны из Варшавы удрал президент Польши Мосцицкий.
3 сентября 1939 г. немцы, заняв Быдгощ и Шулитце, обнаружили горы трупов немецких женщин и детей, зарезанных (буквально!) поляками. А в июне 41-го, поляки сожгли заживо полторы тысячи евреев в местечке Едвабне. Это первые акты геноцида во Второй Мировой.
3 сентября 1939 г. Обделавшийся маршал Польши Рыдз-Смиглы приказал: «…в связи со сложившейся обстановкой … следует ориентировать ось отхода наших вооруженных сил … в сторону союзной Румынии …», а так как у Германии имелся договор с Румынией, то все поляки были интернированы – попросту удрали от войны.
5 сентября 1939 г. Из Варшавы удрало правительство Польши, установить его местонахождение не мог даже посол Польши в СССР, оно было обнаружено на границе с Румынией 14 сентября и было интернировано Румынией. 5 сентября 1939 г. Польша, как государство, перестала существовать. Франция, имевшая договор с Польшей против Германии и начавшая выдвигать войска на линию соприкосновения с войсками Гитлера, была вынуждена не вступать в войну с Германией: союзник – Польша «приказал долго жить». Польша не захотела продержаться всего-то 15 дней, предав и Францию, и весь мир. Кстати, «доблестные» поляки защищали в 1939 году Брестскую крепость аж целых 3 (три!) дня.
Октябрь 1939 г. «Польское правительство в изгнании» – группа клоунов во главе с удравшим от войны генералом Сикорским, объявило войну СССР. Сикорского англичане, видимо, поймали на сотрудничестве с Гитлером и ликвидировали, организовав катастрофу самолета.
Август 1941 г. СССР создал польскую армию под командованием генерала Андерса, каковая успешно бегала от войны аж до января 1944 года, для чего и удрала из СССР в 1942 году.
Апофеоз предательства – Варшавское восстание: «правительство в изгнании» собрало в Варшаве многих реально боровшихся с фашистами поляков и предоставило немцам возможность подготовиться и ликвидировать их всех разом. Правительство СССР об этом предупреждено не было, чтобы не дай Бог, Красная Армия не помогла восставшим. Момент для восстания был выбран, видимо, по согласованию с фашистами.
Вторую Мировую развязали Германия, Венгрия и Польша, раздербанив Чехословакию, причем последняя не дала СССР и Франции вступить в войну с Гитлером. Это обернулось для Польши, по вине тупых, агрессивных и трусливых польских политиков сначала разгромом Германией, а затем «советизацией», благодаря которой Польша сильно приросла землями за счет Германии. Для ликвидации последствий «советской оккупации» следует немедленно вернуть все эти территории Германии.
Более 60000 поляков в период с 41 по 45 год содержались в советских лагерях для военнопленных.
Откуда они взялись?
В карательных батальонах СС, еврейских полицейских отрядах разве не служили граждане Польши.
Просто говорят, жарко у вас там нынче, в Москве этой. Около 40 по Цельсу, говорят.
Как можно ходить в носках, в жару такую?
В сланцах и шортах само норм.
Судя по итогам боев(раундов) гибридной войны, молодая РФ проигрывает, особенно после эйфории "крымняш". Теперь проигрывает без шансов на победу...
Edited at 2017-08-04 07:30 am (UTC)
Как же хочется дать им в рожу...
для холодных ног: в лаковые туфли - самое оно )))
Гамнуэль-не личность, а бесноватое злобное животное.
лакированные ботинки??? - да вы што!!
и носки отсутствовали??? - не иначе как гейропеец! к вам, кстати, не приставал? а то пидор, пидора видит издалека!
Как в анекдоте:
Муха кричит, мол, на поляне слона били и я пинка дала!
Так Польша рассказывает про свое участие во 2-ой мир. войне.
А нынче паны рулят самой Америкой и Европой!
сша ведут последовательную политику:
переворот=
гражданская война и война с газпромом, отсекание угольного донбасса от украины, украина ставится в энергетическую зависимость от запада --америки=
убийство экономики и промышленности=
прерывание экономических связей с РФ, освобождение украинского рынка для товаров сша и ес.
последний этап программы которую совершает сша --
=польша начинает требовать репарации у германии=
=германия и ес вычленяет постсоветское пространство ("государство второй и третей скорости роазвития") в отдельное государство и выход из ес
=сша контролирует эту русофобскую зону, отрезая каналы и энергетические потоки из России в ес
=экономика в ес падает=экономика в анклаве постсоветской русофобии падает=в сша экономика и экспорт растёт
то есть сша заинтересованны в войне в угольных регионах (на Донбассе) для энергетического коллапса постсоветского анклава русофобии (ПСАР, далее ПСАРня) и ЕС
Как правильно сказал Делягин, Россия превратилась в урну для плевков благодаря своей бесхребетной позиции после мая 2014 года. Помню как после Русской Весны хохлы и поляки тряслись от страха. Теперь же они позволяют себе с каждым днем все более и более наглые выходки и угрозы. Доколе ?