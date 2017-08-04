Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Зачем Польша затеяла войну с прошлым?
Коротченко
i_korotchenko
August 4th, 0:14


Был сегодня в прямом эфире Первого канала в программе "Время покажет", оппонентами выступали Г. Амнуэль и В. Карасев (на фото, у Карасева - новый "Айфон" и лакированные ботинки, при этом носки отсутствовали). Тема выпуска — геополитика и история. Польша пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что перед Второй мировой войной СССР и нацистская Германия вступили в сговор с целью уничтожения польского народа и потребовал репарации от Германии.

Украина поддерживает польские попытки переписать историю. Еще в октябре 2016 года Верховная Рада приняла совместную с Польшей Декларацию памяти и солидарности, в которой ответственность за начало Второй мировой войны возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз.



Во время эфира Г. Амнуэль очень сильно нервничал и постоянно кричал. Кульминацией стало, когда присутствовавший в студии пожилой поляк, показав свой польский паспорт, достал портрет Сталина и сказал, что Польша должна быть благодарна Иосифу Виссарионович - видели бы вы в этот момент Амнуэля!

Ну, и несколько важных моментов собственно по теме:

- Две армии Войска Польского совместно с нашими вооруженными силами участвовали в боях с гитлеровской Германией. В Варшаве об этом забыли?

- В 1920 году польский диктатор Пилсудский первым напал на советскую Россию, захватив большие территории. И кто спрашивается агрессор?

- 50 (по другим данным 70) тысяч пленных красноармейцев умерли от голода, мучений и болезней в польских концлагерях. Где извинения от Польши?

- Благодаря СССР Польша получила после 1945 года Силезию, значительную часть Восточной Пруссии, Гданьск.

- 200 тысяч польских солдат и офицеров сражались плечом к плечу с советскими солдатами, которым сейчас в Польше будут сносить памятники.

- Смысл идущего сейчас политического переформатирования Польши и Украины - подготовка к будущей войне с Россией. К сожалению, это так.

- Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина - все это плацдарм для удара по РФ. Там промывают сознание людей и готовят военную инфраструктуру.

- Без сильной армии и флота Россию разорвут на куски и толерантно колонизируют. "Цивилизованному миру" нужны богатства Сибири и Арктики.

- Смотришь на некоторых наших "либералов" (особенно тех, кто часто бывает на ТВ), и думаешь: где их место в случае войны?

- Махровая русофобия, тем более публично выраженная, и демонстрация ненависти к своей стране - это не точка зрения и не свобода дискуссии.

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Posts from This Journal by “Польша” Tag

42 comments :
( 42 comments Leave a comment )
  • 1
st_viadimir
2017-08-03 09:23 pm (UTC)
\\\ Зачем Польша затеяла войну с прошлым? \\\

Это наше идеологическое поражение, американцы могут сколько угодно оккупировать Польшу, но они смогли убедить поляков, что это благо, манна небесная.
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bufetum
2017-08-03 09:41 pm (UTC)
Амнуэль сегодня просто визжал)
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physfak_69
2017-08-04 12:55 pm (UTC)
Амнуэль сегодня просто визжал)>>>>
Дык бесноватый Гамнуель всегда визжит. Он по другому не может.
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piterdiver
2017-08-03 10:38 pm (UTC)

А поляков и прочих иуд американцы смогли убедить только благодаря неограниченному (в текущий исторический момент) экономическому ресурсу, т.е. ничем не обеспеченному доллару. А точнее, обеспеченному, но не золотом, а военной мощью. Мы должны развивать свою экономику, армию и флот, и очень быстро переформатируем все обратно.

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apollo_musaget
2017-08-03 11:09 pm (UTC)
Полякам абсолютно не обязательно давать деньги. Можно их просто показать.
Доказано ещё Наполеоном.

ЗЫ Мы никому и ничего не должны.
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apollo_musaget
2017-08-03 11:07 pm (UTC)
Когда жизнь становиться скуднее, всякий правитель обманывает свой народ как может.

Обычно отыскивает врагов. Внутри Польши искать врагов тяжело. Там даже еврейский вопрос получил окончательное решение где-то к 1947 году.


Поэтому польские начальные люди занялись некромантией. Как им представляется, абсолютно безопасной.
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spapipa
2017-08-03 11:43 pm (UTC)
Только вот какое дело, жизнь становится скуднее именно в россии, в польше как раз экономика на подьеме.
То есть не понятно, кому нужно искать врага в данной ситуации...
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apollo_musaget
2017-08-03 11:57 pm (UTC)
Всё плохое происходит только в России. Так написано в прописях.
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spapipa
2017-08-04 12:09 am (UTC)
Ну вам виднее, я так не думаю
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apollo_musaget
2017-08-04 12:42 am (UTC)
Этого в прописях нет. Не надо городить отсебятину.
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spapipa
2017-08-04 02:29 am (UTC)
Вам виднее, что в ваших прописях, а то что население в польше богатеет, а в россии беднеет это экономические данные
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physfak_69
2017-08-04 01:01 pm (UTC)
Только вот какое дело, жизнь становится скуднее именно в россии, в польше как раз экономика на подьеме.
То есть не понятно, кому нужно искать врага в данной ситуации...
Боги, сколько я уже слышу это заклинание. Финансовые спекуляции благодаря накачки бабла от Гейропейского союза (нужно было ссимулировать успешную иконку с пику Союзу, а потом России)- это не экономика, а классический мыльный пузырь.
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spapipa
2017-08-04 01:03 pm (UTC)
Ну вот когда он лопнет, тогда и будете говорить об обнищании поляков :)
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sell_off
2017-08-03 11:44 pm (UTC)
"...присутствовавший в студии пожилой поляк, показав свой польский паспорт, достал портрет Сталина и сказал, что Польша должна быть благодарна Иосифу Виссарионович - видели бы вы в этот момент Амнуэля!"

Видели... лицо у Гамнуэля такое было, как буд-то он чертей увидел.
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apollo_musaget
2017-08-04 12:02 am (UTC)
Двум народам стало тесно над Вислой уже на самом рубеже 19 и 20 веков. Сразу вдруг. Оба два народа увидели чертей и стали их гонять. Очевидно, не там гоняли и гоняют до сих пор.
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push_gun
2017-08-04 07:56 am (UTC)
пожилой поляк, наверное, еще и каждое 9-е мая в орденах позирует, как ветеран
причем не польский, инфа 146%))
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UST UST
2017-08-05 05:21 am (UTC)
Ну вот написали вы это, никаких данных не имея, ничего не зная об этом пожилом человеке... Не стыдно? 146%...
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garnet_777
2017-08-04 03:04 am (UTC)
/ Г. Амнуэль и В. Карасев (на фото, у Карасева - новый "Айфон" и лакированные ботинки, при этом носки отсутствовали)/
Два старых хипстера , педровской направленности ...Особенно доставляет манерный колхозанчик лаковотуфлевый, как ранее в куртенке клеенчатой со стразами и металлическими вкраплениями. Первый,друган его безносковый, просто фальцетирующая старушенция, с неразвитой дикцией и такими же мозгами.
А , да , польша же , эта должна просто исчезнуть , что и будет проделано при следующем разделе ибо снова начала громко мечтать про "от можа до можа", да и просто потому что уродина.
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infin56
2017-08-04 03:40 am (UTC)
В случае войны, их место у подъезда, лежать холодными трупиками.Как был в трусах или пижаме, вытаскивается на улицу и расстреливается.
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nemurchik
2017-08-04 07:32 am (UTC)
Неужели вы оставите недоеденный хамон и пойдете умирать за непонятные идеалы олигархии?
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infin56
2017-08-04 07:41 am (UTC)
Так ведь либероиды, абсолютно все за олигархию. Кого ни возьми, все либероиды встанут горой за ходорковского или другого олигархофрена)))
Мечта либероида присосаться как какому нибудь олигарха.
Вот и амнуель, только скажи ему что открыт грант от ходора, слюна сразу до поло вытянется.
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nemurchik
2017-08-04 07:44 am (UTC)
Присосаться - мечта не только либероида, но цель практически всех партий и обывателя, вплоть до коммунистов... Других мечт нет... Поэтому вас и спросил о ставках на жизнь...
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physfak_69
2017-08-04 01:06 pm (UTC)
Так ведь либероиды, абсолютно все за олигархию. Кого ни возьми, все либероиды встанут горой за ходорковского или другого олигархофрена)))
На словах-да, а дойди дело до драки- первыми всех хозяев сдадут.

Мечта либероида присосаться как какому нибудь олигарха.>>>>
Пошловато, но съёрничаю- к какому месту олигарзха присосаться?

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Польша: только факты

andrynk54
2017-08-04 03:41 am (UTC)
Апрель 1920 г. Польша захватила украинские и белорусские земли. В ответ – бесславный поход на Польшу под водительством Тухачевского. В польских концлагерях замучено более 50 000 красноармейцев, поляки по сию пору это отрицают: «Они сами умерли».
1922 г. Польша оттяпала у Литвы Виленскую область вместе с Вильнюсом, а Сталин вернул по «пакту Молотова – Риббентропа» (!). Надо срочно отменить «пакт» – вернуть Вильнюс Польше.
Январь 1934 г. маршал Польши Пилсудский, справедливо именующий поляков идиотами, заключил с Гитлером пакт о ненападении. На пять лет раньше, чем СССР.
28 декабря 1933 г. СССР предложил заключить (Восточный) пакт о защите от агрессии со стороны Германии, в котором приняли бы участие СССР, Франция, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Бельгия. Польша заявила 27 сентября 1934 г., что она не может принять участие в этом пакте, поэтому пакт заключен не был.
11 – 12 марта 1938 г. Польша поддержала Гитлера, когда тот производил аншлюс Австрии.
Март 1938 г. Польша предъявила Литве ультиматум, и сосредоточила на литовской границе свои войска. Только позиция СССР и Франции удержала Польшу от полной оккупации Литвы.
1 октября 1938 г. Польша в содружестве с Гитлером оттяпала от Чехии Тешинскую область. Перед этим Польша запретила СССР, союзнику Франции, провести войска через свою территорию для защиты Чехословакии от Гитлера – союзника Польши.
1 сентября 1939 г. В первый же день войны из Варшавы удрал президент Польши Мосцицкий.
3 сентября 1939 г. немцы, заняв Быдгощ и Шулитце, обнаружили горы трупов немецких женщин и детей, зарезанных (буквально!) поляками. А в июне 41-го, поляки сожгли заживо полторы тысячи евреев в местечке Едвабне. Это первые акты геноцида во Второй Мировой.
3 сентября 1939 г. Обделавшийся маршал Польши Рыдз-Смиглы приказал: «…в связи со сложившейся обстановкой … следует ориентировать ось отхода наших вооруженных сил … в сторону союзной Румынии …», а так как у Германии имелся договор с Румынией, то все поляки были интернированы – попросту удрали от войны.
5 сентября 1939 г. Из Варшавы удрало правительство Польши, установить его местонахождение не мог даже посол Польши в СССР, оно было обнаружено на границе с Румынией 14 сентября и было интернировано Румынией. 5 сентября 1939 г. Польша, как государство, перестала существовать. Франция, имевшая договор с Польшей против Германии и начавшая выдвигать войска на линию соприкосновения с войсками Гитлера, была вынуждена не вступать в войну с Германией: союзник – Польша «приказал долго жить». Польша не захотела продержаться всего-то 15 дней, предав и Францию, и весь мир. Кстати, «доблестные» поляки защищали в 1939 году Брестскую крепость аж целых 3 (три!) дня.
Октябрь 1939 г. «Польское правительство в изгнании» – группа клоунов во главе с удравшим от войны генералом Сикорским, объявило войну СССР. Сикорского англичане, видимо, поймали на сотрудничестве с Гитлером и ликвидировали, организовав катастрофу самолета.
Август 1941 г. СССР создал польскую армию под командованием генерала Андерса, каковая успешно бегала от войны аж до января 1944 года, для чего и удрала из СССР в 1942 году.
Апофеоз предательства – Варшавское восстание: «правительство в изгнании» собрало в Варшаве многих реально боровшихся с фашистами поляков и предоставило немцам возможность подготовиться и ликвидировать их всех разом. Правительство СССР об этом предупреждено не было, чтобы не дай Бог, Красная Армия не помогла восставшим. Момент для восстания был выбран, видимо, по согласованию с фашистами.
Вторую Мировую развязали Германия, Венгрия и Польша, раздербанив Чехословакию, причем последняя не дала СССР и Франции вступить в войну с Гитлером. Это обернулось для Польши, по вине тупых, агрессивных и трусливых польских политиков сначала разгромом Германией, а затем «советизацией», благодаря которой Польша сильно приросла землями за счет Германии. Для ликвидации последствий «советской оккупации» следует немедленно вернуть все эти территории Германии.
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vasiliy_veselov
2017-08-04 04:03 am (UTC)

Более 60000 поляков в период с 41 по 45 год содержались в советских лагерях для военнопленных.
Откуда они взялись?
В карательных батальонах СС, еврейских полицейских отрядах разве не служили граждане Польши.

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nolcken
2017-08-04 04:43 am (UTC)
Америкашки дали отмашку стереть из истории нашу победу. Готовят пушечное мясо, не обремененное общими историческими и культурными связями с нами - это очевидно
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36rusvoronezh
2017-08-04 05:23 am (UTC)
В случае начала боев (ни дай Бог), если какой-нибудь манкурт не успеет слинять на запад его просто поставят к стенке. Либо закроют в самом далеком лагере. И это будет правильно - оправданной мерой.
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-04 06:08 am (UTC)
слушайте, кончайте этот цирк. что хохлы, что ляхи они провоцируют нас. всех надо скопом посылать на**й, а не приглашать на передачи и что-то там обсуждать. к чему эти все истерики.
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Aurora Nox
2017-08-04 06:43 am (UTC)
Игорь Юрьевич, а вы были в носках?
Просто говорят, жарко у вас там нынче, в Москве этой. Около 40 по Цельсу, говорят.
Как можно ходить в носках, в жару такую?
В сланцах и шортах само норм.
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nemurchik
2017-08-04 07:25 am (UTC)
Года 4-5 тому в венгерском Будапеште часто слышал сожаления, мол если бы не вмешательство СССР, то Венгрия давно была бы в ЕС. Это настроение масс и итог ВОВ на сегодня. Война в ВОВ была выиграна одними, но позже проиграна другими у Берлинской стены. Гибридная война. Она идет раундами. каждый раунд приносит соответствующий пересмотр итогов...

Судя по итогам боев(раундов) гибридной войны, молодая РФ проигрывает, особенно после эйфории "крымняш". Теперь проигрывает без шансов на победу...

Edited at 2017-08-04 07:30 am (UTC)
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al_lex_ey
2017-08-04 07:49 am (UTC)
Амнуэль - нарциссический психопат. Это, конечно, хорошо для антирекламы либералов с их идеями, но слушать постоянные его истерики по ТВ нет никакого желания. Потому все передачи с его участием просто пропускаю.
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boldirevaolga
2017-08-04 08:20 am (UTC)

Как же хочется дать им в рожу...

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fi_alkka
2017-08-04 09:03 am (UTC)
не ну к новому айфону и кружевным национальным стрингам как не приобуть кружевные подследники для холодных ног: в лаковые туфли - самое оно )))
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dubnana
2017-08-04 10:22 am (UTC)
Амнуэль - истеричная личность, жгуче ненавидящая Россию. И внешность, и ужимки, и голос, и мысли - всё об этом кричит!
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physfak_69
2017-08-04 05:44 pm (UTC)
Амнуэль - истеричная личность, жгуче ненавидящая Россию. И внешность, и ужимки, и голос, и мысли - всё об этом кричит!>>>>>
Гамнуэль-не личность, а бесноватое злобное животное.
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alexreinard
2017-08-04 10:31 am (UTC)
(на фото, у Карасева - новый "Айфон" и лакированные ботинки, при этом носки отсутствовали)."

лакированные ботинки??? - да вы што!!
и носки отсутствовали??? - не иначе как гейропеец! к вам, кстати, не приставал? а то пидор, пидора видит издалека!
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v_krykov
2017-08-04 10:46 am (UTC)
Польша самоутверждается. Она влилась в большие союзы и теперь всячески желает показать свое величие.
Как в анекдоте:
Муха кричит, мол, на поляне слона били и я пинка дала!
Так Польша рассказывает про свое участие во 2-ой мир. войне.
А нынче паны рулят самой Америкой и Европой!

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snegir_ss
2017-08-04 10:57 am (UTC)
обратите внимание,
сша ведут последовательную политику:
переворот=
гражданская война и война с газпромом, отсекание угольного донбасса от украины, украина ставится в энергетическую зависимость от запада --америки=
убийство экономики и промышленности=
прерывание экономических связей с РФ, освобождение украинского рынка для товаров сша и ес.
последний этап программы которую совершает сша --
=польша начинает требовать репарации у германии=
=германия и ес вычленяет постсоветское пространство ("государство второй и третей скорости роазвития") в отдельное государство и выход из ес
=сша контролирует эту русофобскую зону, отрезая каналы и энергетические потоки из России в ес
=экономика в ес падает=экономика в анклаве постсоветской русофобии падает=в сша экономика и экспорт растёт

то есть сша заинтересованны в войне в угольных регионах (на Донбассе) для энергетического коллапса постсоветского анклава русофобии (ПСАР, далее ПСАРня) и ЕС


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redneck_yankee
2017-08-04 03:12 pm (UTC)
Карасевы и Амнуэли прибарахлились на оскорблениях у угрозах в адрес русского народа и России вместо того чтобы сидеть в тюрьме.
Как правильно сказал Делягин, Россия превратилась в урну для плевков благодаря своей бесхребетной позиции после мая 2014 года. Помню как после Русской Весны хохлы и поляки тряслись от страха. Теперь же они позволяют себе с каждым днем все более и более наглые выходки и угрозы. Доколе ?
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hamstblitz
2017-08-05 01:54 am (UTC)
Игорь, привет! Как Вы выдерживаете эфир с такими "оппонентами"? Вот, меня всё время терзает мысль, что всех этих "известных режиссёров и актёров", очень "образованных политологов и руководителей центров непонятно чего в лакированных ботинках на голу ногу", ну, и ещё разных клоунов специально перемещают с эфира на эфир для того, чтобы показать определённый анамнез:)...Сейчас, вот, Сытин ещё наблюдается...Не знаю, читали-ли Вы что-нибудь из нацистских(понятие "русофобия" для этого "писателя"-слишком мягкое)опусов этого "деятеля"(пишет на украинских сайтах в основном)...Как Вы выдерживаете всё это? Вы им-факты, а они в ответ - чушь несуразную...Причём, некоторые ещё визжат и как-то странно дёргаются:)...Спасибо!
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UST UST
2017-08-05 05:31 am (UTC)
Меня это тоже поражает. Терпение у людей какое-то. .. даже не железное, железобетонное! Интересно, может быть, они подписку дают не бить морду? Трудно это. Михеев, помнится, не стерпел...
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