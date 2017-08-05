Полет Порошенко на МиГ-29 (видео). Оставляйте комментарии!

Украинское ТВ распространило короткий видеоролик о полете президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29, приуроченный к отмечаемому сегодня в Незалежной Дню воздушных сил. Обращает на себя внимание, что в видеоролике отсутствуют кадры посадки Петра Порошенко в кабину МиГ-29 и то, как он оттуда вылазил (видимо, это было неэстетично). Наблюдатели сразу же заявили, что Порошенко очень хочет быть похожим на Путина.
Разница лишь в том, что российский президент в хорошей спортивной форме, а украинский - тучный и имеет проблемы со здоровьем. Но что не сделаешь для поднятия рейтинга - вот и полетел, пусть даже как в том анекдоте: хоть чучелом, хоть тушкой!
Ну и как вам, впечатлило? Оставляйте комментарии!
Был случай. Зам по тыл одной из мсбр как-то на показательных полетах на Миг-29 решил полетать. Сел в кабину, взлетели. Летчик был зол на зам по тыла, типа из летных пайков шоколад тырил, короче не додавал летный паек в офицерской столовой. Решил его проучить: ну там бочку крутануть, петлю Нестерова показать. Итог, посадка самолета для зампотыла оказалась удачной. Да только что-то вязкое и жидкое на спине ощущалось. Хвать рукой, а там говно. Вот так вот. Так что у Порошенко надо бы спросить, не ощущал ли он липкое за спиной. Желаю ему ни пуха, ни пера. Сука.
Теперь
Re: Теперь
или сгорит или захлебнёться
Позорише!
Клоуны!
Плагиаторы!
Завистники!
За амфорой к стерхам! ГГГГГ
распрощавшаяся с Российским и Со
ветским прошлым, проголосившая о
том несчётно раз, ... и севшая в каби
ну МиГа времён СССР... → на гиляку
Падлу,-это Зрада,-я таки думаю, шО
истинные патриоты украÏны с этой
пОрошмандовкой разберутся...пуЩай
хотя бы анонимку напишут в сбу, тьХу
*
Эх, прокачу!
Главная ассоциация - свинья на дирижабле.
полёт порошенко на МиГе
распрощавшаяся с Российским и Со
ветским прошлым, проголосившая о
том несчётно раз, ... и севшая в каби
ну МиГа времён СССР... → на гиляку
Падлу,-это Зрада,-я таки думаю, шО
истинные патриоты украÏны с этой
пОрошмандовкой разберутся...пуЩай
хотя бы анонимку напишут в сбу, тьХу
*
-Йа?!! Йа АРОЛ!
-А почему такой жирный?
-Болею часто!!!
Путин вас иуд троллил
Упоротый бред зомбака в комменте
Нечисть и упырь-нежить на аватаре
Сам то понял что проскакал,утырок? От русофобии мозг свело,мычишь невнятное!
Путин вас утырков майДАУНОВ а главное внутренних врагов либерастов троллил амфорами и стерхами,подлодками,кораблями самолётами и калинами
Пока вы язвительностью захлёбывались-Путин РОССИЮ ВОССТАНОВИЛ,её АРМИЮ И ФЛОТ,ЭКОНОМИКУ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
А парашенка алкашь чем занят ? Клоунадой,что бы воровство и продажу украдины майДАУНЫ не замечали?!!
Edited at 2017-08-05 07:33 pm (UTC)