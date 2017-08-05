Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Полет Порошенко на МиГ-29 (видео). Оставляйте комментарии!
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Коротченко
i_korotchenko
August 5th, 19:00


Украинское ТВ распространило короткий видеоролик о полете президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29, приуроченный к отмечаемому сегодня в Незалежной Дню воздушных сил. Обращает на себя внимание, что в видеоролике отсутствуют кадры посадки Петра Порошенко в кабину МиГ-29 и то, как он оттуда вылазил (видимо, это было неэстетично). Наблюдатели сразу же заявили, что Порошенко очень хочет быть похожим на Путина.

Разница лишь в том, что российский президент в хорошей спортивной форме, а украинский - тучный и имеет проблемы со здоровьем. Но что не сделаешь для поднятия рейтинга - вот и полетел, пусть даже как в том анекдоте: хоть чучелом, хоть тушкой!

Ну и как вам, впечатлило? Оставляйте комментарии!

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Posts from This Journal by “Петр Порошенко” Tag

127 comments :
( 127 comments Leave a comment )

Victor Baharev
2017-08-05 04:21 pm (UTC)
Одно слово - ПАССАЖИР...затащили его на МиГ-29, как санный матрас.
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i_korotchenko
2017-08-05 04:26 pm (UTC)
Следующий полет Порошенко выполнит со стерхами
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vasiliy_veselov
2017-08-05 04:30 pm (UTC)

Был случай. Зам по тыл одной из мсбр как-то на показательных полетах на Миг-29 решил полетать. Сел в кабину, взлетели. Летчик был зол на зам по тыла, типа из летных пайков шоколад тырил, короче не додавал летный паек в офицерской столовой. Решил его проучить: ну там бочку крутануть, петлю Нестерова показать. Итог,  посадка самолета для зампотыла оказалась удачной. Да только что-то вязкое и жидкое на спине ощущалось. Хвать рукой, а там говно. Вот так вот. Так что у Порошенко надо бы спросить, не ощущал ли он липкое за спиной. Желаю ему ни пуха, ни пера. Сука.

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drugoi112
2017-08-05 04:34 pm (UTC)
А вдруг и у Путина что-то липкое за спиной появилось после полета? Почему вы не спросили?
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Сергей Халин
2017-08-05 04:31 pm (UTC)
Русские танки вторгшиеся на Украину показать так и не удалось, возможно сойдет русский самолет в её воздушном пространстве?
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drugoi112
2017-08-05 04:36 pm (UTC)
МИГ-29 - русский самолет? У самолетов есть национальность?
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f5e5f0f2e5e1e5
2017-08-05 04:32 pm (UTC)
надо же еще не все миги порезали ,как наследие тоталитарного мордора
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drugoi112
2017-08-05 04:35 pm (UTC)
А украинцы резали МИГи? Дайте ссылку на ваш источник.
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garnet_777
2017-08-05 04:37 pm (UTC)
А чего тут комментировать , уродливая свинорылая вальцманская туша в несколько центнеров, в очередной раз обосралась на почве плагиата.
(Reply) (Thread)
drugoi112
2017-08-05 06:10 pm (UTC)
А почему вы пренебрежительно называете его Вальцманом? Вы не любите евреев?
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Теперь

pcmag
2017-08-05 04:42 pm (UTC)
пусть за щукой в Днепр ныпяет. Надо все подвиги повторить.
(Reply) (Thread)

Re: Теперь

drugoi112
2017-08-05 05:58 pm (UTC)
И амфору, заранее очищенную от ила, пусть достает.
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dfedbees
2017-08-05 06:45 pm (UTC)
До стерхов не доживёт однако
или сгорит или захлебнёться
(Reply) (Parent) (Thread)
sotrudnic
2017-08-05 04:46 pm (UTC)
Так вот ты какая, летающая свинья...
(Reply) (Thread)
poruch_rzhevsky
2017-08-05 05:01 pm (UTC)
Жить захочешь, ещё не так раскорячишься! (с)
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-08-05 07:13 pm (UTC)
И всё? Два рас ручкой помахал один рас улыбнулся? Один круг над аэродромом? Лётчик даже взлетать резко боялся,вдруг свинью стошнит с бодунища ГГГГ
Позорише!
Клоуны!
Плагиаторы!
Завистники!
За амфорой к стерхам! ГГГГГ
(Reply) (Parent) (Thread)
infin56
2017-08-05 05:23 pm (UTC)
На русском самолёте...ну как так можно?
(Reply) (Thread)
drugoi112
2017-08-05 10:37 pm (UTC)
Почему русском? У самолетов есть национальность?
(Reply) (Parent) (Thread)
RDHcke2GRnd3noM
2017-08-05 05:34 pm (UTC)
Я таки думаю, шТо эта Гнида, навеки
распрощавшаяся с Российским и Со
ветским прошлым, проголосившая о
том несчётно раз, ... и севшая в каби
ну МиГа времён СССР... → на гиляку
Падлу,-это Зрада,-я таки думаю, шО
истинные патриоты украÏны с этой
пОрошмандовкой разберутся...пуЩай
хотя бы анонимку напишут в сбу, тьХу
*
(Reply) (Thread)
kremlin_curant
2017-08-05 05:49 pm (UTC)
Может он на Буша хочет быть похожим. Тот 1-й на истребителе полетел. И сел на авианосец, где произнёс известный бушизм - миссия окончена.
(Reply) (Thread)

Эх, прокачу!

pst 021
2017-08-05 05:51 pm (UTC)
Право, в комментариях аншлаг!
Главная ассоциация - свинья на дирижабле.
(Reply) (Thread)
ggtops
2017-08-05 05:53 pm (UTC)
А что не показали,как бухую тушку потом из кабины вынимали?
(Reply) (Thread) (Expand)
drugoi112
2017-08-05 05:59 pm (UTC)
А он был бухой?
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askryshkin
2017-08-05 05:55 pm (UTC)
Пассажирское кресло пришлась на 4 размера развальцовывать, в соответствии с тушей
(Reply) (Thread)
v_dokumentiki
2017-08-05 06:02 pm (UTC)
Посмотрим, как он щук ловить будет. Вместе с Шойгу, разумеется.
(Reply) (Thread)

полёт порошенко на МиГе

RDHcke2GRnd3noM
2017-08-05 06:05 pm (UTC)
Я таки думаю, шТо эта Гнида, навеки
распрощавшаяся с Российским и Со
ветским прошлым, проголосившая о
том несчётно раз, ... и севшая в каби
ну МиГа времён СССР... → на гиляку
Падлу,-это Зрада,-я таки думаю, шО
истинные патриоты украÏны с этой
пОрошмандовкой разберутся...пуЩай
хотя бы анонимку напишут в сбу, тьХу
*
(Reply) (Thread)
guriny
2017-08-05 06:11 pm (UTC)
Я вже сокил?
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-08-05 07:26 pm (UTC)
-ты кто?
-Йа?!! Йа АРОЛ!
-А почему такой жирный?
-Болею часто!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
umgezogen
2017-08-05 06:13 pm (UTC)
Миг выдержит, он металлический. Хуже, если Пеця на лошадь влезет, жалко животину.
(Reply) (Thread)
superpupper
2017-08-05 06:19 pm (UTC)
Петю покатали!
(Reply) (Thread)
dfedbees
2017-08-05 07:26 pm (UTC)
Потаскали пецу
(Reply) (Parent) (Thread)
kadet734
2017-08-05 06:20 pm (UTC)
Вечно второй...
(Reply) (Thread)
atrizno_2
2017-08-05 06:21 pm (UTC)
только журавлей не хватило
(Reply) (Thread)
macroud
2017-08-05 06:21 pm (UTC)
- Что? Керосин? Надо было взять вторую канистру? Но тогда бы парашют не влез! Что? Это не парашют? Просто подушка? Паду-у-ушка?!
(Reply) (Thread)
gadenisch
2017-08-05 06:39 pm (UTC)
До Путина далеко. Путина сам Буре поддается. Перед ним раступаются,чтт не упал. Каждый день хохмы показыват по руств.
(Reply) (Thread)

Путин вас иуд троллил

dfedbees
2017-08-05 07:29 pm (UTC)
Маркер майДАУНА
Упоротый бред зомбака в комменте
Нечисть и упырь-нежить на аватаре

Сам то понял что проскакал,утырок? От русофобии мозг свело,мычишь невнятное!
Путин вас утырков майДАУНОВ а главное внутренних врагов либерастов троллил амфорами и стерхами,подлодками,кораблями самолётами и калинами
Пока вы язвительностью захлёбывались-Путин РОССИЮ ВОССТАНОВИЛ,её АРМИЮ И ФЛОТ,ЭКОНОМИКУ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А парашенка алкашь чем занят ? Клоунадой,что бы воровство и продажу украдины майДАУНЫ не замечали?!!

Edited at 2017-08-05 07:33 pm (UTC)
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