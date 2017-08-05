Полет Порошенко на МиГ-29 (видео). Оставляйте комментарии!

"Телевизионная сборная" Украины: Бом, Амнуэль, Окара Принял участие в прямом эфире программы "Первая студия" на Первом канале. В "телевизионную сборную" Украины вошли Бом, Амнуэль, Окара. Обсуждали…

Закон о реинтеграции Донбасса узаконит геноцид мирного населения ДНР и ЛНР Украина.Ру | Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что новый закон о реинтеграции Донбасса - это легитимизация…

Порошенко: "Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы, дайте денег Украине!" Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое решение о запрете российских социальных сетей "гибридной войной". Статью главы украинского…

Пуск из советской РСЗО "Смерч" Порошенко выдал за триумф украинской "оборонки" Сегодня на полигоне в Одесской области в присутствии президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра обороны Степана…

Вопрос к украинским блогерам: что теперь будет с "Гетманом Сагайдачным"? На металлолом? Вопрос к украинским блогерам: что будет с "Гетманом Сагайдачным"? Как ракетный крейсер "Украина" - тоже пойдет на металлолом? Это же ведь полный…

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" сломался после ремонта на заводе Порошенко Как выяснила военная прокуратура Украины, силовая установка флагмана Военно-морских сил Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" вышла из строя, хотя…

Порошенко - политический наследник Бандеры "Аргументы недели" | В День Победы военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко поделился с…