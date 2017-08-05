Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

Previous Entry Share Next Entry
Здоровье народа - одна из важнейших составляющих национальной безопасности
81 position in rating
Коротченко
i_korotchenko
August 5th, 23:35


Пока «измученного нарзаном» Петра Порошенко переправляли в Винницу на старом советском двухместном учебно-боевом МиГ-29 (приземлившись и придя в себя, тот сообщил, что в 2017-м бюджет украинских ВВС на модернизацию составит аж 38 миллионов долларов - на эти деньги не купишь даже один новый истребитель), российский президент занимался в Кирове вопросами здравоохранения под комплиментарные заголовки европейских газет, сообщивших что Владимир Путин «находится в отличной физической форме», он «бодр и полон сил» (фотографии с короткого отпуска Путина в Южной Сибири, видимо, произвели сильное впечатление на Европу).

Здоровье населения - одна из важнейших составляющих национальной безопасности, непосредственно влияющее на наше будущее. И руководство РФ это прекрасно понимает, находя возможность даже в сложных финансово-экономических условиях и фактически предвоенной ситуации на западных границах страны вкладывать значительные деньги в медицину. Главное - чтобы была отдача. И она есть.

Посмотрим на ситуацию на конкретном примере, в Кирове. Здесь Владимир Путин посетил поликлинику №1, которая является структурным подразделением Кировского клинико-диагностического центра. Она участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника» с апреля 2017 года, направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.

Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза - до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза - до девяти минут. «Мы обслуживаем 192 тысячи взрослого населения города, это половина населения Кирова» - отметила главный врач.

Хирург Андрей Косолапов рассказал главе государства о комплексной медицинской информационной системе (КМИС). К системе КМИС подключены все медицинские работники. На электронном рабочем месте врача и медсестры установлена КМИС с высокой степенью защиты, в ней дублируется амбулаторная карта пациента в электронном виде. Эффективная организация процессов, маршрутизация, электронная очередь позволяют сэкономить время пациентов.

В поликлинике ведут прием врачи-специалисты: невролог, хирург, онколог, отоларинголог, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист, кардиолог, пульмонолог, ревматолог, гастроэнтеролог. Функционируют прививочный, процедурный кабинеты, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковых исследований, рентгенологическое отделение, доврачебный кабинет, кабинет неотложной помощи, кабинет медицинской профилактики.

Выполняются диагностические исследования: ЭКГ, спирография, вызванные зрительные потенциалы, УЗИ органов брюшной полости, органов репродуктивной системы мужчины и женщины, сердца, сосудов, щитовидной железы, суставов, флюорография, маммография, рентгенография.

За этими медицинскими терминами - потенциал, работающий на здоровье людей, наших сограждан.

О зарплате в кировской поликлинике: врачи, имеющие высшее образование – 40,9 тыс. рублей, средний медицинский персонал – 23,5 тыс. рублей, младший медицинский персонал – 16,2 тыс. рублей.

фото: пресс-служба президента РФ

Tags: ,

Posts from This Journal by “Владимир Путин” Tag

9 comments :
( 9 comments Leave a comment )
  • 1
gavr_am
2017-08-05 08:54 pm (UTC)
За последние 15 лет число больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений в России уменьшилось в 2 раза, причем, поликлиник — более чем на 6000. Количество участковых больниц уменьшилось на 91% — из 4309 осталось всего 400. За семь лет в России было закрыто 8000 ФАПов, сокращено 77% фельдшеров. 6% поликлиник не имеют водопровода, 31% горячего водоснабжение, 10% — центрального отопления, 9% — канализации и в 6% — телефонной связи.
(Reply) (Thread)
anikonov
2017-08-05 08:58 pm (UTC)
"Здоровье народа - одна из важнейших составляющих национальной безопасности "
-- это поэтому больницы и позакрывали по всей стране?
-- дорогу жизнь осилит сильнейший?

надо как спартанцы
-- младенцев над пропастью трясти
(Reply) (Thread)
fi_alkka
2017-08-05 10:04 pm (UTC)
Без законодательства, предписывающего гражданам поддерживать деньгами государственную медицину и пользоваться её услугами, она бы обанкротилась и прекратила бы своё существование естественным путём по очевидным причинам. Может, и к лучшему, ибо то, во что это сегодня превращено - за гранью добра и зла.
В этой связи нельзя ли [в очередной раз] поинтересоваться у г-на Путина, по какой причине он, переехав на пмж в Москву, зубы предпочитает лечить у "своей" питерской советского розлива докторши (с коей скорефанился ещё в бытность таксистом), которую в поликлинике на Невском снимают с приёма вместе с медсестрой и спецбортом доставляют в Кремль по первому требованию ))
при этом мы - простые смертные обязаны прикупать хорошие и разные полисы (в ассортименте), да только очередь - общая, мимо которой как водили, так и ведут "своих" (им сможет стать любой, за "умеренную" плату) + сами "медработники" (иди проверь) толпами, медикаменты в аптеках на 85 % - палево (иначе бы не было столько аптек в каждом подъезде), врачи точно также болеют и вымирают: ни себя, ни своих близких они вылечить не в состоянии... что ж говорить о народе ((( поэтому пора с этим завязывать и для массового оздоровления населения при входе в поликлиники и аптеки "Пятёрочку" и "Ашан" (для бохатых, бо тоже люди) бесплатно раздавать листочки с молитвами от кашля, соплей и прочего: на всё воля Божья. Тем и живы.
(Reply) (Thread)
science_power
2017-08-06 12:42 am (UTC)
А что уважаемый президент думает о кремлевской поликлинике и особых медицинских привилегий власть имущих, сохранившейся со времен партийной номенклатуры СССР?
(Reply) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-08-06 01:15 am (UTC)
И чо? Вы предпочитаете олигархов, которые ездят лечится в Германию, США, Израиль при любом чохе?

Мне всегда интересно: вы что, не понимаете, что одна яхта одного Абрамовича стоит больше, чем все льготы, которые получали все чиновники ЦК, обком и райкомов во всем СССР?
(Reply) (Parent) (Thread)
science_power
2017-08-06 02:36 am (UTC)
Меня интересует сейчас. Вроде как Союза нет, капитализм, а привилегии остались.
(Reply) (Parent) (Thread)
betmenrus
2017-08-06 12:48 am (UTC)
Забота о здоровье населения это конечно хорошо.. только как же само население?
Тут поговаривают мол в 2025 нам грозит демографическая яма, типа поколение 90-х, и типа ничего страшного, это временно.
Только это нифига не временно, за поколением 90-х, пойдут поколения 2000х, у которых один ребёнок, или нет вообще, по тем или иным причинам. То бишь выхода из этой ямы нам не светит.Кем воювать то будем, в случае чего? )
(Reply) (Thread)
__alex_loki_
2017-08-06 01:30 am (UTC)
скажите Игорь , России нужен термоядерный реактор или как ?
(Reply) (Thread)
science_power
2017-08-06 02:36 am (UTC)
Он как бы всем нужен
(Reply) (Parent) (Thread)
( 9 comments Leave a comment )
  • 1
Archive

Aug2017

S
M
T
W
T
F
S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Tags
,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

No account? Create an account