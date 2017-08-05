"Здоровье народа - одна из важнейших составляющих национальной безопасности "

Пока «измученного нарзаном» Петра Порошенко переправляли в Винницу на старом советском двухместном учебно-боевом МиГ-29 (приземлившись и придя в себя, тот сообщил, что в 2017-м бюджет украинских ВВС на модернизацию составит аж 38 миллионов долларов - на эти деньги не купишь даже один новый истребитель), российский президент занимался в Кирове вопросами здравоохранения под комплиментарные заголовки европейских газет, сообщивших что Владимир Путин «находится в отличной физической форме», он «бодр и полон сил» (фотографии с короткого отпуска Путина в Южной Сибири, видимо, произвели сильное впечатление на Европу).
Здоровье населения - одна из важнейших составляющих национальной безопасности, непосредственно влияющее на наше будущее. И руководство РФ это прекрасно понимает, находя возможность даже в сложных финансово-экономических условиях и фактически предвоенной ситуации на западных границах страны вкладывать значительные деньги в медицину. Главное - чтобы была отдача. И она есть.
Посмотрим на ситуацию на конкретном примере, в Кирове. Здесь Владимир Путин посетил поликлинику №1, которая является структурным подразделением Кировского клинико-диагностического центра. Она участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника» с апреля 2017 года, направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.
Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза - до 10 минут, а время работы с пациентом увеличилось в три раза - до девяти минут. «Мы обслуживаем 192 тысячи взрослого населения города, это половина населения Кирова» - отметила главный врач.
Хирург Андрей Косолапов рассказал главе государства о комплексной медицинской информационной системе (КМИС). К системе КМИС подключены все медицинские работники. На электронном рабочем месте врача и медсестры установлена КМИС с высокой степенью защиты, в ней дублируется амбулаторная карта пациента в электронном виде. Эффективная организация процессов, маршрутизация, электронная очередь позволяют сэкономить время пациентов.
В поликлинике ведут прием врачи-специалисты: невролог, хирург, онколог, отоларинголог, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист, кардиолог, пульмонолог, ревматолог, гастроэнтеролог. Функционируют прививочный, процедурный кабинеты, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковых исследований, рентгенологическое отделение, доврачебный кабинет, кабинет неотложной помощи, кабинет медицинской профилактики.
Выполняются диагностические исследования: ЭКГ, спирография, вызванные зрительные потенциалы, УЗИ органов брюшной полости, органов репродуктивной системы мужчины и женщины, сердца, сосудов, щитовидной железы, суставов, флюорография, маммография, рентгенография.
За этими медицинскими терминами - потенциал, работающий на здоровье людей, наших сограждан.
О зарплате в кировской поликлинике: врачи, имеющие высшее образование – 40,9 тыс. рублей, средний медицинский персонал – 23,5 тыс. рублей, младший медицинский персонал – 16,2 тыс. рублей.
фото: пресс-служба президента РФ
-- это поэтому больницы и позакрывали по всей стране?
--
дорогужизнь осилит сильнейший?
надо как спартанцы
-- младенцев над пропастью трясти
В этой связи нельзя ли [в очередной раз] поинтересоваться у г-на Путина, по какой причине он, переехав на пмж в Москву, зубы предпочитает лечить у "своей" питерской советского розлива докторши (с коей скорефанился ещё в бытность таксистом), которую в поликлинике на Невском снимают с приёма вместе с медсестрой и спецбортом доставляют в Кремль по первому требованию ))
при этом мы - простые смертные обязаны прикупать хорошие и разные полисы (в ассортименте), да только очередь - общая, мимо которой как водили, так и ведут "своих" (им сможет стать любой, за "умеренную" плату) + сами "медработники" (иди проверь) толпами, медикаменты в аптеках на 85 % - палево (иначе бы не было столько аптек в каждом подъезде), врачи точно также болеют и вымирают: ни себя, ни своих близких они вылечить не в состоянии... что ж говорить о народе ((( поэтому пора с этим завязывать и для массового оздоровления населения при входе в
поликлиники и аптеки"Пятёрочку" и "Ашан" (для бохатых, бо тоже люди) бесплатно раздавать листочки с молитвами от кашля, соплей и прочего: на всё воля Божья. Тем и живы.
Мне всегда интересно: вы что, не понимаете, что одна яхта одного Абрамовича стоит больше, чем все льготы, которые получали все чиновники ЦК, обком и райкомов во всем СССР?
Тут поговаривают мол в 2025 нам грозит демографическая яма, типа поколение 90-х, и типа ничего страшного, это временно.
Только это нифига не временно, за поколением 90-х, пойдут поколения 2000х, у которых один ребёнок, или нет вообще, по тем или иным причинам. То бишь выхода из этой ямы нам не светит.Кем воювать то будем, в случае чего? )