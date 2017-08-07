ОПРОС: Надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?

Как вы считаете, надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?

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Да 68 ( 81.0 % ) Нет 6 ( 7.1 % ) Затрудняюсь ответить 3 ( 3.6 % ) Либералы не дадут это сделать 7 ( 8.3 % )