ОПРОС: Надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?

Как вы считаете, надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?
А вы расскажите, а мы послушаем.Только без беканий, меканий и умных терминов - почему мы занимаем у западных банков (и хвастаемся как победой) деньги, которые им дали их правительства, которым дали деньги мы?Зачем нам такая длинная цепочка посредников, чтобы получать собственные деньги?
Да. Но наши власти не будут этого делать.
Aug2017
А вы расскажите, а мы послушаем.
Только без беканий, меканий и умных терминов - почему мы занимаем у западных банков (и хвастаемся как победой) деньги, которые им дали их правительства, которым дали деньги мы?
Зачем нам такая длинная цепочка посредников, чтобы получать собственные деньги?
Edited at 2017-08-07 09:00 pm (UTC)
безмятежный ты наш
Деньги это такой же продукт договора как например брак, который можно расторгнуть независимо от обстоятельств потому что его предметно не существует, это умозрительная реальность, но последствия расторжения договора отнюдь не умозрительные.
-- также в истории США не было ни одного дефлота
-- само по себе золото, хранясь мертвым грузом в слитках, дохода не приносит.
Да. Но наши власти не будут этого делать.