Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ОПРОС: Надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?
Коротченко
i_korotchenko
August 7th, 22:16
Poll #2071125
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 84

Как вы считаете, надо ли выводить золотовалютные ресурсы России из американских банков и ценных бумаг США?

View Answers
Да
68(81.0%)
Нет
6(7.1%)
Затрудняюсь ответить
3(3.6%)
Либералы не дадут это сделать
7(8.3%)
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16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
  • 1
efield
2017-08-07 07:23 pm (UTC)
Да, но не во французский мусор. Из французского мусора нужно выводить много раньше, чем из американского! Объёмы сопоставимые.
(Reply) (Thread)
begemot_58
2017-08-07 07:26 pm (UTC)
Все страны покупают эти бумаги, это дань Северным штатам за содержание печатного станка и его персонала. Я за вывод валютных ресурсов, но что нам дадут взамен? Что будем использовать в качество международной валюты? Золото быстро кончится, его скупят Ротшильды.
(Reply) (Thread)
stormoff
2017-08-07 07:29 pm (UTC)
Надо ли отвечать на популистские опросы Коротченко, который даже не догадывается о смысле того, о чём спрашивает?
(Reply) (Thread)
spear2
2017-08-07 08:00 pm (UTC)

А вы расскажите, а мы послушаем.
Только без беканий, меканий и умных терминов - почему мы занимаем у западных банков (и хвастаемся как победой) деньги, которые им дали их правительства, которым дали деньги мы?
Зачем нам такая длинная цепочка посредников, чтобы получать собственные деньги?

(Reply) (Parent) (Thread)
stormoff
2017-08-07 08:58 pm (UTC)
Про что вам рассказать? Про то, что резервы должны быть ликвидными? Или про то, что первое что даёт ликвидность активам - востребованность во внешнеторговом обороте той или иной валюты? Погуглите! Глядишь, и меньше глупых вопросов задавать будете... вместе с топикстартёром.

Edited at 2017-08-07 09:00 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)

безмятежный ты наш

parazitologyst
2017-08-07 10:17 pm (UTC)
такими объяснениями, которые ты нагуглил, особенно про ликвидные резервы, можно объяснить любую чушь. и совершенно напрасно всуе упоминать достойного и постине умного автора , в отличие от тебя. фонтанировать цитатами из замшелых методичек показатель остренького умишка, хватающего для говнокидательства на вентилятор. шел бы ты отседова, дурачок
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georgij_art
2017-08-07 07:30 pm (UTC)
вы уже готовы к войне и полной изоляции?
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mister_ky
2017-08-07 07:53 pm (UTC)
Мы нет, а вот Бритты готовы 40 лярдов отдать, лишь бы соскочить с острия предстоящей войны.
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Suhodrichev31
2017-08-07 07:31 pm (UTC)
"Либералы не дадут это сделать" это какие? Путин с корешами,которые их там разместили?
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st_viadimir
2017-08-07 07:54 pm (UTC)
Бумажные казначейские билеты столь же умозрительная ценность как и виртуальные.
Деньги это такой же продукт договора как например брак, который можно расторгнуть независимо от обстоятельств потому что его предметно не существует, это умозрительная реальность, но последствия расторжения договора отнюдь не умозрительные.
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anikonov
2017-08-07 08:03 pm (UTC)
со времени основания, в США не было ни одной денежной реформы
-- также в истории США не было ни одного дефлота
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anikonov
2017-08-07 07:59 pm (UTC)
И куда вложить?
-- само по себе золото, хранясь мертвым грузом в слитках, дохода не приносит.
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kondor
2017-08-07 08:00 pm (UTC)

Да. Но наши власти не будут этого делать.

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cadu3m
2017-08-07 08:10 pm (UTC)
здесь без экономического образования голосовать хз как
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aaz1z
2017-08-07 08:15 pm (UTC)
Надо, конечно, только вначале надо простроить нормальный взаиморасчет на рубли в обмен валюты стран которые на это согласны. А вот стабфонд, или что там от него осталось, - выводить немедленно.
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sekerin
2017-08-07 11:31 pm (UTC)
Вопрос поставлен некорректно, необходимо сформулировать по другому "Заслуживают ли наказания люди которые покупают американские ценные ьумаги до сих пор?"
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