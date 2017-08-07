Сытин наговорил сегодня на 282-ю статью. Возбудят ли дело?

Был сегодня в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали Украину. Сытин наговорил на 282-ю статью. Возбудят ли дело?
ЗЫ: Когда слушаешь выступление Сытина, почему-то начинаешь думать, что советская "карательная психиатрия" была не такой уж и карательной!
На 282 наработали ведущие этого "шоу", которые дают этому епанату слово
Не, ничего такого, интересно просто.
А вот вернуть как раз нужно из уголовного кодекса знаменитую в СССР статью 93 прим., предусматривающую СУРОВУЮ УГОЛОВНУЮ ответственность за хищение ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ и КАЗНОКРАДСТВО? По 93 прим можно сейчас уже осудить больше половины чиновников в стране.
Сытин неплохо зарабатывает на своей русофобии, таскаясь между передачами, как цирковая неведома зверушка. Уж всяко больше обычного работяги.
Ненормально, что Сытин нечто невнятное пробурчал про "снова сожгём"
Просто удивительно - до чего либерасты любят мечтать как они будут расстреливать, вешать, сажать или, хотя бы, вертухайствовать в лагерях.
Лагеря - розовая мечта каждого настоящего либерамта. Либерде волю, или тем более, власть только дай. Сталинские репрессии детским утренником покажутся...
А сажать нужно не тех, кто говорит, а тех, кто делает. Вот Набиуллиной было бы полезно пару лет баланду похлебать...