Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Сытин наговорил сегодня на 282-ю статью. Возбудят ли дело?
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Коротченко
i_korotchenko
August 7th, 22:37


Был сегодня в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали Украину. Сытин наговорил на 282-ю статью. Возбудят ли дело?




ЗЫ: Когда слушаешь выступление Сытина, почему-то начинаешь думать, что советская "карательная психиатрия" была не такой уж и карательной!

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Posts from This Journal by “русофобы” Tag

29 comments :
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  • 1
begemot_58
2017-08-07 08:03 pm (UTC)
Это ж памятник...
(Reply) (Thread)
aaz1z
2017-08-07 08:11 pm (UTC)
Он давно на нее наговорил. Не только в этот раз. Не сажают пока. С другой стороны - тронь сейчас одного - другие попрячутся. А так - все на виду, до времени...
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andre190
2017-08-07 08:19 pm (UTC)

На 282 наработали ведущие этого "шоу", которые дают этому епанату слово

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raymond_babbitt
2017-08-07 11:42 pm (UTC)
Именно так! Сытин никто, а вот показывают его по ПЕРВОМУ каналу. Именно на канал и нужно писать заявление.
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eugene_tsypin
2017-08-07 08:39 pm (UTC)
Пишите заявление в прокуратуру - под лежачий камень вода не течет.
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centreedge
2017-08-08 12:21 am (UTC)
4 млн доносов во времена 40х годов это прекрасно доказывают
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eugene_tsypin
2017-08-08 12:31 am (UTC)
Без 1937-го не было бы 1945-го. (с)
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rudinandrey
2017-08-07 08:58 pm (UTC)
для этого КТО-ТО должен подать заявление, без этого не возбудят :(
(Reply) (Thread)
e2k_4d_x_ussr
2017-08-07 09:00 pm (UTC)
Будет заявление в прокуратуру, будет и дело. А если вопрос риторический, то и дела не будет.
(Reply) (Thread)
bufetum
2017-08-07 09:04 pm (UTC)
юезродного байстрюка "сытина" давно пора лишить гражданства
(Reply) (Thread)
Aurora Nox
2017-08-07 09:48 pm (UTC)
Игорь Юрьевич, а если власть в России допустим поменяется, куды тикать планируете?
Не, ничего такого, интересно просто.
(Reply) (Thread)
novikovski
2017-08-07 09:58 pm (UTC)
282 - антиконституционная и антинародная статья. Её необходимо вообще убрать из законодательства.

А вот вернуть как раз нужно из уголовного кодекса знаменитую в СССР статью 93 прим., предусматривающую СУРОВУЮ УГОЛОВНУЮ ответственность за хищение ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ и КАЗНОКРАДСТВО? По 93 прим можно сейчас уже осудить больше половины чиновников в стране.
(Reply) (Thread)
neoptolem
2017-08-07 09:59 pm (UTC)
Кто же посадит фрика, существущего для поднятия рейтинга телепрограмм?
Сытин неплохо зарабатывает на своей русофобии, таскаясь между передачами, как цирковая неведома зверушка. Уж всяко больше обычного работяги.
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some_wise_man
2017-08-07 10:09 pm (UTC)
Вообще, слушая ту околесицу, которую несёт Сытин, иногда начинаешь подозревать, что его специально выпустили "кремлёвские" для дискредитации "либералов". Это же просто ни в какие ворота не лезет, то что он выдаёт.
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yabarmalei
2017-08-08 01:05 am (UTC)
агент самизнаетекого?
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__alex_loki_
2017-08-07 10:42 pm (UTC)
Скажите Игорь , России нужен термоядерный реактор или нет ?
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kremlin_curant
2017-08-07 11:05 pm (UTC)
В синей клетчатой рубашке мужик вообще к войне в Украине призвал, так это нормально.
Ненормально, что Сытин нечто невнятное пробурчал про "снова сожгём"
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Григорий Чуркинский
2017-08-07 11:21 pm (UTC)
Напомните! При смене власти весь род Коротченко поселить в районе Магадана без выезда на 1000 лет.
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dviglo
2017-08-08 01:14 am (UTC)
А сажать, конечно, ты будешь - после смены власти - лично?
Просто удивительно - до чего либерасты любят мечтать как они будут расстреливать, вешать, сажать или, хотя бы, вертухайствовать в лагерях.
Лагеря - розовая мечта каждого настоящего либерамта. Либерде волю, или тем более, власть только дай. Сталинские репрессии детским утренником покажутся...
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raymond_babbitt
2017-08-07 11:40 pm (UTC)
Это делается так: надо написать заявление в полицию на телеканал, за то что они показывают это. Дальше они там сами разберутся.
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rjsullivan
2017-08-07 11:41 pm (UTC)
Долой политическую 282-ю статью!
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aboutcccp
2017-08-07 11:46 pm (UTC)
Сами себя загнали в дом профсоюзов, сами себя спали, и ловко обвинили Украину в этом. Надо было меньше коктейлей молотова внутри разливать
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aboutcccp
2017-08-08 12:52 am (UTC)
Ты растроен, что не смог повесть тех в доме профсоюзов, а только спалить. Так помогать не надо они сами справились.
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admiral_hood
2017-08-08 12:28 am (UTC)
Такие люди нужны. Их нужно беречь и лелеять. Они сплачивают наш народ (у кого есть телевизер) и не дают нам забыть, что при всей нашей любви к Родине мы всё-таки сидим если не по уши, то по пояс в дерьме.

А сажать нужно не тех, кто говорит, а тех, кто делает. Вот Набиуллиной было бы полезно пару лет баланду похлебать...
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eugene_tsypin
2017-08-08 12:34 am (UTC)
Какой финансовый вуз кончали, чтобы компетентно судить о действиях Набиуллиной?
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admiral_hood
2017-08-08 01:15 am (UTC)
Я не сужу, я черпаю информацию из заслуживающих моего доверия источников :~)
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ingvarhelgisson
2017-08-08 01:29 am (UTC)
кто такой Сытин? мало ли какие люди что говорят, всех что ли сажать? эдак, мы в Украину превратимся
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