ОПРОС: Получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вину докажут?

В Москве начался процесс по делу экс-министра Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Как вы считаете, получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вина будет доказана в суде?

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Да 17 ( 18.9 % ) Нет 46 ( 51.1 % ) Затрудняюсь ответить 6 ( 6.7 % ) Освободят от наказания по состоянию здоровья 21 ( 23.3 % )