Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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ОПРОС: Получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вину докажут?
Коротченко
i_korotchenko
August 8th, 13:09
Poll #2071168
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 90

В Москве начался процесс по делу экс-министра Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Как вы считаете, получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вина будет доказана в суде?

View Answers
Да
17(18.9%)
Нет
46(51.1%)
Затрудняюсь ответить
6(6.7%)
Освободят от наказания по состоянию здоровья
21(23.3%)
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19 comments :
( 19 comments Leave a comment )
  • 1
drugoi112
2017-08-08 10:14 am (UTC)
Нет, конечно. Никто и не планировал его сажать.
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kondor
2017-08-08 10:14 am (UTC)

Нет, сидеть он по любому не будет - слишком много знает.

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drugoi112
2017-08-08 10:20 am (UTC)
А чего он знает? Как ворует Путин с Медведевым?
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marian_baidek
2017-08-08 10:15 am (UTC)
Да, обязательно.
Дело резонансное.
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drugoi112
2017-08-08 10:18 am (UTC)
Ну да. Сердюков с Васильевой до сих пор сидят по своему резонансному делу.
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marian_baidek
2017-08-08 10:26 am (UTC)
Не понял аналогии Улюкаева с Сердюковым.
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drugoi112
2017-08-08 10:28 am (UTC)
Чего же непонятного? У Сердюкова дело было даже резонанснее, а вот поди ж ты - и дня не просидел, хе-хе..
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marian_baidek
2017-08-08 10:43 am (UTC)
А Сердюкова брали под стражу?
Предъявляли обвинение?
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drugoi112
2017-08-08 11:58 am (UTC)
Сердюкову предъявляли обвинение и было возбуждено уголовное дело.
Мера пресечения не имеет никакого значения - под стражей ли обвиняемый, под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Это в России, скорей, мера психологического воздействия, не более того.
Так что "резонансность" была в случае с Сердюковым поболее - а вот поди ж ты.. ))
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marian_baidek
2017-08-08 12:16 pm (UTC)
Сердюкову предъявили обвинение в халатности.
Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки на очень крупную сумму.
Есть разница?
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drugoi112
2017-08-08 12:49 pm (UTC)
Да неважно по какой статье ему предъявили обвинение. Понятно, что Сердюков руководил преступной группой, принесшей государству огромный ущерб. Нужно было бы его посадить - посадили бы, и на очень много лет. Но - не посадили. И даже любовницу его простили.
Точно так же простят и Улюкаева. Тем более, что тот никакого ущерба государству не принес(хотя это в путинской России не важно - чтобы уйти от наказания важны связи).
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balkinrn
2017-08-09 05:48 am (UTC)
Как много я не знаю о правосудии. Кому понятно? По какой причине ему это понятно? Понимание этим кем-то каким-то образом относится к вынесенному судом приговору?
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drugoi112
2017-08-09 09:55 am (UTC)
Вы ОЧЕНЬ много не знаете о российском правосудии. Понятно ВСЕМ, что без ведома руководителя - его зам и подчиненные не могли воровать миллиарды. Но российской правосудие перестало быть правосудием при Путине. За 216 украденных у народа миллионов Васильева отсидела три недели.
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вопрос не по адресу

21242353
2017-08-08 10:57 am (UTC)
решение будет принимать царь. для своих все, для чужих закон. больше всех вредит образу страны и народа воровская вертикаль власти пу... народу должно быть стыдно иметь таких воров во власти. терпилы и пофигисты дорого платят за безразличие к власть имущим.
(Reply) (Thread)
otmorozok323
2017-08-08 12:04 pm (UTC)
Не посадят его.
(Reply) (Thread)

Надо сажать коррупционеров! Надо

v_krykov
2017-08-08 04:36 pm (UTC)
Если докажут, то присядет Улюкаев реально. Как миленький!
Во-первых, за реальную коррупцию.
Во-вторых, пора уже и пример показать. Хватит уже толстосумов и жирных чиновников-котов гладить по головке.
Хватит.
Позорят всех: и страну, и Президента, и даже Европу!
(Reply) (Thread)
balkinrn
2017-08-09 05:46 am (UTC)
Если докажут - само собой. Строгого режима вряд ли. Ну и следственные действия с год уже идут, так что сидеть будет недолго.
(Reply) (Thread)
gosha_39
2017-08-09 10:55 am (UTC)
Срок впаяют по-любому, но тут же отпустят или по отсидке в СИЗО, или по удо, или по амнистии.
А, он же дома сидит? Значит амнистируют.

Edited at 2017-08-09 10:57 am (UTC)
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spmen
2017-08-09 11:35 am (UTC)
Думаю, что он покается, и его осудят условно и отпустят "по состоянию здоровья". Если сажать таких как он, то придется посадить и дебильного димона, и всю профашингтонскую 6-ю колонну - "финансово-эконмический блок", опереточную сурковскую "попозицию" и тех, кто их крышует.

Edited at 2017-08-09 11:36 am (UTC)
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