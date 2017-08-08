ОПРОС: Получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вину докажут?

В Москве начался процесс по делу экс-министра Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки. Как вы считаете, получит ли реальный срок Алексей Улюкаев в случае, если его вина будет доказана в суде?
Да
17(18.9%)
Нет
46(51.1%)
Затрудняюсь ответить
6(6.7%)
Освободят от наказания по состоянию здоровья
21(23.3%)
Нет, сидеть он по любому не будет - слишком много знает.
Дело резонансное.
Предъявляли обвинение?
Мера пресечения не имеет никакого значения - под стражей ли обвиняемый, под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Это в России, скорей, мера психологического воздействия, не более того.
Так что "резонансность" была в случае с Сердюковым поболее - а вот поди ж ты.. ))
Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки на очень крупную сумму.
Есть разница?
Точно так же простят и Улюкаева. Тем более, что тот никакого ущерба государству не принес(хотя это в путинской России не важно - чтобы уйти от наказания важны связи).
вопрос не по адресу
Надо сажать коррупционеров! Надо
Во-первых, за реальную коррупцию.
Во-вторых, пора уже и пример показать. Хватит уже толстосумов и жирных чиновников-котов гладить по головке.
Хватит.
Позорят всех: и страну, и Президента, и даже Европу!
А, он же дома сидит? Значит амнистируют.
Edited at 2017-08-09 10:57 am (UTC)
Edited at 2017-08-09 11:36 am (UTC)