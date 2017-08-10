Электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников

Тактические беспилотники представляют реальную угрозу для диверсионно-разведывательных групп, а также для подразделений на поле боя, предоставляя возможность противнику вскрыть их действия и вести непрерывное наблюдение с возуха. Теперь появилась возможность, используя специальную электронную винтовку, прицелиться и вывести БПЛА из строя. Новинка была продемонстрирована в ходе выставки воооружений LIMA-2017 (остров Лангкави, Малайзия) на стенде турецкой компании Aselsan.
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yadocent.livejournal.com/957106.html
автор называет себя сталинистом
живет в Луганске (жил как минимум)
сильно любит русских и Россию
верный ленинец\сталенец,
он бедный старый еврей
кличка "доцент"
не бейте его сильно, ногами
Edited at 2017-08-09 09:29 pm (UTC)
шапкозакидательством занимаетесь?
Edited at 2017-08-09 10:57 pm (UTC)
Главное чтобы отвёртка в комплекте была.
А цвета галстука у толстенького того... наводят на мысли.
поставить на холме, открыть дверцу
а когда он туда залетит - дернуть за веревочку
то есть, та же хуита из пластмассы, что и на отечественных выставках показывают, "не имеющая мировых аналоагов"
тренд счас, видимо, попилистый - винтовки против дронов
Широкополосная вещь.
Но не ясно какая там мощность на передачу.
И хорошо бы при фотографировании прикладывать хотя бы визитку.
Что бы получить размер => диапазон частот антенны.