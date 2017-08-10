Электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников

Управляемое авиационное вооружение от компании Roketsan Турция активно развивает сегмент производства авиационного управляемого вооружения. Ряд образцов был показан на стенде компании Roketsan в ходе…

Из чего состоит современный беспилотник Американская компания UAVOS в ходе оружейного салона LIMA-2017 показала не только свои беспилотники, но также унифицированные комплектующие,…

Беспилотник вертолетного типа UVH-29E от компании UAVOS На выставке вооружений LIMA-2017 американская компания UAVOS представила свой новый БПЛА вертолетного типа UVH-29E с увеличенным временем полета…

Установка вертикального пуска китайского корабельного ЗРК LY-80N На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал модель установки вертикального пуска корабельного ЗРК средней дальности LY-80N…

Малогабаритная китайская управляемая авиационная бомба FT-9 калибра 50 кг На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал управляемую бомбу FT-9, носителями которой могут быть как боевые самолеты, так и ударные…

Пекин не забывает напоминать соседям, кто контролирует южные моря На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…

Китайская разведка заинтересовалась российскими мини-подлодками На выставке вооружений LIMA-2017, который прошел на острове Лангкави (Малайзия), стал свидетелем большого интереса, проявленного офицером ВМС НОАК…

Пресс-центр выставки вооружений LIMA-2017 отработал на "отлично" Мой рассказ о посещении выставки LIMA-2017 на острове Лангкави был бы неполон без добрых слов о пресс-центре этого крупнейшего в Юго-Восточной…