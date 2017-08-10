Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Электронная винтовка для уничтожения тактических беспилотников
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Коротченко
i_korotchenko
August 10th, 0:02


Тактические беспилотники представляют реальную угрозу для диверсионно-разведывательных групп, а также для подразделений на поле боя, предоставляя возможность противнику вскрыть их действия и вести непрерывное наблюдение с возуха. Теперь появилась возможность, используя специальную электронную винтовку, прицелиться и вывести БПЛА из строя. Новинка была продемонстрирована в ходе выставки воооружений LIMA-2017 (остров Лангкави, Малайзия) на стенде турецкой компании Aselsan.

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Posts from This Journal by “lima-2017” Tag

22 comments :
( 22 comments Leave a comment )
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georgij_art
2017-08-09 09:18 pm (UTC)
тут про вас написали
yadocent.livejournal.com/957106.html
автор называет себя сталинистом
живет в Луганске (жил как минимум)
сильно любит русских и Россию
верный ленинец\сталенец,
он бедный старый еврей
кличка "доцент"
не бейте его сильно, ногами
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i_korotchenko
2017-08-09 09:24 pm (UTC)
Видимо это Шариков какой-то, или жертва карательной психиатрии - судя по буйности его фантазий

Edited at 2017-08-09 09:29 pm (UTC)
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stetson_hat
2017-08-09 09:46 pm (UTC)
На какую дистанцию работает эта штука?
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podrivnik
2017-08-09 10:25 pm (UTC)
На взгляд, что то около полуметра
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lpokorp
2017-08-10 12:33 am (UTC)
это как то средство от тараканов, которое нужно было в объеме двух столовых ложек запихать таракану в рот и не давать сутки выплюнуть
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stetson_hat
2017-08-10 04:43 am (UTC)
Ну, если её сильно швырнуть и метко попасть, то, может, и больше...
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lpokorp
2017-08-10 12:36 am (UTC)
Вы я вижу представляете конкурирующую фирму?
шапкозакидательством занимаетесь?
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knopkodavskii
2017-08-10 05:04 am (UTC)
Это глушилка для радиовзрывателей - работает метров на 20-30, больше и не надо.
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stetson_hat
2017-08-10 05:55 am (UTC)
На 20-30 м можно расстрелять БПЛА из хорошей пневматики стоимостью тысяч 10 рублей или из старенького дробовика тысяч за 5.
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seur
2017-08-09 10:39 pm (UTC)
У меня ТВ-антенна такая. В целом троллинг удался. Антенна + движение больных синдромом Дауна. И калорифер конечно.

Edited at 2017-08-09 10:57 pm (UTC)
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king3214
2017-08-09 11:02 pm (UTC)
Кожух нужен на антенну-излучатель.. Цепляться за всё не будет.
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nizhlogger
2017-08-09 11:41 pm (UTC)
Прицел у аппарата новаторский. В виде болта под крестовую отвёртку. Удобно наверное настраивать.
Главное чтобы отвёртка в комплекте была.
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some_wise_man
2017-08-09 11:59 pm (UTC)
Не хотел бы я работать с этой штукой. У логопериодической антенны на диаграмме направленности есть небольшой лепесток назад, и меньше всего мне хотелось бы подставлять под него свою голову. Тут даже и шапочка из фольги не поможет.
А цвета галстука у толстенького того... наводят на мысли.
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lpokorp
2017-08-10 12:38 am (UTC)
надежнее микроволновкой ловить
поставить на холме, открыть дверцу
а когда он туда залетит - дернуть за веревочку
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horse_rotovator
2017-08-10 12:19 am (UTC)
на сайте у них анписано - "прототип"

то есть, та же хуита из пластмассы, что и на отечественных выставках показывают, "не имеющая мировых аналоагов"

тренд счас, видимо, попилистый - винтовки против дронов
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lpokorp
2017-08-10 12:35 am (UTC)
сачки всяко надежнее
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razum
2017-08-10 01:12 am (UTC)
То есть, в дециметровом диапазоне всем врагам смерть).

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podrivnik
2017-08-10 01:38 am (UTC)
В реальности ясно, что это логопериодическая антенна.
Широкополосная вещь.
Но не ясно какая там мощность на передачу.
И хорошо бы при фотографировании прикладывать хотя бы визитку.
Что бы получить размер => диапазон частот антенны.
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horse_rotovator
2017-08-10 02:20 am (UTC)
это пластмасса "с неонкой внутри", прототип (с)
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knopkodavskii
2017-08-10 05:02 am (UTC)
На снимке - портативная глушилка для радиоуправляемых взрывных устройств (RC IED - radio controlled improvised explosive devices). При чем тут беспилотники?
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i_korotchenko
2017-08-10 07:40 am (UTC)
Глушилка - это отдельный экспонат (помимо плаката там была и аппаратура), а для борьбы с беспилотниками - то, что опубликовано здесь
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gosha_39
2017-08-10 08:13 am (UTC)
Ну, судя по снимкам ДМВ антенна подключена к тому хитрому прибору именно от RCIED.
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