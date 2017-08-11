Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Робот-инспектор от японской компании NEC
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Коротченко
i_korotchenko
August 11th, 23:42


Японская компания NEC в ходе работы выставки вооружений LIMA-2017 (остров Лангкави, Малайзия) продемонстрировала управляемый 30-килограммовый робот-инспектор. Оцените этот девайс!

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