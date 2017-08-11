Робот-инспектор от японской компании NEC

Японская компания NEC в ходе работы выставки вооружений LIMA-2017 (остров Лангкави, Малайзия) продемонстрировала управляемый 30-килограммовый робот-инспектор. Оцените этот девайс!
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Посетил экспозицию прототипов российских антропоморфных роботов, которую представил Фонд перспективных исследований (ФПИ) на базе ЦНИИТОЧМАШ в…
В состав подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ приняты первые штатные роботы, один из которых -…
© фото futurepredictions.com Как сообщил Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) , агентство DARPA совместно с лабораторией…