Поставка С-400 для Турции: "За" и "Против"

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале мы обсуждали вопрос поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, все "За" и "Против" этого контракта.
В пользу "За": если турки не купят С-400 у нас, они купят ЗРК "Пэтриот" у США; российский ОПК получит от Турции 2,5 миллиарда долларов по данному контракту; поставка С-400 "привяжет" Турцию к России на весь срок жизненного цикла данной системы (30 лет); это будет сильный удар по репутации американских производителей систем ПВО-ПРО; противоречия между Турцией и НАТО после закупок С-400 будут нарастать.
В пользу "Против": Турция сбила наш боевой самолет и доверять им нельзя, они потенциальные враги; это оружие может быть использовано против России.
А вы что по этому поводу думаете?
Дискуссия по С-400 - во 2-й части программы, начало 18 минут 30 сек
Как вы считаете, продавать или нет зенитные ракетные системы С-400 Турции?
А ещё эта система означает, что турки с нами воевать не будут. Ибо тогда они автоматически остаются без ПВО :)
А то, что член НАТО получает доступ к последнему поколению российских комплексов ПВО, ко всем тех. характеристикам и возможности неограниченной отработки средств противодействия вас не смущает? ;))
Предположим, изменены частоты, ухудшена селективность. Но базовые алгоритмы вряд ли изменены радикально. Иначе - это новый комплекс по сути. А значит РЭП можно и нужно на этой версии оттачивать. Или я не прав? В чем?
Так самая изюминка в алгоритмах.
С индексом Э - это прекрасно. А в чем ещё отличия:)) ?? При поставках экспортных версий крылатых ракет, танков, самолётов эти отличия вполне себе были доступны, не всегда в количественном виде, часто просто "уменьшено", "заменено", "не комплектуется" А тут то что? Может быть и не существует никакого варианта Э? А раз нет такой версии комплекса, то и разговоры о поставках - это просто шум. Такая мысль не приходит вам в голову? :))
Ну-ну. Блажен, кто верует:)) Давайте вспомним этот разговор через годик и посмеёмся вместе. Но скорее поплачем. Над "патриотами", особенно хорошо оплачиваемыми:)) тут есть такие, ничего личного - только бизнес :))
Действительно. Никогда такого не было, чтобы на экспорт поставлялась ослабленная версия боевого комплекса. Но мы истово верим, что в этот раз получится.
А про ограничения по характеристикам Игорь уже сказал.
Угу, Израиль вот тоже С-300 смущать перестал. ;)) Вдруг...
Когда?
Натовские члены не сумели С-300 расколоть.
Re: Натовские члены не сумели С-300 расколоть.
И никто на нас не нападёт.
ага, это если они будут платить, а не возьмут кредит у сверхмудрого расеянского правительства, которое лет через 10 его благополучно спишет, как невозвращаемый.
Эрдогану причём легко и выгодно будет сделать этот кредит невозвращаемым.
и ещё расскажите сколько и когда российская казна получит от сделки по атомным станциям, в которую ввязались.
тоже мне торговцы недоделанные.
мильярд туда мильярд сюда, лишь бы в свой карман капало, деньги то не свои, никто за это отвечать не собирается
Edited at 2017-08-12 05:53 pm (UTC)
Против. Чьи самолёты они планируют сбивать этими комплексами? Наши, сирийские израильские или греческие? Кого не жалко?
У курдов и игиловцев авиации нет.
Повторяю еще раз.
Продавать можно и нужно только при условии выхода из НАТО и выдворения натовских баз.
Редкий случай
Это все равно что продать Катюшу Вермахту в 1939 году на основании только что подписанного "пакта о ненападении". Сталин был мудрее и таких ошибок не совершал.
Да, некоторые чины получат немного бабла, а работяги на заводе получат зарплату.
Но, зная турков, они обязательно допустят инженеров НАТО для "обратной разработки" (reverse engineering) и изучения алгоритмов работы.
Такую глупость уже однажды совершили продав С-300 другой стране НАТО - Греции. Израиль и США в совершенстве изучили принципы работы С-300 и разработали тактику борьбы с ним. Тоже будет и с С-400. Сиюминутная неочевидная выгода будет стоить безопасности России.
Продажа высокотехнологичных и передовых оборонных разработок странам НАТО и их союзниками должна быть запрещена законодательно. Хватит нам одной Украины. Белоруссия тоже скоро заставит задуматься
Edited at 2017-08-13 01:49 pm (UTC)