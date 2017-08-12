Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Поставка С-400 для Турции: "За" и "Против"
Коротченко
i_korotchenko
August 12th, 18:45


В эфире программы "Время покажет" на Первом канале мы обсуждали вопрос поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, все "За" и "Против" этого контракта.

В пользу "За": если турки не купят С-400 у нас, они купят ЗРК "Пэтриот" у США; российский ОПК получит от Турции 2,5 миллиарда долларов по данному контракту; поставка С-400 "привяжет" Турцию к России на весь срок жизненного цикла данной системы (30 лет); это будет сильный удар по репутации американских производителей систем ПВО-ПРО; противоречия между Турцией и НАТО после закупок С-400 будут нарастать.

В пользу "Против": Турция сбила наш боевой самолет и доверять им нельзя, они потенциальные враги; это оружие может быть использовано против России.

А вы что по этому поводу думаете?

Дискуссия по С-400 - во 2-й части программы, начало 18 минут 30 сек



Poll #2071329
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 34

Как вы считаете, продавать или нет зенитные ракетные системы С-400 Турции?

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Да
18(52.9%)
Нет
15(44.1%)
Затрудняюсь ответить
1(2.9%)


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Posts from This Journal by “Турция” Tag

38 comments :
( 38 comments Leave a comment )
  • 1
bbv2612beta
2017-08-12 04:02 pm (UTC)
Однозначно "да"
А ещё эта система означает, что турки с нами воевать не будут. Ибо тогда они автоматически остаются без ПВО :)
(Reply) (Thread)
kamagregat
2017-08-12 04:08 pm (UTC)

А то, что член НАТО получает доступ к последнему поколению российских комплексов ПВО, ко всем тех. характеристикам и возможности неограниченной отработки средств противодействия вас не смущает? ;))

(Reply) (Parent) (Thread)
i_korotchenko
2017-08-12 04:11 pm (UTC)
Экспортная версия С-400 уступает по своим характеристикам тем "четырехсоткам", которые поставляются в Вооруженные Силы РФ
(Reply) (Parent) (Thread)
kamagregat
2017-08-12 04:25 pm (UTC)

Предположим, изменены частоты, ухудшена селективность. Но базовые алгоритмы вряд ли изменены радикально. Иначе - это новый комплекс по сути. А значит РЭП можно и нужно на этой версии оттачивать. Или я не прав? В чем?

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Так самая изюминка в алгоритмах.

prostokomp
2017-08-12 07:30 pm (UTC)
И да. Это другой комплекс. С индексом "Э"
(Reply) (Parent) (Thread)
kamagregat
2017-08-12 08:16 pm (UTC)

С индексом Э - это прекрасно. А в чем ещё отличия:)) ?? При поставках экспортных версий крылатых ракет, танков, самолётов эти отличия вполне себе были доступны, не всегда в количественном виде, часто просто "уменьшено", "заменено", "не комплектуется" А тут то что? Может быть и не существует никакого варианта Э? А раз нет такой версии комплекса, то и разговоры о поставках - это просто шум. Такая мысль не приходит вам в голову? :))

(Reply) (Parent) (Thread)
aceler
2017-08-13 07:57 am (UTC)
А если есть такая версия комплекса, то вы тут генерируете белый шум. Пусть эта мысль придёт вам в голову.
(Reply) (Parent) (Thread)
kamagregat
2017-08-13 04:12 pm (UTC)

Ну-ну. Блажен, кто верует:)) Давайте вспомним этот разговор через годик и посмеёмся вместе. Но скорее поплачем. Над "патриотами", особенно хорошо оплачиваемыми:)) тут есть такие, ничего личного - только бизнес :))

(Reply) (Parent) (Thread)
aceler
2017-08-13 06:13 pm (UTC)
> Блажен, кто верует:)

Действительно. Никогда такого не было, чтобы на экспорт поставлялась ослабленная версия боевого комплекса. Но мы истово верим, что в этот раз получится.
(Reply) (Parent) (Thread)
bbv2612beta
2017-08-12 04:20 pm (UTC)
Совершенно не смущает. В той же Болгарии С-300 стоят :)
А про ограничения по характеристикам Игорь уже сказал.
(Reply) (Parent) (Thread)
kamagregat
2017-08-12 04:27 pm (UTC)

Угу, Израиль вот тоже С-300 смущать перестал. ;)) Вдруг...

(Reply) (Parent) (Thread)

Натовские члены не сумели С-300 расколоть.

prostokomp
2017-08-12 07:28 pm (UTC)
В разработчиках поумнее Вас люди сидят.
(Reply) (Parent) (Thread)

Re: Натовские члены не сумели С-300 расколоть.

redneck_yankee
2017-08-13 01:56 pm (UTC)
Когда не сумели? Изучали С-300 еще со времен белоруса-Шушкевича который сразу продал один комплекс С-300 на изучение. И до сих пор продолжают изучать.
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sofcknwhat
2017-08-12 10:39 pm (UTC)
ИХ уже ничего не смущает - ни русские физики в амерских институтах, ни русские дети у финских ювенальщиков, ни русские бабы в европейских борделях, ни русские комплексы на страже НАТОВских границ. Они Родину с колен поднимают - им не до этого.
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afanasii1
2017-08-12 04:45 pm (UTC)
Воевать с нами турки не будут.
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krawazog
2017-08-13 03:55 pm (UTC)
Откуда такая уверенность?
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afanasii1
2017-08-13 04:05 pm (UTC)
А не имеет смысла умирать просто так.
И никто на нас не нападёт.
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krawazog
2017-08-13 06:42 pm (UTC)
Я же не спросил о чем эта уверенность. Я спросил "откуда?"
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va_sin
2017-08-12 05:18 pm (UTC)
Неужели в экспртной версии нет закладок, которые,"если что", превратят эти комплексы в кучу металлолома? И, кстати, за чей счет банкет? За живые турецкие деньги или за кредиты?
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popandopulis
2017-08-13 05:44 am (UTC)
В контракте заявлены помидоры и апельсины...
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va_sin
2017-08-13 05:47 am (UTC)
На 2 ярда долларов? Я слабо могу себе представить, на чем столько помидоров можно просто перевезти.
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popandopulis
2017-08-13 07:13 am (UTC)
Привезут на 500 лимонов -остальное откат.
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samundercover
2017-08-12 05:51 pm (UTC)
"российский ОПК получит от Турции 2,5 миллиарда"
ага, это если они будут платить, а не возьмут кредит у сверхмудрого расеянского правительства, которое лет через 10 его благополучно спишет, как невозвращаемый.
Эрдогану причём легко и выгодно будет сделать этот кредит невозвращаемым.

и ещё расскажите сколько и когда российская казна получит от сделки по атомным станциям, в которую ввязались.
тоже мне торговцы недоделанные.
мильярд туда мильярд сюда, лишь бы в свой карман капало, деньги то не свои, никто за это отвечать не собирается

Edited at 2017-08-12 05:53 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
baibuga
2017-08-12 06:25 pm (UTC)

Против. Чьи самолёты они планируют сбивать этими комплексами? Наши, сирийские израильские или греческие? Кого не жалко?

У курдов и игиловцев авиации нет.

(Reply) (Thread)
kirillgusev
2017-08-12 06:28 pm (UTC)
И хотя в продаже именно С400 и именно Турции есть разного рода риски, в самой продаже нет ничего особенного. Будет ли продажа клином между странами НАТО или нет это дело десятое. Вопрос в том, что будет с полученными средствами? Так или иначе через нашу границы идёт движение капитала и можно сказать, что эти капиталы работают не на нашей территории. Более того наш Минфин и ЦБ вкладывают средства в гос. бумаги стран НАТО, которые контролируются. И совершенно неясно где вообще лежат средств, получаемые нашими экспортёрами, потому что они обязаны 50% выручки продать и перевести в рубли. А многие предприятия оборонного комплекса вообще под санкциями ... здесь всё вообще тёмное дело если говорить о том как они получают выручку. Так что полная картина в тумане ...
(Reply) (Thread)
va_sin
2017-08-13 05:49 am (UTC)
Давно уже не обязаны ничего продавать. К сожалению...
(Reply) (Parent) (Thread)
mikewaz0wski
2017-08-12 07:04 pm (UTC)
Сдается мне, что это пустой звон. Эрдоган торгуется с США. Заинтересоваться товаром конкурентов, нормальный ход при переговорах. Поставок комплекса не будет.
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-12 07:09 pm (UTC)
Про это уже здесь писали.
Повторяю еще раз.
Продавать можно и нужно только при условии выхода из НАТО и выдворения натовских баз.
(Reply) (Thread)
23mai1975
2017-08-12 07:57 pm (UTC)
Опыт поставок оружия Турции у России уже есть. Правда менее продвинутого (Ми-17, БТР-80, ПЗРК и стрелковое).И есть основания пролагать что часть его потом оказалась в Чечне и Азербайджане.
(Reply) (Thread)
sofcknwhat
2017-08-12 10:30 pm (UTC)
Речь идет не просто о продаже ракетных комплексов, а еще и о передаче технологий. Два из четырех комплексов будут изготовлены в самой Турции, как было сказано в новостях. Передача подобных комплексов и технологий стране-члену НАТО (наиболее вероятного противника) в прежние времена попала бы под статью измена Родине и каралась бы расстрелом. Но сейчас мы встали с колен, и раз уж глава государства призвал всех отказаться от архаичного блокового мышления, то последуем его призыву и не будем считать это тяжким преступлением, а просто порадуемся за турецких партнеров и скрестим пальцы на удачу - чтоб следующий наш самолет был сбит не из нашего же комплекса. Так что все идет в русле нашей блестящей внешней политики.
(Reply) (Thread)

Редкий случай

creaze
2017-08-13 07:30 am (UTC)
В ЖЖ у Коротченко опрос с иным смыслом, чем «а вы за всё хорошее или за всё плохое?». И даже голосовалку жамкнуть не скучно.
(Reply) (Thread)
aceler
2017-08-13 07:55 am (UTC)
Политика — концентрированное выражение экономики. Поэтому на первом месте должны быть экономические интересы, тем более, что туркам без разницы чем сбивать — российскими комплексами или украинскими.
(Reply) (Thread)
aceler
2017-08-13 07:57 am (UTC)
Ой, в смысле американскими ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)
BaltasarArmen
2017-08-13 11:09 am (UTC)
Я полностью поддерживаю позицию Карине в том ракурсе, что руководство РФ не совсем корректно работает с Арменией, учитывая ее многовековые враждебные отношения с Турцией. Это самая болезненная тема для Армении. Я не призываю к отказу от продажи систем, однако в этом плане РФ должна учитывать позицию армянской стороны и не показывать высокомерие. Хотя бы на уровне посла или руководства одного из заинтересованных ведомств нужно провести обсуждения или заявления. Западную армянскую диаспору Ельцин уже настроил против России, и она, не покладая рук, работает над интеграцией Армении в сторону Запада. А подобное неуважительное отношение к армянской стороне прибавляет бонусы для работы соответствующих западных и прозападных структур. Когда Украина объявила, что США поставляют ПТУР, РФ начала громогласно высказывать неудовольствие. В то время, когда Украина на сегодня не совсем дружественная страна. Но то же самое делает и РФ. Поэтому считаю, что недовольство армянской стороны более, чем обоснованно.
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redneck_yankee
2017-08-13 01:53 pm (UTC)
Походу им главное бабла получить. Кроме денег у этой сделки нет никаких преимуществ. Продать в предверии войны передовую систему государству из НАТО это бред.
Это все равно что продать Катюшу Вермахту в 1939 году на основании только что подписанного "пакта о ненападении". Сталин был мудрее и таких ошибок не совершал.
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redneck_yankee
2017-08-13 01:45 pm (UTC)
Зная турецкий менталитет и их непредсказуемое поведение, а также исторические конфликты которые они все еще помнят, продажа С-400 Турции это очень рискованная затея.
Да, некоторые чины получат немного бабла, а работяги на заводе получат зарплату.
Но, зная турков, они обязательно допустят инженеров НАТО для "обратной разработки" (reverse engineering) и изучения алгоритмов работы.
Такую глупость уже однажды совершили продав С-300 другой стране НАТО - Греции. Израиль и США в совершенстве изучили принципы работы С-300 и разработали тактику борьбы с ним. Тоже будет и с С-400. Сиюминутная неочевидная выгода будет стоить безопасности России.
Продажа высокотехнологичных и передовых оборонных разработок странам НАТО и их союзниками должна быть запрещена законодательно. Хватит нам одной Украины. Белоруссия тоже скоро заставит задуматься

Edited at 2017-08-13 01:49 pm (UTC)
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BaltasarArmen
2017-08-13 07:12 pm (UTC)
Вот как раз об этом я и хотел сказать: руководство РФ находится в эйфории от каких-то успехов и думает, что уже можно игнорировать интересы окружающих стран. Армения - не Украина, несмотря на огромную разницу в территории и населении. Ради своих интересов США активно работают здесь и не смогут вести себя так, как с Украиной.
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