Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Продовольственная безопасность: в России ожидается рекордный урожай зерна
Коротченко
i_korotchenko
August 12th, 19:21


Необходимость решать задачу обеспечения продовольственной безопасности резко актуализировалась после введения Западом экономических санкций против России. Стало очевидным, что в качестве инструмента давления на нашу страну в любой удобный момент США и их союзники без колебаний могут включить и гораздо более жесткие меры - например продовольственное эмбарго, чтобы попытаться создать нам максимальные трудности и дестабилизировать ситуацию внутри Российской Федерации.

А значит - нужны протекционистские меры по защите отечественных сельхозпроизводителей, чтобы стимулировать их заняться импортозамещением. Как представляется, именно поэтому российским руководством был введен запрет на закупку целого ряда групп продовольственных товаров в странах, участвующих в экономических санкциях против РФ.

Один из ключевых аспектов продовольственной безопасности - объем сбора зерновых культур. В нынешнем году в России ожидается рекордный урожай зерна - об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз отраслевого агентства Совэкон. Объемы собранного в 2017 году зерна могут составить более 125 миллионов тонн (прошлогодний сбор зерновых составил 120,7 млн. тонн).

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев говорил, что в нынешнем году будет собрано 103-105 миллионов тонн зерна. Прогноз Российского зернового союза: урожай составит 115-118 миллионов тонн. И вот самый последний уточненный прогноз от Совэкон - 125,2 миллиона тонн зерна!

Прогнозы - прогнозами, а как сейчас идет реально сбор урожая? К уборке зерна приступили все федеральные округа. На днях заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко сообщил агентству РИА Новости, что на начало августа российские аграрии уже намолотили 50 млн. тонн зерна. В целом урожайность на 6 центнеров с гектара выше по сравнению с 2016 годом - а значит прогноз о рекордном урожае 2017 года вполне реалистичен.

Что означают все эти цифры для простых людей? То, что хлеб и хлебобулочные изделия дорожать не будут.

Внушают оптимизм и другие сводки Минсельхоза. Так, по состоянию на 10 августа, по данным региональных органов управления АПК, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 535,2 тыс. тонн, что на 22,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года (436,9 тыс. тонн).

Собрано 376,3 тыс. тонн огурцов (в 2016 г. -318,8 тыс. тонн) и 150,4 тыс. тонн томатов (в 2016 г. - 105,4 тыс. тонн). Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах стали Краснодарский край – 68,0 тыс. тонн, Ставропольский край – 41,9 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 29,8 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 28,1 тыс. тонн, Липецкая область – 24,2 тыс. тонн.

фото: agrovesti.net

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12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
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iurii_kofe
2017-08-12 04:48 pm (UTC)
Уже вошло в привычку объявлять о рекордных урожаях.
Потом оказывается зерно не того качества из которого печется хлеб.
Соответственно зерно закупается у стран где рекордов не ставят.
Смотрите статистику.
Впрочем - врят Вы читаете ответы friend-ов.
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i_korotchenko
2017-08-12 04:53 pm (UTC)
Читаю, просто не всегда отвечаю из-за недостатка времени.
(Reply) (Parent) (Thread)
vovik01
2017-08-12 04:54 pm (UTC)

Как жаль, что статистику кушать нельзя)))

(Reply) (Thread)
i_korotchenko
2017-08-12 05:10 pm (UTC)
Ну с хлебом у нас проблем нет, овощей и фруктов российских сейчас в магазинах навалом
(Reply) (Parent) (Thread)
vovik01
2017-08-12 05:42 pm (UTC)
Цыплят по осени считают:-)
А вот грибов в лесу нет.Одни лисички(((
Год дрянь...
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art_f
2017-08-12 06:26 pm (UTC)
Нужно срочно увеличить посадки грибов!
И усиленно вкладывать инвестиции в фермы лисичек.

Edited at 2017-08-12 06:28 pm (UTC)
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dubnana
2017-08-13 06:43 am (UTC)
Лисички - это отличные грибы! Почитайте в Инете
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sz_beiker
2017-08-12 08:15 pm (UTC)
Недоедаешь во Флориде?)))
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ecolimp
2017-08-12 04:55 pm (UTC)
Твердые сорта пшеницы идут на экспорт, а нас в России кормят фуражным зерном. Займитесь этим в Думе.

Edited at 2017-08-12 05:01 pm (UTC)
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zloivinni
2017-08-12 04:56 pm (UTC)
Игорь, вы когда выступаете в ток шоу, вы пожалуйста объясните "демократическо-либеральным болванам", которые по бумажке твердят одно и тоже-мол надо нам внутренними делами заниматься, мол дороги хреновые, урожай собирать надо, детсады строить, а не внешней политикой заниматься и по "Сириям расхаживать". Деньги нужно в развитие России вкладывать, а не распуливать на внешние контуры. До болванов не доходит- "Где будем брать деньги Зин" на внутреннее развитие?, если США уже открыто и прямо заявили, -режим и затыкаем ваши трубы, запрещаем с вами торговать и сотрудничать. Если Россия не будет жестко отвечать они завтра не допустят наши танкеры с зерном, металлом, вертолетами и прочими огурцами ни в одни порт мира. Хорошо если так, а то и вовсе топить начнут /скажут русские хакеры утопили/. Какое же тут внутренне развитие?. Или "демократы" настолько туповаты, что не понимают.
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i_korotchenko
2017-08-12 05:11 pm (UTC)
Я согласен, что на политических ток-шоу надо обсуждать прежде всего внутренние проблемы страны
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dmb2012i
2017-08-12 05:24 pm (UTC)
Весь год в магазинах есть свежие овощи, по приемлемым ценам, заготовки на зиму так и стоят в погребе ). В этом году огурцы и томаты мариновать не будем.
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