Как СБУ вербует граждан России в украинские шпионы. Подробности

Появились новые данные о методах работы Службы безопасности Украины против Российской Федерации. Приходится констатировать, что СБУ, пережившая после государственного переворота 2014 года в Киеве масштабную кадровую чистку, в настоящее время явно не справляется с поставленными перед ней задачами, и вместо реальной точечной оперативной работы, требующей скрупулезности, настойчивости и самое главное профессионализма, занимается имитацией бурной деятельности, пытаясь массово вербовать при выездах в Незалежную жителей Крыма, буквально всех подряд. Результат - десятки новоиспеченных украинских агентов, по возвращении на территорию РФ, обращаются с заявлениями о всем случившимся с ними в органы ФСБ.Житель Феодосии Валерий Анисимов, 69 лет, его СБУ пыталась завербовать в апреле 2017 года. До этого он неоднократно пересекал границу Крыма с Украиной. По словам Валерия Анисимова, его вербовали ради слежки за военными объектами Феодосии. У СБУ имелось подробное досье крымчанина с информацией о том, что он работал в избирательной комиссии, является председателем "Союза художников прикладного искусства" Феодосии, членом Союза художников Украины. На Украину феодосиец ездил часто – и чтобы повидать сына в Днепропетровске, и чтобы улаживать финансовые и личные дела."В последний раз я поехал в апреле 2017 года. Всегда проезжал границу без проблем — контрабанду не возил, без всяких проволочек проходил паспортный контроль. Той ночью пограничники минут 20 рассматривали документ. На выходе меня ждал странный человек: в кожаной куртке и камуфлированных штанах. Что особо бросилось в глаза — небритый. Я его про себя "махновец" назвал. Он предложил пройти досмотр", — вспоминает Анисимов.Мужчина сразу понял, что случилось что-то непредвиденное, и на всякий случай подготовил деньги. Чувство тревоги не подвело: странно одетый украинец оказался офицером СБУ. "Я тогда сильно занервничал, думал, не вернусь домой. Вскоре, после того, как мы вошли в помещение, зашел второй гражданин, полностью одетый в военную форму, но без опознавательных знаков, который также представился сотрудником СБУ.Сходу меня ошарашили вопросом: "Почему вы написали заявление Путину, чтобы он освободил Крым от бандеровцев?" Я пытался вспомнить, когда я это говорил или писал, а они в это время начали выкладывать подробности моей биографии, что я был членом избирательной комиссии при Украине, что я член Союза художников…", — рассказывает Валерией Анисимов. К разговору сотрудники украинской спецслужбы явно подготовились. Ошарашив ювелира своей осведомленностью в его личной жизни, они перешли к проверке информации в мобильном телефоне Анисимова. Одновременно выспрашивали о контактах в Крыму, родственниках на Украине."После они попросили меня расписаться на пустом листе бумаги, якобы чтобы сверить подписи. Сказали, что подписи отличаются, и забрали этот лист. В конце меня попросили: "Мы вам позвоним, а вы нам будете сообщать сведения о тех или иных людях". Я отказался. Я не хочу быть стукачом СБУ", — заявил Анисимов.Валерий Анисимов вспоминает, как профессионально на него "давили" допрашивавшие его люди, как запугивали, демонстрировали, что кругом – безлюдная степь, где человека не найти, как намекали на возможные проблемы у родных на Украине в случае несогласия и уверяет: в подобной ситуации отказаться от сотрудничества тяжело. "Под конец они попросили на пустом листе бумаги написать "Я обязываюсь не разглашать вышесказанные данные". Я отказался, так как понимал, о чем идет речь. Хотя, честно, я готов был подписать все, согласиться со всем, что они говорили. Я хотел просто выйти оттуда в целости и сохранности. Но после часового допроса они меня отпустили. Я вышел, побрел в сторону Новоалексеевки… Потом решил вернуться, но понял, что уже поздно что-то делать", — рассказывает Валерий Анисимов.Пробыв несколько дней на Украине и собираясь в обратную дорогу, он заранее предупредил знакомых, чтобы писали в ООН, в суд по правам человека, если в ближайшие дни он не выйдет на связь. По прибытию в пункт пропуска "Чонгар" крымчанина вновь задержали и отвели в знакомую комнату."Там опять сидел тот молодой человек в кожаной куртке. В этот раз мне сказали: "Вы патриот Украины? В Феодосии есть военные объекты и нам нужно, чтобы вы о них докладывали". Связь они предлагали поддерживать по телефону", — вспоминает Анисимов. Его номер телефона записали и отпустили."Я понимал, что это была вербовка. Я честно хотел очиститься", — рассказывает Валерий Анисимов, вспоминая, как, тщательно все обдумав, пришел в феодосийский отдел ФСБ. Там все тщательно выслушали, зафиксировали и, к удивлению Анисимова, очень вежливо объяснили, что явка с повинной гарантировала ему невиновность, он ничего никому не должен и может продолжать обычную жизнь без каких-либо условий и оговорок.Ян Крылов родился в Севастополе в конце восьмидесятых. Отслужил в украинской армии, в политической жизни не участвовал, на госслужбе не состоял, на секретных объектах не работал – в общем, потенциального интереса для украинских спецслужб, казалось бы, не представлял. На Украину съездил всего раз – чтобы получить выписку из налоговых органов для своего работодателя. Въезд на территорию сопредельного государства прошел без эксцессов. Зато выезд превратился в кошмар."На обратном пути, когда я уже подходил к окошку проверки документов в пункте пропуска "Чонгар" (с российской стороны "Джанкой"), ко мне подошел бородатый мужчина в камуфлированной форме. На ней не было ни погонов, ни опознавательных знаков. Судя по возрасту — офицер. Он отвел меня в сторону и спросил, откуда еду, о моем отношении к Украине", — вспоминает Ян.Человек вел себя устрашающе. По словам Яна, он принял решение не раздражать неизвестного и на все соглашаться, а потом уже искать выход. "Я сказал, что люблю Украину. После он отвел меня в помещение. Я очень нервничал, хоть и знал, что ничего не нарушил. Он начал задавать вопросы, о том, есть ли у меня российский паспорт, военный билет. Естественно, зная, что меня на Украине могут привлечь к ответственности за российские документы, я решился на обман. Я сказал, что их у меня нет. Тогда он предложил мне, скажем так, "сотрудничество" с СБУ. Потом он дополнительно проверил все мои вещи", — рассказал Ян. Сотрудничать с украинскими спецслужбами Ян согласился, подписал нужные бумаги и получил позывной – "Братан"."Для первичной связи мы должны были использовать мессенджеры. После, он (вербовщик) создаст мэйл, доступ к которому будет и у меня, и у него. Он будет оставлять в черновиках сообщения, которые после прочтения надо будет удалить. Туда же я должен был писать отчеты. Общение должно было происходить через открытые точки доступа к беспроводному интернету в кафе и торговых центрах", — вспоминает Ян.Сотрудник СБУ объяснил задачи: отслеживать, какую военную технику перебросили в Севастополь, какие корабли зашли в бухту, где дислоцируются воинские части. Как только севастополец поставил подписи под всеми документами, которые требовали подписать, его отпустили. "Он (офицер СБУ — ред.) сказал, что при прохождении погранконтроля на территории РФ, если спросят, куда меня отводили, надо ответить, что на допдосмотр. По приезду в Севастополь я сразу поехал в отдел ФСБ, поскольку понимал, что необходимо было сообщить о произошедшем, чтобы не было уголовной ответственности. И ни при каких обстоятельствах я не собирался шпионить в пользу Украины", — рассказывает Ян.В октябре 2016 года в аналогичную ситуацию попала Валентина Бондарук из Евпатории, инвалид второй группы, некогда работавшая в Федеральной службе судебных приставов, а до этого — в исполнительной службе Украины. Уйти с работы пришлось из-за болезни. После операции по протезированию сустава Валентина Андреевна собралась ехать на Украину в санаторий. На границе хромающую женщину с палочкой остановили сотрудники СБУ и, как и остальных, провели в отдельное помещение."Они начали жесткий допрос, спрашивали, состою ли я в партии, общаюсь ли с правоохранителями, работниками судов и администраций муниципалитетов. Я ответила, что нет, но их это не устроило. В течение шести часов они постоянно вели перекрестный допрос, обвиняли меня во лжи. В итоге забрали телефон и стали выписывать номера, спрашивали про конкретных служащих. Я поясняла, что номера просто остались в телефоне, что с тех пор, как покинула службу, я с этими людьми не общаюсь", — рассказывает Валентина Андреевна.За шесть часов допросов у женщины-инвалида отняли российский паспорт, угрозами и запугиванием заставили рассказать, где живут дети. "У меня был страх, что я могу не вернуться. Я переживала, что меня как бывшего госслужащего могут просто посадить", — вспоминает крымчанка. Разговор по существу она завела первой: "Двое из присутствовавших сотрудников СБУ вышли из помещения, и я спросила у оставшегося молодого человека: "Вы меня вербуете?" Он ответил: "Вы совершенно правильно поняли. Вы же понимаете, зачем?" Меня затрусило, и он сказал: "Не нервничайте. Вы вернетесь назад, если согласитесь сотрудничать". Под диктовку я написала заявление, что я даю согласие информировать СБУ о том, что происходит в Крыму. Они придумали мне псевдоним "Роза", — говорит Валентина Андреевна.Во втором заявлении "Роза" подтвердила, что она действительно работала в ФССП. Перед тем, как отпустить, новоиспеченного "агента" сфотографировали.На лечение в санаторий Валентина Андреевна попала, но места себе не находила и боялась ехать домой. Тем не менее, переход границы в Крым прошел благополучно, а уже дома она обратилась в ФСБ с заявлением.Николай Каплун родился и всю жизнь провел в Красноперекопске, который с недавних пор стал приграничным городом. С Украиной 30-летний крымчанин, отец двоих детей, ничем не связан: родственников там нет, с друзьями почти не общается. Тем не менее, ездил туда до ноября 2015 года, когда в пункте пропуска "Чаплынка" был завербован. Николай до сих пор недоумевает, чем он, мастер-технолог "Крымского содового завода" привлек внимание СБУ."Когда мы воссоединились с Россией, была большая разница в ценах на многие вещи. Я туда (на Украину) ездил за запчастями на автомобиль, стройматериалами. В ноябре 2015 года поехал забрать очередной заказ", — вспоминает Николай. В тот день он быстро прошел паспортный контроль и уже собирался ехать дальше, как украинский пограничник нашел в бардачке авто российские документы. Николая попросили пройти в отдельное помещение. "Там меня познакомили с двумя гражданами, которые представились сотрудниками Службы Безопасности Украины. Во время разговора они постоянно намекали, что неплохо было бы, если бы я отдал машину в пользу АТО или по возвращению с территории Украины "отблагодарил" их финансово", — вспоминает Николай. Общение с сотрудниками спецслужб затянулось на 19 часов, и все это время на крымчанина оказывали психологическое давление."Я не исключаю возможность, что учитывая, где именно я работаю, они запросто могли мне поручить проведение диверсии на заводе. Тем более, они постоянно мне угрожали. Говорили, что посадят меня, а после обменяют на украинских АТОшников, которых взяли в плен: "Тебя не отпустят. Сейчас приедут люди и отвезут тебя в Херсон". Постоянно обзывали. Сказать, что у меня была тревога за свою жизнь — это ничего не сказать. Несколько раз толкнули прикладом. Ни еды, ни воды. А когда отпускали в туалет, в поле со мной рядом постоянно находились два автоматчика", — вспоминает Николай.В конце беседы для устрашения СБУшники дополнительно привлекли сотрудников МВД Украины. Совместными усилиями им удалось вырвать у крымчанина согласие сотрудничать. Напоследок сотрудники СБУ "повеселились" – дали новому "агенту" забавный позывной "Рашнтуристо". Объяснили, что связь будут держать через мессенджеры. "СБУшники просмотрели все мои контакты в мобильном телефоне, пытались заставить меня выманить друзей в пункт пропуска, позвонить им. Потом вызвали участкового из Новой Каховки, который сидел, составлял какие-то протоколы, изъял российские документы и уехал, сказав, что завтра я должен быть у него", — вспоминает Николай.Результатом 19-часовых мучений стал ряд расписок, в том числе и "добровольное согласие" на шпионаж в пользу Украины. "Они заставили меня написать также заявление об отказе от российского гражданства. Потом написал заявление о "сотрудничестве". Конкретно их интересовало передвижение российской военной техники вдоль границы Крыма с Украиной", — вспоминает Николай. После всего пережитого продолжить свое путешествие на Украину крымчанин не решился."Выпустили меня в три часа ночи. Я дико замерз, потому как помещение было неотапливаемое, а одет был не по сезону, ведь на машине ехал. Вернулся по украинскому паспорту в Крым. Машину мне так и не отдали, документы российские тоже оставили себе. Домой добрался на автобусе. Хорошо у жены была генеральная доверенность, на следующий день она собралась и поехала забирать автомобиль из пункта пропуска. Они очень интересовались моей персоной, спрашивали у жены, о чем я ей рассказывал. Когда она вернулась, я увидел, что панели машины частично разобраны. Видимо, что-то искали", — рассказывает Николай.Вернувшись в Крым, он также сразу написал явку с повинной в ФСБ. С тех пор за полтора года "с той стороны" его не беспокоили.— Батрак Андрей Иванович, оперуполномоченный Генического ГРО УСБУ в Херсонской области, старший лейтенант;— Боклач Андрей Борисович, оперуполномоченный Генического ГРО УСБУ в Херсонской области, старший лейтенант;— Бурячок Тарас Александрович, старший оперуполномоченный по ОВД ГО КР УСБУ в Херсонской области, подполковник;— Ковалев Игорь Олегович, старший оперуполномоченный ГО КР УСБУ в Херсонской области, капитан;— Коротич Юрий Анатольевич, консультант-эксперт по оперативным вопросам ДКР СБУ, подполковник;— Кривонос Максим Григорьевич, старший оперуполномоченный ГО КР УСБУ в Херсонской области, капитан;— Марков Тарас Олегович, старший оперуполномоченный Генического ГРО УСБУ в Херсонской области, капитан;— Ягелло Владимир Владимирович, старший оперуполномоченный по ОВД ГО КР УСБУ в Херсонской области, капитан.