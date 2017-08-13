Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация
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Коротченко
i_korotchenko
August 13th, 22:59


РИА Новости | Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с использованием авиабазы Хмеймим в качестве промежуточного пункта не соответствуют действительности и призваны дискредитировать действия Москвы по стабилизации ситуации в Сирии, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в "западных спецслужбах" опубликовала информацию, согласно которой Иран в нарушение резолюции СБ ООН якобы переправил в Россию через Сирию для обслуживания некие компоненты тяжелых наступательных вооружений. Данные действия, по заявлению источников Welt am Sonntag, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, в которой зафиксированы положения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Согласно статье, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на сирийской авиабазе в Хмеймиме, куда доставили военный груз, предназначенный для переправки в Россию. В статье при этом не называются конкретные виды вооружений. Груз якобы затем был вывезен на грузовиках в сирийский порт Тартус на Средиземном море, погружен на российский транспортный корабль "Спарта-3" и вывезен в Новороссийск.

"Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителем известных резолюций Совета безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций СБ ООН и не нарушает их. Цель данной информационной провокации – бросить тень на Россию и попытаться дискредитироваться усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса", — сказал Коротченко.

Источник: https://ria.ru/world/20170813/1500279642.html

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Posts from This Journal by “Иран” Tag

5 comments :
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  • 1
zgoba.ru
2017-08-13 08:56 pm (UTC)
Ну да, надо обязательно через Сирию "на перекладных" - самый ближний, скрытный и безопасный путь. По Каспию никак и самолетом сразу в РФ не судьба. Хреновые источники в "западных спецслужбах".
(Reply) (Thread)

абсолютно правильно.

semas
2017-08-13 10:01 pm (UTC)
Я тоже об этом сразу подумал.
(Reply) (Parent) (Thread)
art_f
2017-08-13 09:04 pm (UTC)
какой сивый бред ))
(Reply) (Thread)
akalinine
2017-08-13 10:25 pm (UTC)
как такая чушь в промо попадает
(Reply) (Thread)
23mai1975
2017-08-14 03:00 am (UTC)
А лучше всего - не голосовать за санкции против Ирана, которые вредны прежде всего самой России......
(Reply) (Thread)
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