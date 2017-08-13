Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация

Иран продемонстрировал прототип малозаметного истребителя "Кахер-313" Иранское телевидение продемонстрировало репортаж, в ходе которого были показаны рулежные испытания модернизированного опытного образца легкого…

С-300 в Иран, С-400 в Индию РИА Новости | Успешное завершение поставок зенитных ракетных систем С-300 в Иран открывает возможности для заключения новых оборонных контрактов…

Россия создала Координационный центр для ведения войны с ИГИЛ Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия создала координационную структуру для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Он также…

Сирия: возможные варианты российских действий Германское издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщило о том, что делегации Центрального разведывательного…

Обама усомнился в эффективности зенитной ракетной системы С-300. Забыл про уроки Вьетнама? фото пресс-службы Концерна ПВО "Алмаз-Антей" Военная мощь США такова, что в случае войны Ирану не уберечься от поражения, даже несмотря…

Всего один день был на LAAD-2015 директор ФСВТС Александр Фомин. И улетел готовить контракт с Ираном Всего один день был на выставке вооружений LAAD-2015 в Рио-де-Жанейро директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ с…

Путин снял эмбарго на поставку Тегерану ЗРС-300. Вашингтон резко против. Израиль готовит удар? Свершилось! Сегодня президент РФ Владимир Путин Владимир Путин подписал указ, которым он снял запрет на поставки в Иран ЗРС С-300. МОСКВА, 13…

Посол Ирана Реза Саджади завершил миссию в Москве Посол Исламской Республики Иран Реза Саджади завершил 5-летнюю работу в Москве. Сегодня он устроил прием в своей резиденции, я присутствовал на…