Украинский политолог Карасёв перепутал Москву с Рио-де-Жанейро

Был сегодня в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали в первой части ситуацию в Незалежной. Прибывший из Киева украинский политолог Вадим Карасёв заявился в студию в белых штанах - видимо перепутал Москву с Рио-де-Жанейро.
Куда идет Украина? (Кроссовки политолога Вадима Карасёва)
На Украине националисты устроили настоящую охоту на многодетную мать Светлану Пикту из-за того, что она выступает за русский язык и открыто высказывает свою позицию по Донбассу, а украинского футболиста Артема Громова не взяли в львовский клуб "Карпаты". Болельщики и игроки команды выступили резко против перевода полузащитника, который играл за российский клуб и высказывал свое мнение о российско-украинских отношениях.
В студии "Время покажет" пытаются понять, что это – единичные случаи или последовательная политика Киева и удастся ли украинским властям заставить замолчать всех несогласных.
Во второй части программы "Время покажет" мы обсуждали ситуацию в американском городке Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где произошли ожесточенные столкновения между ультраправыми и их противниками из-за решения местных властей снести памятник Роберту Эдварду Ли. Анализируя возможные причины произошедшего, американские эксперты говорили в том числе и о российском влиянии.
Много шума в американской прессе вызвал полет российского самолета Ту-154 над Капитолием и Белым домом. Пентагон заверил: все под контролем и соответствует международному договору. Но пресса не успокаивается. Новую интригу подбросило американцам популярное интернет-издание Eurasianet: оно заподозрило Россию в подготовке цветной революции в штате Калифорния, где сторонники независимости делают новую попытку сбора подписей за выход из США.
Вот приметил , что у этого персонажа в одежде замашки негритянского сутенера. Какие то цепи на руках ногах шее и прочее.
Я не думаю, что нужно это смотреть.
свидомые и те ряженые.
Это ваша кухня для ваших ... домашних животных.
Виталий "не только лишь все" Кличко ведь украинский политик? Я ничего не перепутал?
Гражданство выдавали и губернатором Одессы Михаила Саакашвили назначали украинские политики? Я ничего не перепутал?
Деньги на строительство стены Яценюка разрешали и выдавали украинские политики? Я ничего не перепутал?
Но ответа на вопросы о Кличко, Саакашвили и Яценюке я так и не дождусь?
Повторяю, украинские политологи не могут быть умнее украинских политиков. Ну а раз украинские политики сделали из страны сплошной балаган, глупо ожидать чего-то иного от политологов.
Они в вашем балагане участвуют?
Если нет, то о чем мы говорим?
Или, по-вашему, изречения Кличко, ситуация с гражданством Саакашвили и стена Яценюка - признак психического здоровья?
Речь шла о ваших клоунах на вашем телебалагане.
Удивительно, а почему вы америку не вспомнили?
Так что там с украинскими политиками? Они не клоуны? Я услышу внятный ответ?
Просто из политики естественно вытекает и политология. Если политики разумные люди, то да, клоунада вместо политологии выглядит очень странно. А вот если политики клоуны, то что требовать от политологов?
Ну так что там с украинскими политиками? Это клоуны или адекватные люди?
Или у вас русский не родной?
Зачем вы меня пытаетесь втянуть в злостный оффтоп по вашей пропагандиской теме?
Тем более вы политологов от политиков не отличаете.
Edited at 2017-08-15 05:14 pm (UTC)
Связана.
Клоуны разные.
Давайте отдельно о мухах и котлетах.
Ну так что там с украинскими политиками? Они клоуны или адекватные люди?
И уже отталкиваясь от ответа на этот вопрос, можно рассудить, насколько гармонична и естественна клоунада украинских политологов.
Слив засчитан.
Вам бы ПОДУЧИТЬСЯ...
P.S. парадоксы однако...Лавров(рус)-разбирается,Коротче
Так что и Лавров не разбирается (и никто его за это не винит, потому что в этом дурдоме сам чёрт ногу сломит).
Отвратительно смотреть. Бородавки это признак плохой генетики и слабой сопротивляемости к вирусам.
А в этой обуви он на пимпа похож ( сутенера в англоязычных странах)
Edited at 2017-08-14 09:22 pm (UTC)
Хотя, люди это совершенно разные. Ковтун - шизофреник, это чисто медицинский случай, и интересен разве что узким специалистам из специальных медучреждений. Киселев - настоящая мразь. Я бы не назвал таким словом бандеровца, он - враг, и его дело противостоять нам. Убежденные враги не вызывают такого отторжения, их нужно убить, но можно понять. Их ведет другая правда. А такие как Киселев вызывают желание продезинфицировать после них помещение.
Но все это - мелочи. А настоящая проблема в том, что украинский вопрос не имеет политического решения. На западном рубеже России, а если точно - на исконных русских землях, растет злокачественная опухоль. Быстро растет. И терапия уже не работает.
Нам надо думать, как с минимальным ущербом эту опухоль вырезать. Кровь будет. Крик на Западе будет. Но деваться нам некуда, надо резать.
Шоу от дебилов для дебилов.
Карасёв и Рио - де - Москау
Edited at 2017-08-15 04:52 am (UTC)
Про россию уже когда начнете передачи снимать?
пару зарплат отдал, поиздержался - на носки всё так и нет... пичаль
Потому что по жаре и пыли обувь на босу ногу - это отстрел. Кровавые мозоли.
Жлобы носят так, как видят.