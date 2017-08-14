Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Украинский политолог Карасёв перепутал Москву с Рио-де-Жанейро
Коротченко
i_korotchenko
August 14th, 21:56


Был сегодня в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале, обсуждали в первой части ситуацию в Незалежной. Прибывший из Киева украинский политолог Вадим Карасёв заявился в студию в белых штанах - видимо перепутал Москву с Рио-де-Жанейро.

Куда идет Украина? (Кроссовки политолога Вадима Карасёва)


На Украине националисты устроили настоящую охоту на многодетную мать Светлану Пикту из-за того, что она выступает за русский язык и открыто высказывает свою позицию по Донбассу, а украинского футболиста Артема Громова не взяли в львовский клуб "Карпаты". Болельщики и игроки команды выступили резко против перевода полузащитника, который играл за российский клуб и высказывал свое мнение о российско-украинских отношениях.

В студии "Время покажет" пытаются понять, что это – единичные случаи или последовательная политика Киева и удастся ли украинским властям заставить замолчать всех несогласных.



Во второй части программы "Время покажет" мы обсуждали ситуацию в американском городке Шарлотсвилле, штат Вирджиния, где произошли ожесточенные столкновения между ультраправыми и их противниками из-за решения местных властей снести памятник Роберту Эдварду Ли. Анализируя возможные причины произошедшего, американские эксперты говорили в том числе и о российском влиянии.

Много шума в американской прессе вызвал полет российского самолета Ту-154 над Капитолием и Белым домом. Пентагон заверил: все под контролем и соответствует международному договору. Но пресса не успокаивается. Новую интригу подбросило американцам популярное интернет-издание Eurasianet: оно заподозрило Россию в подготовке цветной революции в штате Калифорния, где сторонники независимости делают новую попытку сбора подписей за выход из США.



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Posts from This Journal by “Украина” Tag

48 comments :
( 48 comments Leave a comment )
  • 1
7freiheit
2017-08-14 07:01 pm (UTC)
Бедный Карасев, похоже он в поиске..))) Рядится под гламурьЁ, как бЭ молодится..)))
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hskval
2017-08-14 10:07 pm (UTC)
А на белых ботинках, что-то на Европейской мове...
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7freiheit
2017-08-15 05:07 pm (UTC)
Реклама рок-групп. Молодится..))
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hskval
2017-08-16 02:43 pm (UTC)
Как же, помню те войлочные боты - "Прощай молодость"!
(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-08-16 06:24 pm (UTC)
Мы с вами не очень молоды, но наверняка не смешим публику молодежной одеждой, а?!
(Reply) (Parent) (Thread)
d_mytrees
2017-08-14 11:57 pm (UTC)
К Звереву пускай обратится :)
(Reply) (Parent) (Thread)
7freiheit
2017-08-15 05:10 pm (UTC)
Зверев вылечит, думаете? Карасев перебирает тонкими губами, а модный тусовщик губы качает силиконом или гиалуроновыми уколами молодости
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d_mytrees
2017-08-15 11:34 pm (UTC)
Ага. Корону на голову. Сапоги на каблуке будут со стразиками. :) На шее не понятно что висит. Тоже недоработка.
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infin56
2017-08-14 07:09 pm (UTC)
да это просто идиоты с потными ногами... Физиология пока по другому не работает.
(Reply) (Thread)
yur65
2017-08-14 07:21 pm (UTC)
Много чести уделять внимание зарвавшимся профессиональным пускателям дыма в глаза, отнимающим время и нервы у честного, порядочного, заинтересованного в разрешении проблемы зрителя.
(Reply) (Thread)
andruhanski
2017-08-14 07:22 pm (UTC)

Вот приметил , что у этого персонажа в одежде замашки негритянского сутенера. Какие то цепи на руках ногах шее и прочее.

(Reply) (Thread)
36rusvoronezh
2017-08-14 07:41 pm (UTC)
Как подросток одевается. Интересно, что психологи бы рассказали за его фичи-бусы-кросы....
(Reply) (Thread)
salatau
2017-08-14 08:10 pm (UTC)
С украинцами никто из российских политологов не умеет правильно вести диалог. Разве что одна Елена Бойко, но и она - гражданка Украины. Потому что если собаки хотят вести мирные переговоры с котами, они должны чётко освоить всю кошачью культуру и язык, и мявкать по -кошачьи, а не лаять о своём о девичьем, независимо от того, врубаются ли в тему коты.
(Reply) (Thread)
raymond_babbitt
2017-08-14 08:11 pm (UTC)
Я никак не могу понять - зачем этих людей зовут на российские каналы? Да ещё и деньги платят. Специально? Для поддержания интереса?

Я не думаю, что нужно это смотреть.
(Reply) (Thread)
Алексей Горелов
2017-08-15 04:43 am (UTC)
затем что это вато тв.
свидомые и те ряженые.
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iiisasa
2017-08-14 08:42 pm (UTC)
Это ваши каналы и ваши люди. Мне непонятно для кого вы называете их украинскими политологами, американскими журналистами.

Это ваша кухня для ваших ... домашних животных.
(Reply) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 03:13 am (UTC)
Эти украинские политологи абсолютно соответствуют украинским политикам.
Виталий "не только лишь все" Кличко ведь украинский политик? Я ничего не перепутал?
Гражданство выдавали и губернатором Одессы Михаила Саакашвили назначали украинские политики? Я ничего не перепутал?
Деньги на строительство стены Яценюка разрешали и выдавали украинские политики? Я ничего не перепутал?
(Reply) (Parent) (Thread)
iiisasa
2017-08-15 08:12 am (UTC)
Кто-то еще, кроме ваших подставных на зарплате, еще участвовал в этом телебалагане?
(Reply) (Parent) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 04:10 pm (UTC)
Не знаю.
Но ответа на вопросы о Кличко, Саакашвили и Яценюке я так и не дождусь?
Повторяю, украинские политологи не могут быть умнее украинских политиков. Ну а раз украинские политики сделали из страны сплошной балаган, глупо ожидать чего-то иного от политологов.
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iiisasa
2017-08-15 04:27 pm (UTC)
>>Но ответа на вопросы о Кличко, Саакашвили и Яценюке я так и не дождусь?

Они в вашем балагане участвуют?

Если нет, то о чем мы говорим?
(Reply) (Parent) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 04:38 pm (UTC)
Они участвуют в балагане под названием "Украина".
Или, по-вашему, изречения Кличко, ситуация с гражданством Саакашвили и стена Яценюка - признак психического здоровья?
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iiisasa
2017-08-15 05:07 pm (UTC)
:)

Речь шла о ваших клоунах на вашем телебалагане.

Удивительно, а почему вы америку не вспомнили?
(Reply) (Parent) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 05:11 pm (UTC)
Речь шла об УКРАИНСКИХ клоунах.
Так что там с украинскими политиками? Они не клоуны? Я услышу внятный ответ?
Просто из политики естественно вытекает и политология. Если политики разумные люди, то да, клоунада вместо политологии выглядит очень странно. А вот если политики клоуны, то что требовать от политологов?

Ну так что там с украинскими политиками? Это клоуны или адекватные люди?
(Reply) (Parent) (Thread)
iiisasa
2017-08-15 05:13 pm (UTC)
Вы название темы способны понять?
Или у вас русский не родной?

Зачем вы меня пытаетесь втянуть в злостный оффтоп по вашей пропагандиской теме?
Тем более вы политологов от политиков не отличаете.

Edited at 2017-08-15 05:14 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 05:15 pm (UTC)
Разве политология не связана с политикой?
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iiisasa
2017-08-15 05:22 pm (UTC)
Вы мне надоели.

Связана.
Клоуны разные.
Давайте отдельно о мухах и котлетах.
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solis_caeli
2017-08-15 05:26 pm (UTC)
Из политики естественно вытекает и политология. Если политики разумные люди, то да, клоунада вместо политологии выглядит очень странно. А вот если политики клоуны, то что требовать от политологов?

Ну так что там с украинскими политиками? Они клоуны или адекватные люди?
И уже отталкиваясь от ответа на этот вопрос, можно рассудить, насколько гармонична и естественна клоунада украинских политологов.
(Reply) (Parent) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 05:32 pm (UTC)
Сами огорчились из-за клоунады ВАШИХ политологов, сами попытались влезть и что-то возразить, сами слились.
Слив засчитан.
(Reply) (Parent) (Thread)
nikvision
2017-08-14 08:57 pm (UTC)
украинским папуасам подарили бусики и теперь они европейцы!
(Reply) (Thread)
lavrovvv5
2017-08-14 09:07 pm (UTC)
Вы ,пан Коротченко,ВООБЩЕ не разбираетесь в украинской действительности...
Вам бы ПОДУЧИТЬСЯ...

P.S. парадоксы однако...Лавров(рус)-разбирается,Коротченко(укр)-НЕТ
(Reply) (Thread)
solis_caeli
2017-08-15 03:15 am (UTC)
Вообще-то, Лавров сказал, что не имеет соответствующего медицинского образования, чтобы адекватно комментировать происходящее на Украине.
Так что и Лавров не разбирается (и никто его за это не винит, потому что в этом дурдоме сам чёрт ногу сломит).
(Reply) (Parent) (Thread)
redneck_yankee
2017-08-14 09:21 pm (UTC)
Он бы сходил к пластическому хирургу чтобы тот убрал бородавки с его рожи вместо покупки дизайнерских кроссовок.
Отвратительно смотреть. Бородавки это признак плохой генетики и слабой сопротивляемости к вирусам.
А в этой обуви он на пимпа похож ( сутенера в англоязычных странах)

Edited at 2017-08-14 09:22 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
lion_lexx
2017-08-14 09:38 pm (UTC)
...эти идиоты уже надоели хуже малахова....
(Reply) (Thread)
Фидель Кастро
2017-08-14 09:50 pm (UTC)
Честно говоря, если бы на каждой передаче Карасеву с Ковтуном били бы морду, рейтинг бы только вырос.

Хотя, люди это совершенно разные. Ковтун - шизофреник, это чисто медицинский случай, и интересен разве что узким специалистам из специальных медучреждений. Киселев - настоящая мразь. Я бы не назвал таким словом бандеровца, он - враг, и его дело противостоять нам. Убежденные враги не вызывают такого отторжения, их нужно убить, но можно понять. Их ведет другая правда. А такие как Киселев вызывают желание продезинфицировать после них помещение.

Но все это - мелочи. А настоящая проблема в том, что украинский вопрос не имеет политического решения. На западном рубеже России, а если точно - на исконных русских землях, растет злокачественная опухоль. Быстро растет. И терапия уже не работает.

Нам надо думать, как с минимальным ущербом эту опухоль вырезать. Кровь будет. Крик на Западе будет. Но деваться нам некуда, надо резать.
(Reply) (Thread)
nata1709
2017-08-15 03:20 am (UTC)

Шоу от дебилов для дебилов.

(Reply) (Thread)
vrnalbum
2017-08-15 03:45 am (UTC)
Мужиков в студии нет, выкинуть подлецов типа Ковтуна и Карася из студии
(Reply) (Thread)
petlyura
2017-08-15 04:48 am (UTC)
Карасев профессиональный холиварщик, раньше на шустера работал, теперь гастерит. Похоже гей
(Reply) (Thread)

Карасёв и Рио - де - Москау

blog_v_makashov
2017-08-15 04:51 am (UTC)
Не стоит удивляться . Украина переживает не лучшие времена. Как и Россия. По Российским меркам у них сейчас 93-94. И сильно затянулся. Причина проста, мотивированы к власти наиболее , я бы сказал самые больные представители. Для больного человека собственные фантазии = абсолютная реальность. Вызывает только удивление, что приглашающая сторона либо этого не понимает, либо делает это сознательно. Ибо существует понятие : "индуцированный психоз". И приглашение к эфиру откровенно не здоровых людей - есть преступление перед обществом.

Edited at 2017-08-15 04:52 am (UTC)
(Reply) (Thread)
garnet_777
2017-08-15 05:21 am (UTC)
Модный селюк в кросах с сердечками , походу прямиком с одесского гей парада приехал, ггг
(Reply) (Thread)
rus_maxim
2017-08-15 06:30 am (UTC)

Про россию уже когда начнете передачи снимать?

(Reply) (Thread)
Vladimiv
2017-08-15 07:00 am (UTC)
неужели из всего материала поста, белые штаны и кроссовки Карасева - самые важные?
(Reply) (Thread)
fi_alkka
2017-08-15 07:51 am (UTC)
кроссовки дизайнерские женские, с сердечками, цены немалой
пару зарплат отдал, поиздержался - на носки всё так и нет... пичаль
(Reply) (Thread)
iiisasa
2017-08-15 05:19 pm (UTC)
Это сейчас тред такой, "без носков", хотя вменяемые покупают скрытые носки(типа женских "следов").
Потому что по жаре и пыли обувь на босу ногу - это отстрел. Кровавые мозоли.

Жлобы носят так, как видят.
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admiral_tirpit
2017-08-15 11:24 am (UTC)
Да, уровень интеллекта г-на Короченко зашкаливает...........в низ. По г-ну Коротченко все должны ходить в одинаковых кителях и желательно строевым шагом.
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dl_advokat
2017-08-15 08:38 pm (UTC)
А чем Коросевы от Короткевичей отличаются? Ничем. И те, и те получают кэш.
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Клим Малинин
2017-08-16 08:28 am (UTC)
тупой каклоскот неизлечим
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