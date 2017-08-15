Иловайский котёл: в самом громком поражении украинской армии Киев пытается обвинить Россию

Приехали! Украина заняла предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО Украинские танкисты, принимавшие участие в танковом биатлоне армий стран НАТО, заняли предпоследнее место, сообщила пресс-служба Министерства…

Вооруженные силы Украины: армия карателей и мародеров Прокомментировал для издания "Свободная пресса" заявление Петра Порошенко о готовности украинских ВВС к нанесению, при необходимости, авиаударов…

Отношение - как к скоту. Туалет для украинских солдат В Фейсбуке Олега Мовчана, который рассказал о низком качестве поставленных для ВСУ американских бронемашин, опубликован снимок туалета для…

Украинского военнослужащего за критику американских бронемашин отправляют в зону АТО фото forum.militaryparitet.com Поставленные на Украину американские бронеавтомобили HMMWV (Humvee) обернулись проблемой для украинской армии. Об…

Зрада чи перемога? В украинской армии будут введены звания "хорунжий" и "бригадный генерал" фото Фейсбук Петра Порошенко Поднять моральный дух Вооруженных Сил Украины, потерпевших в 2014-2015 гг. ряд позорных поражений от ополченцев ДНР…

Украинские военные признали, что "по трагической случайности" сбили малайзийский "Боинг" Анонимный источник в одном из силовых ведомств Украины заявил, что малайзийский «Боинг» был сбит в результате несанкционированного…

Офицерам СБУ и МО Украины поступила команда спилить звезду на рукоятках табельных пистолетов ПМ Офицерам центрального аппарата СБУ и Минобороны Украины поступила команда спилить звезду на рукоятках табельных пистолетов ПМ - об этом сообщил…

Познакомился с генерал-майором ВСУ Александром Коломийцем, перешедшим на сторону ДНР Был сегодня в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1", познакомился там с генерал-майором ВСУ Александром…