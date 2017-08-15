Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Иловайский котёл: в самом громком поражении украинской армии Киев пытается обвинить Россию
Коротченко
i_korotchenko
August 15th, 19:35


Украина.Ру | Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обнародовала результаты расследования причин Иловайского котла По данным ГПУ, руководство Вооруженных Сил России якобы организовало прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ из России. Как утверждается, самое масштабное вторжение произошло в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Вооруженные Силы Украины понесли потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн., говорится в докладе. Главная военная прокуратура Украины в то же время заявила, что передала в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства военных преступлений в Иловайском котле для открытия уголовного производства.

Об истинных причинах поражения ВСУ в Иловайском котле рассказал изданию Ukraina.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Причина поражения ВСУ заключалась в том, что у украинских солдат отсутствовала мотивация, был низкий уровень штабной культуры генералов ВСУ, которые планировали эту операцию. Самая главная причина поражения — в высоком моральном духе ополченцев, которые воевали за свою землю и воспринимали украинские части как оккупантов. Все это привело к тому, что Иловайский котел стал реальностью и самым сильным ударом по репутации украинской армии.

А обвинения России в причастности к украинскому конфликта уже настолько стали обыденными, что нет ни одной стороны жизни Украины, в неудачах которой не была бы виновата Россия. От того, что украинские власти будут списывать все свои просчеты на Россию, ситуация на Юго-Востоке страны не улучшится. И сегодняшний уровень ВСУ показывает, что когда они сталкиваются с ополченцами в реальных боевых ситуациях, украинские военные проигрывают и несут потери», — пояснил эксперт.

Коротченко напомнил, что СК РФ сегодня возбудил еще три уголовных дела против ВСУ по фактам военных преступлений. «Украинские военные преступники, сколько бы они не скрывались, будут найдены и преданы суду. Они должны помнить, что срока давности военным преступлениям нет», — подытожил он.

Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением в истории АТО, которое в сентябре 2014 года завершилась окружением ВСУ ополченцами ДНР. На Украине тогда заговорили о полном упадке морального духа украинской армии. Генштаб Украины постоянно называл разные цифры потерь в Иловайском котле. Согласно предварительным результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины общие потери украинских Вооруженных Сил, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести, однако в Минобороны ДНР заявляли не о сотнях, а о тысячах погибших, о которых Генштаб Украины просто умолчал, бросив множество своих солдат на поле боя. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной украинского конфликта, а также не посылает российские регулярные войска и вооружение в Донбасс.

Источник: http://ukraina.ru/exclusive/20170814/1019032250.html, фото volga.lutsk.ua

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7 comments :
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oleg_volyinets
2017-08-15 05:15 pm (UTC)
Было там два батальона, другого вмешательства не было.
При полноценном вторжении была бы картинка как в августе 1945-го года против Японии.
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kubaners
2017-08-15 06:09 pm (UTC)
Поподробнее пожалуйста
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oleg_volyinets
2017-08-15 06:32 pm (UTC)
Инфа из третьих рук строго неофициально. В Дебальцево точно не участвовали. Без русских военных удалось котел ликвидировать, но на освобождение Светлодара сил не хватило.
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kubaners
2017-08-16 08:55 am (UTC)
Из первых рук: никаких батальонов Российской армии не было. Добровольцы были,в том числе и бывшие, на тот момент, военные и численностью уж никак не под два батальона (600 чел), а гораздо больше.
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redneck_yankee
2017-08-15 10:08 pm (UTC)
В своем разгроме Вермахт обвинил Красную Армию ))). Ну вообще-то это нормально что укро-каратели получили по-мордам/яйцам от русских.
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spmen
2017-08-16 08:00 pm (UTC)
К великому сожалению, победы 14 г. были, мягко говоря, преданы погаными кремлядями во главе с либерастом Дудаевым ("сурковым"). Вместо освобождения всего Донбасса - позорнейший Минск-1 с каклической артиллерией в 5 км от Донецка. По такой логике, Сталин после Сталинградской битвы должен был бы выпустить фашистов из котла и договориться с ними о линии фронта в 5 км от города - чтобы его еще года 4 обстреливали.
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