Иловайский котёл: в самом громком поражении украинской армии Киев пытается обвинить Россию

Украина.Ру | Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обнародовала результаты расследования причин Иловайского котла По данным ГПУ, руководство Вооруженных Сил России якобы организовало прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ из России. Как утверждается, самое масштабное вторжение произошло в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Вооруженные Силы Украины понесли потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн., говорится в докладе. Главная военная прокуратура Украины в то же время заявила, что передала в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства военных преступлений в Иловайском котле для открытия уголовного производства.
Об истинных причинах поражения ВСУ в Иловайском котле рассказал изданию Ukraina.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Причина поражения ВСУ заключалась в том, что у украинских солдат отсутствовала мотивация, был низкий уровень штабной культуры генералов ВСУ, которые планировали эту операцию. Самая главная причина поражения — в высоком моральном духе ополченцев, которые воевали за свою землю и воспринимали украинские части как оккупантов. Все это привело к тому, что Иловайский котел стал реальностью и самым сильным ударом по репутации украинской армии.
А обвинения России в причастности к украинскому конфликта уже настолько стали обыденными, что нет ни одной стороны жизни Украины, в неудачах которой не была бы виновата Россия. От того, что украинские власти будут списывать все свои просчеты на Россию, ситуация на Юго-Востоке страны не улучшится. И сегодняшний уровень ВСУ показывает, что когда они сталкиваются с ополченцами в реальных боевых ситуациях, украинские военные проигрывают и несут потери», — пояснил эксперт.
Коротченко напомнил, что СК РФ сегодня возбудил еще три уголовных дела против ВСУ по фактам военных преступлений. «Украинские военные преступники, сколько бы они не скрывались, будут найдены и преданы суду. Они должны помнить, что срока давности военным преступлениям нет», — подытожил он.
Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением в истории АТО, которое в сентябре 2014 года завершилась окружением ВСУ ополченцами ДНР. На Украине тогда заговорили о полном упадке морального духа украинской армии. Генштаб Украины постоянно называл разные цифры потерь в Иловайском котле. Согласно предварительным результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины общие потери украинских Вооруженных Сил, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести, однако в Минобороны ДНР заявляли не о сотнях, а о тысячах погибших, о которых Генштаб Украины просто умолчал, бросив множество своих солдат на поле боя. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной украинского конфликта, а также не посылает российские регулярные войска и вооружение в Донбасс.
Источник: http://ukraina.ru/exclusive/20170814/10
При полноценном вторжении была бы картинка как в августе 1945-го года против Японии.