Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Китайский боевой лазер
Коротченко
i_korotchenko
August 15th, 22:35


На выставке вооружений IDEX-2017 китайская компания POLY DEFENCE продемонстрировала модель мобильного боевого лазера Silent Hunter ("Безмолвный охотник"). ТТХ образца представлены не были.

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Posts from This Journal by “Китай” Tag

5 comments :
( 5 comments Leave a comment )
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spear2
2017-08-15 08:09 pm (UTC)

Задача, которую по легенде задавал своим студентам Ландау: "Мощный газодинамический лазер сбивает самолет, летящий на высоте 10 000 метров. Определить начальную скорость лазера. Сопротивлением воздуха пренебречь"

(Reply) (Thread)
Григорий Чуркинский
2017-08-16 12:11 am (UTC)
Задачу решил. Сопротивлением воздуха принебрёг. Вышла из строя Бурейская ГЭС. Дальний Восток и Китай остались без света на два часа!
(Reply) (Thread)
valerii_11
2017-08-16 06:33 am (UTC)
...прЕнебрёг...
(Reply) (Parent) (Thread)
krwsha
2017-08-16 08:46 am (UTC)
А 4 больших шкафа позади - это батарейки?
(Reply) (Thread)
spmen
2017-08-16 08:04 pm (UTC)
Без ТТХ выставлять все эти макеты бессмысленно.
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