Китайский боевой лазер

На выставке вооружений IDEX-2017 китайская компания POLY DEFENCE продемонстрировала модель мобильного боевого лазера Silent Hunter ("Безмолвный охотник"). ТТХ образца представлены не были.
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Китай продемонстрировал ОБТ VT4 на выставке вооружений IDEX-2017. Постарался максимально подробно дать представление об этой машине в публикуемой…
Телеканал "Звезда" | Вашингтон сделает все возможное, чтобы раскачать ситуацию в Центральной Азии и помешать строительству Нового шелкового пути.…
На выставке вооружений LIMA-2017 Китай продемонстрировал управляемую бомбу FT-9, носителями которой могут быть как боевые самолеты, так и ударные…
Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно прошел испытания в Китае. Пройденные наземные тесты подтверждают базовую готовность машины к…
На каждой крупной выставке вооружений - и салон LIMA-2017 в Малайзии не стал исключением - Китай не забывает напоминать своим соседям, кто…
Опубликовал пост Несмотря на партнерство, Россия должна учитывать военную мощь Китая, а на следующий день последовала реакция. В редакцию журнала…
РСН | Несмотря на партнёрство с Китаем, Россия должна учитывать военную мощь Пекина, сказал «Русской службе новостей» главный редактор журнала…
Военно-воздушные силы Китая взяли на вооружение обезьян. Об этом сообщает Центральное китайское телевидение. Дело в том, что в…
На авиасалоне Airshow China в Чжухае увидел вот эту посетительницу, которая фотографировала самолеты. Зачем эта китайская девушка прячет лицо?…
Задача, которую по легенде задавал своим студентам Ландау: "Мощный газодинамический лазер сбивает самолет, летящий на высоте 10 000 метров. Определить начальную скорость лазера. Сопротивлением воздуха пренебречь"