Коллективная шизофрения довела Украину до ракетно-ядерного вооружения Северной Кореи

"МК" | Исполняющий обязанности председателя государственного космического агентства Украины Юрий Радченко заявил, что двигатели для межконтинентальных ядерных ракет в КНДР могла поставить Россия. Для этого российские специалисты могли разобрать украинские ракеты «Циклон-2» и «Циклон-3», имеющиеся в распоряжении Москвы, и передать необходимые детали Пхеньяну. Обвинения Киева «МК» прокомментировал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона:
- Украинские власти во всех своих проблемах и грехах, будь они реальными или вымышленными, обвиняют Россию, что является доказательством деградации их государства. С фактической точки зрения, Украину неоднократно ловили на нелегальных операциях на оружейном «черном рынке».
Во-первых, это скандал с поставкой стратегических авиационных крылатых ракет Х-55 в Иран и Китай. Тогда полноценного расследования не вышло, потому что генеральный директор компании «Укрспецэкспорт», по «счастливой» случайности, погиб в автомобильной катастрофе. Нити, которые, вероятно, вели к тогдашнему украинскому руководству, были обрублены.
Второй скандал был из-за поставки станции радио-электронной разведки режиму Саддама Хусейна в Ирак. Полноценного расследования тоже не было.
Ну и третий случай — поставка двигателей в КНДР. Возможно ли это? Возможно. С 2014 года Украина является проходным двором. Масса коррупционеров на всех этажах власти, которые элементарно могли получить от Северной Кореи несколько десятков миллионов долларов. Конечно, такие официальные представители Украины, как президент Петр Порошенко или секретарь СНБО Александр Турчинов, не санкционировали подобного рода контракты. Но на уровне сделок «черного рынка» под видом сельскохозяйственного оборудования или гуманитарного груза в третьи страны, это вполне можно было осуществить.
Все без исключения эксперты отмечают, что за последние 2-3 года в Северной Кореи наметился огромный прогресс в сфере создания баллистических ракет. Почему до этого все взрывалось, а теперь летит все дальше и дальше? Была оказана помощь извне, и украинский канал в этом плане более, чем вероятен. Кстати, ранее ЦРУ заявляло, что вокруг «Южмаша» складывается опасная ситуация. Три азиатские страны, в том числе КНДР, уличали в том, что они вели закрытые переговоры с этим предприятием. Двух переговорщиков от Пхеньяна со временем посадили, но другие могли сработать, как надо.
Поэтому сегодня нужно начинать международное расследование. Вводить на «Южмаше» внешнее управление, опечатывать его со всех сторон, поскольку он все -равно находится в предбанкротном состоянии, и брать под контроль кадры. В КНДР могли утекать не сами двигатели, а документация по ним и специалисты, которые их собирали. Возможно, сейчас украинские ракетчики работают в Пхеньяне и на тайной церемонии уже были награждены Ким Чен Ыном высшими государственными наградами за развитие ракетно-ядерной программы КНДР.
Источник: http://www.mk.ru/politics/2017/08/16/ek