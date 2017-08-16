Коллективная шизофрения довела Украину до ракетно-ядерного вооружения Северной Кореи

КНДР близка к созданию семейства баллистических ракет РИА Новости | Проведенный КНДР очередной ракетный пуск свидетельствует о том, что северокорейская оборонная промышленность близка к созданию…

Ким Чен Ын направит на оборону до 40 процентов ВВП Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на северокорейские СМИ, "в связи с критической ситуацией, вызванной ядерной угрозой и бесконечными…

После демонстрации северокорейской ракетной мощи, Трамп отполз в сторону Кульминацией сегодняшнего военного парада в Пхеньяне стало прохождение северокорейских подвижных грунтовых ракетных комплексов на восьмиосных…

Возможен ли удар Северной Кореи по США? Спросите у Ким Чен Ына США получили 9 мая недвусмысленное «послание» из Северной Кореи. Пхеньян официально объявил, что «имел место подводный…

Северная Корея готова топить южнокорейский флот в Желтом море Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР Ким Чен Ын. фото military_photos / theatlantic.com В КНДР принята на вооружение…

В ответ на "провокации" Северная Корея обещает "море огня" Министерство иностранных дел КНДР направило иностранным посольствам и дипломатическом миссиям в Пхеньяне уведомление о возможности начала…